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DevSecOps Development Security Operations

DevSecOps - Development Security Operations


10.05.2023 Axoft расширил DevSecOps-портфель зрелым решением Deckhouse

xoft подписал договор с компанией «Флант», российским разработчиком Kubernetes-платформы Deckhouse. Партнеры Axoft и их заказчики получат преимущество в решении задачи импортозамещения по направлению DevSecOps, а также экспертную поддержку в процессе миграции с иностранных платформ. Решение производителя входит в единый реестр российского ПО, работает в продуктивной среде у заказчиков более
20.03.2023 Axoft расширяет практику DevSecOps решением по управлению контейнерами dBrain

а мониторинга общественной безопасности, онлайн-лотереи национального масштаба, система отслеживания международных транзитных перевозок, защищенный корпоративный мессенджер. «Axoft расширяет практику DevSecOps, важной составляющей которой являются решения по оркестрации приложений и управлению микросервисной архитектурой. dBrain – отечественный разработчик продукта, который можно использова
27.01.2022 T1 Cloud и Solidlab оценили тенденции развития DevSecOps в России

ожений. В ближайшие годы около 30% компаний в России, производящих проприетарное ПО, внедрят подход DevSecOps, то есть процессы разработки защищенных веб-приложений. Согласно зарубежным прогноз
22.12.2021 Андрей Янкин -

Что ждет DevSecOps, защиту облаков и киберразведку в ближайшие годы

чения ИБ актуальны для вас, как для системного интегратора, сейчас? Андрей Янкин: Если говорить о тех направлениях, которые, как мне кажется, ждет стремительный рост в ближайшие годы, то я бы выделил DevSecOps, защиту облаков, киберразведку, различные виды повышения квалификации и практических навыков специалистов по ИБ, начиная от Red Team и заканчивая строительством полноценных кибеполиго
21.10.2021 «T1 Cloud» запустил облачный сервис для тестирования инструментов DevSecOps

«Т1 Cloud» совместно с Solidlab в рамках недавно запущенной платформы безопасной разработки «T1 Secure Development Platform (SDP)» представил новый сервис – лабораторию для тестирования инструментов DevSecOps на базе виртуальной среды «T1 Cloud». Сервис предназначен для обоснования выбора и тестирования решений по обеспечению защищенности приложений в ходе жизненного цикла их разработки. С
02.09.2021 Исследование Positive Technologies: более чем в 30% случаев в отечественных компаниях применяют безопасную разработку

Positive Technologies, показывают, что 45% IT-специалистов в России считают безопасную разработку (DevSecOps) полезной практикой, 56% респондентов готовы изучать этот подход как в рабочее, так
25.06.2021 «Инфосистемы Джет» представила в Казахстане экспертизу по контейнерным технологиям

пнейших компаний Казахстана ускорение показателя Time to Market с помощью использования методологии DevSecOps. Краеугольным камнем этой практики является внедрение и поддержка контейнеризирован
10.03.2021 Игорь Никифоров о DevSecOps как культуре и образе мышления – «Внедрение идей DevSecOps непростая задача, но они того стоят»

оследствиям. Именно поэтому для современных ИТ-команд задача безопасности является одной из наиболее актуальных. Минимизировать угрозы и наладить стабильные релизы без потери скорости помогает подход DevSecOps, основанный на принципах автоматизации, ответственности и сотрудничества. Подробнее о нём и том, как и кому с его помощью удаётся автоматизировать интеграцию задач безопасности, CNews
30.11.2020 CNews Analytics: более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации

ны некоторые смежные вопросы, связанные с разработкой, обеспечением безопасности, внедрением DevOps/DevSecOps. В ходе исследования были опрошены ИТ-руководители высшего и среднего звена 108 рос
04.06.2020 «Инфосистемы Джет» инвестирует в DevSecOps

оринга и другие решения. Инвестиции в создание лаборатории составляют более 10 млн рублей. Практики DevSecOps позволяют быстро выводить новые продукты на рынок (time to market) и при этом еще н
24.03.2020 Антон Девиченский, IBM: Облачная цифровизация и DevSecOps решают проблему загрузки сотрудников рутиной

езультате трансформации? Антон Девиченский: Облачная цифровизация при условии грамотного управления организационными и техническими рисками, а также при условии автоматизации и использования подходов DevSecOps, действительно решает проблему загрузки сотрудников рутинными операциями. Более того, согласно нашему собственному опыту, клиентам удается экономить и в целом на содержании ИТ. Однако

Публикаций - 106, упоминаний - 106

DevSecOps упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 949 27
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 9
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 212 9
Red Hat 1259 9
Microsoft Corporation 23868 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 775 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 7
Flant - Флант 40 6
Google LLC 11109 6
Yandex - Яндекс 6139 6
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 6
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 149 6
Amazon Inc - Amazon.com 2829 6
SolidLab - СолидЛаб 16 6
IBM - International Business Machines Corp 9206 5
VMware 2216 5
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 89 5
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 84 5
7342 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1078 4
Atlassian 78 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 4
Oracle Corporation 6389 4
Код Безопасности 499 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 541 4
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 201 3
Fortinet 353 3
Парадигма 142 3
Рексофт - Reksoft 379 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 3
Luntry - КлаудРан 6 3
Start X - Антифишинг 79 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1945 3
Т1 Иннотех 100 3
Telegram Group 1223 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 308 2
Commvault 169 2
ФОРС - Центр разработки 570 2
SAP SE 4898 2
Huawei 3598 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 10
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 7
Интеррос - Росбанк АКБ 551 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 6
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 196 6
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 43 6
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 115 6
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 13 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 359 5
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 152 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 401 5
ФосАгро 88 5
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 114 5
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 5 5
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 28 5
Росводоканал 75 5
Bayer AG - Байер 60 5
Открытие ФК - Банк Открытие 448 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 833 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 3
Газпром нефть 511 3
РЖД - Российские железные дороги 1705 2
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 183 2
Qiwi 946 2
ВсеИнструменты.ру 35 2
МКБ - Московский кредитный банк 460 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 196 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 2
MR Group - МР Групп 17 2
ОЗК - Объединенная зерновая компания 14 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 685 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 2
Ренессанс Жизнь - страховая компания 27 1
Лента - Лента Онлайн 19 1
Грозненская ТЭС - тепловая электростанция 2 1
Интеррос - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 59 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 72 1
Интеррос - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 21 1
Hermes - PickPoint - сеть постаматов 43 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 185 5
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 4
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 28 3
Президент Российской Федерации 3373 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 90 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 310 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 61 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 882 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 615 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 1
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Flant Deckhouse Kubernetes Platform 4 4
Red Hat Ansible 79 4
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Palo Alto Networks Prisma Cloud - ранее Twistlock 4 4
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Depositphotos - фотобанк 141 4
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Red Hat OpenShift Container Platform 36 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 87 3
Flant Okmeter 10 3
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 28 3
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Игнатов Сергей 31 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
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