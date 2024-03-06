D-Link представила линейку операторского оборудования с поддержкой XGS-PON 0 Гбит/с, что в 10 раз превышает скорость сетей, построенных с использованием актуальной технологии GPON. В новую линейку D-Link вошли OLT-коммутатор, базовый абонентский терминал (SFU) и униве

МТС предоставила клиентам возможность подключать собственные Wi-Fi роутеры и устройства к оптической сети с помощью PON-розетки своим абонентам в Московском регионе возможность подключать к оптоволоконному скоростному домашнему GPON-интернету практически любую модель Wi-Fi-роутера и другие устройства через обычный интер

Fplus выпустила коммутатор серии FDS с 32 портами 400 Gigabit Ethernet йский производитель инфраструктурного ИТ-оборудования Fplus выпустил коммутатор серии FDS (Fplus Datacenter Switches) для организации высокоскоростных сетей передачи данных, оснащенный 32 портами 400 Gigabit Ethernet. Скорость коммутации при загрузке всех портов достигает 25,6 Тбит/с. На сегодняшний день это самый быстрый коммутатор, выпущенный российскими производителями, утверждают в Fplu

«Дом.ру» первым из операторов запустил высокоскоростной интернет до 2,5 Гбит/с и подключил первых клиентов «Дом.ру» подключил широкополосный доступ по технологии XGS-PON на территории Иркутска и Перми. Запуск также планируется в других городах.Технология позв

МТС запустит технологию XGS-PON для сверхскоростного домашнего интернета бит/c для каждого абонента, что в 10 раз выше, чем в сетях с использованием актуальной технологии – GPON. XGS-PON позволит подключать к оптической сети современные роутеры стандарта Wi-Fi 6 (80

N3com представила решение для организации высокоскоростных соединений «последней мили» GPON N3com представила станционный терминал GPON OLT N3-6820 для организации высокоскоростных соединений и обеспечения услуг мультисервис

Бюджетный GPON-терминал NTU-52W с поддержкой Wi-Fi запущен в серийное производство димые тесты, проверку функциональности и запущено в серийное производство. Об этом CNews сообщили представители Eltex. NTU-52W – бюджетное решение с поддержкой Wi-Fi для создания на основе технологии GPON быстрой и безопасной сети дома или в офисе. NTU-52W – преемник зарекомендовавшей себя модели NTU-2W, основанный на новой компонентной базе. Подключение к сети оператора осуществляется чере

Новинки Qtech: GEPON OLT серии QSW-9011-xxXB . Особенности модельного ряда QSW-9011: GEPON-терминалы отличаются количеством uplink-интерфейсов и EPON-портов, а также поддерживаемых абонентских устройств ONU. Кроме того, различные модифика

D-Link представляет новый абонентский терминал PON ONT DPN-101G ставляет новый абонентский терминал GPON ONT DPN-101G с оптическим интернет-портом PON и LAN-портом Gigabit Ethernet. Новинка предназначена для подключения абонентов к сетям федеральных и регио

D-Link представила новый абонентский терминал GPON ONT DPN-101G дставила новый абонентский терминал GPON ONT DPN-101G с оптическим интернет-портом PON и LAN-портом Gigabit Ethernet. Новинка предназначена для подключения абонентов к сетям федеральных и регио

«Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON «Эр-телеком холдинг» (бренд «Дом.ru») подключил 435 населённых пунктов к высокоскоростному интернету по технологии GPON. Теперь жители частного сектора, небольших удаленных деревень и сельских территорий получили равные онлайн-возможности с жителями крупных городов – они также могут пользоваться самыми совр

Компания D-Link расширяет линейку медиаконвертеров Gigabit Ethernet Компания D-Link расширяет линейку медиаконвертеров Gigabit Ethernet новыми моделями DMC-G02SC, DMC-G10SC, DMC-G20SC-BXD и DMC-G20SC-BXU. Устройс

«Элтекс» выпустил новый GPON-роутер с улучшенными показателями Wi-Fi «Элтекс» добавил в линейку абонентских роутеров новую модель GPON-маршрутизатора NTU-RG-5440G-Wac. Устройство является полнофункциональным решением для оп

Nokia объявила о запуске первого в мире решения 25G PON ботать на скоростях 25 Гбит/с в своих сетях. Решение Nokia 25G PON может сосуществовать с решениями GPON и XGS-PON в одной и той же инфраструктуре, что позволяет операторам внедрять сервисы 25

ZTE представила решение Combo PON Plus для обеспечения совместного использования ресурсов между FTTx и 5G Combo PON Plus. Решение работает на независимых длинах волн для одновременного предоставления услуг GPON и 10G PON, а также предоставляет подключение fronthaul 5G через один порт и одно фидерно

МТС подключила тестовые базовые станции 5G в Москве к высокоскоростной транспортной сети шен вопрос с частотным диапазоном. В Москве силами дочки МТС – МГТС построено более 45 тыс. км сети GPON, к которой подсоединено более 75% зданий по всей Москве. Благодаря подключению базовых с

Zyxel Communications расширила портфолио для WiFi 6 WiFi 6 (11ax), представив новое решение для управляемого WiFi, MPro Mesh и комплексное решение 10G PON. С помощью этих решений сервис-провайдеры смогут использовать весь потенциал своих сетей

«Дом.ru» в семь раз увеличит объемы строительства сети по технологии GPON Телеком-оператор «Дом.ru» сообщил о планах по увеличению объемов строительства сети по технологии GPON. К концу 2019 г. количество домохозяйств, подключенных к высокоскоростному интернету «Дом.ru», возрастет до 35 тыс. У жителей частного сектора и коттеджных поселков в 15 городах России поя

D-Link новые управляемые коммутаторы 3 уровня с поддержкой PoE ских организациях, на уровнях доступа / агрегации в крупных корпоративных сетях, операторских сетях Metro Ethernet, сетях государственных, ведомственных организаций и предприятий, а также в мед

МТС и Nokia подготовили технологическую платформу для 5G в Москве МТС, МГТС и Nokia объявили об успешном завершении тестов на совместимость фиксированных и мобильных сетей нового поколения. В ходе тестирования были продемонстрированы возможности технологии 10GPON в качестве транспортной инфраструктуры для мобильных сетей стандарта 5G на территории московского региона.Испытания совместимости оборудования семейств 10GPON и 5G проводились в Ц

«Ростелеком» развивает строительство оптических сетей MetroEthernet и GPON во Владивостоке «Ростелеком» объявил о продолжении проекта по строительству оптических сетей MetroEthernet и GPON во Владивостоке. Уже сегодня жители приморской столицы могут пользоваться услугой «Домаш

Связь-2017 -коммуникационные технологии, продукты и решения. 27 апреля состоится конференция операторов связи «GPON 2017: экспертный уровень». Ее организатором выступает компания Eltex Коммуникации - пред

МГТС разогнала интернет до 10 Гбит/с, чтобы МТС запустила 5G казали скорость до 8,5 Гбит/с. Отметим, что с 2011 г. МГТС внедряла предшествующую технологию ШПД — GPON, обеспечивающую доступ в интернет по пассивным оптическим каналам на скорости до 1 Гбит/

МТС и МГТС готовятся к внедрению 5G . К концу года МТС планирует довести количество базовых станций, подключенных при помощи технологии GPON, до 40-45% с 25% на сегодняшний день. Данное решение позволит максимально использовать р

«Ростелеком» подключает по оптике первых жителей малоэтажных домов в республике Адыгея Оптика от «Ростелекома» по технологии PON (Passive Optical Network) вместе с современными телеком-услугами теперь доступна жителям

«Ростелеком» построил сети GPON в 28 коттеджных поселках Ростовской области остелеком» объявил о завершении в 2016 г. работ по созданию телекоммуникационной инфраструктуры в 28 коттеджных посёлках Ростовской области. Как рассказали CNews в компании, общая протяженность сетей GPON составила более 160 км. В результате проведенных работ техническую возможность подключения имеют более 7 тыс. домохозяйств. Жителям поселков доступен полный комплекс телекоммуникационных

«Ростелеком» в Моздоке начал подключение первых абонентов по технологии PON центре Северной Осетии — Моздоке. Здесь создана оптическая инфраструктура связи на базе технологии PON (Passive Optical Network), которую оператор использует для предоставления широкополосного

