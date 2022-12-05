Индексная книга CNews*
Здравоохранение Беременность и роды рождение ребенка декретный отпуск материнство
Впepвые в миpe отпycк по бepeменности и родам был введён в Советской Рocсии. 27 ноября 1917 года Советом нapoдных комиссаров был принят Декрет «О пocобии по беременности и poдам». Поэтому на долгие годы он получил название «декретный отпуск».
«Мы требуем!». Автор В. Б. Кваша; художник Н. Н. Ватолина. Ленинград, СССР. 1945 год
До 60-х годов ХХ века беременность определяли инъекцией женской мочи в мышей и кроликов с последующим их вскрытием. А самым надежным вариантом было введение женской мочи в африканскую шпорцевую лягушку (лягушки необычайно чувствительны к гонадотропину хориона человека). Если в присутствии женской мочи земноводное производило икру в течение 8-10 часов, то это считалось положительным результатом анализа.
Как работают тесты на беременность? Тест на беременность определяет содержание в моче хорионического гонадотропина человека (ХГЧ), а он начинает образовываться после имплантации эмбриона, то есть примерно через 6 дней (а то и больше) после оплодотворения. И когда оно произошло, сказать ещё труднее. Даже если цикл длится 28 дней, овуляция может случиться не на 14‑й. Её время может варьироваться от месяца к месяцу. Это способно повлиять на сроки производства ХГЧ и на то, когда его удастся обнаружить. Поэтому лучше не торопиться, а ждать задержки как самого важного признака беременности. При этом лучше выбирать утро. В это время моча более концентрированная, в ней больше ХГЧ. Это особенно важно на ранних сроках, ведь тогда гормона в организме ещё очень мало.
Леон-Максим Февр, "Две матери (1888). На картине мы видим первобытную женщину с двумя детьми. На заднем плане – тёмный силуэт крупного животного, по всей видимости, медведицы. Две матери, человеческая и медвежья встретились в противостоянии. Каждая из них хочет выжить и сделать всё ради своих детёнышей. Решительность, с которой женщина сжимает каменный топор, не оставляет сомнений, что за своих детей она готова порвать медведицу. Её лицо суровое, без следа паники, выражает готовность защищать себя и потомство до конца. При этом героиня не лишена женственности. Чистая белая кожа, обнаженная упругая грудь, а на голове – элегантная прическа.
Впepвые в миpe отпycк по бepeменности и родам был введён в Советской Рocсии. 27 ноября 1917 года Советом нapoдных комиссаров был принят Декрет «О пocобии по беременности и poдам». Поэтому на долгие годы он получил название «декретный отпуск».
Публикаций - 344, упоминаний - 365
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.