DevSecOps Development Security Operations
|10.05.2023
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Axoft расширил DevSecOps-портфель зрелым решением Deckhouse
xoft подписал договор с компанией «Флант», российским разработчиком Kubernetes-платформы Deckhouse. Партнеры Axoft и их заказчики получат преимущество в решении задачи импортозамещения по направлению DevSecOps, а также экспертную поддержку в процессе миграции с иностранных платформ. Решение производителя входит в единый реестр российского ПО, работает в продуктивной среде у заказчиков более
|20.03.2023
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Axoft расширяет практику DevSecOps решением по управлению контейнерами dBrain
а мониторинга общественной безопасности, онлайн-лотереи национального масштаба, система отслеживания международных транзитных перевозок, защищенный корпоративный мессенджер. «Axoft расширяет практику DevSecOps, важной составляющей которой являются решения по оркестрации приложений и управлению микросервисной архитектурой. dBrain – отечественный разработчик продукта, который можно использова
|27.01.2022
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T1 Cloud и Solidlab оценили тенденции развития DevSecOps в России
ожений. В ближайшие годы около 30% компаний в России, производящих проприетарное ПО, внедрят подход DevSecOps, то есть процессы разработки защищенных веб-приложений. Согласно зарубежным прогноз
|22.12.2021
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Андрей Янкин -
Что ждет DevSecOps, защиту облаков и киберразведку в ближайшие годы
чения ИБ актуальны для вас, как для системного интегратора, сейчас? Андрей Янкин: Если говорить о тех направлениях, которые, как мне кажется, ждет стремительный рост в ближайшие годы, то я бы выделил DevSecOps, защиту облаков, киберразведку, различные виды повышения квалификации и практических навыков специалистов по ИБ, начиная от Red Team и заканчивая строительством полноценных кибеполиго
|21.10.2021
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«T1 Cloud» запустил облачный сервис для тестирования инструментов DevSecOps
«Т1 Cloud» совместно с Solidlab в рамках недавно запущенной платформы безопасной разработки «T1 Secure Development Platform (SDP)» представил новый сервис – лабораторию для тестирования инструментов DevSecOps на базе виртуальной среды «T1 Cloud». Сервис предназначен для обоснования выбора и тестирования решений по обеспечению защищенности приложений в ходе жизненного цикла их разработки. С
|02.09.2021
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Исследование Positive Technologies: более чем в 30% случаев в отечественных компаниях применяют безопасную разработку
Positive Technologies, показывают, что 45% IT-специалистов в России считают безопасную разработку (DevSecOps) полезной практикой, 56% респондентов готовы изучать этот подход как в рабочее, так
|25.06.2021
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«Инфосистемы Джет» представила в Казахстане экспертизу по контейнерным технологиям
пнейших компаний Казахстана ускорение показателя Time to Market с помощью использования методологии DevSecOps. Краеугольным камнем этой практики является внедрение и поддержка контейнеризирован
|10.03.2021
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Игорь Никифоров о DevSecOps как культуре и образе мышления – «Внедрение идей DevSecOps непростая задача, но они того стоят»
оследствиям. Именно поэтому для современных ИТ-команд задача безопасности является одной из наиболее актуальных. Минимизировать угрозы и наладить стабильные релизы без потери скорости помогает подход DevSecOps, основанный на принципах автоматизации, ответственности и сотрудничества. Подробнее о нём и том, как и кому с его помощью удаётся автоматизировать интеграцию задач безопасности, CNews
|30.11.2020
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CNews Analytics: более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации
ны некоторые смежные вопросы, связанные с разработкой, обеспечением безопасности, внедрением DevOps/DevSecOps. В ходе исследования были опрошены ИТ-руководители высшего и среднего звена 108 рос
|04.06.2020
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«Инфосистемы Джет» инвестирует в DevSecOps
оринга и другие решения. Инвестиции в создание лаборатории составляют более 10 млн рублей. Практики DevSecOps позволяют быстро выводить новые продукты на рынок (time to market) и при этом еще н
|24.03.2020
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Антон Девиченский, IBM: Облачная цифровизация и DevSecOps решают проблему загрузки сотрудников рутиной
езультате трансформации? Антон Девиченский: Облачная цифровизация при условии грамотного управления организационными и техническими рисками, а также при условии автоматизации и использования подходов DevSecOps, действительно решает проблему загрузки сотрудников рутинными операциями. Более того, согласно нашему собственному опыту, клиентам удается экономить и в целом на содержании ИТ. Однако
DevSecOps упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Краснов Александр 49 9
|Демидов Сергей 98 6
|Палей Лев 47 6
|Лысенко Юрий 30 6
|Янкин Андрей 27 6
|Гадарь Дмитрий 24 5
|Корзун Александр 12 5
|Мельников Максим 30 5
|Костров Дмитрий 27 5
|Ерин Андрей 21 5
|Маслов Олег 10 5
|Королев Максим 12 5
|Севостьянов Александр 15 5
|Луганцев Александр 29 5
|Бенгин Владимир 29 5
|Контемиров Юрий 32 5
|Воробьев Артем 26 5
|Курбатов Владимир 35 5
|Мусич Роман 28 5
|Шерстобитов Сергей 50 5
|Чулков Олег 11 5
|Путин Сергей 56 5
|Горбатько Александр 104 5
|Нуйкин Андрей 42 5
|Дилбарян Павел 26 5
|Кульчицкий Тимур 10 4
|Митенков Алексей 20 4
|Елисеев Владимир 19 4
|Баталов Александр 16 3
|Ключников Дмитрий 8 3
|Лахин Сергей 9 3
|Авсеенко Михаил 5 3
|Сычев Артем 59 3
|Игнатов Сергей 31 3
|Иванов Михаил 84 2
|Железняков Вячеслав 13 2
|Сердюк Виктор 37 2
|Гольцов Александр 69 2
|Косарим Руслан 7 2
|Соломатин Иван 2 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 319 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1296 1
|GigaOM 64 1
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