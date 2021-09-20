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Барс груп


20.09.2021 Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России 2
09.09.2021 ЦСИ ФМБА и «Барс груп» объявили о сотрудничестве 3
26.08.2021 «Барс груп» обновила платформу для сбора отчетности «Своды» до версии 5.0 2
26.08.2021 «Барс груп» обновила платформу для сбора отчетности «Своды» 3
15.07.2021 Платформа BarsUp.Net от «Барс груп» расширила возможности в разработке 3
24.06.2021 Телемедицинские консультации стали доступны в Саратовской области 1
23.06.2021 «БАРС Груп» и «К-Скай» договорились об интеграции платформ Webiomed и «БАРС.Здравоохранение - МИС» 4
08.06.2021 «БАРС груп» и «Первый электронный рецепт» обеспечат госмедучреждения электронными рецептами 3
15.04.2021 «Барс груп» и ПИМУ запустили курсы для повышения ИТ-компетенций у студентов-медиков 1
13.04.2021 «Базальт СПО» и «Барс груп» создали российскую среду сборки прикладных решений 1
12.04.2021 В Реестре отечественного ПО появился 81 продукт «БАРС груп» 4
11.02.2021 «Барс груп» и «Ред софт» обеспечили технологическую совместимость Barsup.net и «Ред ОС» 1
25.01.2021 В Минфин поставили заведомо нерабочее ПО. Возбуждено уголовное дело 1
25.12.2020 «Барс груп» и НТЦ ИТ «РОСА» протестировали совместимость своих продуктов 1
21.12.2020 Родителям первоклассников Тюмени бесплатно раздадут ключи для Kaspersky Safe Kids 2
03.12.2020 CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ в здравоохранение 1
27.11.2020 Нацпроект «Здравоохранение» привел к росту выручки поставщиков ИТ 1
27.11.2020 Государство замыкает здравоохранение в единый контур 1
25.11.2020 «Барс груп» и «ЯКласс» успешно интегрировали свои образовательные решения 1
17.11.2020 «Барс груп» обеспечила интеграцию региональной системы «Управление национальными проектами» с ГИИС «Электронный бюджет» 2
30.10.2020 «Электронная похозяйственная книга» от «БАРС Груп» внесена в реестр отечественного ПО 4
30.10.2020 «Татнефть» объединит свои хоккейные клубы с помощью SAP 1
09.10.2020 «Ред софт» и «Барс груп» протестировали продукты для создания автоматизированных рабочих мест в медучреждениях 4
05.10.2020 На платформе Barsup.net появилась возможность создавать мобильные приложения 1
22.09.2020 33 клинико-диагностические лаборатории цифровизованы в Тамбовской области 1
17.09.2020 «Барс груп» запустила модуль «Образовательная витрина» 4
14.09.2020 Медицинская система «Барс.Здравоохранение-МИС» совместима с ОС Astra Linux 2
03.09.2020 «Барс груп» обновила платформу бизнес-аналитики Alpha BI 1
26.08.2020 «Барс Груп» повышает качество приложений на платформе BarsUp.Net 1
20.08.2020 «БАРС Груп» и Astra Linux подписали соглашение о сотрудничестве 1
11.08.2020 «Барс груп» цифровизировала управление нацпроектами в Нижнем Новгороде 3
04.08.2020 «Барс.Сельское хозяйство – Ветнадзор» включили в реестр отечественного ПО 3
27.07.2020 Осколки скандально обанкротившегося «Прогноза» начали объединяться 1
25.06.2020 «Барс Груп» выпустила новую версию платформы «Своды» 2
11.06.2020 Системы «Барс груп» интегрированы с системой управления профнавигацией «Профилум» 5
26.05.2020 В системе для контрольно-надзорной деятельности от «Барс груп» появились новые функции 1
29.04.2020 Структура Ростеха начала внедрять в регионах системы мониторинга пациентов с COVID-19 1
22.04.2020 «Барс груп» представила функциональность дистанционного обучения в «Электронной школе» 4
15.04.2020 «Барс груп» получила две новые лицензии ФСТЭК России 3
09.04.2020 «Барс груп» представила новую версию платформы Alpha BI 1

Публикаций - 402, упоминаний - 905

Барс груп упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 105
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 57
Ростех - Ростехнологии 2230 30
Microsoft Corporation 10997 18
SAP SE 3207 15
Крок 1219 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 9
IBM 3524 8
Google LLC 7124 8
Yandex - Яндекс 4098 8
Восход ФГБУ НИИ 365 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 7
АйТи 748 6
Netrika - Нетрика 84 5
Ланит ГК 1154 5
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 5
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 12 4
РТЛабс 145 4
Прогноз 195 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
3726 4
Ростех Швабе Холдинг 150 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 3
СКБ Контур 416 3
Армада 275 3
Profilum - Профилум 3 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
ФОРС - Центр разработки 179 3
Тривиум - Trivium 4 3
Oracle Corporation 3331 3
ИКС холдинг - Форпост 35 2
iTeco - Ай-Теко 713 2
Abbyy 793 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 438 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 2
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 16 2
Ростех - Концерн Автоматика 396 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 9
Вертолеты России 114 7
Татэнерго 19 6
Почта России ПАО 1570 4
ЯКласс 19 4
Сбербанк страхование 47 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 2
Конверсия НПО НИИ 6 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Татнефть 112 2
Транснефть 159 2
Газпром ПАО 518 2
Технопарк-Мордовия 11 1
КБЭР - Банк Казани 14 1
ВТБ24 583 1
Lynwood Investments 6 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Локо-Банк 31 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 4 1
Иннополис Сити АО 6 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Nouse Limited 2 1
O2 Consulting - O2Consulting 8 1
Genotek - Генотек 4 1
СОГАЗ Страховая Группа 49 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 7 1
Банк Интеза 20 1
Геном эксперт - Геномед 1 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 1
Аэрофлот 492 1
Альфа-Банк 1122 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Россети ПАО 168 1
РусГидро ПАО 129 1
Лента - Сеть розничной торговли 188 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 36
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 23
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 12
Президент Российской Федерации 1439 9
Правительство РФ 2198 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 5
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 58 5
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 3
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 3
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
Счётная палата РФ 459 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 9 2
Правительство Республики Казахстан - Министерство здравоохранения Республики Казахстан 4 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 2
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 2 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 2
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 2
Правительство Республики Татарстан - Министерство экономики РТ - Минэкономики Татарстана 4 1
ГБУЗ Ставропольского края - Медицинский информационно-аналитический центр 2 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
Правительство Калининградской области - Министерство здравоохранения Калининградской области 1 1
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 3 1
Правительство Нижегородской области 28 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи 1 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
ННЦРЗ имени Салидат Каирбековой - Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой 1 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив 4 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 13
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 5
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 79 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 3
РМИС - Региональная медицинская информационная система 20 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 134 2
Мобильное приложение - Mobile app 33 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 2
Data Lake - Озеро данных 82 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 59 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
RDBMS - Relational Database Management System - Реляционная СУБД 11 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 177 1
Субтехнологии 8 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место 25 1
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 29 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 61 1
AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) 7 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 16
БАРС.Alpha BI 32 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 15
Google Android 10750 13
Apple iOS 5741 10
Linux OS 4236 10
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 9
БАРС BarsUP.Net 12 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
Microsoft Excel 435 6
Барс.Здравоохранение - МИС 11 5
ФГИС ЦС - Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве 7 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 4
Барс.Образование-Электронная школа 7 4
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 4
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 4
Apache Hadoop 339 3
Microsoft .NET Core - Модульная платформа для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом 23 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Барс.Мониторинг родовспоможения 4 3
ГИС ОМС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 9 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Prognoz Platform 74 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Microsoft SQL Server 789 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 2
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 2
TmaxSoft Tibero 40 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 2
Chromium - Браузер 166 2
ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 16 2
Java - Язык программирования 1166 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
C# - C Sharp - Язык программирования 145 2
Apple - App Store 2198 2
Microsoft Office 1916 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Apache HDFS - Hadoop Distributed File System 34 2
Ахмеров Тимур 73 28
Ибрагимов Рустем 17 10
Полухин Александр 7 7
Младшев Анатолий 10 7
Путин Владимир 1820 6
Вахрушев Дмитрий 8 6
Ибрагимов Камиль 7 5
Бровко Василий 47 4
Островский Владимир 22 4
Зорин Александр 49 4
Гусев Александр 26 3
Суслов Константин 19 3
Ивакин Роман 49 3
Иванов Егор 17 3
Карпунина Ирина 4 3
Никифоров Николай 1126 3
Алиханов Антон 8 3
Башков Игорь 10 2
Горобцов Алексей 14 2
Васенков Алексей 2 2
Сапельников Сергей 100 2
Милюков Денис 12 2
Борисов Александр 30 2
Карпинский Алексей 37 2
Бойко Елена 151 2
Фаттахов Марат 2 2
Варфоломеев Владимир 3 2
Илингин Андрей 4 2
Чемезов Сергей 121 2
Сахненко Сергей 71 2
Назаров Александр 35 2
Солодухин Константин 89 2
Мурашов Алексей 2 2
Третьяков Николай 3 2
Смирнов Алексей 142 2
Соловьев Владимир 98 2
Голосова Дарья 5 2
Евтушенко Олег 125 1
Мишустин Михаил 302 1
Семенов Александр 69 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 179
Россия - Татарстан Республика 1613 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 44
Россия - Татарстан - Казань 1507 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 14
Россия - Санкт-Петербург 7056 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 11
Россия - Калининградская область 531 11
Россия - Ростовская область 859 7
Казахстан - Республика 2618 6
Россия - Новосибирская область 810 6
Россия - Новосибирск 1954 6
Россия - Екатеринбург 2054 5
Россия - Томская область 413 5
Алабуга ОЭЗ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 19 5
Россия - Сахалинская область 432 4
Россия - Московская область - Подмосковье 2453 4
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 220 4
Россия - Нижегородская область 736 4
Россия - Волгоградская область 395 4
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 4
Россия - Челябинская область 658 4
Россия - Саратовская область 340 4
Россия - Республика Карелия 296 3
Россия - Иннополис 292 3
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 3
Россия - Краснодар 1031 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 2
Россия - Грозный 93 2
Россия - Тюменская область 581 2
Россия - Астраханская область 369 2
Россия - Томск 446 2
Россия - Забайкальский край 356 2
Россия - Тамбовская область 321 2
Россия - Республика Тыва 143 2
Россия - Магаданская область 228 2
Россия - Республика Алтай 681 2
Россия - Республика Хакасия 247 2
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 2
Россия - Нижний Новгород 1460 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 11
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 4
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Информационное общество - Государственная программа 282 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 2
Образование в России 328 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Федеральный закон 86-ФЗ - О центральном банке Российской Федерации (Банке России) 1 1
Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий 1 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
Цифровое Подмосковье - государственная программа 4 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 11 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 6 1
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 19 1
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 15 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
Федеральное законодательство 254 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 3
Wikipedia - Википедия 272 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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