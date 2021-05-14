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Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов
Реестр запрещенных сайтов


14.05.2021 В России запретили популярный сайт о гаджетах 1
03.08.2020 «Ростелеком» получит от властей 10 миллиардов на постройку интернета без Facebook, «Вконтакте» и танчиков 1
14.07.2020 После публикации CNews власти разблокировали блог-сервис Telegram 4
07.07.2020 Telegram в России разблокирован не полностью. Виноваты Facebook и автоматы с едой 1
01.06.2020 Роскомнадзор сформулировал критерии для запрета сайтов в Рунете 1
04.05.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2020 г. 1
24.03.2020 Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа» 1
24.03.2020 Уволен глава Роскомнадзора 2
24.12.2019 Прокуроры добились блокировки сайтов, торговавших справками о беременности 2
22.10.2019 Знаменитый VPN-сервис был взломан и оставался беззащитным три месяца 1
29.08.2019 Поисковики в России обяжут почти мгновенно удалять пиратские ссылки без решения суда 1
10.06.2019 Оттепель: Российский провайдер избежал крупного штрафа за доступ к «Флибусте» 1
29.03.2019 Власти требуют от VPN-сервисов блокировать запрещенные для россиян сайты. «Касперский» уже согласился 1
11.01.2019 МВД требует повысить штрафы для интернет-провайдеров в 10 раз 1
07.12.2018 В Минздраве появится замминистра по цифровой трансформации. Названы три главных кандидата на должность 1
14.11.2018 Власти разрешат россиянам записывать на болванки ПО и музыку без лицензии 1
01.11.2018 «Яндекс», Mail.ru и «Рамблер» обязались уничтожать ссылки на «пиратские» фильмы и музыку 1
01.11.2018 Власти России готовы к отмене блокировок в интернете? Итоги провальной охоты на Telegram 1
26.10.2018 Google накажут за отказ блокировать сайты в России 3
23.10.2018 Принят закон о «незамедлительной» блокировке сайтов 1
25.09.2018 Блокировки в интернете: как нам жить дальше? Опрос 8
12.09.2018 Власти написали два кровожадных закона о блокировке пиратских сайтов в России 1
07.09.2018 Власти готовят закон о блокировке пиратских сайтов без суда и без их ведома 1
07.08.2018 Борца с Telegram назначили отвечать за развитие телекома в России 1
19.07.2018 Борец с Telegram может стать куратором телекома в обновленном Минкомсвязи 1
05.07.2018 В России взрывной рост дел о запретах в интернете. Суды будут рассматривать их в упрощенном порядке 1
15.06.2018 В России начали без суда блокировать сайты по продаже алкоголя 2
09.06.2018 Роскомнадзор внезапно разблокировал 7 миллионов IP-адресов 3
07.06.2018 Apple запретила частным лицам писать приложения VPN для iPhone и iPad 1
05.06.2018 Отныне хостеры обязаны докладывать властям о хозяевах прокси и VPN 1
27.04.2018 Власти воюют с Telegram: Под блокировкой адреса «Яндекса», «Вконтакте», «Одноклассников» и «сердца Рунета» 4
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 11
23.04.2018 В России частично заблокированы Google, Gmail и Youtube 6
18.04.2018 Власти воюют с Telegram: Мессенджер работает, а другие сайты нет 5
17.04.2018 Власти объявили войну Telegram: В России заблокированы миллионы IP-адресов Amazon и Google 3
13.04.2018 Власти поручили судебным приставам зачистить Рунет 1
12.04.2018 В России массовая блокировка IP-адресов Google 2
03.04.2018 Amazon помогает властям России добить популярный мессенджер 2
23.03.2018 Российские власти ради эксперимента готовятся заблокировать 15 млн IP-адресов Amazon 2
19.03.2018 Как в России вывели из строя провайдера, заблокировав миллион IP-адресов 7

