Здравоохранение - Беременность и роды - рождение ребенка - декретный отпуск - материнство

Как работают тесты на беременность? Тест на беременность определяет содержание в моче хорионического гонадотропина человека (ХГЧ), а он начинает образовываться после имплантации эмбриона, то есть примерно через 6 дней (а то и больше) после оплодотворения. И когда оно произошло, сказать ещё труднее. Даже если цикл длится 28 дней, овуляция может случиться не на 14‑й. Её время может варьироваться от месяца к месяцу. Это способно повлиять на сроки производства ХГЧ и на то, когда его удастся обнаружить. Поэтому лучше не торопиться, а ждать задержки как самого важного признака беременности. При этом лучше выбирать утро. В это время моча более концентрированная, в ней больше ХГЧ. Это особенно важно на ранних сроках, ведь тогда гормона в организме ещё очень мало.