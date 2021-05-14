Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов
Реестр запрещенных сайтов
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 163, упоминаний - 296
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Жаров Александр 165 17
|Кулин Филипп 39 11
|Навальный Алексей 58 9
|Волин Алексей 113 9
|Дуров Павел 216 9
|Дерипаска Олег 19 6
|Никифоров Николай 1126 6
|Климарев Михаил 46 5
|Путин Владимир 1824 4
|Бырдин Алексей 21 4
|Литреев Александр 4 4
|Козлюк Артем 39 4
|Яровая Ирина 63 4
|Иванов Олег 124 4
|Щеголев Игорь 676 4
|Ющенко Александр 25 3
|Мишустин Михаил 302 3
|Дарбинян Саркис 35 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Носков Константин 201 3
|Акимов Максим 167 2
|Липов Андрей 50 2
|Вашукевич Анастасия 2 2
|Казарян Карен 31 2
|Артемьев Игорь 66 2
|Козырев Алексей 270 2
|Давыдов Денис 32 2
|Здольников Владимир 5 2
|Лугов Андрей 32 2
|Кириллов Александр 21 2
|Кобзев Владимир 2 2
|Ходорковский Михаил 7 2
|Евраев Михаил 222 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Кисляков Евгений 83 2
|Исмаилов Рашид 47 2
|Рыбка Анастасия 3 2
|Лесин Михаил 9 1
|Волк Ирина 10 1
|Молибог Николай 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758969, в очереди разбора - 662659.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758969, в очереди разбора - 662659.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru