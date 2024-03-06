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Сетевое оборудование GPON Gigabit PON Gigabit Passive Optical Networks Пассивные оптические сети Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON FTTB, Fiber-To-The-Building MetroEthernet metropolita


Технология GPON (Gigabit Passive Optical Network) обладает высокой скоростью передачи данных и надежностью при эксплуатации, благодаря чему абонент получает качественные цифровые услуги и сервисы: интернет, телефонную связь, IP-телевидение, а также сервисы умного дома и видеонаблюдения. GPON позволяет легко масштабировать сеть в случае растущих потребностей абонентов.


06.03.2024 D-Link представила линейку операторского оборудования с поддержкой XGS-PON

0 Гбит/с, что в 10 раз превышает скорость сетей, построенных с использованием актуальной технологии GPON. В новую линейку D-Link вошли OLT-коммутатор, базовый абонентский терминал (SFU) и униве
06.03.2024 МТС предоставила клиентам возможность подключать собственные Wi-Fi роутеры и устройства к оптической сети с помощью PON-розетки

своим абонентам в Московском регионе возможность подключать к оптоволоконному скоростному домашнему GPON-интернету практически любую модель Wi-Fi-роутера и другие устройства через обычный интер
24.01.2024 Fplus выпустила коммутатор серии FDS с 32 портами 400 Gigabit Ethernet

йский производитель инфраструктурного ИТ-оборудования Fplus выпустил коммутатор серии FDS (Fplus Datacenter Switches) для организации высокоскоростных сетей передачи данных, оснащенный 32 портами 400 Gigabit Ethernet. Скорость коммутации при загрузке всех портов достигает 25,6 Тбит/с. На сегодняшний день это самый быстрый коммутатор, выпущенный российскими производителями, утверждают в Fplu
27.12.2023 «Дом.ру» первым из операторов запустил высокоскоростной интернет до 2,5 Гбит/с и подключил первых клиентов

«Дом.ру» подключил широкополосный доступ по технологии XGS-PON на территории Иркутска и Перми. Запуск также планируется в других городах.Технология позв
15.12.2023 МТС запустит технологию XGS-PON для сверхскоростного домашнего интернета

бит/c для каждого абонента, что в 10 раз выше, чем в сетях с использованием актуальной технологии – GPON. XGS-PON позволит подключать к оптической сети современные роутеры стандарта Wi-Fi 6 (80
08.06.2023 N3com представила решение для организации высокоскоростных соединений «последней мили» GPON

N3com представила станционный терминал GPON OLT N3-6820 для организации высокоскоростных соединений и обеспечения услуг мультисервис
10.02.2023 Бюджетный GPON-терминал NTU-52W с поддержкой Wi-Fi запущен в серийное производство

димые тесты, проверку функциональности и запущено в серийное производство. Об этом CNews сообщили представители Eltex. NTU-52W – бюджетное решение с поддержкой Wi-Fi для создания на основе технологии GPON быстрой и безопасной сети дома или в офисе. NTU-52W – преемник зарекомендовавшей себя модели NTU-2W, основанный на новой компонентной базе. Подключение к сети оператора осуществляется чере
10.02.2022 Новинки Qtech: GEPON OLT серии QSW-9011-xxXB

. Особенности модельного ряда QSW-9011: GEPON-терминалы отличаются количеством uplink-интерфейсов и EPON-портов, а также поддерживаемых абонентских устройств ONU. Кроме того, различные модифика
10.01.2022 D-Link представляет новый абонентский терминал PON ONT DPN-101G

ставляет новый абонентский терминал GPON ONT DPN-101G с оптическим интернет-портом PON и LAN-портом Gigabit Ethernet. Новинка предназначена для подключения абонентов к сетям федеральных и регио
10.01.2022 D-Link представила новый абонентский терминал GPON ONT DPN-101G

дставила новый абонентский терминал GPON ONT DPN-101G с оптическим интернет-портом PON и LAN-портом Gigabit Ethernet. Новинка предназначена для подключения абонентов к сетям федеральных и регио
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON

«Эр-телеком холдинг» (бренд «Дом.ru») подключил 435 населённых пунктов к высокоскоростному интернету по технологии GPON. Теперь жители частного сектора, небольших удаленных деревень и сельских территорий получили равные онлайн-возможности с жителями крупных городов – они также могут пользоваться самыми совр
26.05.2021 Компания D-Link расширяет линейку медиаконвертеров Gigabit Ethernet

Компания D-Link расширяет линейку медиаконвертеров Gigabit Ethernet новыми моделями DMC-G02SC, DMC-G10SC, DMC-G20SC-BXD и DMC-G20SC-BXU. Устройс
16.12.2020 «Элтекс» выпустил новый GPON-роутер с улучшенными показателями Wi-Fi

«Элтекс» добавил в линейку абонентских роутеров новую модель GPON-маршрутизатора NTU-RG-5440G-Wac. Устройство является полнофункциональным решением для оп
25.11.2020 Nokia объявила о запуске первого в мире решения 25G PON

ботать на скоростях 25 Гбит/с в своих сетях. Решение Nokia 25G PON может сосуществовать с решениями GPON и XGS-PON в одной и той же инфраструктуре, что позволяет операторам внедрять сервисы 25

08.07.2020 ZTE представила решение Combo PON Plus для обеспечения совместного использования ресурсов между FTTx и 5G

Combo PON Plus. Решение работает на независимых длинах волн для одновременного предоставления услуг GPON и 10G PON, а также предоставляет подключение fronthaul 5G через один порт и одно фидерно
13.02.2020 МТС подключила тестовые базовые станции 5G в Москве к высокоскоростной транспортной сети

шен вопрос с частотным диапазоном. В Москве силами дочки МТС – МГТС построено более 45 тыс. км сети GPON, к которой подсоединено более 75% зданий по всей Москве. Благодаря подключению базовых с
14.10.2019 Zyxel Communications расширила портфолио для WiFi 6

WiFi 6 (11ax), представив новое решение для управляемого WiFi, MPro Mesh и комплексное решение 10G PON. С помощью этих решений сервис-провайдеры смогут использовать весь потенциал своих сетей

30.05.2019 «Дом.ru» в семь раз увеличит объемы строительства сети по технологии GPON

Телеком-оператор «Дом.ru» сообщил о планах по увеличению объемов строительства сети по технологии GPON. К концу 2019 г. количество домохозяйств, подключенных к высокоскоростному интернету «Дом.ru», возрастет до 35 тыс. У жителей частного сектора и коттеджных поселков в 15 городах России поя
16.11.2018 D-Link новые управляемые коммутаторы 3 уровня с поддержкой PoE

ских организациях, на уровнях доступа / агрегации в крупных корпоративных сетях, операторских сетях Metro Ethernet, сетях государственных, ведомственных организаций и предприятий, а также в мед
17.08.2017 МТС и Nokia подготовили технологическую платформу для 5G в Москве

МТС, МГТС и Nokia объявили об успешном завершении тестов на совместимость фиксированных и мобильных сетей нового поколения. В ходе тестирования были продемонстрированы возможности технологии 10GPON в качестве транспортной инфраструктуры для мобильных сетей стандарта 5G на территории московского региона.Испытания совместимости оборудования семейств 10GPON и 5G проводились в Ц
30.06.2017 «Ростелеком» развивает строительство оптических сетей MetroEthernet и GPON во Владивостоке

«Ростелеком» объявил о продолжении проекта по строительству оптических сетей MetroEthernet и GPON во Владивостоке. Уже сегодня жители приморской столицы могут пользоваться услугой «Домаш
25.04.2017 Связь-2017

-коммуникационные технологии, продукты и решения. 27 апреля состоится конференция операторов связи «GPON 2017: экспертный уровень». Ее организатором выступает компания Eltex Коммуникации - пред
08.02.2017 МГТС разогнала интернет до 10 Гбит/с, чтобы МТС запустила 5G

казали скорость до 8,5 Гбит/с. Отметим, что с 2011 г. МГТС внедряла предшествующую технологию ШПД — GPON, обеспечивающую доступ в интернет по пассивным оптическим каналам на скорости до 1 Гбит/
08.02.2017 МТС и МГТС готовятся к внедрению 5G

. К концу года МТС планирует довести количество базовых станций, подключенных при помощи технологии GPON, до 40-45% с 25% на сегодняшний день. Данное решение позволит максимально использовать р
26.01.2017 «Ростелеком» подключает по оптике первых жителей малоэтажных домов в республике Адыгея

