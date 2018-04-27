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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Роскомнадзор
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов
Реестр запрещенных сайтов



27.04.2018 Власти воюют с Telegram: Под блокировкой адреса «Яндекса», «Вконтакте», «Одноклассников» и «сердца Рунета»
23.04.2018 В России частично заблокированы Google, Gmail и Youtube
17.04.2014 В России появится школьный реестр запрещенных сайтов
21.03.2014 В Роскомнадзоре вместо блога Навального видят котенка
11.03.2014 Суды получили возможность блокировать сайты по любым основаниям

Публикаций - 168, упоминаний - 307

Роскомнадзор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 9409 29
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1816 22
Yandex - Яндекс 4550 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7763 18
Telegram Group 737 18
Twitter 2281 17
Meta - Facebook 4118 16
Amazon Inc - Amazon.com 2518 11
Apple Inc - Эппл Рус 10094 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7465 9
Zello 20 9
Yahoo! 3468 8
Rambler Group - Рамблер ГК 757 8
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 7
VK - Mail.ru Group 2809 7
DigitalOcean 16 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6189 6
НТВ-Плюс 251 6
Cloudflare 52 5
Comodo 30 5
GitHub 440 5
5013 4
МФИ Софт 115 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8513 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1842 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3738 4
Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 25 3
Akamai Technologies 132 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 613 3
Microsoft Corporation 20979 3
Ростех - Ростехнологии 2298 3
Anonymous - Хакерская группировка 55 2
Руформ 4 2
RuTube - видеохостинг 135 2
Wargaming 103 2
InterActiveCorp Ask.com - AskJeeves.com 119 2
Ivideon - Мобильные видеорешения 40 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 2
Yota - Скартел 699 2
Selectel - Селектел 143 1
Флибуста 28 9
LinkedIn 547 6
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 6
Газпром-Медиа Холдинг 142 6
Эксмо-АСТ - издательство 55 5
Swarovski AG 68 3
Sony Music Entertainment 137 3
РУСАЛ - Объединённая компания 32 3
Nike 152 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 365 2
Газпром ПАО 746 2
Коловрат 5 2
UMG - Universal Music Group 248 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
Русагро Группа Компаний 172 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 2
Восток-Запад - EWS Holding 23 2
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 94 2
Adidas 125 2
Qiwi 788 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 766 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4819 1
Prada 50 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 43 1
FICO 36 1
Gett 63 1
Central Partnership - Централ Партнершип 29 1
Gucci - Дом моды Гуччи 23 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 380 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 15 1
Калашников ГК 9 1
AliExpress 289 1
WMG - Warner Music Group 195 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 170 1
Базэл - Базовый Элемент 37 1
X5 Group - Пятерочка 603 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 51 1
Mazda Motor Corporation 50 1
Walmart - Wal-Mart Stores 318 1
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1982 161
Мосгорсуд - Московский городской суд 310 55
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 490 43
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7325 26
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2313 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2011 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2342 12
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 65 12
Районный суд Москвы 147 11
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 281 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1478 9
Президент Российской Федерации 1717 9
Правительство РФ 2646 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 469 5
Администрация Президента РФ 324 5
Минкультуры РФ - Министерство культуры 99 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 739 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 924 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 3
Верховный суд Российской Федерации 289 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 424 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2734 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 928 2
Администрация Президента РФ - Управление по применению информационных технологий 6 2
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 36 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 157 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 462 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 226 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 272 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 181 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 930 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 169 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1025 2
Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 34 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 251 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 594 1
U.S. Navy - Военно-морские силы США 424 1
РосКомСвобода - Общественная организация 82 27
ЛБИ - Лига безопасного интернета 50 7
Единая Россия - Политическая партия 218 5
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 3
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 192 2
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 47 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 128 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
Интернет-видео - ассоциация 9 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1808 50
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1491 20
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 127 17
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12115 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 746 10
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 387 7
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 684 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 138 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 649 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10073 4
Website - Вебсайт 394 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12262 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1886 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1781 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3167 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3957 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4018 3
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 44 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1075 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2851 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1996 2
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 106 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 883 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 454 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 50 1
ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 48 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 233 1
SNI - Server Name Indication - специальное расширение протокола TLS 6 1
Google Android-приложения и разработчики 245 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 78 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 798 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 44 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 452 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1267 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 146 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 636 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 126 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 65 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 51 1
Google YouTube - Видеохостинг 2169 26
AWS - Amazon Web Services 600 16
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер 66 15
VK - Mail.ru Одноклассники 972 12
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 213 11
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 618 10
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 489 10
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 10
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 24 10
Microsoft Azure 1212 8
Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 8
Rakuten Viber 461 7
Google Blogger - Google BlogSpot 87 7
Google Android 11637 6
Apple - App Store 2351 6
Opera - Браузер 855 6
Rutor - BitTorrent-трекер 11 6
NoName-club - Торрент-трекер 10 6
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 11 6
Linux OS 7172 5
Google Play - Google Store - Android Market 2631 5
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 126 5
Telegram - Мессенджер 81 5
Microsoft Windows 10 10093 4
WhatsApp Messenger 691 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1133 4
NordVPN 10 4
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace - Kaspersky Secure Mail Gateway 16 4
JavaScript - Язык программирования 936 4
TorGuard 5 4
Apple iOS 6203 3
Google Gmail 776 3
WeChat - Мессенджер 98 3
Snapchat 93 3
Joomla CMS 76 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5812 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 231 3
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 188 3
IPVAnish - VPN-сервис 5 3
ExpressVPN 13 3
Жаров Александр 168 17
Козлюк Артем 39 15
Ампелонский Вадим 31 15
Навальный Алексей 60 13
Кулин Филипп 39 12
Волин Алексей 114 9
Дуров Павел 220 9
Климарев Михаил 46 8
Путин Владимир 2437 7
Дарбинян Саркис 35 7
Дерипаска Олег 32 6
Никифоров Николай 1131 6
Щеголев Игорь 684 5
Здольников Владимир 5 5
Давыдов Денис 32 5
Яровая Ирина 64 4
Литреев Александр 4 4
Иванов Олег 128 4
Ющенко Александр 25 4
Бырдин Алексей 21 4
Рыжак Николай 9 3
Казарян Карен 32 3
Медведев Дмитрий 1582 3
Носков Константин 205 3
Кудрявцев Максим 38 3
Мишустин Михаил 330 3
Артемьев Игорь 89 2
Пак Олег 91 2
Козырев Алексей 274 2
Рейман Леонид 992 2
Кириллов Александр 30 2
Лугов Андрей 32 2
Евраев Михаил 227 2
Ходорковский Михаил 36 2
Исмаилов Рашид 47 2
Кобзев Владимир 2 2
Прохоров Алексей 5 2
Кисляков Евгений 86 2
Чернышенко Дмитрий 259 2
Липов Андрей 50 2
Россия - Российская федерация - РФ 82186 133
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10861 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26599 12
Украина 5524 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33952 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11590 7
Россия - УФО - Тюменская область 746 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9494 4
Россия - ПФО - Самарская область 777 4
Россия - ПФО - Ульяновская область 460 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 348 4
Россия - ЮФО - Республика Крым 675 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 917 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 515 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1213 3
Россия - УФО - Курганская область 352 3
Украина - Чернобыль 25 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1923 2
Россия - СФО - Республика Алтай 878 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 215 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12032 2
Россия - СФО - Новосибирск 2909 2
Кавказ 135 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 104 2
Индия - Республика 4074 2
Беларусь - Белоруссия 3197 2
ИГИЛ - Исламское государство Ирака и Леванта - террористическая группировка, запрещена в России 13 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 377 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 342 2
Россия - ЮФО - Севастополь 454 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11534 2
Германия - Федеративная Республика 7777 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 476 2
Швейцария - Цюрих 229 1
Россия - ЦФО - Белгородская область 456 1
Россия - ДФО - Забайкальский край 392 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 466 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 162 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 356 1
Европа Восточная 2808 1
Пиратство - Авторское право 262 49
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 17
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 27 15
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2231 12
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 312 12
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 265 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1467 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1227 6
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 167 5
White list - Белый список 42 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 750 5
Истец 7 3
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 2
Федеральное законодательство 355 2
Forex - Форекс - Валютный рынок 74 2
Антитеррор 66 2
Чарас - Чаррас - Наркотическое вещество, чистая необработанная смолка, собранная с листьев и соцветий конопли индийской 4 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 520 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 183 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 18 1
CDO - Chief Development Officer - CBDO - Chief Business Development Officer - Директор по развитию бизнеса 2 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5022 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 47 1
Региональное законодательство 45 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4079 1
Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 11 1
Бережливая поликлиника 5 1
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 23 1
СК РФ - Семейный кодекс Российской Федерации 1 1
Черный юмор 3 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 140 1
Игра престолов - телевизионный сериал 5 1
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 24 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 94 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3625 1
Информационное общество - Государственная программа 301 1
ТИК - Территориальные избирательные комиссии 20 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 123 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 19
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 700 10
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 10
ТНТ - Телеканал 113 6
За Телеком - telegram-канал 37 6
Wikipedia - Википедия 398 5
PornHub 23 5
Матч ТВ - Спортивный телеканал 64 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 4
Эхо Москвы - радиостанция 168 4
НТВ - Телекомпания 276 3
РосПравосудие 10 3
РИА Новости 716 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10416 3
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 77 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 549 3
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 119 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 40 2
Коммерсантъ - Издательский дом 787 2
КиноПоиск - Портал о кино 119 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 317 2
Сноб 7 1
Авторадио 12 1
NEWSru.com 208 1
ТВ-3 - телеканал 54 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 61 1
Euronews - телеканал 46 1
Forbes - Форбс 559 1
Пятница - Телеканал 21 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 1
Детское радио 8 1
Говорит Москва - радиостанция 17 1
Известия ИД 201 1
TechRadar 72 1
Радио Свобода - радиостанция 38 1
Россия 24 - телеканал 94 1
PC Magazine - PCMag 72 1
Медуза - Meduza 23 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 47 1
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 3
SimilarWeb 28 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 75 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 143 1
РАН - Российская академия наук 935 1
ФГБОУ ВО ЮУГМУ - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 1 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 26 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 10 1
ИИИ - Институт исследований интернета 18 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 380 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 22 1
MeYou 3 1
Ника - национальная кинематографическая премия 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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