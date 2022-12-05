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Здравоохранение Беременность и роды рождение ребенка декретный отпуск материнство

Здравоохранение - Беременность и роды - рождение ребенка - декретный отпуск - материнство

Впepвые в миpe отпycк по бepeменности и родам был введён в Советской Рocсии. 27 ноября 1917 года Советом нapoдных комиссаров был принят Декрет «О пocобии по беременности и poдам». Поэтому на долгие годы он получил название «декретный отпуск». Впepвые в миpe отпycк по бepeменности и родам был введён в Советской Рocсии. 27 ноября 1917 года Советом нapoдных комиссаров был принят Декрет «О пocобии по беременности и poдам». Поэтому на долгие годы он получил название «декретный отпуск».
«Мы требуем!». Автор В. Б. Кваша; художник Н. Н. Ватолина. Ленинград, СССР. 1945 год «Мы требуем!». Автор В. Б. Кваша; художник Н. Н. Ватолина. Ленинград, СССР. 1945 год
До 60-х годов ХХ века беременность определяли инъекцией женской мочи в мышей и кроликов с последующим их вскрытием. А самым надежным вариантом было введение женской мочи в африканскую шпорцевую лягушку (лягушки необычайно чувствительны к гонадотропину хориона человека). Если в присутствии женской мочи земноводное производило икру в течение 8-10 часов, то это считалось положительным результатом анализа. До 60-х годов ХХ века беременность определяли инъекцией женской мочи в мышей и кроликов с последующим их вскрытием. А самым надежным вариантом было введение женской мочи в африканскую шпорцевую лягушку (лягушки необычайно чувствительны к гонадотропину хориона человека). Если в присутствии женской мочи земноводное производило икру в течение 8-10 часов, то это считалось положительным результатом анализа.
Как работают тесты на беременность? Тест на беременность определяет содержание в моче хорионического гонадотропина человека (ХГЧ), а он начинает образовываться после имплантации эмбриона, то есть примерно через 6 дней (а то и больше) после оплодотворения. И когда оно произошло, сказать ещё труднее. Даже если цикл длится 28 дней, овуляция может случиться не на 14‑й. Её время может варьироваться от месяца к месяцу. Это способно повлиять на сроки производства ХГЧ и на то, когда его удастся обнаружить. Поэтому лучше не торопиться, а ждать задержки как самого важного признака беременности. При этом лучше выбирать утро. В это время моча более концентрированная, в ней больше ХГЧ. Это особенно важно на ранних сроках, ведь тогда гормона в организме ещё очень мало. Как работают тесты на беременность? Тест на беременность определяет содержание в моче хорионического гонадотропина человека (ХГЧ), а он начинает образовываться после имплантации эмбриона, то есть примерно через 6 дней (а то и больше) после оплодотворения. И когда оно произошло, сказать ещё труднее. Даже если цикл длится 28 дней, овуляция может случиться не на 14‑й. Её время может варьироваться от месяца к месяцу. Это способно повлиять на сроки производства ХГЧ и на то, когда его удастся обнаружить. Поэтому лучше не торопиться, а ждать задержки как самого важного признака беременности. При этом лучше выбирать утро. В это время моча более концентрированная, в ней больше ХГЧ. Это особенно важно на ранних сроках, ведь тогда гормона в организме ещё очень мало.
Леон-Максим Февр, "Две матери (1888). На картине мы видим первобытную женщину с двумя детьми. На заднем плане – тёмный силуэт крупного животного, по всей видимости, медведицы. Две матери, человеческая и медвежья встретились в противостоянии. Каждая из них хочет выжить и сделать всё ради своих детёнышей. Решительность, с которой женщина сжимает каменный топор, не оставляет сомнений, что за своих детей она готова порвать медведицу. Её лицо суровое, без следа паники, выражает готовность защищать себя и потомство до конца. При этом героиня не лишена женственности. Чистая белая кожа, обнаженная упругая грудь, а на голове – элегантная прическа. Леон-Максим Февр, "Две матери (1888). На картине мы видим первобытную женщину с двумя детьми. На заднем плане – тёмный силуэт крупного животного, по всей видимости, медведицы. Две матери, человеческая и медвежья встретились в противостоянии. Каждая из них хочет выжить и сделать всё ради своих детёнышей. Решительность, с которой женщина сжимает каменный топор, не оставляет сомнений, что за своих детей она готова порвать медведицу. Её лицо суровое, без следа паники, выражает готовность защищать себя и потомство до конца. При этом героиня не лишена женственности. Чистая белая кожа, обнаженная упругая грудь, а на голове – элегантная прическа.
Впepвые в миpe отпycк по бepeменности и родам был введён в Советской Рocсии. 27 ноября 1917 года Советом нapoдных комиссаров был принят Декрет «О пocобии по беременности и poдам». Поэтому на долгие годы он получил название «декретный отпуск».


