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Гражданство Citizenship правовая связь человека и государства



05.12.2022 Уволенных ИТ-шников массово депортируют из США. Десятки тысяч специалистов вернутся в страны, откуда бежали 1
17.10.2022 США разваливают ИТ-индустрию в Китае и во всем мире. Нарушено производство техники, инженеров увольняют 1
13.10.2022 На «Госуслугах» можно временно зарегистрировать у себя иностранца 1
13.10.2022 В дата-центре ДИТ Москвы будут хранить данные камер со всей России 1
11.10.2022 Основатель Mail.ru вместе с семьей отказался от российского гражданства 1
06.10.2022 Россиян отлучили от европейских криптокошельков 1
09.09.2022 В российском Microsoft новый президент. Вместо россиянки назначили американца 1
08.09.2022 Бывший ИТ-директор Сбербанка встал во главе французского космического стартапа 2
15.08.2022 «Лабораторию Касперского» покинул ее основатель. Причины не установлены 1
03.08.2022 На «Госуслугах» стартовал прием заявок на отсрочку для ИТ-специалистов в рамках осеннего призыва 1
20.07.2022 Более 1000 ИТ-специалистов Подмосковья подали заявки на льготную ипотеку 1
18.07.2022 Сотрудники ИТ-компаний подали более 12 тыс. заявок на льготную ипотеку 1
04.07.2022 Более 1000 новых компаний вошли в реестр для льготной ИТ-ипотеки 1
02.06.2022 ИТ-специалистов удержат в России смешными ставками по ипотеке. Они могут упасть до 1% 1
02.06.2022 Минцифры опубликовало список банков-участников программы ИТ-ипотеки 1
31.05.2022 Минцифры запустило сайт по льготной ипотеке для ИТ-специалистов 1
24.05.2022 Российские ИТ-компании выгоняют украинских специалистов 1
20.05.2022 Технологии искусственного интеллекта помогут реабилитации бездомных 1
19.05.2022 Минцифры: ИТ-компании подали заявления на отсрочку от армии для 8,7 тыс. сотрудников 1
18.05.2022 Создателем прогремевших на весь мир троянов оказался пожилой законопослушный врач-кардиолог 1
04.05.2022 «Госуслуги» начали передавать в ПФР заявления на выплаты на детей от 8 до 17 лет 1
26.04.2022 «Госуслуги» заранее примут заявления по выплате на детей от 8 до 17 лет 1
22.04.2022 В Москве составили подборку онлайн-курсов по востребованным профессиям 1
19.04.2022 На «Госуслугах» стартовал прием заявок на отсрочку от армии для ИТ-специалистов 1
18.04.2022 Куратор ИТ-блока Сбербанка без предупреждения уехал в США 1
14.04.2022 ИТ-компании смогут оформить для сотрудников отсрочку от армии на Госуслугах 1
11.04.2022 Россиянам запретили держать на криптокошельках более 10 тыс. евро 1
08.04.2022 Созданная выходцами из CCCР всемирно известная ИТ-компания ушла из России вместе с сотрудниками 1
05.04.2022 Хозяев скандально знаменитой криптобиржи посадят в тюрьму на 40 тысяч лет каждого 1
04.04.2022 «СберКорус» создал возможность нанимать на работу нерезидентов России через электронный документооборот 1
14.03.2022 Из Реестра российского ПО исчезли все сведения о компаниях-разработчиках 1
05.03.2022 Созданная россиянами знаменитая ИТ-компания прекращает работу в России 1
09.02.2022 «Сбер» локализует производство приставок Sberbox в России на мощностях GS Group 2
07.02.2022 МТС запустила продажу iPhone по подписке 1
09.12.2021 Госдума запретила в школах неверифицированные онлайн-ресурсы и разрешила обрабатывать персональные данные школьников 1
08.12.2021 Совладелец «Юлмарта» арестован из-за кражи более 2 миллиардов у Сбербанка 1
06.12.2021 «Свеза» автоматизировала процесс найма персонала с помощью робота Sever.AI 1
30.11.2021 Найти и забронировать: на mos.ru запустили сервис аренды спортивных площадок 1
24.11.2021 Дуров отключит рекламу в Telegram, но только для чиновников и госструктур 1

Публикаций - 146, упоминаний - 155

Гражданство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23395 7
Apple Inc 11103 5
IBM - International Business Machines Corp 9167 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 4
Yandex - Яндекс 5551 4
Intel Corporation 11624 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 3
PayPal 644 2
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 2
HP - Hewlett-Packard 3597 2
Telegram Group 999 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 276 2
Lenovo Group 2151 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 88 1
Huawei 3459 1
Центел - Центральный телеграф 408 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 560 1
Элемент ГК - Elementec 25 1
Укртелеком 240 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 1
UMC - United Microelectronics Corporation 303 1
Amazon Inc - Amazon.com 2777 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 216 1
GS Group - Технополис GS Гусев 54 1
Сбер - СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 142 1
ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 43 1
Samsung Electronics 9667 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 6
Альфа-Банк 1579 2
Почта России ПАО 1973 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 664 2
Лента - Сеть розничной торговли 1665 2
Самолёт ГК 1649 1
ПСБ - Промсвязьбанк 727 1
Форвард лизинг - Forward Leasing 11 1
РЖД - Российские железные дороги 1598 1
Сбер - Еаптека 21 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 138 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 1
Открытие ФК - Росгосстрах 291 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 20
Президент Российской Федерации 3492 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 496 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 4
Таможня - Таможенная служба 1022 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 479 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 2
Верховный суд Российской Федерации 777 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 119 1
Администрация Президента РФ 976 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 69 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 303 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 261 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 696 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 518 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 50 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 313 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 66 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 10
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2628 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 3
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 1979 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1149 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 2
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 2
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 2
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6185 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3482 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 425 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 1
Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 185 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 1
ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS 635 1
Сетевое оборудование - Ethernet-коммутатор - LAN-коммутатор - WAN-коммутатор - Switch Hub - Сетевой коммутатор 57 1
КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 180 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1096 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2376 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1288 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 1
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2089 1
Облачная бухгалтерия - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 125 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3896 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 15
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 982 4
Microsoft Windows 2000 12612 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 239 3
Google Android 12432 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 157 1
Huawei MateBook - серия ноутбуков 77 1
Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live 178 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 263 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 70 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 855 1
Microsoft Windows 2528 1
Superjob 275 1
Путин Владимир 2696 8
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 306 3
Клишас Андрей 47 1
Горелкин Антон 53 1
Smith Brad - Смит Брэд 80 1
Массух Илья 215 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 23
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Казахстан - Республика 4750 7
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Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 117 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 236 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1032 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 945 1
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РИА Новости 800 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 1
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CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 237 1
University of Manchester - Манчестерский университет 52 1
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U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 2
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