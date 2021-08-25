Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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GPON
Gigabit PON
Gigabit Passive Optical Networks
Пассивные оптические сети
Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому»
XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON
FTTB, Fiber-To-The-Building
MetroEthernet
metropolitan-area Ethernet
Ether
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 783, упоминаний - 1406
GPON упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кулаковский Дмитрий 67 9
|Тулаганов Руслан 19 7
|Логинов Александр 34 7
|Кореш Виктор 71 6
|Трохин Александр 18 6
|Сапунов Алексей 30 6
|Венцлавович Елена 41 6
|Лукошков Дмитрий 29 6
|Сун-чи-ми Вадим 25 5
|Третьяк Константин 34 4
|Макаров Вадим 25 4
|Черкашин Александр 7 3
|Калугин Сергей 162 3
|Ершов Андрей 45 3
|Гамзатов Гамзат 12 3
|Кузяев Андрей 59 3
|Линник Иван 55 3
|Корняков Арслан 18 3
|Завязкин Роман 12 2
|Гальцев Евгений 17 2
|Пучков Антон 32 2
|Попов Алексей 310 2
|Kunstler Julie - Кунстлер Джули 2 2
|Коваль Валерий 38 2
|Бретцер-Портнова Ирина 9 2
|Егоров Александр 48 2
|Сморжевский Алексей 4 2
|Аполлонова Светлана 10 2
|Машуков Барасби 15 2
|Кудрявцев Максим 37 2
|Шубин Сергей 25 2
|Motley Sandra - Мотли Сандра 3 2
|Юртаев Герман 16 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Черников Алексей 22 2
|Шевченко Евгений 55 2
|Козлов Андрей 12 1
|Лопаткин Герман 102 1
|Калинин Александр 95 1
|Иванов Александр 71 1
|CNews Analytics 1988 4
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 2
|Omdia 15 2
|IDC - International Data Corporation 2709 1
|Juniper Research 278 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|Nielsen Holdings 78 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|Analysys Mason 26 1
|Superdata 9 1
|Tolly Group 6 1
|S&P - Standard and Poor’s 4 1
|Dell'Oro Group 4 1
|NPD DisplaySearch 194 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru