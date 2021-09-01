Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Роскосмос
Федеральное космическое агентство
Государственная корпорация по космической деятельности
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 308, упоминаний - 631
Роскосмос упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 20
|Никифоров Николай 1126 17
|Рогозин Дмитрий 79 12
|Медведев Дмитрий 1433 11
|Ройтман Евгений 34 6
|Иванов Сергей 170 4
|Кайгородов Михаил 4 4
|Усманов Алишер 241 3
|Branson Richard - Брэнсон Ричард 21 3
|Иванов Олег 124 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 3
|Леонов Алексей 15 3
|Жаров Александр 165 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Юсуфов Виталий 24 3
|Шадаев Максут 384 3
|Комаров Игорь 6 3
|Акимов Максим 167 3
|Кокорич Михаил 3 3
|Евтушенков Владимир 130 2
|Шувалов Игорь 64 2
|Касперский Евгений 218 2
|Косов Игорь 2 2
|Духовницкий Олег 91 2
|Володин Вячеслав 62 2
|Пехтерев Сергей 39 2
|Комиссаров Алексей 17 2
|Лящ Михаил 32 2
|Фурсенко Андрей 27 2
|Миллер Алексей 13 2
|Белов Александр 69 2
|Клименко Герман 31 2
|Миронов Алексей 5 2
|Сурков Владислав 59 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Шилов Сергей 61 2
|Гурко Александр 129 2
|Овчинин Алексей 2 2
|Полтавченко Георгий 18 2
|Соколов Максим 15 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755215, в очереди разбора - 658905.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755215, в очереди разбора - 658905.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru