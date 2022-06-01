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Авиакомпания Airline авиационная компания авиапредприятие транспортное авиатранспортное предприятие



01.06.2022 Авиакомпания «Победа» перешла на систему бронирования «Леонардо»
24.02.2022 Авиакомпания SCAT выходит на новый технологический уровень благодаря стратегическому партнерству с Sabre
24.02.2022 Авиакомпания «Россия» меняет ERP-систему Microsoft на «1С»
12.11.2021 Авиакомпания «Россия» перейдет на «1С»
16.08.2021 Авиакомпания «Победа» объединяет свои информсистемы на платформе Red Hat
04.08.2021 Авиакомпания «Победа» переходит на российскую СУБД взамен американского ПО
23.12.2020 Авиакомпания «Победа» и фирма «1С» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
03.09.2019 Авиакомпания Air Astana подключилась к интернет-эквайрингу Альфа-банка
31.10.2018 Sabre объявил о запуске первой в отрасли цифровой коммерческой платформы для авиакомпаний
15.02.2018 Авиакомпания «Азимут» внедряет СЭД «E1 Евфрат»
06.02.2017 Новая технология SITA поможет авиакомпаниям и аэропортам прогнозировать будущее
29.10.2015 Аналитическое решение Amadeus поможет авиакомпаниям справиться со сбоями в расписании рейсов
19.06.2015 Авиакомпания SAS перешла на систему управления доходами от Amadeus
13.04.2015 Sabre представил решение Sabre Marketplace Analytics для анализа динамики спроса на авиаперевозки
12.02.2013 «Аэрофлот» столкнулся с неожиданной проблемой из-за американского ПО
24.01.2012 Авиакомпания Virgin America назвала один из самолетов в честь Стива Джобса
01.09.2011 Авиакомпания «Россия» и «МегаФон» завершили строительство новой корпоративной сети связи
06.07.2011 Крупнейшая авиакомпания Казахстана внедрила ERP Oracle за $1,4 млн
05.10.2009 SITA и Orange подписали соглашение стоимостью $2 млрд об оказании телеком-услуг авиакомпаниям
02.07.2009 ИТ помогут авиакомпаниям сократить затраты
16.06.2009 Венгерская авиакомпания планирует купить 30 самолетов SSJ-100
19.11.2007 Авиакомпания Saudi Arabian Airlines заказала двигатели CFM56-5B на $135 млн.
26.09.2007 Венгерская авиакомпания приобретет 15 новых самолетов SuperJet-100
24.08.2007 "МАКС-2007": Авиакомплекс Ильюшина поставит Ил-114 двум авиакомпаниям
13.04.2007 В Second Life появилась авиакомпания
18.07.2001 Корейская авиакомпания будет работать под Linux
25.01.2001 Авиакомпания SAS проведет испытания технологии беспроводного доступа в интернет для пассажиров на своих авиарейсах
04.10.2000 Авиакомпания United Airlines предоставит своим пассажирам доступ в интернет в 50 аэропортах по всему миру
28.09.2000 Торговля билетами в Сети выгодна авиакомпаниям
29.12.1999 Китайская авиакомпания удвоила страховку для всех летящих новогодними рейсами
20.12.1999 Австралийская авиакомпания отвоевала доменное имя в суде

Публикаций - 484, упоминаний - 519
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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