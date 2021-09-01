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Роскосмос
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Росавиакосмос

Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос

Роскосмос – государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. Роскосмос обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В его функции также входит развитие международного сотрудничества в космической сфере, а также создание условий для использования результатов космической деятельности для социально-экономического развития России.


01.09.2021 «Роскосмос» даст своей «дочке» четверть миллиарда, чтобы она сделала госзакупки «мамы» открытыми и прозрачными
06.11.2020 Рогозин просит у властей 1,5 триллиона на проект «Сфера» - наш ответ Илону Маску
20.04.2020 «Ростелеком» запустил для «Роскосмоса» унифицированную станцию сбора измерений
01.04.2020 «Роскосмос» отсрочил на 3 года двухмиллиардный проект «Компьюлинка»
19.03.2020 «Компьюлинк» проиграл многомиллионный процесс из-за проекта для «Роскосмоса»
03.03.2020 «Роскосмос» пострадал из-за скандала вокруг «Мастерхоста»
04.02.2020 «Роскосмос» довел до банкротства российскую частную космическую ИКТ-компанию
27.08.2019 «Роскосмос» поставил на грань банкротства российскую частную космическую компанию
28.06.2019 «Лаборатория Касперского» проведет ИБ-тренинг для космонавтов
30.04.2019 Роскосмос и «1С» займутся цифровизацией ракетно-космической промышленности
18.02.2019 Россияне получили контрольный пакет в СП, создающем всемирный спутниковый интернет
29.12.2017 Тестирование сетей 5G в России откладывается: они мешают Роскосмосу и ФСО
14.07.2017 Российская компания, гонимая «Роскосмосом», запустила первые частные спутники по госзаказу
16.03.2017 РОСКОСМОС будет создавать микрофотонные спутниковые приборы
27.09.2016 На компьютеры Apple напал новый троян, работающий от имени Роскосмоса
06.07.2016 ЦОДу «Роскосмоса» не нужны подрядчики без ИТ-дипломов
24.02.2016 Битва за 4G: Роскосмос подверг сомнению компетенцию «WiMAX-академика»
07.08.2012 Россия потеряла два дорогих телеком-спутника
20.06.2012 Роскосмос планирует потратить более 1 млрд руб. на научно-исследовательские работы по развитию системы ГЛОНАСС
31.05.2012 Digital Design построила в Роскосмосе веб-архив
14.03.2012 Роскосмос: за следующие девять лет точность навигационного поля ГЛОНАСС повысится на порядок
18.01.2012 Российские интеграторы получают лицензии на космическую деятельность
08.12.2011 ГЛОНАССом покрыли всю планету
03.10.2011 Роскосмос будет испытывать ракеты на суперкомпьютере
20.09.2011 Роскосмос не разрешает "дракону" пристыковаться к МКС
20.07.2011 Digital Design внедряет систему электронного документооборота в Роскосмосе
21.06.2011 Роскосмос запросил на новую программу ГЛОНАСС свыше 400 млрд руб.
30.12.2010 Медведев нашел виновных в потере спутников ГЛОНАСС
07.12.2010 В связи с аварией полноценный запуск ГЛОНАСС отодвинулся на март
21.10.2010 Роскосмос заменит вышки аэростатом
27.07.2010 Создание системы валидационных подспутниковых наблюдений для Роскосмоса: контракт на 497 млн руб. забрал единственный участник тендера
16.07.2010 Роскосмос строит сельхозспутник
18.06.2010 Южнокорейская ракета взорвалась не по вине России, полагают в Роскосмосе
16.06.2010 Роскосмос создаст систему валидационных подспутниковых наблюдений за 497 млн руб.
08.04.2010 Ракетно-космическая отрасль России откажется от бумаги и перейдет на СПО
07.04.2010 Роскосмос определил исполнителя ОКР по разработке ИТ в рамках Федеральной космической программы
02.04.2010 Роскосмос выбрал подрядчика для развития автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами
04.03.2010 Роскосмос ищет исполнителя ОКР
12.02.2010 Роскосмос заказал ОКР по развитию автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами
08.02.2010 Создание системы персональной спутниковой связи для Роскосмоса: контракт на 937 млн руб. подписан с единственным участником конкурса

Публикаций - 1517, упоминаний - 2391

Роскосмос упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 56
Марс ФГУП НПО 1024 47
Ростех - Ростехнологии 2334 42
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 32
Космическая связь ФГУП ГПКС 366 30
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6239 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7519 25
АФК Система ПАО 1624 22
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 136 22
ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М. Ф. Решетнёва 78 21
М2М телематика 204 18
Scanex - Сканэкс 238 15
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2238 14
Ситроникс - Sitronics 837 12
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 26 12
Yandex - Яндекс 4582 12
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 323 12
Google LLC 9440 11
Globalstar - Глобалстар 155 11
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 233 10
Восход ФГБУ НИИ 451 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 9
Антарес 31 9
Микрон - Micron 576 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3761 9
Eutelsat 133 9
Microsoft Corporation 21014 8
IBM 8684 8
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 79 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1512 7
Галактика - Корпорация 706 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 617 7
Qualcomm Technologies 1557 7
РТИ 127 7
Совзонд - Sovzond 111 7
Freshtel 49 6
Ростелеком - Связьинвест 1657 6
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 95 6
Транзит-Телеком 8 6
Samsung Electronics 8953 6
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 117
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 406 97
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 78
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 239 59
EADS Astrium 143 28
Роскосмос РКС - Российские космические системы 112 27
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 201 22
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 62 21
Arianespace 83 20
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 19
ЕКА Топливная компания 137 19
Восточный Банк 126 15
Банк Зенит 194 15
Boeing 897 14
РЖД - Российские железные дороги 1331 13
Lockheed Martin 659 13
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 27 12
Газпром ПАО 778 12
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 26 9
Роснефть НК 419 8
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 189 7
Даурия Аэроспейс - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 18 7
SoftBank Group 222 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1919 7
РВК - Российская венчурная компания 505 6
Airbus Group 188 6
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 128 6
Почта России ПАО 1798 5
АвтоВАЗ 161 5
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 158 5
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 170 5
Airbus Defence and Space - EADS 123 5
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 58 5
Аэрофлот 618 5
ГПБ - Газпромбанк 801 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 141 4
Новатэк 28 4
Транснефть 207 4
Техносила - СервисТрейд 225 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 299 4
МКС - Международная космическая станция 1383 323
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3242 149
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7366 88
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 86
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 45
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 45
Правительство РФ 2659 44
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1249 42
Президент Российской Федерации 1731 38
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1174 38
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 427 33
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор 1996 32
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1983 32
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2003 27
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1855 26
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 952 25
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 378 24
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2321 20
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1141 19
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1736 19
Федеральное казначейство России 867 16
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 140 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2027 16
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 511 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2765 16
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 14
Счётная палата РФ 556 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 929 13
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 155 13
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 811 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2047 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1487 11
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 171 11
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 108 10
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 132 9
Администрация Президента РФ 325 9
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 152 8
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 95 8
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 42 8
ГИС-Ассоциация 231 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 4
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 2
Единая Россия - Политическая партия 218 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 2
ФКР - Федерация космонавтики России 6 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 197 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 220 2
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 174 1
IAF - International Astronautical Federation - Международная астронавтическая федерация 1 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 3 1
ISPRS - International Society for Photogrammetry and Remote Sensing - Международная ассоциация фотограмметрии и дистанционного зондирования 1 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 20 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 51 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
Талант и успех - Общественный фонд 12 1
Союз машиностроителей России 26 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 29 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 193 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 47 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 60 1
АФТ - Ассоциация Финтех 86 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 161 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 236 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12359 38
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4210 27
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 157 26
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12134 24
5G - Пятое поколение мобильной связи 1507 21
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 382 18
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3173 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1253 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2522 10
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1020 9
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2183 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10137 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5165 7
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 236 7
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 53 7
Ku-диапазон 69 7
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 445 6
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1395 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2227 5
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 138 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4098 5
ЭКБ - Электронная компонентная база 65 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 607 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1770 4
Безопасный город 390 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1590 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1427 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 632 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 822 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1497 4
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 66 3
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 215 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1213 3
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 108 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 653 3
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 95 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1923 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 282 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 154 3
Космодром Байконур 1005 406
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2061 173
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 402 163
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 271 148
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 204 104
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 135 54
ВКС РФ Космодром Плесецк 193 39
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 178 33
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 91 31
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль 129 28
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 25
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 63 22
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 373 20
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 213 20
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 286 20
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 27 19
SpaceX 168 17
GeoEye IKONOS 95 16
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 113 16
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 37 16
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 63 14
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 63 12
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 88 12
NASA Endeavour 70 11
МКА - Малые космические аппараты 23 10
ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 59 10
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 22 9
GeoEye - космический спутник 57 9
Google Earth - Google Планета Земля 447 8
Южмаш - Зенит-3SL - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 57 8
Молния НПО - Буран - Многоразовый транспортный космический корабль 48 8
DigitalGlobe - WorldView - коммерческий спутник 75 8
Intelsat - телекоммуникационные спутники 104 7
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 6 6
АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 51 6
Linux OS 7207 6
Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан 62 6
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (телескоп) 440 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 728 6
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1395 5
Перминов Анатолий 124 110
Путин Владимир 2443 71
Иванов Сергей 359 35
Медведев Дмитрий 1590 27
Урличич Юрий 49 25
Никифоров Николай 1131 21
Юрчихин Федор 36 19
Рогозин Дмитрий 86 18
Кононенко Олег 38 17
Гурко Александр 136 17
Котов Олег 43 16
Волков Сергей 59 16
Тюрин Михаил 35 15
Виноградов Павел 30 14
Маленченко Юрий 55 14
Фрадков Михаил 159 14
Поповкин Владимир 21 10
Андронов Алексей 25 9
Phillips Jon - Филлипс Джон 16 9
Ройтман Евгений 41 8
Назарбаев Нурсултан 78 8
Недосеков Андрей 23 7
Щеголев Игорь 684 7
Гершензон Владимир 19 7
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 70 6
Севастьянов Николай 11 6
Рейман Леонид 1002 6
Падалка Геннадий 17 6
Левитин Игорь 27 6
Носенко Юрий 7 6
Шилов Анатолий 5 5
Евтушенков Владимир 186 5
Романенко Роман 17 5
Лончаков Юрий 23 5
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 139 5
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 368 5
Королев Сергей 38 5
Гагарин Юрий 36 5
Нестеров Владимир 17 4
Кайгородов Михаил 4 4
Россия - Российская федерация - РФ 82514 572
Земля - планета Солнечной системы 6462 318
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34024 192
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 174
Луна 1156 81
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10904 67
Европа 7265 64
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1047 64
Япония 7899 51
Франция - Французская Республика 4928 49
Тихий океан 487 44
Индия - Республика 4093 44
Германия - Федеративная Республика 7790 41
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Солнечная система 2007 37
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 35
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3811 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 33
Украина 5529 31
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1685 30
Канада 3059 30
Южная Корея - Республика 3255 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12066 24
Беларусь - Белоруссия 3207 23
Италия - Итальянская Республика 2844 23
Азия - Азиатский регион 3156 19
Испания - Королевство 2521 17
Ближний Восток 2491 17
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1862 16
США - Флорида - Канаверал - Space Coast 237 15
Арктика 328 15
Венера - планета Солнечной системы 253 14
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 920 14
ЮАР - Южно-Африканская Республика 412 14
Африка - Африканский регион 2667 14
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1932 14
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