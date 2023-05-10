DevSecOps Development Security Operations

Axoft расширил DevSecOps-портфель зрелым решением Deckhouse xoft подписал договор с компанией «Флант», российским разработчиком Kubernetes-платформы Deckhouse. Партнеры Axoft и их заказчики получат преимущество в решении задачи импортозамещения по направлению DevSecOps, а также экспертную поддержку в процессе миграции с иностранных платформ. Решение производителя входит в единый реестр российского ПО, работает в продуктивной среде у заказчиков более

Axoft расширяет практику DevSecOps решением по управлению контейнерами dBrain а мониторинга общественной безопасности, онлайн-лотереи национального масштаба, система отслеживания международных транзитных перевозок, защищенный корпоративный мессенджер. «Axoft расширяет практику DevSecOps, важной составляющей которой являются решения по оркестрации приложений и управлению микросервисной архитектурой. dBrain – отечественный разработчик продукта, который можно использова

T1 Cloud и Solidlab оценили тенденции развития DevSecOps в России ожений. В ближайшие годы около 30% компаний в России, производящих проприетарное ПО, внедрят подход DevSecOps, то есть процессы разработки защищенных веб-приложений. Согласно зарубежным прогноз

Андрей Янкин - Что ждет DevSecOps, защиту облаков и киберразведку в ближайшие годы чения ИБ актуальны для вас, как для системного интегратора, сейчас? Андрей Янкин: Если говорить о тех направлениях, которые, как мне кажется, ждет стремительный рост в ближайшие годы, то я бы выделил DevSecOps, защиту облаков, киберразведку, различные виды повышения квалификации и практических навыков специалистов по ИБ, начиная от Red Team и заканчивая строительством полноценных кибеполиго

«T1 Cloud» запустил облачный сервис для тестирования инструментов DevSecOps «Т1 Cloud» совместно с Solidlab в рамках недавно запущенной платформы безопасной разработки «T1 Secure Development Platform (SDP)» представил новый сервис – лабораторию для тестирования инструментов DevSecOps на базе виртуальной среды «T1 Cloud». Сервис предназначен для обоснования выбора и тестирования решений по обеспечению защищенности приложений в ходе жизненного цикла их разработки. С

Исследование Positive Technologies: более чем в 30% случаев в отечественных компаниях применяют безопасную разработку Positive Technologies, показывают, что 45% IT-специалистов в России считают безопасную разработку (DevSecOps) полезной практикой, 56% респондентов готовы изучать этот подход как в рабочее, так

«Инфосистемы Джет» представила в Казахстане экспертизу по контейнерным технологиям пнейших компаний Казахстана ускорение показателя Time to Market с помощью использования методологии DevSecOps. Краеугольным камнем этой практики является внедрение и поддержка контейнеризирован

Игорь Никифоров о DevSecOps как культуре и образе мышления – «Внедрение идей DevSecOps непростая задача, но они того стоят» оследствиям. Именно поэтому для современных ИТ-команд задача безопасности является одной из наиболее актуальных. Минимизировать угрозы и наладить стабильные релизы без потери скорости помогает подход DevSecOps, основанный на принципах автоматизации, ответственности и сотрудничества. Подробнее о нём и том, как и кому с его помощью удаётся автоматизировать интеграцию задач безопасности, CNews

CNews Analytics: более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации ны некоторые смежные вопросы, связанные с разработкой, обеспечением безопасности, внедрением DevOps/DevSecOps. В ходе исследования были опрошены ИТ-руководители высшего и среднего звена 108 рос

«Инфосистемы Джет» инвестирует в DevSecOps оринга и другие решения. Инвестиции в создание лаборатории составляют более 10 млн рублей. Практики DevSecOps позволяют быстро выводить новые продукты на рынок (time to market) и при этом еще н