Оптика от «Ростелекома» по технологии PON (Passive Optical Network) вместе с современными телеком-услугами теперь доступна жителям

19.01.2017 «Ростелеком» построил сети GPON в 28 коттеджных поселках Ростовской области

остелеком» объявил о завершении в 2016 г. работ по созданию телекоммуникационной инфраструктуры в 28 коттеджных посёлках Ростовской области. Как рассказали CNews в компании, общая протяженность сетей GPON составила более 160 км.  В результате проведенных работ техническую возможность подключения имеют более 7 тыс. домохозяйств. Жителям поселков доступен полный комплекс телекоммуникационных

23.12.2016 «Ростелеком» в Моздоке начал подключение первых абонентов по технологии PON

центре Северной Осетии — Моздоке. Здесь создана оптическая инфраструктура связи на базе технологии PON (Passive Optical Network), которую оператор использует для предоставления широкополосного
15.12.2016 «Ростелеком» подключил частный сектор Махачкалы к интернету по технологии PON

диться по 1000 руб./мес. При строительстве оптической сети «Ростелекомом» была применена технология PON (Passive Optical Network - технология пассивных (энергонезависимых) оптических сетей, пре
09.12.2016 «Ростелеком» подключил по технологии PON жителей коттеджного поселка «Рабочий» в городе Волжском

«Ростелеком» в Волгоградском регионе подключил посёлок Рабочий в г. Волжском по технологии PON (Passive Optical Network — технология пассивных (энергонезависимых) оптических сетей, пре
01.12.2016 «Ланит-Партнер» и «Ростелеком» запустили сеть GPON в г. Циолковском Амурской области

«Ланит-Партнер» (входит в группу компаний «Ланит-Партнер») объявил о запуске созданной по заказу компании «Ростелеком» сети GPON в г. Циолковском Амурской области, техноцентром будущего Дальневосточного космического кластера, космической столицей рядом с космодромом Восточный. Как рассказали CNews в компании, в рамк
09.11.2016 «Ростелеком» реализует проект «Оптика в дом» в Северной Осетии

ерной Осетии — Моздоке и Ардоне. Здесь создается оптическая инфраструктура связи на базе технологии GPON (Gigabit passive optical network), сообщили CNews в «Ростелекоме». Как ожидается, оценит
06.10.2016 «Ростелеком» подключил коттеджный поселок в Волгограде по технологии PON

«Ростелеком» объявил о подключении коттеджного поселка «Латошинка» в Волгограде по технологии PON. Как рассказали CNews в компании, жители поселка «Латошинка» в Волгограде получили возможность пользоваться скоростным доступом в интернет и «Интерактивным ТВ» на базе технологии PON
13.07.2016 Brain4Net присоединилась к консорциуму Metro Ethernet Forum

Компания Brain4Net, разработчик решений для Metro-сетей на базе технологий SDN и NFV (Software Defined Networks и Network Function Virtualization), стала участником консорциума MEF (Metro Ethernet Forum). Компания совместно с участниками сообщества будет работать над расширением стандартов Carrier Ethernet 2.0 для применения в сетях SDN, принципами предоставления автоматиз
22.03.2016 Число пользователей пакетов услуг МГТС на сети GPON за год выросло в 1,6 раза

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС) объявила результаты операционной деятельности на массовом рынке по итогам 2015 г. Протяженность оптической сети GPON на конец 2015 г. достигла 40 тыс. км. Возможность подключить услуги по новейшей технологии предоставлена в 3 920 000 квартир столицы или более 95% всех домохозяйств Москвы. По итогам 2015

29.02.2016 «Ростелеком» подключит к сети GPON еще 10 тыс. домохозяйств Екатеринбурга

пании «Ростелеком». При строительстве сетей связи в Екатеринбурге «Ростелеком» применяет технологию GPON (Gigabit Passive Optical Network, или гигабитная пассивная оптическая сеть).
17.02.2016 «Ростелеком» и «Связьстройдеталь» оборудовали учебную лабораторию для колледжа телекоммуникаций в Петербурге

