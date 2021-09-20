Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Барс груп
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 402, упоминаний - 905
Барс груп упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
|Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
|Ахмеров Тимур 73 28
|Ибрагимов Рустем 17 10
|Полухин Александр 7 7
|Младшев Анатолий 10 7
|Путин Владимир 1820 6
|Вахрушев Дмитрий 8 6
|Ибрагимов Камиль 7 5
|Бровко Василий 47 4
|Островский Владимир 22 4
|Зорин Александр 49 4
|Гусев Александр 26 3
|Суслов Константин 19 3
|Ивакин Роман 49 3
|Иванов Егор 17 3
|Карпунина Ирина 4 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Алиханов Антон 8 3
|Башков Игорь 10 2
|Горобцов Алексей 14 2
|Васенков Алексей 2 2
|Сапельников Сергей 100 2
|Милюков Денис 12 2
|Борисов Александр 30 2
|Карпинский Алексей 37 2
|Бойко Елена 151 2
|Фаттахов Марат 2 2
|Варфоломеев Владимир 3 2
|Илингин Андрей 4 2
|Чемезов Сергей 121 2
|Сахненко Сергей 71 2
|Назаров Александр 35 2
|Солодухин Константин 89 2
|Мурашов Алексей 2 2
|Третьяков Николай 3 2
|Смирнов Алексей 142 2
|Соловьев Владимир 98 2
|Голосова Дарья 5 2
|Евтушенко Олег 125 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Семенов Александр 69 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 3
|Wikipedia - Википедия 272 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
|CNews Analytics 1988 18
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 12
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 1
|Медиалогия 37 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658095.
Создано именных указателей - 46325.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658095.
Создано именных указателей - 46325.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru