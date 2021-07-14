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Aros SEQ SEC Consult Services

Aros SEQ - SEC Consult Services


14.07.2021 Космический стартап оштрафовали на миллионы долларов за обман инвесторов и российские корни
02.12.2020 В Windows нашли «дыру» для захвата ПК
23.07.2020 «Криптомама» из финансовых властей США объявила ошибкой запрет на криптовалюты Дурова
26.06.2020 Павел Дуров подписал капитуляцию перед властями США
17.02.2020 Портфель OCS пополнился ПО SEC Consult
12.10.2019 США запрещают криптовалюту Павла Дурова за полмесяца до начала продаж
21.08.2019 США крупно оштрафовали российскую крипто-компанию
31.07.2019 Как бесплатно проверить ПО телефонов, электроники и бытовой техники
23.07.2019 Microsoft заплатит миллионы долларов, чтобы не признаваться в откатах и взятках
30.11.2018 США обвинили «Яндекс» и Samsung в работе в Сирии
17.05.2018 Власти США запустили фальшивое ICO
05.02.2018 Популярные «умные» вибраторы отправили в Сеть интимные данные пользователей
14.09.2017 Хакеры научились лишать людей работы, взломав SAP
26.07.2017 Конец биткоина? США взялись за регулирование криптовалют
15.09.2016 В США допросили «Билайн» из-за подозрительной дружбы с Huawei и Сирией
18.04.2013 CNews и Sec Consult запускают информер об уязвимостях
08.04.2013 Власти США обнаружили у «Билайна» связи с Ираном, Кубой и Сирией
29.01.2013 Barracuda использует скрытые учетные записи для поддержки своих клиентов
21.09.2012 ИТ-системы банков защищены гораздо хуже, чем принято считать
09.08.2012 Сервис My.Sec.Ru расширил возможности пользовательского интерфейса
13.03.2012 В Рунете запущено новое сообщество профессионалов отрасли безопасности
18.12.2007 Microsoft обвинили в пиратстве
25.07.2007 Организаторы интернет-пирамиды «отделались» от SEC за $200 тыс
21.06.2007 СЗТ поддерживает стандарты SEC
06.06.2007 Дело об опционах: SEC «простила» IBM
25.05.2007 SEC: HP нарушила федеральный закон
27.12.2006 Подозреваемого в хакерстве россиянина выкинули с NYSE
27.12.2006 Подозреваемого в хакерстве россиянина выкинули с NYSE
16.10.2006 Хакеры взялись за брокеров всерьез
01.03.2006 В США закрыли интернет-пирамиду
18.05.2004 SEC и Lucent пошли на мировую
06.04.2004 Nortel идет по стопам Enron и WorldCom?
21.08.2003 Deutsche Bank оштрафован за нечестную игру при слиянии HP и Compaq
28.11.2002 WorldCom и власти США достигли соглашения о внесудебном урегулировании конфликта
07.10.2002 SEC расследует сделку AOL и Oxygen Media
16.08.2002 SEC углубляет расследование деятельности AOL
04.06.2002 SEC приняла предложение Microsoft об урегулировании инцидента с бухучетом
05.04.2002 SEC намерена наказать Qwest Communications за нарушения финансовой отчетности
26.02.2002 SEC изучает бухгалтерию Global Crossing и 360networks
08.02.2002 SEC намерена разобраться с сетевыми мошенниками

Публикаций - 1400, упоминаний - 1612

Aros SEQ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 200
Google LLC 10352 120
Intel Corporation 11262 93
Apple Inc 10683 90
Twitter 2493 66
Cisco Systems 4720 60
Meta Platforms - Facebook 4267 52
GitHub 487 44
Oracle Corporation 6035 43
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 43
Amazon Inc - Amazon.com 2650 42
HP - Hewlett-Packard 3567 38
Verizon - WorldCom 480 35
Dell EMC 4736 32
IBM - International Business Machines Corp 8941 32
Yandex - Яндекс 5015 31
Telegram Group 805 29
Oracle - Sun Microsystems 2176 28
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 782 27
HP Inc. 5313 27
AMD - Advanced Micro Devices 3661 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 25
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 22
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 22
Dell Technologies - Dell Computer 984 21
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 21
Check Point Software Technologies 694 20
AOL Inc 1525 19
Trend Micro 567 19
AT&T Inc 1563 18
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 310 18
Yahoo! 3603 18
REvil - Хакерская группировка 37 17
Samsung Electronics 9333 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 16
Nvidia Corp 3118 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 15
Cisco Talos 33 15
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 652 15
PayPal 634 14
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 93
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 35
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 34
Qiwi 878 23
Merrill Lynch 427 20
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 20
UBS AG 295 16
LinkedIn 558 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 15
Enron - Enrongate 121 14
Открытие ФК 2713 14
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 242 13
eBay Inc 1576 13
Deutsche Bank - Дойчебанк 340 12
Credit Suisse First Boston (CSFB) 207 12
Tesla Motors 285 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 11
Colonial Pipeline 23 10
Citi - Citigroup 283 10
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 10
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 10
Альфа-Групп 613 9
BlackRock 21 9
Capital Group 65 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 8
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 8
State Street Global Advisors 36 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 8
Kismet Sponsor 10 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 7
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 110 7
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 7
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 7
HeadHunter Group - HH Group 423 7
Everix Investments 9 7
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 30 7
Ford 386 7
FMR - Fidelity Managment & Research 21 6
ВБД - Вимм-Билль-Данн 57 6
Invesco 7 6
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 369
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 54
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 47
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 42
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 19
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 19
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 18
Президент Российской Федерации 3770 14
U.S. DHS - Department of Homeland Security - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 13
Правительство РФ 8292 12
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 12
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 10
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 10
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 9
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 8
Европол - Полицейская служба Европейского союза 64 8
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 8
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 8
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 49 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 6
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 10 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 6
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 147 6
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 5
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 5
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 4
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния 6 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 140
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 4
Демократическая политическая партия США 91 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 3
Free TON Community 5 3
ФОИ - Фонд общественных интересов 13 3
ASF - Apache Software Foundation 98 3
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 61 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 56 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 2
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 1 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 1
Greenpeace - Гринпис 115 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 9 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 576
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 324
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 266
Сервер - Серверные платформы 10956 141
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 775 132
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 121
Website - Вебсайт 9736 97
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 88
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1364 88
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 72
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 68
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1756 63
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 62
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 60
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 58
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 1081 52
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 47
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 47
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 44
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 758 41
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 40
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 38
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 38
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 37
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 337 32
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 32
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 31
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 31
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Технологии борьбы со спамом 1272 28
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 2454 28
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 27
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 27
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 314 27
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 26
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 24
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 1007 24
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 680 23
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 108 23
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 69 21
CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы 95 21
Microsoft Windows 10 11713 160
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 141
Google Android 11959 89
Linux OS 7669 82
Apple iOS 6422 53
Apple macOS 1457 46
JavaScript - Язык программирования 959 39
Microsoft Exchange 1222 36
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 423 35
Google Chrome - браузер 1270 34
Microsoft Office 3247 28
WhatsApp Messenger 745 27
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 24
Google Play - Google Store - Android Market 2732 24
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 170 23
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 226 22
ЭОС Дело СЭД 4365 21
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 20
Google YouTube - Видеохостинг 2277 19
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 83 19
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 17
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 299 17
Microsoft Windows 7 1780 16
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 16
VirusTotal 52 16
Oracle Java - язык программирования 2554 15
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 304 15
Microsoft Skype 1940 15
Python - Высокоуровневый язык программирования 486 15
Microsoft Azure 1276 15
Linux - Debian GNU - Ubuntu 628 14
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 14
Microsoft Edge - браузер 1891 14
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 755 13
PHP - Язык программирования 427 13
Apple iPad 3663 13
Microsoft Windows 2104 13
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 178 12
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 12
Google Project Zero 31 12
Мельникова Анастасия 197 179
Зайцев Михаил 164 147
Галушкин Олег 173 135
Водясов Алексей 114 105
Кирюхин Дмитрий 79 73
Гинятуллин Роман 61 60
Залманов Дмитрий 22 22
Лагода Георгий 59 19
Шилак Ксения 28 16
Jobs Steve - Джобс Стив 996 14
Волож Аркадий 212 13
Усманов Алишер 275 12
Дуров Павел 230 12
Солонин Сергей 85 12
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 11
Bush George - Буш Джордж 301 11
Таврин Иван 89 10
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 290 10
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 10
Krebs Brian - Кребс Брайан 48 10
Тюхменев Валерий 9 9
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 8
Fiorina Carly - Фиорина Карли 94 8
Якобашвили Давид 14 7
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 7
Абрамович Роман 31 7
Хамитов Александр 7 7
Бухман Дмитрий 11 7
Фадеев Андрей 15 6
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 6
Каримов Ислам 89 6
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 6
Каримова Гульнара 90 6
Dell Michael - Делл Майкл 189 6
Иванов Владимир 53 6
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 161 6
Абызов Михаил 66 6
Герцовский Борис 9 6
Brin Sergey - Сергей Брин 183 5
Медведев Антон 5 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 527
Россия - РФ - Российская федерация 108428 173
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 83
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 70
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 56
Германия - Федеративная Республика 8903 46
Европа 12319 43
США - Нью-Йорк 2616 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 32
Нидерланды 2197 31
Япония 10069 30
Израиль 1756 29
Украина 6212 28
Франция - Французская Республика 5665 27
США - Калифорния 3381 24
Канада 3319 22
Южная Корея - Республика 4394 21
Индия - Республика 4263 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 20
Турция - Турецкая республика 1708 19
Иран - Исламская Республика Иран 954 19
Испания - Королевство 2917 19
Ближний Восток 2549 18
Австралия - Австралийский Союз 2791 18
Великобритания - Виргинские Острова 206 17
Италия - Итальянская Республика 3310 17
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 15
Сингапур - Республика 1574 14
США - Колумбия - Вашингтон 1169 13
Бразилия - Федеративная Республика 1945 13
Азия - Азиатский регион 3803 13
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 483 12
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 581 12
Великобритания - Лондон 2031 12
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 371 12
Китай - Тайвань 2115 11
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 708 11
Ирак - Республика 666 11
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 820 11
Европа Восточная 2927 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 203
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 100
Мошенничество - Махинации 2142 43
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 24
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 24
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 19
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 18
Чипокалипсис - Chipocalypse 33 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 14
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 11
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 8
U.S. FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 21 8
Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 233 7
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 173 7
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 7
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 166 6
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 69 6
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 6
ISDEX интернет-индекс 196 6
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 31 6
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 150 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 5
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 5
Федеральное законодательство 1944 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 4
Пиратство - Авторское право 592 4
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Психологическое манипулирование людьми - Социотехнические атаки 367 3
Страхование - Страховое дело 1920 3
Образование в России 460 3
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 96 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 3
SPAC - Special Purpose Acquisition Company 13 3
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 143 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 813 3
BleepingComputer - Издание 157 78
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 54
Thomson Reuters - Рейтер 5731 40
WSJ - The Wall Street Journal 1225 38
CBS MarketWatch 305 26
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 25
CNET - Издание 1580 22
Bloomberg 1009 17
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 16
Associated Press 1975 15
The Register 1286 15
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 14
Forbes - Форбс 591 13
NYT - The New York Times 956 12
Reddit 221 12
ZDnet 584 10
TechCrunch - TechCrunch Awards 1152 9
FT - Financial Times 1118 9
The Washington Post 298 9
Медиа-1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 29 8
Mercury Center 309 7
SiliconValley.com - SV.com 238 7
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 7
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 57 6
Liberty Media 67 5
SecurityAffairs.co 5 5
Коммерсантъ - Издательский дом 888 5
WikiLeaks 113 5
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 4
Wikipedia - Википедия 413 4
Newsbytes News Network 319 4
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 4
InformationWeek 231 4
ThreatPost 9 4
Wired - Издание 217 4
VentureBeat 90 4
CNBC - Consumer News and Business Channel 151 4
Silicon.com 354 3
KrebsOnSecurity 14 3
Total Telecom 260 3
Internet Stock Report 992 53
S&P - Standard and Poor’s 470 16
S&P 500 226 14
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MalwareHunterTeam 9 6
Fortune Global 500 280 6
Moody's Investors Service 135 6
Bear Stearns 79 6
IDC - International Data Corporation 4671 5
Gartner - Гартнер 3301 5
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 4
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 4
Frost & Sullivan 199 4
Conference Board 74 4
Recorded Future 10 3
Thomson Financial - Thomson First Call 206 3
Fortune Global 100 138 2
W3Techs 12 2
Altman Vilandrie & Company 2 2
Confiant 2 2
Forrester Research 810 2
Juniper Research 468 2
SandboxEscaper - Исследовательница вопросов кибербезопасности 4 2
500 Startups 4742 2
451 Research Group 87 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 34 1
CNews ИТ-инфраструктура 39 1
IHS iSuppli 390 1
Fortune Global 1000 50 1
Gartner - AMR Research 48 1
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RiskIQ 9 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 23 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
AV-Test Institute 31 1
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Data61 3 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 4 1
Comparitech 5 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 11
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 30 5
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 3
CSU - Cal State - California State University - Университета штата Калифорния 8 3
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 8 3
University of Oxford - Оксфордский университет 188 3
РАН - Российская академия наук 1397 2
ГБОУ школа № 57 2 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 2
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 5 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 2
Ben-Gurion University - Университет имени Давида Бен-Гуриона 9 2
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 56 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха 22 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 63 1
U.S. Department of Defense - United States Military Academy West Point - Военная академия США Уэст-Пойнт 1 1
Yale University - Йельский университет 116 1
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 25 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 99 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса 69 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
Cornell University - Корнеллский университет 135 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 39 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 101 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 22 1
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VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 3 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 14 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 109 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 39 1
УМЭД - Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте 2 1
WPI - Worcester Polytechnic Institute - Вустерский политехнический институт 3 1
CMU - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - SEI Институт программной инженерии Карнеги-Меллон 28 1
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 6 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 52 1
Black Hat - Конференция 77 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 3
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 1
Международный женский день - 8 марта 118 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 1
VK - Mail.Ru Kubernetes Troubleshooting Challenge 1 1
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Kaspersky NEXT 1 1
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McAfee FOCUS 2 1
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USENIX - техническая конференция 15 1
Defcon 39 1
Digital October - конференционное пространство 90 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
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