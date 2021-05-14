Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов

В России запретили популярный сайт о гаджетах 1

Роскомнадзор сформулировал критерии для запрета сайтов в Рунете 1

Уволен глава Роскомнадзора 2

Поисковики в России обяжут почти мгновенно удалять пиратские ссылки без решения суда 1

Власти разрешат россиянам записывать на болванки ПО и музыку без лицензии 1

Google накажут за отказ блокировать сайты в России 3

Власти написали два кровожадных закона о блокировке пиратских сайтов в России 1

Власти готовят закон о блокировке пиратских сайтов без суда и без их ведома 1

Борца с Telegram назначили отвечать за развитие телекома в России 1

Борец с Telegram может стать куратором телекома в обновленном Минкомсвязи 1

В России начали без суда блокировать сайты по продаже алкоголя 2

Apple запретила частным лицам писать приложения VPN для iPhone и iPad 1

Отныне хостеры обязаны докладывать властям о хозяевах прокси и VPN 1

Власти поручили судебным приставам зачистить Рунет 1