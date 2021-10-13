Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФСС РФ
Фонд социального страхования Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 270, упоминаний - 510
ФСС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 23
|Селиванов Дмитрий 48 18
|Фишер Андрей 54 15
|Козырев Алексей 270 13
|Бойко Елена 151 12
|Путин Владимир 1820 11
|Бутенко Юрий 64 10
|Чамара Денис 57 9
|Калина Роман 60 9
|Турчак Евгений 23 8
|Евстигнеев Сергей 21 8
|Герасимюк Максим 20 8
|Солодовников Денис 62 8
|Таипов Расул 11 8
|Гуревич Раиса 16 8
|Катамадзе Анна 72 8
|Цариковский Федор 31 8
|Новиков Андрей 23 7
|Раков Ярослав 48 7
|Cычев Алексей 8 7
|Чернякова Елена 26 7
|Песчанских Георгий 37 7
|Финк Дмитрий 14 6
|Власов Сергей 76 6
|Похлебаев Александр 7 6
|Звягина Наталья 64 6
|Крюков Сергей 26 6
|Усманов Артур 24 6
|Ляшенко Сергей 29 6
|Стрельцов Андрей 53 6
|Малышев Александр 31 6
|Приданкин Андрей 30 6
|Левин Леонид 83 6
|Фомичев Олег 107 6
|Раменский Демьян 12 6
|Симаков Олег 106 5
|Смирнов Алексей 142 5
|Бутин Вячеслав 11 5
|Аксельрод Александр 40 5
|Трушкин Константин 43 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756259, в очереди разбора - 659949.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756259, в очереди разбора - 659949.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru