Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МТТ
Межрегиональный ТранзитТелеком
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 438, упоминаний - 1342
МТТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ажигиров Андрей 23 14
|Широкий Денис 19 10
|Рейман Леонид 407 10
|Биккужин Рамиль 11 9
|Васильев Евгений 92 9
|Слизень Виталий 140 6
|Голованов Леонид 5 5
|Мельников Александр 63 4
|Николаев Александр 15 4
|Путин Владимир 1820 3
|Быстров Алексей 4 3
|Кузьменко Валерия 58 3
|Сморгонский Александр 6 3
|Патешман Александр 2 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Шевченко Владимир 135 2
|Уткин Никита 24 2
|Микаберидзе Георгий 7 2
|Ермаков Валерий 71 2
|Козлов Михаил 153 2
|Сандлер Аркадий 21 2
|Трефилов Алексей 34 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Щетинин Владимир 13 2
|Слободин Михаил 55 2
|Шмулевич Марк 79 2
|Дорохина Юлия 42 2
|Морошкин Александр 106 2
|Яхина Ирина 40 2
|Родионов Павел 2 2
|Билялетдинов Марат 2 2
|Мамонов Михаил 24 2
|Лимонов Андрей 3 2
|Кривошеев Евгений 4 2
|Брюквин Юрий 196 2
|Чибис Андрей 19 1
|Анохин Сергей 40 1
|Солодухин Константин 89 1
|Акимов Максим 167 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754869, в очереди разбора - 658559.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754869, в очереди разбора - 658559.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru