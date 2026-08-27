«Кросстех»: спрос на DevSecOps вырос более чем на 20% на фоне роста собственной разработки в российских компаниях

Спрос на услуги и решения класса DevSecOps в российских компаниях вырос примерно на 20-22% с начала 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Эксперты «Кросстеха» связывают эту динамику с развитием процессов внутренней разработки в российских компаниях, где безопасность становится неотъемлемой частью процесса создания продукта. Об этом CNews сообщил представитель «Кросстеха».

Специалисты отмечают, что в начале 2020-х гг. собственная разработка была в основном распространена в финансовом секторе и телекоме – компании из этих отраслей традиционно используют широкий стек ПО как для внутренних процессов, так и для взаимодействия с клиентами. В середине 2026 г. внутренние команды разработки становятся обыденностью. Так, по данным «Кросстеха», лидерами по запросам на проекты, связанные с DevSecOps, в первой половине 2026 г. стали промышленность и ритейл.

Среди основных причин популяризации собственной разработки среди российских компаний – желание бизнеса контролировать технологии, которые используются в его инфраструктуре, и отсутствие решений, которые удовлетворяют потребности бизнеса. Еще одна причина – снижение стоимости разработки за счет развития искусственного интеллекта, которые забирает на себя значительную часть процесса создания ИТ-решений.

Расширение числа проектов, связанных с разработкой собственных решений, ведет к необходимости внедрять безопасную разработку, благодаря чему с начала 2026 г. растет спрос на DevSecOps. Наиболее востребованным остается внедрение инструментов тестирования кода (SAST, DAST, SCA), пентест приложений и API, а также консалтинг по DevSecOps и построение процесса безопасной разработки внутри компании.

«Компании, которые еще недавно интегрировали готовые продукты, сегодня оказались в роли разработчиков – и далеко не всегда с соответствующей культурой безопасной разработки. Уязвимость может попасть в продукт не через код, который написала команда, а через внешнюю библиотеку или контейнерный образ, о котором никто не задумывался. Именно поэтому спрос смещается не просто на инструменты, а на выстраивание процесса – от анализа зависимостей до безопасности на каждом этапе CI/CD», – сказал Антон Редько, руководитель группы «Безопасная разработка» «Кросстеха».