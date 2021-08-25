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25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
12.05.2021 МТС реализовала проект «цифрового здания» в жилом комплексе группы «Эталон» 1
21.04.2021 Живучий Linux-ботнет научился атаковать роутеры Huawei, Realtek, Asus 1
19.04.2021 Российские телеком-операторы смогут быстрее разворачивать ШПД 3
19.03.2021 Группа компаний «Таттелеком» представила результаты деятельности в 2020 году 1
16.12.2020 «Элтекс» выпустил новый GPON-роутер с улучшенными показателями Wi-Fi 2
07.12.2020 «ЭР-Телеком» и «Элтекс» займутся созданием безопасной телекоммуникационной инфраструктуры 1
02.12.2020 «Ростелеком» проложил ВОЛС в Оленёкском районе Якутии 1
25.11.2020 Nokia объявила о запуске первого в мире решения 25G PON 9
17.11.2020 «Ростелеком» и Huawei представили роутер «Игровой» с искусственным интеллектом 2
09.11.2020 Zyxel Networks представила исследование систем усиления сотового сигнала в помещениях 1
09.10.2020 МТС заплатила 360 миллионов за сибирского телеком-оператора 1
08.10.2020 Гейминг становится новым драйвером роста выручки для операторов 1
24.08.2020 «ЭР-Телеком» начал подключать к интернету частный сектор в Подмосковье 2
03.08.2020 «Ростелеком» подготовил телеком-инфраструктуру Челябинской области к аномальному августу 1
08.07.2020 China Mobile и Huawei завершили пилотный проект Liquid OTN для сети метро в Циндао 1
08.07.2020 ZTE представила решение Combo PON Plus для обеспечения совместного использования ресурсов между FTTx и 5G 4
20.05.2020 «Ростелеком» охватил оптическими сетями 17 населенных пунктов в Адыгее 1
18.05.2020 «Дом.ru» запустил проект «Дом.ru Дача» 1
30.04.2020 МТС продлила действие мер поддержки абонентов в Москве 1
23.03.2020 Nokia представила волоконно-оптические продукты для 5G 1
13.02.2020 МТС подключила тестовые базовые станции 5G в Москве к высокоскоростной транспортной сети 5
03.02.2020 МТС создаст основу для умных городов в Московской области 5
21.01.2020 На телеком-рынке Московского региона появился новый игрок 1
02.12.2019 Специальные VPS серверы: WordPress, D-Link, TP-Link, REG.ru и форекс 2
30.10.2019 МГТС открывает в Москве сеть зарядок для электромобилей 3
14.10.2019 Zyxel Communications расширила портфолио для WiFi 6 4
10.09.2019 Автором знаменитых ботнетов оказался хакер-аутист 1
19.08.2019 МГТС готовит сеть к 5G 1
30.05.2019 «Дом.ru» в семь раз увеличит объемы строительства сети по технологии GPON 2
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 1
21.02.2019 Nokia представила транспортные решения Anyhaul для сетей 5G 1
15.02.2019 «ЭР-Телеком Холдинг» внедрит промышленный интернет вещей в Бурятии 1
30.01.2019 «Акадо телеком» установит 13 тысяч цифровых видеокамер на улицах Москвы 1
29.12.2018 Как Казахстан строит умные города 4
16.11.2018 D-Link новые управляемые коммутаторы 3 уровня с поддержкой PoE 1
01.10.2018 «Элтекс» запустила в серийное производство бюджетное решение с двухдиапазонным Wi-Fi 1
12.09.2018 D-Link представила управляемые стекируемые коммутаторы 3 уровня DGS-3130 1
21.08.2018 D-Link представила новые управляемые гигабитные коммутаторы DGS-3000 1
20.08.2018 «Ростелеком» завершил опытную эксплуатацию сегмента региональной сети на основе SDN-решения Brain4Net 1

Публикаций - 783, упоминаний - 1406

GPON упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 218
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 148
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 113
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 52
МГТС - Московская городская телефонная сеть 837 46
Ростелеком Сибирьтелеком 299 19
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 777 14
Huawei 2726 14
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 8
Eltex - Элтекс 71 8
D-Link 189 7
Комстар Регионы 89 7
ВолгаТелеком 214 7
Акадо Телеком - Комкор 606 7
Nokia Corporation 2416 6
ZTE Corporation 549 5
Ростелеком - Астраханский филиал 20 5
Ростелеком - Екатеринбургский филиал 24 5
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 302 4
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 101 4
Alcatel-Lucent Enterprise 329 4
Samsung Electronics 5633 4
Ростелеком - Ростовский филиал 35 3
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 179 3
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 3
Orange France Télécom 97 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Ростелеком - Ханты-Мансийский филиал 16 3
Qtech - Кьютэк 96 3
ССД - Связьстройдеталь 9 3
VK - Mail.ru Group 2482 3
ECI Telecom 21 2
Ростелеком Связьинвест 692 2
Акадо Екатеринбург 23 2
Cisco Systems 2037 2
Шахты 38 2
SAP SE 3207 2
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 2
Восточный Банк 108 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 2
МТС банк 254 2
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Интер РАО ПАО 158 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
SoftBank Group 101 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 18 1
Vimeo - Видеохостинг 57 1
Алроса АК 81 1
Лабиринт - книжный интернет-магазин 11 1
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 8 1
МХТ - Мобильный художественный театр 1 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций 7 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 1
AliExpress 275 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
Россети ПАО 168 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Газпром ПАО 518 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Coursera 40 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ГБУ Малый бизнес Москвы 12 2
Мосгордума - Московская городская Дума 53 2
Правительство РФ 2200 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
МИД РФ ДСКЦ - Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России 3 1
Мариинский театр - Государственный академический 30 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
Правительство Нижегородской области 28 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 18 1
Правительство Москвы 649 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Роснано 456 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 78 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 20 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 542 104
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 67
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 55
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 45
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 34
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 21
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 21
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 19
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 19
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 16
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 135 14
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 13
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 162 12
FTTH - Fiber To The Home 95 12
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 11
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 11
Web Interface - Веб-интерфейс 177 11
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 11
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 10
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 10
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 10
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 9
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 55 8
IPv6 - Internet Protocol version 6 208 8
IPv4 - Internet Protocol version 4 131 8
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 8
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 304 7
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 84 7
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 7
IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 55 6
PoE - Power over Ethernet 275 6
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 6
RMON - Remote Network MONitoring - протокол дистанционного мониторинга компьютерных сетей 19 5
Port Security - функция коммутатора 15 5
Караоке 27 5
3G - Стандарт мобильной связи 3709 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 9
Google Android 10750 6
D-Link DGS - серия маршрутизаторов 10 6
Apple iOS 5741 5
D-Link ISM VLAN 7 5
D-Link LBD - Loopback Detection 21 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Cable Innovator - судно-кабелеукладчик 9 3
D-Link DPS - серия источников питания в стандартную 19-дюймовую стойку 4 2
VK - Mail.ru Одноклассники 853 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
Wargaming World of Tanks 132 2
Nokia Broadband Anyhaul 2 2
ЕЦХД ДИТ Москвы - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 30 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Nokia Quillion 2 2
SAP WFM - SAP Workforce Management 7 2
ClickSoftware Workforce Management 2 2
Apple - App Store 2198 2
Apple Mac 1454 2
Google YouTube - Видеохостинг 1706 2
Nokia Wavence 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 1
МТС Музыка - МТС Music 6 1
Huawei iMaster NCE - автономная система контроля и управления сетями 3 1
МТС Фитнес 2 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 20 1
NetByNet - WiFire TV 9 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Nokia IXR - Interconnect Router 2 1
Nokia FastMile 1 1
Nokia Software Defined Access Networks - Nokia SDAN 1 1
Nokia 1830 Versatile WDM Module - Nokia 1830 VWM 2 1
Google Daydream 22 1
Эвотор ОФД 10 1
Oracle Communications 17 1
Масштаб IP-АТС Александрит 11 1
ZTE Combo PON Plus 1 1
Linux OS 4243 1
Кулаковский Дмитрий 67 9
Тулаганов Руслан 19 7
Логинов Александр 34 7
Кореш Виктор 71 6
Трохин Александр 18 6
Сапунов Алексей 30 6
Венцлавович Елена 41 6
Лукошков Дмитрий 29 6
Сун-чи-ми Вадим 25 5
Третьяк Константин 34 4
Макаров Вадим 25 4
Черкашин Александр 7 3
Калугин Сергей 162 3
Ершов Андрей 45 3
Гамзатов Гамзат 12 3
Кузяев Андрей 59 3
Линник Иван 55 3
Корняков Арслан 18 3
Завязкин Роман 12 2
Гальцев Евгений 17 2
Пучков Антон 32 2
Попов Алексей 310 2
Kunstler Julie - Кунстлер Джули 2 2
Коваль Валерий 38 2
Бретцер-Портнова Ирина 9 2
Егоров Александр 48 2
Сморжевский Алексей 4 2
Аполлонова Светлана 10 2
Машуков Барасби 15 2
Кудрявцев Максим 37 2
Шубин Сергей 25 2
Motley Sandra - Мотли Сандра 3 2
Юртаев Герман 16 2
Никифоров Николай 1126 2
Черников Алексей 22 2
Шевченко Евгений 55 2
Козлов Андрей 12 1
Лопаткин Герман 102 1
Калинин Александр 95 1
Иванов Александр 71 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 157
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 144
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 38
Россия - СФО - Новосибирск 1956 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 28
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 25
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 22
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 19
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 17
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 14
Россия - ПФО - Самара 1287 14
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 12
Россия - Приморский край - Приморье 604 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 11
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 10
Япония 2760 9
Европа 3730 9
Украина 3347 9
Россия - Астраханская область 370 8
Россия - Пермь 737 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 8
Россия - Краснодарский край 913 8
Россия - Республика Адыгея 241 7
Казахстан - Республика 2621 7
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 7
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 7
Россия - ПФО - Казань 1510 7
Россия - Свердловская область 805 7
Россия - Сахалинская область 432 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 7
Охотское море 29 6
Россия - Астрахань 240 6
Россия - Магадан 134 5
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 5
Россия - Волгоград 539 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 7
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 3
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 2
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 1
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 12 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 1
Whitebox 3 1
Частный сектор 7 1
Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 11 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 54 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 5
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
CNews Analytics 1988 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 2
Omdia 15 2
IDC - International Data Corporation 2709 1
Juniper Research 278 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
Nielsen Holdings 78 1
TelecomDaily ИАА 112 1
Analysys Mason 26 1
Superdata 9 1
Tolly Group 6 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
Dell'Oro Group 4 1
NPD DisplaySearch 194 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 7 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 19 1
Академгородок Новосибирск 29 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 6 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 3
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 9 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
Broadband World Forum 4 1
TeleMultiMedia Forum 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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