16 февраля 2016 г. состоялось открытие учебной лаборатории пассивных оптических сетей (PON) в Санкт-Петербургском колледже телекоммуникаций (на базе СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича), оборудованной компаниями «Ростелеком» и «Связьстройдеталь». В лаборатории колледжа установлено совр
14.12.2015 Российский NeoPhotonics запустил локальное производство сплиттеров для сетей GPON

редназначены для построения мультисервисных телекоммуникационных сетей с технологией и архитектурой GPON FTTH. Это сети широкополосного доступа, где по одному оптоволоконному кабелю предоставля
09.11.2015 400 тыс. домохозяйств Югры обеспечены скоростным интернетом по технологии GPON

ом-инфраструктуры в Югре, «Ростелеком» обеспечил доступом к современным услугам связи по технологии GPON или «оптика в квартиру» более 70% семей из 23 населенных пунктов округа. «Строительство

29.10.2015 Alcatel-Lucent расширила портфель решений TWDM-PON

кционал системы сетевого управления Alcatel-Lucent NMS упрощает управление и настройку оборудования GPON и TWDM, установленного в одной оптоволоконной сети.
12.10.2015 Сеть абонентского доступа в «Технополисе GS» будет построена на российском оборудовании

инновационного кластера «Технополис GS» началось построение сети абонентского доступа по технологии GPON. Поставщиком оборудования выбрана новосибирская компания «Предприятие «Элтекс». Интеграт

