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ФСС РФ
Фонд социального страхования Российской Федерации


13.10.2021 «Ростелеком» организовал единый контакт-центр по мерам социальной поддержки граждан 1
12.10.2021 «Сбер» начал бесплатно предлагать малому бизнесу продукты экосистемы 1
12.10.2021 В едином контактном центре Пенсионного фонда внедрены речевые решения BSS 1
11.10.2021 Власти потратят 44 миллиарда на «Гостех» и другие облака для чиновников 1
27.09.2021 Ирина Змановская, МФЦ Волгоградской области: Полностью отказаться от личного взаимодействия с гражданами будет очень сложно 1
16.09.2021 Власти заказали новую методику подсчета и прогнозирования числа россиян за чертой бедности 1
10.08.2021 «Ростелеком» стал безальтернативным создателем госплатформы для назначения пенсий и соцпособий онлайн 2
02.08.2021 В России не нашлось поставщика серверов и СХД для «Гособлака» 1
22.07.2021 В России создадут тотальную систему цифровых профилей для проезда на всех видах транспорта 1
19.07.2021 На портале госуслуг при участии БФТ запущен социальный суперсервис для инвалидов 1
13.07.2021 На Госуслугах запущен новый социальный сервис для граждан с инвалидностью 3
08.07.2021 Идея властей повысить налоги больно ударит по зарплатам ИТ-шников 2
06.07.2021 ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда 2
03.06.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г. 2
25.05.2021 Как пандемия повлияла на объем российского ИТ-рынка? 1
29.04.2021 Terralink xDE совместима с новой версией операционной системы «Ред ОС» 1
22.04.2021 Павел Калугин, МФЦ Орловской области: Бытует мнение, что российские ИТ-разработки отличает низкое качество, но это вовсе не так 2
22.04.2021 «Гособлако» будут развивать российские гранды IaaS-услуг 1
16.04.2021 Глава Минцифры: Против всех крупных ИТ-компаний России заведены уголовные дела 1
07.04.2021 Правительство продлило особый порядок предоставления госуслуг до конца 2021 года 2
05.04.2021 TerraLink xDE включен в Единый реестр отечественного ПО 1
30.03.2021 Импортозамещение ПО добралось до интернета вещей. Его принудительно переведут на российский софт 1
17.03.2021 Ramax Group автоматизировала выдачу больничных листов для медицинского центра «Аэрофлота» на базе SAP HCM 7
17.03.2021 Власти поддержат российскую ИТ-отрасль послаблениями по уголовным статьям и новыми льготами 1
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
02.03.2021 Выручка разработчика «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» выросла в полтора раза — до 29 миллиардов 1
01.03.2021 Пенсии и соцпособия станут назначаться россиянам онлайн и без подачи заявлений 4
19.02.2021 Федеральное госучреждение подало к Минцифры полноценный иск на 91 копейку 5
09.02.2021 Замминистра экономического развития Оксана Тарасенко в интервью CNews — о развитии искусственного интеллекта в России 1
21.01.2021 Минтруд просит на цифровизацию соцзащиты и пенсионной системы 55,9 миллиарда 8
21.12.2020 Алексей Скляр, замглавы Минтруда в интервью CNews — о цифровизации социальной сферы 11
16.12.2020 3 млрд руб. на сервисы «Гособлака» для чиновников достались «дочке» «Ростелекома» 1
11.12.2020 Власти решили «перезагрузить» «Гособлако» 2
27.11.2020 Государство замыкает здравоохранение в единый контур 2
06.11.2020 Топ-70 федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 1
16.10.2020 В России начинается производство доступных бионических протезов 2
24.09.2020 На конференции СNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» ИТ-компания «КОРУС Консалтинг» представит платформу для управления документами «Спутник ECM» 1
16.09.2020 «Ростелеком» создает облачное СП с поставщиком «железа» для «закона Яровой» 1
09.09.2020 Эпопея со строительством «Гособлака» растянется на три года 2
27.08.2020 Россиянам будут оказывать госуслуги помимо их воли 1

