Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Роскомнадзор
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов
Реестр запрещенных сайтов
Публикаций - 168, упоминаний - 307
Роскомнадзор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Жаров Александр 168 17
|Козлюк Артем 39 15
|Ампелонский Вадим 31 15
|Навальный Алексей 60 13
|Кулин Филипп 39 12
|Волин Алексей 114 9
|Дуров Павел 220 9
|Климарев Михаил 46 8
|Путин Владимир 2437 7
|Дарбинян Саркис 35 7
|Дерипаска Олег 32 6
|Никифоров Николай 1131 6
|Щеголев Игорь 684 5
|Здольников Владимир 5 5
|Давыдов Денис 32 5
|Яровая Ирина 64 4
|Литреев Александр 4 4
|Иванов Олег 128 4
|Ющенко Александр 25 4
|Бырдин Алексей 21 4
|Рыжак Николай 9 3
|Казарян Карен 32 3
|Медведев Дмитрий 1582 3
|Носков Константин 205 3
|Кудрявцев Максим 38 3
|Мишустин Михаил 330 3
|Артемьев Игорь 89 2
|Пак Олег 91 2
|Козырев Алексей 274 2
|Рейман Леонид 992 2
|Кириллов Александр 30 2
|Лугов Андрей 32 2
|Евраев Михаил 227 2
|Ходорковский Михаил 36 2
|Исмаилов Рашид 47 2
|Кобзев Владимир 2 2
|Прохоров Алексей 5 2
|Кисляков Евгений 86 2
|Чернышенко Дмитрий 259 2
|Липов Андрей 50 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru