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Яндекс.Метрика


21.09.2021 «Яндекс» решил сделать свою открытую СУБД коммерческой, потратив на проект $50 млн 1
20.09.2021 «Яндекс» инвестирует в развитие бизнеса на основе ClickHouse 1
17.09.2021 Компания «Перфоманс лаб» анонсировала полнофункциональное доработанное решение Boomq 1
14.09.2021 «Яндекс.Маркет» покажет продавцам статистику по рынку онлайн-торговли в России 1
25.06.2021 «Яндекс.маркет» снизит до рубля комиссию за заказы, привлеченные с рекламы продавца 1
17.06.2021 «Яндекс.маркет» начал делиться с продавцами подробной аналитикой о заказах и покупателях 1
01.06.2021 Магазины на «Яндекс.маркете» получат бонусы за рекламу товаров 1
31.05.2021 «Яндекс» предложил конкурентам продвигать их сервисы как свои, но конкуренты остались недовольны 1
20.04.2021 Ещё больше инструментов для бизнеса: REG.RU интегрировал Яндекс.Бизнес в Личный кабинет 1
28.09.2020 «Яндекс» упростил отслеживание целей в «Метрике» 1
23.09.2020 В «Яндекс.метрике» появились цели, которые можно завести за пару кликов 3
07.09.2020 Виртуальная АТС «Яндекс.Телефония» поможет принять и обработать входящие звонки 1
31.08.2020 Российские госсайты беспечно делятся данными о посетителях с иностранцами 2
27.08.2020 «Яндекс.Директ» запустил оплату за конверсии целевых действий пользователей 1
28.05.2020 В «Яндекс.Метрике» появился отчет по расходам и ROI рекламных каналов 1
19.02.2020 ZOOM.CNews на новой высоте: более 100 тыс. человек в сутки 1
23.01.2020 Новая метрика на StatOnline.ru для хостинг-провайдеров: оценка скорости отклика сайтов 1
06.12.2019 «Яндекс.метрика» запустила бесплатный инструмент для оценки эффективности медийной рекламы 1
30.10.2019 CNews на новой высоте: 275 тыс. человек в сутки 1
28.06.2019 В Excel обнаружена зияющая «дыра». Microsoft знала о ней годами 1
04.04.2019 «Яндекс» вышел на рынок облачной бизнес-аналитики, «чтобы конкурировать с Google и Microsoft» 1
04.04.2019 «Яндекс.Облако» запустило сервис для визуализации и анализа бизнес-данных 1
18.03.2019 В «Яндекс.директе» появились аукционы на видео- и наружную рекламу 1
11.10.2018 «Тинькофф Бизнес» запустил конструктор сайтов для предпринимателей 1
19.09.2018 Как оценивать работоспособность современных ИТ-систем 3
11.09.2018 «Норбит» внедрил систему управления проектами Region-ID в Агентстве стратегических инициатив 1
07.08.2018 «Яндекс.Браузер»: количество сайтов с агрессивной рекламой снизилось в рунете на 86% 1
17.07.2018 «Яндекс» открыл новый набор в школу разработки интерфейсов 1
21.06.2018 «Яндекс» добавил в «Метрику» отчеты о монетизации 5
18.12.2017 «Яндекс» набирает начинающих разработчиков в «Школу разработки интерфейсов» 1
22.11.2017 Яндекс запустил «Турбо-страницы» в поиске 1
23.08.2017 Polymedia представила решение для анализа предпочтений и активности людей 1
04.08.2017 Как зарабатывать на телеком-платформе 1
04.08.2017 «Яндекс» запустил новый сервис для онлайн-мониторинга СМИ 1
29.06.2017 Коллтрекинг Mango Office интегрирован с «Яндекс.Метрикой» 3
09.06.2017 «Яндекс» удвоил число партнеров по обучению «Директу» и «Метрике» 1
30.05.2017 «Яндекс» начал лечить людей через интернет за деньги. Видео 1
24.05.2017 «Галактика» адаптировала веб-аналитику Yandex для промышленных задач 2
29.06.2016 «Яндекс» скрестил онлайн-рекламу с офлайном 1
15.06.2016 «Яндекс» открыл код обственной СУБД для обработки триллионов событий 2

Публикаций - 81, упоминаний - 117

Яндекс.Метрика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 34
Google LLC 7158 8
VK - Mail.ru Group 2484 4
Microsoft Corporation 11110 2
Facebook 3766 2
Ланит ГК 1158 2
Крок 1221 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
1С-Битрикс 348 2
DSL - Digital Society Laboratory 3 1
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 174 1
Mimecast Services Ltd 1 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 1
Samsung Electronics 5686 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Dynatrace 46 1
Cloudflare 50 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 1
ICL Services 51 1
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Twitter 2204 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
Конституционный суд РФ 48 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 61 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Счётная палата РФ 460 1
Правительство РФ 2206 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 49 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 11 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 2
Flash 476 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 42 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
DDE - Dynamic Data Exchange - Механизм взаимодействия приложений 4 1
Website - Вебсайт 117 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
APDEX - Application Performance Index - индекс производительности приложений 8 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 81 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 1
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 58 1
DevOps - Development и Operations 297 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
МФУ - Многофункциональное устройство 588 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 1
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 100 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Google Android 10751 5
Google Analytics 70 4
Apple iOS 5742 4
Яндекс.Директ 91 2
Microsoft Power BI 113 2
JavaScript - Язык программирования 631 1
DSL SocialKey Ads 3 1
Joomla CMS 73 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Symbian OS 778 1
SQL - Язык программирования 434 1
Java - Язык программирования 1178 1
Яндекс.Турбо-страницы 4 1
Норбит Region-ID 1 1
Microsoft Office 2007 98 1
Microsoft Equation Editor 3 1
Microsoft Power Platform 14 1
Google Translate 39 1
АИС Мониторинг государственных сайтов - Мониторинг Госсайтов - Госмонитор 1 1
Yandex Stat - внутренняя система аналитической отчетности «Яндекса» 2 1
Google YouTube - Видеохостинг 1723 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 1
Microsoft Windows 10 6652 1
Apple macOS 927 1
Microsoft Office 1942 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
WordPress 169 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 60 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
Microsoft OLE - Object Linking and Embedding - Технология связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты 13 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1177 1
Microsoft Power Query - Технология подключения к данным 7 1
Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 45 1
Yandex DataLens 9 1
Google Maps - Карты Google 400 1
Галушкин Олег 168 1
Королюк Алексей 86 1
Чехонин Антон 60 1
Хомков Игорь 40 1
Мондолло Вероника 2 1
Путин Владимир 1826 1
Мельников Александр 63 1
Стыскин Андрей 9 1
Зорин Максим 1 1
Ильяхов Максим 1 1
Бережной Сергей 3 1
Тимко Дмитрий 7 1
Кустарин Игорь 1 1
Мосин Владимир 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 8
Беларусь - Белоруссия 2093 5
Казахстан - Республика 2637 4
Украина 3374 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - ПФО - Самара 1291 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Европа 3766 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1060 1
Россия - Симферополь 116 1
Испания - Барселона 536 1
Россия - Сочи 912 1
Россия - Краснодарский край 915 1
Восточная Европа 1682 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 332 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 15 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
ZDnet 381 1
CNews - ZOOM.CNews 1096 1
Тинькофф Журнал 4 1
Gartner 2193 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
comScore 226 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 2
Яндекс ШРИ - Школа разработки интерфейсов 5 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Perform Moscow 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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