Публикаций - 163, упоминаний - 296

Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7144 28
Yandex - Яндекс 4101 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 16
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 15
Telegram Group 702 14
Apple Inc - Эппл Рус 7692 9
Facebook 3765 9
Amazon Inc - Amazon.com 1470 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 8
Zello 20 8
Rambler Group - Рамблер ГК 485 7
Twitter 2204 6
DigitalOcean 16 6
VK - Mail.ru Group 2483 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 4
Microsoft Corporation 11060 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 3
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 3
Руформ 4 2
Ivideon - Мобильные видеорешения 36 2
RuTube - видеохостинг 120 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 1
Irdeto 22 1
Теле.ру 2 1
Alibaba Group 298 1
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 67 1
НТВ-Плюс 174 1
Comodo 25 1
Микротест 177 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
Selectel - Селектел 137 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Yahoo! 1092 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Accenture - Аксенчер 531 1
Cisco Systems 2038 1
LinkedIn 520 6
Газпром-Медиа Холдинг 120 5
Флибуста 27 5
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 4
РУСАЛ - Объединённая компания 26 3
Эксмо-АСТ - издательство 50 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 2
Русагро Группа Компаний 139 2
Газпром ПАО 520 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Базэл - Базовый Элемент 21 1
Central Partnership - Централ Партнершип 24 1
Gett 60 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 9 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 98
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 23
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 20
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 13
Таганский районный суд города Москвы 44 11
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 8
Правительство РФ 2201 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 5
Президент Российской Федерации 1439 5
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 4
Администрация Президента РФ 267 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
Верховный суд Российской Федерации 174 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 2
Администрация Президента РФ - Управление по применению информационных технологий 6 2
Администрация Волгоградской области - Комитет здравоохранения Волгоградской области 1 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 32 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 31 1
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
Правительство Москвы - Единая справочная служба города Москвы 5 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 1
Мэр города Москвы 13 1
Мещанский районный суд города Москвы 9 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - Министерство цифрового развития КБР 1 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 1
Бутурлиновский районный суд Воронежской области 4 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 3
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 3
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
Единая Россия - Политическая партия 174 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
Интернет-видео - ассоциация 9 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 49
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 19
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 4
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 450 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 44 2
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 432 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 2
SNI - Server Name Indication - специальное расширение протокола TLS 6 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 33 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 77 1
ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 36 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 55 1
3G - Стандарт мобильной связи 3723 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 421 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 42 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 1
AWS - Amazon Web Services 568 16
VK - Mail.ru Одноклассники 857 11
Google YouTube - Видеохостинг 1713 8
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 8
Microsoft Azure 1171 8
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 7
Facebook Instagram - Инстаграм 569 6
Opera - Браузер 632 6
Rakuten Viber 429 6
Apple - App Store 2198 6
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 5
Google Android 10750 5
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 5
Linux OS 4253 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Google Blogger - Google BlogSpot 49 4
TorGuard 5 4
NordVPN 8 4
Kaspersky Secure Connection 13 4
JavaScript - Язык программирования 628 4
WhatsApp Messenger 654 4
Microsoft Windows 10 6629 4
VPN Unlimited 4 3
Hola VPN 5 3
VypryVPN 4 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 3
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 367 3
ExpressVPN 11 3
Telegram - Мессенджер 80 3
Snapchat 89 3
IPVAnish - VPN-сервис 5 3
Apple iOS 5741 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 3
WeChat - Мессенджер 96 3
NoName-club - Торрент-трекер 10 3
Hide my Ass - VPN-сервис 4 3
Google Gmail 603 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2070 2
Apple macOS 922 2
Жаров Александр 165 17
Кулин Филипп 39 11
Навальный Алексей 58 9
Волин Алексей 113 9
Дуров Павел 216 9
Дерипаска Олег 19 6
Никифоров Николай 1126 6
Климарев Михаил 46 5
Путин Владимир 1824 4
Бырдин Алексей 21 4
Литреев Александр 4 4
Козлюк Артем 39 4
Яровая Ирина 63 4
Иванов Олег 124 4
Щеголев Игорь 676 4
Ющенко Александр 25 3
Мишустин Михаил 302 3
Дарбинян Саркис 35 3
Медведев Дмитрий 1433 3
Носков Константин 201 3
Акимов Максим 167 2
Липов Андрей 50 2
Вашукевич Анастасия 2 2
Казарян Карен 31 2
Артемьев Игорь 66 2
Козырев Алексей 270 2
Давыдов Денис 32 2
Здольников Владимир 5 2
Лугов Андрей 32 2
Кириллов Александр 21 2
Кобзев Владимир 2 2
Ходорковский Михаил 7 2
Евраев Михаил 222 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Кисляков Евгений 83 2
Исмаилов Рашид 47 2
Рыбка Анастасия 3 2
Лесин Михаил 9 1
Волк Ирина 10 1
Молибог Николай 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 128
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 11
Украина 3361 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 4
Россия - Красноярский край 663 3
Россия - Астраханская область 371 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 2
Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
Индия - Республика 2169 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Россия - Кировск - Кировская область 303 2
Россия - Волгоградская область 397 2
Германия - Федеративная Республика 3624 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 2
Франция - Французская Республика 2120 1
Россия - Иваново 191 1
Россия - ЕАО - Еврейская автономная область 166 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - ПФО - Казань 1513 1
Восточная Европа 1676 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 1
Россия - Костромская область 229 1
Россия - Вологодская область 316 1
Финляндия - Финляндская Республика 815 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - Тольятти 235 1
Россия - Республика Бурятия 284 1
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 148 1
Россия - Амурская область 320 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 1
Пиратство - Авторское право 205 44
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 12
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 11
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 5
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 5
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 4
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 3
Антитеррор 62 2
White list - Белый список 34 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 1
СК РФ - Семейный кодекс Российской Федерации 1 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 1
Бережливая поликлиника 5 1
Чарас - Чаррас - Наркотическое вещество, чистая необработанная смолка, собранная с листьев и соцветий конопли индийской 4 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 33 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
CDO - Chief Development Officer - CBDO - Chief Business Development Officer - Директор по развитию бизнеса 2 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 1
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 18 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ТИК - Территориальные избирательные комиссии 19 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Федеральное законодательство 254 1
Региональное законодательство 45 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 12
РосКомСвобода 75 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 7
Wikipedia - Википедия 276 5
PornHub 23 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
РосПравосудие 10 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 3
КиноПоиск - Портал о кино 118 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 2
За Телеком - telegram-канал 37 2
Эхо Москвы - радиостанция 48 2
РИА Новости 654 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Авторадио 10 1
Сноб 7 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Детское радио 6 1
Говорит Москва - радиостанция 13 1
TechRadar 71 1
Радио Свобода - радиостанция 22 1
PC Magazine - PCMag 39 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Медуза - Meduza 18 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
ТНТ - Телеканал 94 1
НТВ - Телекомпания 164 1
CNET - Издание 273 1
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 3
SimilarWeb 24 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
РАН - Российская академия наук 316 1
ФГБОУ ВО ЮУГМУ - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 1 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
ИИИ - Институт исследований интернета 17 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
MeYou 3 1
Ника - национальная кинематографическая премия 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758969, в очереди разбора - 662659.
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