05.12.2022 Подать заявление на выпуск карты москвича теперь можно только онлайн 1
03.11.2022 Пособие по беременности и родам для потерявших работу можно получить на «Госуслугах» 1
01.11.2022 Получить единовременное пособие при рождении ребенка можно через Госуслуги 2
31.10.2022 Минцифры России запустило электронный сервис «Поделиться документом» 1
21.10.2022 С начала 2022 г. за пособием при рождении ребенка на региональный портал обратились более 16 тыс. раз 2
06.10.2022 Справки и свидетельства из ЗАГСа можно заказать на «Госуслугах» 2
19.08.2022 Россияне смогут зарегистрироваться на «Госуслугах» при любом обращении в госроганы 1
17.08.2022 Подать заявление на субсидию по ипотеке для многодетных теперь можно на «Госуслугах» 1
27.06.2022 Цифровую Карту болельщика можно оформить с 4 июля 2022 года на «Госуслугах» 1
22.06.2022 В Ленинградской области при участии «Нетрика медицина» запущен суперсервис «Рождение ребенка» 1
20.06.2022 Первая «цифровая» двойня зарегистрирована на «Госуслугах» 2
16.06.2022 Старинные карты Сибири оцифруют на «Эларскан» 1
10.06.2022 На «Госуслугах» появятся новые возможности для родителей 1
05.06.2022 5 самых известных хакеров мира и их знаменитые преступления 1
20.05.2022 На «Госуслугах» можно зарегистрировать рождение ребенка в электронном виде 2
16.05.2022 В ОЭЗ «Технополис “Москва”» разработали мобильную систему экспресс-диагностики заболеваний 1
04.05.2022 «Госуслуги» начали передавать в ПФР заявления на выплаты на детей от 8 до 17 лет 1
26.04.2022 «Госуслуги» заранее примут заявления по выплате на детей от 8 до 17 лет 1
20.04.2022 Онлайн-сервисом «Библиотеки Москвы» за год воспользовались более 216 тыс.человек 1
15.03.2022 Готовы ли пациенты получать медуслуги в цифровом виде 1
15.02.2022 ЭЛАР оцифровал метрические книги Воронежской и Тамбовской губерний 1
21.12.2021 Советники Путина предложили запретить цифровую слежку за россиянами (но разрешить в интересах государства) 1
20.12.2021 В Москве теперь можно оформить онлайн единый читательский билет во все городские библиотеки 1
12.12.2021 От реестра ЗАГС до Единого регистра населения остался один шаг 1
13.11.2021 5 видов мошенничества в Instagram и как их избежать 1
20.09.2021 Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России 1
14.09.2021 На Госуслугах возможно посмотреть актовые записи ЗАГС 1
07.09.2021 Заговор машин против людей. Программы-кадровики отказывают в работе миллионам профессионалов 1
23.08.2021 Россияне взбунтовались: 70% населения против электронных паспортов 1
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 1
06.07.2021 Россиянам при рождении будут выдавать цифровые генетические паспорта 2
16.06.2021 «Ак барс банк» внедрил технологии машинного распознавания документов Abbyy 1
31.05.2021 Отныне в московских МФЦ можно жениться и развестись 1
24.05.2021 Павел Пугачев, замминистра здравоохранения РФ, в интервью CNews — о ходе цифровизации здравоохранения в России 1
18.05.2021 В России создадут государственного гиганта, торгующего большими данными 1
12.05.2021 Неожиданный поворот: у звезд есть конкуренция в росте 1
16.04.2021 Электронная подпись стала оружием против россиян. По стране прошла серия обысков 1
16.04.2021 Граждан России будут принудительно регистрировать на «Госуслугах» сразу после рождения 1
13.04.2021 В Москве создан онлайн-сервис для бронирования книг в городских библиотеках 1
17.03.2021 Microsoft и SelfMama проведут бесплатные карьерные консультации для мам в декрете 1

Публикаций - 344, упоминаний - 365
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