«Ростелеком» подключил частный сектор Махачкалы к интернету по технологии PON диться по 1000 руб./мес. При строительстве оптической сети «Ростелекомом» была применена технология PON (Passive Optical Network - технология пассивных (энергонезависимых) оптических сетей, пре

«Ростелеком» подключил по технологии PON жителей коттеджного поселка «Рабочий» в городе Волжском «Ростелеком» в Волгоградском регионе подключил посёлок Рабочий в г. Волжском по технологии PON (Passive Optical Network — технология пассивных (энергонезависимых) оптических сетей, пре

«Ланит-Партнер» и «Ростелеком» запустили сеть GPON в г. Циолковском Амурской области «Ланит-Партнер» (входит в группу компаний «Ланит-Партнер») объявил о запуске созданной по заказу компании «Ростелеком» сети GPON в г. Циолковском Амурской области, техноцентром будущего Дальневосточного космического кластера, космической столицей рядом с космодромом Восточный. Как рассказали CNews в компании, в рамк

«Ростелеком» реализует проект «Оптика в дом» в Северной Осетии ерной Осетии — Моздоке и Ардоне. Здесь создается оптическая инфраструктура связи на базе технологии GPON (Gigabit passive optical network), сообщили CNews в «Ростелекоме». Как ожидается, оценит

«Ростелеком» подключил коттеджный поселок в Волгограде по технологии PON «Ростелеком» объявил о подключении коттеджного поселка «Латошинка» в Волгограде по технологии PON. Как рассказали CNews в компании, жители поселка «Латошинка» в Волгограде получили возможность пользоваться скоростным доступом в интернет и «Интерактивным ТВ» на базе технологии PON

Brain4Net присоединилась к консорциуму Metro Ethernet Forum Компания Brain4Net, разработчик решений для Metro-сетей на базе технологий SDN и NFV (Software Defined Networks и Network Function Virtualization), стала участником консорциума MEF (Metro Ethernet Forum). Компания совместно с участниками сообщества будет работать над расширением стандартов Carrier Ethernet 2.0 для применения в сетях SDN, принципами предоставления автоматиз

Число пользователей пакетов услуг МГТС на сети GPON за год выросло в 1,6 раза «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) объявила результаты операционной деятельности на массовом рынке по итогам 2015 г. Протяженность оптической сети GPON на конец 2015 г. достигла 40 тыс. км. Возможность подключить услуги по новейшей технологии предоставлена в 3 920 000 квартир столицы или более 95% всех домохозяйств Москвы. По итогам 2015

«Ростелеком» подключит к сети GPON еще 10 тыс. домохозяйств Екатеринбурга пании «Ростелеком». При строительстве сетей связи в Екатеринбурге «Ростелеком» применяет технологию GPON (Gigabit Passive Optical Network, или гигабитная пассивная оптическая сеть).

«Ростелеком» и «Связьстройдеталь» оборудовали учебную лабораторию для колледжа телекоммуникаций в Петербурге 16 февраля 2016 г. состоялось открытие учебной лаборатории пассивных оптических сетей (PON) в Санкт-Петербургском колледже телекоммуникаций (на базе СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича), оборудованной компаниями «Ростелеком» и «Связьстройдеталь». В лаборатории колледжа установлено совр

Российский NeoPhotonics запустил локальное производство сплиттеров для сетей GPON редназначены для построения мультисервисных телекоммуникационных сетей с технологией и архитектурой GPON FTTH. Это сети широкополосного доступа, где по одному оптоволоконному кабелю предоставля

400 тыс. домохозяйств Югры обеспечены скоростным интернетом по технологии GPON ом-инфраструктуры в Югре, «Ростелеком» обеспечил доступом к современным услугам связи по технологии GPON или «оптика в квартиру» более 70% семей из 23 населенных пунктов округа. «Строительство

Alcatel-Lucent расширила портфель решений TWDM-PON кционал системы сетевого управления Alcatel-Lucent NMS упрощает управление и настройку оборудования GPON и TWDM, установленного в одной оптоволоконной сети.