В едином контактном центре Пенсионного фонда внедрены речевые решения BSS 1

Власти заказали новую методику подсчета и прогнозирования числа россиян за чертой бедности 1

В России создадут тотальную систему цифровых профилей для проезда на всех видах транспорта 1

На портале госуслуг при участии БФТ запущен социальный суперсервис для инвалидов 1

На Госуслугах запущен новый социальный сервис для граждан с инвалидностью 3

Правительство продлило особый порядок предоставления госуслуг до конца 2021 года 2

TerraLink xDE включен в Единый реестр отечественного ПО 1

Пенсии и соцпособия станут назначаться россиянам онлайн и без подачи заявлений 4

Федеральное госучреждение подало к Минцифры полноценный иск на 91 копейку 5

Государство замыкает здравоохранение в единый контур 2

В России начинается производство доступных бионических протезов 2