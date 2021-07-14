Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Aros SEQ SEC Consult Services
Публикаций - 1400, упоминаний - 1612
Aros SEQ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1184637, в очереди разбора - 961342.
Создано именных указателей - 78302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1184637, в очереди разбора - 961342.
Создано именных указателей - 78302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru