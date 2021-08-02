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МТТ
Межрегиональный ТранзитТелеком


02.08.2021 Как устроены российские UC-платформы 1
12.07.2021 «Транстелеком» выставил на распродажу весь свой розничный бизнес 1
30.06.2021 МТС купила телеком-оператора экс-министра связи 3
30.06.2021 МТС приобрела провайдера телеком- и ИТ-решений МТТ 7
07.06.2021 Как перейти от роботизации отдельных операций к роботизации бизнес-процессов 2
03.06.2021 МТТ значительно расширил возможности виртуальной АТС «МТТ бизнес» 5
18.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 1
17.05.2021 Какие решения должны быть в цифровом офисе 1
26.04.2021 МТТ начал снабжать голосовыми роботами предприятия ЖКХ 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 2
30.03.2021 Как пандемия повлияла на ИТ-стратегию крупных компаний 1
18.03.2021 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта 1
12.03.2021 МТТ предлагает полгода бесплатного общения с клиентами при подключении номера 8800 1
03.03.2021 МТС собирается купить оператора связи, принадлежавшего экс-министру связи Рейману 3
17.02.2021 МТТ запустил голосового робота на бирже Freelance.ru 3
05.02.2021 МТС, «Мегафон» и «Билайн» протестуют против идеи властей вмешаться в тарифы на связь 3
20.01.2021 Голосовой робот от МТТ сэкономил более 500 часов работы рекрутеров DPD 3
23.11.2020 ИТ-«дочка» «Лукойла» досталась «Ростелекому» 1
23.10.2020 «Ростелеком» купил свою бывшую «дочку» за полтора миллиарда 8
22.10.2020 «Ростелеком» покупает федерального оператора медиауслуг «Синтерра медиа» 1
21.10.2020 Отмена роуминга между Россией и Белоруссией начнется в ноябре 2020 года 1
14.10.2020 До 56% российских компаний среднего бизнеса заинтересованы в автоматизации взаимодействия с клиентами 3
23.09.2020 МТТ усовершенствовал интеграцию «МТТ Бизнес» с лидерами CRM-рынка 1
15.09.2020 Исследование: более 80% фрилансеров остаются на связи во внерабочее время 3
08.09.2020 МТТ стал техническим партнером «Яндекс.Телефонии» 1
01.09.2020 МТТ ускорил процесс подбора услуг связи на базе системы «Октаплан» 3
11.08.2020 МТТ завершил сделку по продаже ивановского ШПД-оператора «МТТ Коннект» 6
16.07.2020 МТТ внедрила голосового робота на платформе VoiceBox для «Легорода» 4
06.07.2020 MTT помог Промсвязьбанку расширить каналы связи 4
29.06.2020 Какие процессы наиболее эффективно автоматизировать с помощью роботов 3
23.06.2020 МТТ предложил новым клиентам бесплатный «красивый номер» на полгода 2
17.06.2020 «Гемотест» автоматизировал коммуникации с пациентами с помощью МТТ 1
21.05.2020 МТТ запускает фабрику голосовых роботов 1
30.04.2020 МТТ продолжит бесплатную раздачу SIM-карт FMC 1
09.04.2020 МТТ отменил абонентскую плату за дополнительные номера 3
01.04.2020 МТТ бесплатно предоставит голосового робота для медучреждений 1
11.02.2020 МТТ внедрил голосового помощника в свой контакт-центр 3
03.12.2019 Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN 1
03.12.2019 Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN 1
12.09.2019 Минкомсвязи оживило свой многострадальный венчурный ИТ-фонд. В него вольют еще 1,5 миллиарда 1

