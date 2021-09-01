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Роскосмос
Федеральное космическое агентство
Государственная корпорация по космической деятельности


01.09.2021 «Роскосмос» даст своей «дочке» четверть миллиарда, чтобы она сделала госзакупки «мамы» открытыми и прозрачными 12
24.08.2021 «Автоматика» представила бортовое устройство защиты информации для беспилотников 1
16.08.2021 Россия отказалась от грандиозного проекта глобальной спутниковой связи 2
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 2
30.07.2021 Мишустин распорядился написать план создания и внедрения российских САПР 1
28.07.2021 У российской промышленности экстренно отбирают иностранное ПО. На импортозамещение выделено всего 2,5 года 1
14.07.2021 Корпорация «Парус» полностью сменила владельцев 1
14.07.2021 Космический стартап оштрафовали на миллионы долларов за обман инвесторов и российские корни 2
14.07.2021 SDI Solution и корпорация «Парус» объявили о слиянии 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 1
23.06.2021 Названы лауреаты премии «Инновация года 2021» 1
21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 1
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 1
18.05.2021 ВКС VideoMost внедрена в закрытой корпоративной сети «Альфасатком» 1
18.05.2021 В России построят конкурента OneWeb и StarLink, чтобы раздавать «быстрый и дешевый интернет» из космоса 2
05.04.2021 Власти просят не губить WiMAX в России 2
22.03.2021 На орбиту отправлен российский экспериментальный малый спутник ДЗЗ «ОрбиКрафт - Зоркий» 1
11.02.2021 Финансовая поддержка резидентов московских технопарков в 2020 году выросла в два раза 1
10.02.2021 Российская промышленность получила новые отечественные программные решения 1
26.01.2021 Россиянина выжили с поста главы миллиардного космического стартапа из-за конфликта с законами США 1
04.12.2020 СЭД «Приоритет», установленная во многих федеральных министерствах, переходит на «Мой офис» 1
06.11.2020 Рогозин просит у властей 1,5 триллиона на проект «Сфера» - наш ответ Илону Маску 5
29.10.2020 «Мегафон» за 6 млрд руб. создает спутниковую систему для высокоскоростной передачи данных 1
27.10.2020 Российский телеком-рынок растет, в отличие от мирового 1
19.10.2020 CNews выпустил «Топ-100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе». Почти половину бюджета забрал себе «Ростелеком» 1
12.10.2020 Объем крупнейших открытых госзаказов в области ИКТ вырос в два с лишним раза. Почти половина госсредств досталась «Ростелекому» 1
12.10.2020 НТС и «Гонец» внедряют спутниковые решения для мониторинга грузов 1
05.10.2020 OneWeb вышел из СП с российской спутниковой системой «Гонец» 4
15.09.2020 Создатели атомной бомбы хотят стать главным российским поставщиком САПР 1
02.09.2020 У кого больше всех денег для «Цифровой экономики». Рейтинг 1
26.08.2020 «Ростелекому» дадут 2,7 млрд руб., чтобы раздавать с телевышек специнтернет для школ и чиновников 1
03.08.2020 «Ростелеком» получит от властей 10 миллиардов на постройку интернета без Facebook, «Вконтакте» и танчиков 1
30.07.2020 В Удмуртии запустили производство чип-конденсаторов для РЖД и «Росатома» 1
29.07.2020 «НПО Энергомаш» создало систему корпоративного поиска на основе ИИ Abbyy 1
29.07.2020 В РКС внедрили новейшую технологию 3D-сборки для производства аппаратуры новейших российских спутников 1
30.06.2020 Россия потратит более 23 млрд рублей на разработку квантовых процессоров 1
19.06.2020 Почему 5G называют фундаментом цифровой экономики 1
16.06.2020 Россия потратит 23,6 миллиарда на создание квантовых процессоров четырех разных типов 1
08.06.2020 «Терра тех» и «Группа «Систематика» создадут совместные решения для бизнеса и государства 1
19.05.2020 «Ростелеком» представил результаты деятельности за первый квартал 2020 года 1

Публикаций - 308, упоминаний - 631

Роскосмос упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 50
Ростех - Ростехнологии 2230 38
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 29
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 22
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 13
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 23 12
М2М телематика 165 11
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 11
АФК Система ПАО 990 8
Yandex - Яндекс 4098 8
Google LLC 7124 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 7
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 7
Антарес 25 7
Восход ФГБУ НИИ 365 6
Транзит-Телеком 8 6
Freshtel 49 6
Qualcomm Technologies 1000 6
VK - Mail.ru Group 2482 5
Ланит ГК 1154 5
Совзонд - Sovzond 66 5
Компьюлинк ГК - Compulink 209 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
ГЛОНАСС АО 82 5
Ростелеком Связьинвест 692 4
3726 4
OneWeb Satellites 4 4
ИБС экспертиза 43 4
Samsung Electronics 5627 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 4
Amazon Inc - Amazon.com 1467 4
Энлаин - Энлайн - Nline 13 4
IBM 3524 4
Globalstar - Глобалстар 30 4
Основа Телеком 55 3
Softline - Софтлайн 1472 3
Abbyy 793 3
РКС - Российские космические системы 100 15
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 13
Газпром ПАО 518 8
Роснефть НК 367 8
SoftBank Group 101 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
Даурия Аэроспейс - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 15 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 6
Airbus Group 71 6
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 6
Восточный Банк 108 6
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 5
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 5
Airbus Defence and Space 10 4
Новатэк 27 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 4
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 4
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 4
Техносила 133 4
РВК - Российская венчурная компания 476 4
Аэрофлот 492 4
Почта России ПАО 1570 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Arianespace 5 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 3
Газпром нефть 380 3
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 3
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 3
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 3
Tesla Motors 241 3
Норникель - Норильский никель 177 3
Транснефть 159 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 3
Россети ПАО 168 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
Бинбанк 184 2
АвтоВАЗ 118 2
Альфа-Банк 1122 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 60
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 42
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 39
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 32
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 31
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 28
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 26
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 25
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 21
Президент Российской Федерации 1439 19
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 19
Правительство РФ 2198 18
Федеральное казначейство России 766 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 13
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 11
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 11
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 9
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 8
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 8
МКС - Международная космическая станция 98 8
Счётная палата РФ 459 7
Арбитражный суд города Москвы 339 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 7
Администрация Президента РФ 267 6
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 6
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 6
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Союз машиностроителей России 26 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 29
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 24
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 19
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 8
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 7
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 6
3G - Стандарт мобильной связи 3699 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 42 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 998 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 4
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 47 3
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 2
Big Data - Большие данные 1136 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 2
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 23 12
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 10
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 9
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 8
Linux OS 4236 5
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 6 5
МКА - Малые космические аппараты 13 5
SpaceX 34 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 4
Гонец-ВЭБ 4 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 4
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 3
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 3
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 9 3
Союз - ракета-носитель среднего класса 7 3
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 8 3
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 3
ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 3 3
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 3
Telegram - Мессенджер 80 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Abbyy Intelligent Search 6 2
Галактика ERP 63 2
Wargaming World of Tanks 132 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Amazon Kuiper 3 2
Wargaming World of Warships 31 2
C3D Toolkit 10 2
РФЯЦ-ВНИИЭФ Логос САПР 5 2
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 9 2
Microsoft Windows 10 6602 2
Apple iOS 5741 2
Google Android 10750 2
Google YouTube - Видеохостинг 1702 2
Путин Владимир 1820 20
Никифоров Николай 1126 17
Рогозин Дмитрий 79 12
Медведев Дмитрий 1433 11
Ройтман Евгений 34 6
Иванов Сергей 170 4
Кайгородов Михаил 4 4
Усманов Алишер 241 3
Branson Richard - Брэнсон Ричард 21 3
Иванов Олег 124 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 3
Леонов Алексей 15 3
Жаров Александр 165 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Юсуфов Виталий 24 3
Шадаев Максут 384 3
Комаров Игорь 6 3
Акимов Максим 167 3
Кокорич Михаил 3 3
Евтушенков Владимир 130 2
Шувалов Игорь 64 2
Касперский Евгений 218 2
Косов Игорь 2 2
Духовницкий Олег 91 2
Володин Вячеслав 62 2
Пехтерев Сергей 39 2
Комиссаров Алексей 17 2
Лящ Михаил 32 2
Фурсенко Андрей 27 2
Миллер Алексей 13 2
Белов Александр 69 2
Клименко Герман 31 2
Миронов Алексей 5 2
Сурков Владислав 59 2
Осеевский Михаил 221 2
Шилов Сергей 61 2
Гурко Александр 129 2
Овчинин Алексей 2 2
Полтавченко Георгий 18 2
Соколов Максим 15 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 214
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 63
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 34
Земля - планета Солнечной системы 854 30
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 10
Арктика 141 10
Япония 2752 10
Индия - Республика 2156 10
Германия - Федеративная Республика 3606 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 7
Казахстан - Республика 2618 6
Франция - Французская Республика 2109 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 6
Россия - ПФО - Казань 1507 6
Беларусь - Белоруссия 2079 6
Россия - Калининградская область 531 5
Россия - Новосибирская область 810 5
Европа 3725 5
Украина 3344 5
Россия - Севастополь 419 5
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 4
Россия - Свердловская область 804 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 821 4
Россия - Московская область - Королёв 84 4
Южная Корея - Республика 1448 4
Россия - Сочи 910 4
Россия - Амурская область 320 4
Россия - Иннополис 292 3
Канада 1290 3
Россия - Республика Крым 625 3
Россия - Нижегородская область 736 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 3
Россия - Ивановская область 261 3
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 23
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 11
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 11
Космодром Байконур 97 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 6
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
Космодром Куру - Гвианский космический центр 10 3
Региональное законодательство 45 3
Русский язык 966 3
Федеральное законодательство 254 2
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