Публикаций - 270, упоминаний - 510

ФСС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 45
Восход ФГБУ НИИ 365 11
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 10
SAP SE 3207 9
Microsoft Corporation 11017 9
Бинго-Софт - Акцент 10 9
Ростех - Ростехнологии 2230 7
Yandex - Яндекс 4099 6
IBM 3527 6
Корус Консалтинг ГК 804 6
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 6
РТЛабс 145 6
VK - Mail.ru Group 2482 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 6
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 6
ТерраТех - TerraTech 8 5
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 5
SAP CIS - САП СНГ 753 5
3727 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 5
Samsung Electronics 5633 5
Доктор рядом - Doc+ 43 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 5
Базальт СПО 206 5
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 4
Крок 1219 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Программный продукт ГК 92 4
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 3
Cisco Systems 2037 3
Red Hat 664 3
Google LLC 7128 3
Ланит ГК 1155 3
OpenText 160 3
АйТи 749 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
InfoWatch - Инфовотч 603 3
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 62 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 22
РЖД - Российские железные дороги 1081 16
Альфа-Банк 1123 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Газпром ПАО 518 5
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 8 5
Почта России ПАО 1570 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Роснефть НК 367 3
Будь Здоров - Клиника ЛМС 6 3
Утконос 99 3
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 3
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 3
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 3
Интер РАО ПАО 158 2
Открытие ФК 538 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Максима Лигал - Maxima Legal 5 1
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 11 1
Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 9 1
АльфаСтрахование Медицина 5 1
Интеркоммерц 32 1
Stada 15 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
ЯКласс 19 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Пепеляев Групп 25 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 1
Сбербанк Западно-Сибирский банк 11 1
Сентинел Кредит Менеджмент 13 1
Себряковцемент - Себряковский цементный завод 1 1
Сбербанк Северо-Западный банк 68 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Квант НПО - Научно-производственное объединение 1 1
Сибинтек ИК 3 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 123
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 51
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 38
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 31
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 27
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 23
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 22
Правительство РФ 2200 17
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 15
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 14
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 14
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 13
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 13
Федеральное казначейство России 766 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 10
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 10
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 10
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 78 9
Президент Российской Федерации 1439 9
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 9
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 8
Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации 15 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 8
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 8
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 8
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 7
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 7
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 6
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 6
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 21
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 16
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 7
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 999 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 3
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 224 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
СЗИ - Средства защиты информации 140 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 566 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 2
УЗИ - Ультразвуковое исследование 20 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 81 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
ИТ-аудит 75 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 20
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 9
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 9
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 8
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 8
Linux OS 4243 8
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 6
Microsoft Windows 10 6612 6
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 6
Google Android 10750 6
Apple iOS 5741 5
Сбербанк E-invoicing ЭДО 68 5
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
OpenText Documentum 188 4
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 4
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 3
Microsoft Excel 435 3
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 3
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 3
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 3
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 3
Корус Консалтинг - СЭД Спутник - Спутник ECM 14 3
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Apple macOS X 900 2
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 9 2
Эвотор Платформа Госотчёт 2 2
Linux - Debian GNU 272 2
Netrika - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 15 2
Открытие ФК Бизнес-Портал 11 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
Nvidia GeForce GTX 2054 2
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 2
ЭОС Дело СЭД 620 2
VK - Mail.ru Одноклассники 853 2
SAP Sybase SQL Anywhere 11 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 2
Четвернин Алексей 651 23
Селиванов Дмитрий 48 18
Фишер Андрей 54 15
Козырев Алексей 270 13
Бойко Елена 151 12
Путин Владимир 1820 11
Бутенко Юрий 64 10
Чамара Денис 57 9
Калина Роман 60 9
Турчак Евгений 23 8
Евстигнеев Сергей 21 8
Герасимюк Максим 20 8
Солодовников Денис 62 8
Таипов Расул 11 8
Гуревич Раиса 16 8
Катамадзе Анна 72 8
Цариковский Федор 31 8
Новиков Андрей 23 7
Раков Ярослав 48 7
Cычев Алексей 8 7
Чернякова Елена 26 7
Песчанских Георгий 37 7
Финк Дмитрий 14 6
Власов Сергей 76 6
Похлебаев Александр 7 6
Звягина Наталья 64 6
Крюков Сергей 26 6
Усманов Артур 24 6
Ляшенко Сергей 29 6
Стрельцов Андрей 53 6
Малышев Александр 31 6
Приданкин Андрей 30 6
Левин Леонид 83 6
Фомичев Олег 107 6
Раменский Демьян 12 6
Симаков Олег 106 5
Смирнов Алексей 142 5
Бутин Вячеслав 11 5
Аксельрод Александр 40 5
Трушкин Константин 43 5
Россия - Российская федерация - РФ 57180 177
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 54
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 9
Россия - Республика Алтай 681 9
Россия - Ростовская область 860 8
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 8
Россия - Тульская область 752 7
Россия - Республика Мордовия 387 7
Европа 3730 5
Германия - Федеративная Республика 3614 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 4
Россия - СФО - Новосибирск 1956 4
Россия - Тверская область 246 4
Индия - Республика 2161 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 3
Россия - Волгоградская область 395 3
Франция - Французская Республика 2112 3
Россия - Иркутская область 537 2
Россия - Саратовская область 340 2
Россия - Амурская область 320 2
Эстония - Эстонская Республика 413 2
Россия - Ульяновская область 348 2
Россия - Калининградская область 531 2
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 2
Россия - Красногорск 106 2
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 411 2
Россия - Свердловская область 805 2
Бразилия - Федеративная Республика 1121 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 2
Россия - Севастополь 420 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 20
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 8
Доктрина информационной безопасности России 14 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 7
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 3
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 3
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 2
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
Региональное законодательство 45 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
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