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Транспорт Транспортная телематика Системы мониторинга транспортных средств Smart Telematics Platform



14.06.2022 ГК «Национальные телематические системы» трансформировалась в концерн «Телематика»

Российский разработчик ИТС «Национальные телематические системы» (НТС) объявил о завершении основных этапов корпоративной реструктуризации бизнеса. Вместе со структурными изменениями – введением корпоративной системы управления, прове
05.08.2020 «Национальные телематические системы» разработают автоматизированную ИТ-систему для Роспотребнадзора

15.06.2017 «Intouch Страхование»: «телематические водители» ездят аккуратнее и реже попадают в ДТП

«Intouch Страхование» изучила клиентские данные c телематических устройств, которые установили несколько тысяч автовладельцев Москвы и выяснила, что «телематические водители» ездят аккуратнее и реже попадают в ДТП.По данным Intouch, летом 2016 года водитель, в автомобиле которого установлен телеметрический трекер, перемещался со средней скор
13.10.2014 «Билайн Бизнес» и «Geolife Эшелон» устанавливают телематические блоки с М2М SIM-чипами на водный транспорт

Компания «ВымпелКом» («Билайн Бизнес») и ГК «Geolife Эшелон» сообщили о продолжении сотрудничества в области М2М-технологий - специальные телематические блоки с М2М SIM-чипами «Билайн» теперь устанавливаются и на водный транспорт. Гоночные болиды российской команды New Star оборудованы современными телематическими системами «Эшел
11.07.2014 Club.CNews: Транспортная телематика взрослеет

ногих компаний продажи продолжают расти. Происходит это не только за счет клиентов, устанавливающих телематическое оборудование впервые, и тех, кто дооснащает автопарк, но и, в немалой степени,
07.12.2012 Frost & Sullivan: законодательные требования будут способствовать росту рынка телематических систем в Европе и России

ия проектов eCall в Европе и ЭРА-ГЛОНАСС в России (предусматривающих обязательное оснащение автомобилей автоматическими системами аварийного вызова) создадут благоприятную конкурентную среду на рынке телематических систем. Как следствие, поставщики первого уровня и провайдеры услуг получат возможность укрепить свое положение на рынке. Согласно данным исследования Frost & Sullivan «Основные

31.10.2012 МТС представила телематические решения на основе ГЛОНАСС

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в рамках Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации» на стенде «Партнерства ГЛОНАСС» представила телематические сервисы на основе навигационной системы ГЛОНАСС. МТС внедрила решения с использованием системы ГЛОНАСС в целый ряд телематических услуг по дистанционному мониторингу транспорта,

10.12.2001 Индустрия телематических систем в автомобилях переживает бурный рост

По данным исследования, проведенного группой The Strategis Group, индустрия телематических систем, используемых в автомобилях, переживает бурный рост, который не ослабнет и в ближайшие несколько лет. В отчете говорится, что наличие телематических систем в автомо

