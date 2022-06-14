Транспорт Транспортная телематика Системы мониторинга транспортных средств Smart Telematics Platform

ГК «Национальные телематические системы» трансформировалась в концерн «Телематика» Российский разработчик ИТС «Национальные телематические системы» (НТС) объявил о завершении основных этапов корпоративной реструктуризации бизнеса. Вместе со структурными изменениями – введением корпоративной системы управления, прове

«Intouch Страхование»: «телематические водители» ездят аккуратнее и реже попадают в ДТП «Intouch Страхование» изучила клиентские данные c телематических устройств, которые установили несколько тысяч автовладельцев Москвы и выяснила, что «телематические водители» ездят аккуратнее и реже попадают в ДТП.По данным Intouch, летом 2016 года водитель, в автомобиле которого установлен телеметрический трекер, перемещался со средней скор

«Билайн Бизнес» и «Geolife Эшелон» устанавливают телематические блоки с М2М SIM-чипами на водный транспорт Компания «ВымпелКом» («Билайн Бизнес») и ГК «Geolife Эшелон» сообщили о продолжении сотрудничества в области М2М-технологий - специальные телематические блоки с М2М SIM-чипами «Билайн» теперь устанавливаются и на водный транспорт. Гоночные болиды российской команды New Star оборудованы современными телематическими системами «Эшел

Club.CNews: Транспортная телематика взрослеет ногих компаний продажи продолжают расти. Происходит это не только за счет клиентов, устанавливающих телематическое оборудование впервые, и тех, кто дооснащает автопарк, но и, в немалой степени,

Frost & Sullivan: законодательные требования будут способствовать росту рынка телематических систем в Европе и России ия проектов eCall в Европе и ЭРА-ГЛОНАСС в России (предусматривающих обязательное оснащение автомобилей автоматическими системами аварийного вызова) создадут благоприятную конкурентную среду на рынке телематических систем. Как следствие, поставщики первого уровня и провайдеры услуг получат возможность укрепить свое положение на рынке. Согласно данным исследования Frost & Sullivan «Основные

МТС представила телематические решения на основе ГЛОНАСС Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в рамках Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации» на стенде «Партнерства ГЛОНАСС» представила телематические сервисы на основе навигационной системы ГЛОНАСС. МТС внедрила решения с использованием системы ГЛОНАСС в целый ряд телематических услуг по дистанционному мониторингу транспорта,