Публикаций - 438, упоминаний - 1342

МТТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 90
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 69
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 49
Синтерра - Synterra 562 47
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 22
Питерская группа связистов 113 15
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 13
МегаФон ПетерСтар 144 11
Ростелеком Связьинвест 692 10
Microsoft Corporation 10997 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 9
Синтерра Медиа - Телеком-центр 78 8
АйТи 748 8
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 8
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 7
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 7
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет 45 6
SAP SE 3207 6
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 27 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 6
МТТ AIVA mobile - виртуальный оператор мобильной связи (MVNO) 12 6
Yandex - Яндекс 4098 5
Hitachi 465 4
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 4
Ростелеком ЦентрТелеком 188 4
Акадо Телеком - Комкор 605 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
АФК Система ПАО 990 4
НТВ-Плюс 174 3
MX 1 3 3
Naumen - Наумен 341 3
Telstra Corporation Limited 59 3
Globecast 7 3
Semtech 6 3
Open Alliance - Опен Альянс 6 3
Siemens AG - Сименс Россия 639 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 3
IQ One - Икан 14 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 3
VK - Mail.ru Group 2482 3
Газпромбанк - ГПБ 692 7
Сбербанк страхование 47 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Runa Capital 153 3
Орион-Экспресс - Телекарта 133 3
Газфонд НПФ 4 3
Prostor Capital 28 3
Leta Capital 42 3
Waarde Capital 7 3
КапиталЪ ИФД 10 3
Лидер УК 15 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
Mary Kay - Мэри Кэй 82 2
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 2
Азия Цемент 10 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
Газпром нефть 380 2
Контрактфинансгрупп МФО 12 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 14 1
ЧМК - Челябинский металлургический комбинат 7 1
Соллерс - Sollers 17 1
IPOC 27 1
Царицын капитал 22 1
Ангстрем Инвест 9 1
Снежная Королева 36 1
Деловые Линии ГК 36 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 1
Boxberry - российская служба доставки 20 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Equifax 22 1
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 12 1
Первый ЦУПИС 4 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 1
Uber 257 1
AstraZeneca - АстраЗенека 28 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
Synterra Cyprus 11 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 7 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 14
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 4
Росинфокоминвест 39 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Президент Российской Федерации 1439 3
Счётная палата РФ 459 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 1
Правительство РФ 2198 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 153 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 2
Руссофт - Russoft 250 2
ЛДПР 68 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
НГФ - Национальная гильдия фрилансеров 3 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 20
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 7
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 6
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 266 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
3G - Стандарт мобильной связи 3699 5
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 5
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 117 4
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 4
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 2
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 2
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant 26 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 2
МТТ YouMagic 33 26
Google Android 10750 17
МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 19 14
Apple iOS 5741 13
Apple macOS 921 11
МТТ VoiceBox - Голосовой бот 14 6
amoCRM 39 6
OpenText Documentum 188 4
1С-Битрикс - Битрикс24 211 4
МТТ MVNE 20 4
MTT Telecom API 6 3
Inoventica invGUARD 14 3
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 336 3
Логика Бизнеса - Логика СЭД 141 3
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 3
Intel Core - Семейство процессоров 863 2
ЦБИ NeuroDAT SIEM 4 2
RoboETF 3 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
МТТ VoiceBox 4 2
Symbian OS 755 2
Rakuten Viber 429 2
Microsoft Windows 10 6602 2
Linux OS 4236 2
МТТ SIM-карты 2 2
Яндекс.Телефония 5 2
Staply Октаплан 2 1
Ростелеком ЦОД Москва-I и Москва-II 7 1
Microsoft Lync 272 1
Alfresco 114 1
Acronis True Image 35 1
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 29 1
Pinterest 45 1
Электронное здравоохранение - Программа 19 1
МТТ Сквозная веб-аналитик 1 1
ELMA BPM 12 1
BIA Technologies Sunrise BPMS 2 1
ELMA RPA 4 1
BlackBerry PlayBook 85 1
Samsung Electronics Bada 171 1
Ажигиров Андрей 23 14
Широкий Денис 19 10
Рейман Леонид 407 10
Биккужин Рамиль 11 9
Васильев Евгений 92 9
Слизень Виталий 140 6
Голованов Леонид 5 5
Мельников Александр 63 4
Николаев Александр 15 4
Путин Владимир 1820 3
Быстров Алексей 4 3
Кузьменко Валерия 58 3
Сморгонский Александр 6 3
Патешман Александр 2 2
Дворкович Аркадий 169 2
Шевченко Владимир 135 2
Уткин Никита 24 2
Микаберидзе Георгий 7 2
Ермаков Валерий 71 2
Козлов Михаил 153 2
Сандлер Аркадий 21 2
Трефилов Алексей 34 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Щетинин Владимир 13 2
Слободин Михаил 55 2
Шмулевич Марк 79 2
Дорохина Юлия 42 2
Морошкин Александр 106 2
Яхина Ирина 40 2
Родионов Павел 2 2
Билялетдинов Марат 2 2
Мамонов Михаил 24 2
Лимонов Андрей 3 2
Кривошеев Евгений 4 2
Брюквин Юрий 196 2
Чибис Андрей 19 1
Анохин Сергей 40 1
Солодухин Константин 89 1
Акимов Максим 167 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 234
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 77
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 21
Германия - Федеративная Республика 3606 18
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 15
Россия - СФО - Новосибирск 1954 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 10
Украина 3344 10
Беларусь - Белоруссия 2079 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 9
Казахстан - Республика 2618 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 8
Россия - ПФО - Казань 1507 6
Таджикистан - Республика 433 6
Европа 3725 5
Индия - Республика 2156 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 3
Россия - ПФО - Самара 1285 3
Финляндия - Финляндская Республика 811 3
Узбекистан - Республика 820 3
Франция - Французская Республика 2109 3
Россия - Краснодар 1031 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 514 2
Южная Корея - Республика 1448 2
Россия - Саранск 196 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 2
Восточная Европа 1667 2
Россия - Калуга 294 1
Великобритания - Виргинские Острова 110 1
Россия - Дзержинск 64 1
Южная Африка 156 1
Россия - Ижевск 304 1
Россия - Рязань 352 1
Россия - Орёл 214 1
Россия - Ярославская область 329 1
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EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 3
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Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
Русский язык 966 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Международная кооперация и экспорт - Национальный проект 13 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 6 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
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CDO - Chief Development Officer - CBDO - Chief Business Development Officer - Директор по развитию бизнеса 2 1
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Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 11 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 10 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
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ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 54 1
Транспорт 62 1
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CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 1
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ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 4
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 3
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