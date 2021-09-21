Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Яндекс.Метрика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 81, упоминаний - 117
Яндекс.Метрика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Yandex - Яндекс 4101 34
|Google LLC 7158 8
|VK - Mail.ru Group 2484 4
|Microsoft Corporation 11110 2
|Facebook 3766 2
|Ланит ГК 1158 2
|Крок 1221 2
|Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
|1С-Битрикс 348 2
|DSL - Digital Society Laboratory 3 1
|REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 174 1
|Mimecast Services Ltd 1 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 1
|Samsung Electronics 5686 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|Dynatrace 46 1
|Cloudflare 50 1
|RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 1
|ICL Services 51 1
|Ланит - Норбит - Norbit 203 1
|IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
|Twitter 2204 1
|Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
|Галушкин Олег 168 1
|Королюк Алексей 86 1
|Чехонин Антон 60 1
|Хомков Игорь 40 1
|Мондолло Вероника 2 1
|Путин Владимир 1826 1
|Мельников Александр 63 1
|Стыскин Андрей 9 1
|Зорин Максим 1 1
|Ильяхов Максим 1 1
|Бережной Сергей 3 1
|Тимко Дмитрий 7 1
|Кустарин Игорь 1 1
|Мосин Владимир 5 1
|ZDnet 381 1
|CNews - ZOOM.CNews 1096 1
|Тинькофф Журнал 4 1
|Gartner 2193 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
|comScore 226 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 2
|Яндекс ШРИ - Школа разработки интерфейсов 5 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764334, в очереди разбора - 668021.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764334, в очереди разбора - 668021.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru