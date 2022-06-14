Транспорт Транспортная телематика Системы мониторинга транспортных средств Smart Telematics Platform
- Системы сбора результатов технического мониторинга и контроля объектов транспортной инфраструктуры
- Управление автопарком - Fleet management
|14.06.2022
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ГК «Национальные телематические системы» трансформировалась в концерн «Телематика»
Российский разработчик ИТС «Национальные телематические системы» (НТС) объявил о завершении основных этапов корпоративной реструктуризации бизнеса. Вместе со структурными изменениями – введением корпоративной системы управления, прове
|05.08.2020
|«Национальные телематические системы» разработают автоматизированную ИТ-систему для Роспотребнадзора
|15.06.2017
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«Intouch Страхование»: «телематические водители» ездят аккуратнее и реже попадают в ДТП
«Intouch Страхование» изучила клиентские данные c телематических устройств, которые установили несколько тысяч автовладельцев Москвы и выяснила, что «телематические водители» ездят аккуратнее и реже попадают в ДТП.По данным Intouch, летом 2016 года водитель, в автомобиле которого установлен телеметрический трекер, перемещался со средней скор
|13.10.2014
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«Билайн Бизнес» и «Geolife Эшелон» устанавливают телематические блоки с М2М SIM-чипами на водный транспорт
Компания «ВымпелКом» («Билайн Бизнес») и ГК «Geolife Эшелон» сообщили о продолжении сотрудничества в области М2М-технологий - специальные телематические блоки с М2М SIM-чипами «Билайн» теперь устанавливаются и на водный транспорт. Гоночные болиды российской команды New Star оборудованы современными телематическими системами «Эшел
|11.07.2014
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Club.CNews: Транспортная телематика взрослеет
ногих компаний продажи продолжают расти. Происходит это не только за счет клиентов, устанавливающих телематическое оборудование впервые, и тех, кто дооснащает автопарк, но и, в немалой степени,
|07.12.2012
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Frost & Sullivan: законодательные требования будут способствовать росту рынка телематических систем в Европе и России
ия проектов eCall в Европе и ЭРА-ГЛОНАСС в России (предусматривающих обязательное оснащение автомобилей автоматическими системами аварийного вызова) создадут благоприятную конкурентную среду на рынке телематических систем. Как следствие, поставщики первого уровня и провайдеры услуг получат возможность укрепить свое положение на рынке. Согласно данным исследования Frost & Sullivan «Основные
|31.10.2012
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МТС представила телематические решения на основе ГЛОНАСС
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в рамках Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации» на стенде «Партнерства ГЛОНАСС» представила телематические сервисы на основе навигационной системы ГЛОНАСС. МТС внедрила решения с использованием системы ГЛОНАСС в целый ряд телематических услуг по дистанционному мониторингу транспорта,
|10.12.2001
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Индустрия телематических систем в автомобилях переживает бурный рост
По данным исследования, проведенного группой The Strategis Group, индустрия телематических систем, используемых в автомобилях, переживает бурный рост, который не ослабнет и в ближайшие несколько лет. В отчете говорится, что наличие телематических систем в автомо
Транспорт замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Емельянов Станислав 67 12
|Гурко Александр 136 10
|Медведев Дмитрий 1641 6
|Нащекин Алексей 113 6
|Смятских Алексей 47 5
|Шипелов Андрей 21 4
|Нечаев Андрей 24 4
|Шилов Сергей 88 4
|Никифоров Николай 1173 4
|Хадонова Светлана 14 4
|Хереш Игорь 14 4
|Агафонов Вадим 13 3
|Абрамченко Виктория 18 3
|Прозоров Дмитрий 58 3
|Слизень Виталий 242 3
|Путин Владимир 2900 3
|Пономарев Сергей 6 3
|Ротенберг Игорь 35 2
|Молодых Владимир 28 2
|Казаринов Дмитрий 12 2
|Федулов Кирилл 41 2
|Рудаш Дмитрий 5 2
|Рейман Леонид 1037 2
|Солодовников Дмитрий 56 2
|Рангульт Евгений 2 2
|Куканов Александр 17 2
|Ротенберг Аркадий 50 2
|Огарев Леонид 5 2
|Висневский Юрий 13 2
|Koslowski Thilo - Козловски Тило 2 2
|Жердев Сергей 4 2
|Шипулин Алексей 2 2
|Ускова Ольга 155 2
|Орловский Виктор 353 2
|Белимов Александр 14 2
|Дорохина Юлия 44 2
|Теверовский Александр 12 2
|Колесников Андрей 84 2
|Иванников Дмитрий 42 2
|Кротов Дмитрий 6 2
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