Публикаций - 2127, упоминаний - 2862

Сетевое оборудование и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10846 309
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11176 227
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1984 206
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1578 205
Intel Corporation 11962 178
ADVA Optical Networking - MRV Communications 219 101
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8483 96
Cisco Systems 5033 92
D-Link - Д-Линк Трейд 355 68
Huawei 3739 66
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 62
Nvidia Corp 3338 53
AMD - Advanced Micro Devices 4044 51
Microsoft Corporation 24195 50
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 249 44
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 44
Dell EMC 4983 43
IBM - International Business Machines Corp 9367 41
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 814 41
МегаФон 8039 35
Qtech - Кьютэк 160 34
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 33
Apple Inc 11734 33
HP Inc. 5634 33
Netgear 235 32
HP 3Com 677 31
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1304 31
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 30
ZyXEL Communications 289 27
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 26
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2984 26
AMD Graphics Product Group - ATI 933 25
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1509 25
Eltex - Элтекс Коммуникации 142 25
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 207 25
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 236 25
МТС - Комстар ОТС Регионы 164 25
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 24
Т-Платформы - T-Platforms 394 24
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5649 23
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 49
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 461 37
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6831 32
Россети Ленэнерго 1700 21
РЖД - Российские железные дороги 1808 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6684 8
Газпром ПАО 1264 8
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 323 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 770 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2671 6
Открытие ФК - Банк Открытие 528 6
Май - Майский чай - российская торговая компания 1124 6
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 314 6
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 325 5
Почта России ПАО 2023 5
НМГ - Национальная Медиа Группа 106 5
АФК Система - Система Масс-медиа 84 5
101Hotels.com 455 4
Алроса АК - Алмазы России — Саха 156 4
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 326 4
МГТС Недвижимость 7 4
Бизнес-Недвижимость 13 4
Черемушки 52 4
Галс-Девелопмент - Система-Галс 50 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1055 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 627 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 433 3
Связной ГК 1360 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 462 3
Евросеть 1403 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 833 3
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 101 3
Балтийская жемчужина - Шанхайская индустриально-инвестиционная компания 10 3
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 3
MR Group - МР Групп 28 3
UPS 198 3
Сургутнефтегаз - СНГ 256 3
Cisco Capital - Сиско Кэпитал СНГ 17 3
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10736 24
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2271 19
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2591 18
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4762 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2379 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5186 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1770 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3181 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2120 9
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 139 9
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 940 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3559 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2864 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2975 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4221 7
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 300 6
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 54 6
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1309 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 660 5
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 72 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5525 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2863 5
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 310 4
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 62 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2694 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 742 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4408 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1639 3
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 264 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 876 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 399 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 86 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1835 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 579 3
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 71 3
Мосгордума - Московская городская Дума 139 3
Федеральное казначейство России 1669 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 197 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6193 42
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 74 17
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 451 15
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 278 7
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1401 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 194 4
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 3
WiMAX Forum 68 3
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 247 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2666 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 11 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 274 1
OMA - Open Mobile Alliance 26 1
Союз кинематографистов России 11 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 85 1
Международная академия связи - МАС 40 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 22 1
Электрокабель 8 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 589 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
OSI - Open Source Initiative 71 1
МЦНТИ - Международный центр научной и технической информации 3 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 30 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10451 797
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14758 662
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4478 634
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9090 615
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60403 562
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3547 517
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45790 451
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7872 423
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22990 408
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20682 392
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9182 354
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12095 322
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2067 315
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6350 297
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20088 286
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28066 275
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23565 268
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3825 235
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9694 213
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9703 205
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23936 198
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3859 193
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27081 186
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8901 174
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5373 166
Сеть передачи данных - Data transmission network 3588 163
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 3798 157
DDR - Double data rate 2634 149
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11833 148
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 838 146
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 308 145
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2701 141
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3129 137
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1358 137
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3546 130
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13886 130
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13377 123
Пропускная способность - Bandwidth 1678 117
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 317 116
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 895 115
Linux OS 9261 92
Microsoft Windows 15165 71
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1310 63
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1888 51
ADVA Optical Networking - MRV OptiSwitch 103 48
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver CWDM/DWDM 96 47
Apple Mac - Apple Macintosh 2930 46
Microsoft Windows 2000 8661 46
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 955 30
Google Android 13524 30
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 357 30
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 245 29
Intel Core - Семейство процессоров 1168 29
Microsoft Windows XP 2541 28
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver (OptiDriver) 75 28
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1264 27
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1306 25
Intel Centrino - Intel Sonoma 578 23
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 865 21
ADVA Optical Networking - MRV TereScope 59 21
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 402 21
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1475 21
Microsoft Windows 7 1959 21
Intel x86 - архитектура процессора 1755 20
Apple iPhone 6 4862 19
Apple iOS 7430 19
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 612 18
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 411 18
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 697 18
D-Link LBD - Loopback Detection 28 18
Microsoft Windows Vista Longhorn 1765 17
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 832 17
Netgear VPN ProSafe 51 16
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 886 15
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 185 15
Intel Core i - Cерия процессоров 500 15
D-Link Safeguard Engine 18 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1178 14
МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 107 14
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 14
Кулаковский Дмитрий 67 37
Ершов Андрей 50 18
Трохин Александр 19 13
Кусков Денис 221 12
Ковалев Дмитрий 34 11
Иванов Сергей 380 11
Юртаев Герман 16 11
Зайцев Владимир 53 10
Кореш Виктор 82 10
Баженов Михаил 39 10
Соловьев Александр 83 10
Коваль Валерий 38 10
Поляков Дмитрий 35 9
Логинов Александр 39 8
Брюквин Юрий 297 8
Корняков Арслан 18 7
Иванников Дмитрий 42 7
Венцлавович Елена 41 7
Третьяк Константин 34 7
Тулаганов Руслан 20 7
Линник Иван 55 7
Опанасенко Всеволод 132 7
Лукошков Дмитрий 40 7
Калугин Николай 13 6
Кудрявцев Максим 41 6
Соловьев Дмитрий 62 6
Сапунов Алексей 34 6
Попов Олег 50 6
Бельский Юрий 17 6
Медведев Владислав 36 6
Анкилов Константин 103 6
Ознобихин Олег 13 6
Шубин Сергей 25 6
Сун-чи-ми Вадим 26 5
Прокопьев Иван 13 5
Макаров Вадим 28 5
Иванов Михаил 87 5
Аскинадзе Станислав 10 5
Куприянов Юрий 20 5
Рабовский Семен 32 5
Россия - РФ - Российская федерация 135475 700
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41314 378
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16516 115
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51184 107
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13852 105
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6985 89
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2255 80
Европа 21468 78
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16251 63
Россия - СФО - Новосибирск 4038 62
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2780 61
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13972 51
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2873 51
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1533 45
Украина 7470 44
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2971 43
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2507 41
Россия - УФО - Екатеринбург 3690 41
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1447 40
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1531 39
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1194 37
Беларусь - Белоруссия 5357 35
Германия - Федеративная Республика 12438 35
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1058 34
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2561 34
Россия - СФО - Кемеровская область 842 33
Япония 13144 31
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2086 31
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1303 30
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1243 29
Казахстан - Республика 5335 29
Россия - ЦФО - Тульская область 1170 29
Россия - ПФО - Нижегородская область 1711 29
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 605 28
Россия - УФО - Свердловская область 1356 28
Армения - Республика 2230 28
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1443 27
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1252 27
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2661 27
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 330 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48179 224
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6163 185
Абонентская база - Абонентская плата 5711 185
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10415 178
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17176 170
Металлы - Медь - Copper 776 105
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26997 102
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45827 99
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15611 92
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22669 92
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4426 85
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9474 75
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6591 73
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4918 68
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4461 62
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12771 62
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7251 55
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 679 51
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2141 45
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4596 44
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3608 35
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9180 35
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3738 34
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5361 33
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5319 33
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 425 32
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3467 30
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4281 29
Аренда 2273 29
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12362 28
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4684 28
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2077 27
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4774 26
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2100 25
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4473 25
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5682 25
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5178 24
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3324 24
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10439 24
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5450 22
Стрим-ТВ - телекомпания 157 19
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11121 18
CNews - ZOOM.CNews 1818 11
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 599 9
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 869 8
Viasat Premium HD 21 5
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 280 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 4
Bloomberg 1211 4
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 4
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 4
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 4
Открытые системы ИД 173 3
Silicon 481 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 3
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 467 3
РБК ТВ - телеканал 79 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1615 2
Infosan 75 2
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 2
Inquirer 463 2
X-Bit Labs 83 2
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
N+1 - Издание 149 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 185 2
Optics 139 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
Мобильные системы 114 1
Network World 31 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 1
Sputnik 57 1
AppleInsider 392 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 329 1
PC Magazine - PCMag 85 1
FT - Financial Times 1196 1
DigiTimes - Издание 1309 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5844 1
CNews Северо-Запад 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7825 33
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 959 19
Juniper Research 516 12
Gartner - Гартнер 3517 10
Dell'Oro Group 60 9
IDC - International Data Corporation 4887 8
IHS Infonetics Research 102 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 566 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2905 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 104 4
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 3
Gartner - Dataquest 347 3
Omdia 24 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 133 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 73 2
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 2
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 2
Synergy Research Group 42 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 114 1
Analysys Mason 26 1
Tolly Group 14 1
NPD DisplaySearch 284 1
Cahners-Instat Group 1 1
In-Stat 115 1
Insight 64 20 1
ABI Research 233 1
HFS Research 46 1
Gartner Magic Quadrant Data Center 9 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
In-Stat/MDR 70 1
TeleGeography Research 40 1
NPD Group 140 1
Strategy Analytics 284 1
TechTarget 13 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 1
Superdata 12 1
Forrester Research 819 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 17
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 145 11
РАН - Российская академия наук 1784 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1421 7
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 745 5
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 91 3
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 3
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 49 3
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 53 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 188 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 261 2
ТГУ - Томский государственный университет 153 2
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 14 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 146 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 261 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 231 2
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 53 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 135 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 62 2
European Audiovisual Observatory - Европейская аудиовизуальная обсерватория 3 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 151 2
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 45 2
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 19 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 265 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 378 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 72 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 48 1
Военная академия Республики Беларусь - ВАРБ 4 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 234 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 88 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 47 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 147 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 33 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 520 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 46 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 145 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 157 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 51
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 916 10
CeBIT 611 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 701 6
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 6
Связь-Экспокомм 113 5
Intel Developer Forum - IDF 276 5
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 87 5
ИнфоКом 93 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1171 3
День молодёжи - 27 июня 745 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 122 2
Broadband World Forum 6 2
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 2
TeleMultiMedia Forum 2 2
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
CSTB Telecom & Media 58 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 57 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 4 1
ИгроМир 119 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1003 1
Cisco Expo 23 1
Gartner Symposium ITxpo 27 1
PC Expo 36 1
ВВУИО - Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества - World Summit on the Information Society 3 1
CiscoLive! 10 1
GITEX Technology Week - Выставка 24 1
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ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 72 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2024 годы.
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