Публикаций - 281, упоминаний - 297

Транспорт замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10474 41
М2М телематика 231 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10594 17
Телематические системы 51 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7602 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8354 14
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 130 11
Омникомм - Omnicomm 164 11
Microsoft Corporation 23964 10
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 24 9
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 8
Siemens AG - Siemens Group 2547 8
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 804 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2973 7
HTC Corporation 1491 7
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 365 6
Softline - Софтлайн 2322 6
IBM - International Business Machines Corp 9316 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3005 6
SAP SE 5071 6
Huawei 3661 6
Yandex - Яндекс 6337 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 5
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 24 5
ДЦ ГеоСтар Навигация - КБ ГеоСтар Навигация 23 5
Cisco Systems 4987 5
Крок - Croc 1764 5
Lenovo Motorola 3489 5
Google LLC 11315 5
АФК Система ПАО 1762 5
SpaceTeam - СпейсТим 30 5
ГЛОНАСС АО 114 5
5nine Software 1922 5
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1402 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1509 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5632 4
Apple Inc 11559 4
ЛУВ - Лаборатория Умного Вождения 17 4
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 131 4
Связной ГК 1356 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6390 9
Роскосмос РКС - Российские космические системы 135 7
РЖД - Российские железные дороги 1753 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 311 6
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 432 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6734 5
Цезарь Сателлит 39 5
Volvo Cars 251 4
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 166 4
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 41 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 309 4
Intouch Insurance - Интач Страхование 33 4
Почта России ПАО 1980 4
РВК - Российская венчурная компания 539 4
Царицын капитал 22 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1094 3
Ростатом КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 91 3
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 257 3
НСПК - Национальная система платежных карт 700 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1991 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 613 3
МАРС КБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро аппаратуры связи 3 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 3
BMW Group 423 3
Honda Motor Company 230 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 400 3
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 59 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 352 2
СИНХ - Связьинвестнефтехим 15 2
Россети Ленэнерго 1698 2
Газпром газораспределение 18 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 47 2
Tesla Motors 363 2
Honda - Acura 17 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 424 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 452 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 261 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 242 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 311 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10200 29
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2525 20
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4644 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5398 15
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 576 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3130 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2880 8
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 647 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1108 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5032 6
Президент Российской Федерации 3972 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3089 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1764 5
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1245 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1013 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1139 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2093 4
Правительство Москвы 2139 4
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 286 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2622 4
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 63 4
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 91 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2208 4
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 259 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1281 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 242 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 859 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1729 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 575 3
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 253 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 618 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 272 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1743 3
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 14 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 749 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 361 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 72 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 727 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 25
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 6
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 3
Международная академия связи - МАС 37 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 528 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 37 2
TIA - Telecommunications Industry Association 88 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 201 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 28 1
OICA - Organisation internationale des constructeurs automobiles - The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers - Alliance of Automobile Manufacturers - Ассоциация мировых автопроизводителей - Международная организация автопроизводителей 5 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 9 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 3 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 44 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 266 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 33 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 45 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 634 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 276 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 994 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57679 92
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23155 64
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 734 59
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19613 53
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2727 52
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26467 43
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4343 43
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43212 43
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда - Цифровая трансформация транспортной отрасли - Умная дорога 1124 37
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27686 35
Сеть передачи данных - Data transmission network 3506 34
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13418 32
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14009 30
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14366 29
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27288 29
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7801 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18827 28
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6680 27
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11531 26
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7766 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14929 25
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5055 24
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22472 24
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8965 20
СКИМ - системы контроля и мониторинга 1930 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9642 18
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9616 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11177 17
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8021 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22467 16
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10788 15
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8907 15
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3938 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10133 15
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6248 15
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1362 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9527 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9764 14
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12090 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7457 14
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2579 68
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4832 33
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 375 29
МТС SIM-карты - МТС Абонент 140 13
Microsoft Windows 2000 8661 9
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 8
Google Android 13259 7
МТС Мобильные сотрудники 102 6
Apple iOS 7249 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2996 5
Microsoft Azure 1356 5
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 121 5
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 430 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4521 5
МВД РФ ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 37 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 929 4
NVision Барьер 588 4
Microsoft Skype 2006 4
Омникомм - Omnicomm Optim 18 4
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 76 4
Seldon.Basis 8 3
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 3
Remoto 9 3
МТС Автосекретарь 65 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 833 3
Apple iPhone 6 4862 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 203 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1036 3
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3721 3
Microsoft SQL Server 1518 3
Омникомм - Omnicomm LLS 30 3
СКАУТ Безопасное вождение 24 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 240 3
Apple - App Store 2743 2
Intel x86 - архитектура процессора 1715 2
Google Play - Google Store - Android Market 3125 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1506 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 996 2
Microsoft Windows 14917 2
Oracle Java - язык программирования 2858 2
Емельянов Станислав 67 12
Гурко Александр 136 10
Медведев Дмитрий 1641 6
Нащекин Алексей 113 6
Смятских Алексей 47 5
Шипелов Андрей 21 4
Нечаев Андрей 24 4
Шилов Сергей 88 4
Никифоров Николай 1173 4
Хадонова Светлана 14 4
Хереш Игорь 14 4
Агафонов Вадим 13 3
Абрамченко Виктория 18 3
Прозоров Дмитрий 58 3
Слизень Виталий 242 3
Путин Владимир 2900 3
Пономарев Сергей 6 3
Ротенберг Игорь 35 2
Молодых Владимир 28 2
Казаринов Дмитрий 12 2
Федулов Кирилл 41 2
Рудаш Дмитрий 5 2
Рейман Леонид 1037 2
Солодовников Дмитрий 56 2
Рангульт Евгений 2 2
Куканов Александр 17 2
Ротенберг Аркадий 50 2
Огарев Леонид 5 2
Висневский Юрий 13 2
Koslowski Thilo - Козловски Тило 2 2
Жердев Сергей 4 2
Шипулин Алексей 2 2
Ускова Ольга 155 2
Орловский Виктор 353 2
Белимов Александр 14 2
Дорохина Юлия 44 2
Теверовский Александр 12 2
Колесников Андрей 84 2
Иванников Дмитрий 42 2
Кротов Дмитрий 6 2
Россия - РФ - Российская федерация 130769 180
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40134 59
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15897 25
Европа 21281 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50740 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13617 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6713 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13802 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15836 13
Россия - СФО - Новосибирск 3895 11
Германия - Федеративная Республика 12342 10
Япония 13078 10
Казахстан - Республика 5197 10
Италия - Итальянская Республика 4251 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13082 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1369 9
Россия - ЮФО - Ростовская область 1358 8
Канада 4766 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1674 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2695 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2552 7
Беларусь - Белоруссия 4952 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2515 7
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1392 7
Россия - Сибирь 2188 6
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 213 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2431 6
Украина 7416 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1485 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3545 5
Россия - ДФО - Хабаровский край 760 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2423 5
Россия - ПФО - Саратовская область 642 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1189 5
Испания - Королевство 3644 5
Америка Латинская 1749 5
Азия - Азиатский регион 5230 5
Россия - СФО - Омская область 610 5
Земля - планета Солнечной системы 10077 5
Индия - Bharat 5217 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16451 157
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46545 91
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4437 50
Страхование - Страховое дело - Insurance 5329 32
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44478 31
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25847 29
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3221 28
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 717 27
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5965 26
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6045 23
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9226 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21942 17
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6393 17
Абонентская база - Абонентская плата 5410 15
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7658 14
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6898 14
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4668 13
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14981 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10261 13
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Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива 1507 11
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1239 10
Аренда 2209 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9973 10
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1897 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5433 10
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3392 10
Энергетика - Energy - Energetically 4601 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5167 9
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1299 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3401 9
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 539 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7123 8
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3733 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5621 8
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4463 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4206 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11070 9
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 589 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 755 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 402 2
TAdviser - Центр выбора технологий 345 2
Прайм - Агентство экономической информации 868 2
Время новостей 31 1
РИА Новости 845 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications 30 1
Japan Today 47 1
Nikkei Electronics 78 1
Independent 110 1
EWeek 178 1
Стрим-ТВ - телекомпания 157 1
CNews - Auto.CNews 51 1
EE Times 158 1
РОИ - Российская общественная инициатива 81 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1504 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 511 1
N+1 - Издание 144 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 464 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7702 11
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 955 7
Gartner - Гартнер 3504 3
ABI Research 233 2
IDC - International Data Corporation 4878 2
Ptolemus Consulting Group 4 2
Berg Insight 19 2
Frost & Sullivan 199 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
R2G - Research2Guidance 6 1
Harbor Research 3 1
Allied Business Intelligence 16 1
In-Stat/MDR 70 1
In-Stat 115 1
Datamonitor 83 1
IHS iSuppli 397 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 547 1
Grand View Research 17 1
Cisco VNI Global Mobile Traffic Forecast 4 1
Strategy Analytics 284 1
Global Market Insights 10 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 104 1
GfK Rus - ГФК-Русь 205 1
Forrester Research 819 1
BCG - Boston Consulting Group 102 1
РАН - Российская академия наук 1742 8
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 31 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 746 2
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 43 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 801 2
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 33 1
РАН УрО ГИ - Институт горного дела 2 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 31 1
Минобороны РФ - РГВВДКУ - Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала В.Ф. Маргелова 1 1
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 23 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 257 1
МФТИ НИИ ПП ИТ - НИИ информационных и перспективных технологий 2 1
РГАТУ имени П.А. Соловьева - Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева 7 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 16 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 20 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 30 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 257 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 87 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 184 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 525 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 223 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 55 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 67 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 466 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 274 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1146 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 697 2
CSTB Telecom & Media 58 2
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 904 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 71 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 53 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Digital Superhero - хакатон 2 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 1
GeoВласть 43 1
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