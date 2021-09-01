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Роскосмос
Федеральное космическое агентство
Государственная корпорация по космической деятельности
Росавиакосмос
Роскосмос – государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. Роскосмос обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В его функции также входит развитие международного сотрудничества в космической сфере, а также создание условий для использования результатов космической деятельности для социально-экономического развития России.
Роскосмос упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Перминов Анатолий 124 110
|Путин Владимир 2443 71
|Иванов Сергей 359 35
|Медведев Дмитрий 1590 27
|Урличич Юрий 49 25
|Никифоров Николай 1131 21
|Юрчихин Федор 36 19
|Рогозин Дмитрий 86 18
|Кононенко Олег 38 17
|Гурко Александр 136 17
|Котов Олег 43 16
|Волков Сергей 59 16
|Тюрин Михаил 35 15
|Виноградов Павел 30 14
|Маленченко Юрий 55 14
|Фрадков Михаил 159 14
|Поповкин Владимир 21 10
|Андронов Алексей 25 9
|Phillips Jon - Филлипс Джон 16 9
|Ройтман Евгений 41 8
|Назарбаев Нурсултан 78 8
|Недосеков Андрей 23 7
|Щеголев Игорь 684 7
|Гершензон Владимир 19 7
|Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 70 6
|Севастьянов Николай 11 6
|Рейман Леонид 1002 6
|Падалка Геннадий 17 6
|Левитин Игорь 27 6
|Носенко Юрий 7 6
|Шилов Анатолий 5 5
|Евтушенков Владимир 186 5
|Романенко Роман 17 5
|Лончаков Юрий 23 5
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 139 5
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 368 5
|Королев Сергей 38 5
|Гагарин Юрий 36 5
|Нестеров Владимир 17 4
|Кайгородов Михаил 4 4
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
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