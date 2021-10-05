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Росстандарт
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии


05.10.2021 В России написан национальный стандарт в области больших данных 3
22.07.2021 В России запланирована ликвидация радиостанций точного времени. Росстандарт против 9
22.07.2021 В России создадут тотальную систему цифровых профилей для проезда на всех видах транспорта 1
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1
07.06.2021 Россияне создали замену знаменитому американскому шрифту, который недавно вычистили из ГОСТов 2
14.05.2021 Модель безопасности Astra Linux — основа для апробации новых ГОСТов 2
30.03.2021 Утверждены национальные стандарты в области гибкой электроники 2
30.03.2021 Импортозамещение ПО добралось до интернета вещей. Его принудительно переведут на российский софт 1
12.03.2021 Популярные шрифты изгнаны из ГОСТов. Госорганам предписано переходить на российские аналоги 2
09.02.2021 Замминистра экономического развития Оксана Тарасенко в интервью CNews — о развитии искусственного интеллекта в России 1
02.02.2021 Росстандарт утвердил стандарт протокола LoRaWAN для рынка интернета вещей 2
25.01.2021 Минцифры отказало в легитимности «умным счетчикам» МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 4
12.01.2021 Разработан проект национального стандарта о структуре и процессе применения эталонной архитектуры больших данных 1
11.01.2021 LG готовит в России массовый отзыв своих смарт-ТВ из-за опасного дефекта 3
28.12.2020 Сертификатам Uptime найдут бюджетную замену 3
28.12.2020 Создан ГОСТ протокола интернета вещей на основе российской технологии 3
28.12.2020 Росстандарт переходит на протокол IPlir компании «Инфотекс» 2
23.12.2020 В России появятся стандарты в области искусственного интеллекта 2
23.11.2020 Разработан проект нацстандарта о требованиях к техзаданиям в сфере больших данных 1
16.11.2020 Водителям России выдадут гаджеты, которые не дадут им заснуть 1
13.11.2020 ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
11.11.2020 Власти России хотят отобрать у искусственного интеллекта авторские права 1
21.10.2020 Сбербанк вложился в сервис автоматической оплаты услуг ЖКХ 2
11.10.2020 Применение ИИ в финансовой сфере экономит миллионы 1
27.09.2020 Искусственный интеллект помогает выявить рак на ранней стадии 1
24.09.2020 Запущен производственный комплекс НПП «Гамма» 1
21.09.2020 Итоги Международного саммита Ассоциации участников отрасли ЦОД 1
16.09.2020 Чиновники задумали опутать госзакупки сетью ГОСТов 6
24.08.2020 Росстандарт утвердил базовые стандарты интернета вещей 4
13.08.2020 В России установлены первые нацстандарты для «умных городов» 3
16.06.2020 «Ростелеком-Солар» примет участие в разработке национальных стандартов (ГОСТ) по кибербезопасности 4
11.06.2020 «Ред софт» и «Линс» протестировали продукты 1
17.04.2020 На ИТ-систему мониторинга защищенности транспорта в России потратят полтора миллиарда 1
09.04.2020 Опыт DataDome стал частью новых национальных стандартов для ЦОД 2
02.04.2020 Россия станет соредактором международного стандарта по реагированию на чрезвычайные ситуации в мегаполисе 1
01.04.2020 Россия вводит два новых национальных стандарта для ЦОДов 3
28.02.2020 Росстандарт утвердил два нацстандарта в области центров обработки данных 2
26.02.2020 В России будут разработаны стандарты в области ИИ для здравоохранения 2
10.02.2020 Электронные документы для водителей в России начнут выдавать до конца 2021 года 1
22.01.2020 Серия национальных стандартов интернета вещей представлена на публичное обсуждение 1

Публикаций - 154, упоминаний - 283

Росстандарт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 25
Ростех - Ростехнологии 2230 9
Yandex - Яндекс 4101 8
Microsoft Corporation 11060 6
PM Expert 79 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 4
Docsvision - ДоксВижн 772 3
АйТи 751 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
Samsung Electronics 5651 3
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 8 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
Ангстрем-Т 95 3
Facebook 3765 3
Google LLC 7144 3
Крок 1219 2
Huawei 2730 2
Apple Inc - Эппл Рус 7692 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 2
Telegram Group 702 2
ГЛОНАСС АО 82 2
NetApp 485 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
Cisco Systems 2038 2
Dr.Web - Доктор Веб 976 2
SAP SE 3211 2
Анкор - Ancor - Кадровая компания 22 1
Ростелеком Связьинвест 695 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Agrivita - Экопроект 1 1
Регион-Курск Информационный Центр ГУП КО 2 1
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 25 1
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 1
Uptime Institute 159 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 1
Tencent 93 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 1
РВК - Российская венчурная компания 476 26
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 10
Газпром нефть 382 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения Москвы 11 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Jaguar Land Rover 63 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 2
CyberPlat - КиберПлат 202 1
УЭМЗ - Уральский электромеханический завод 3 1
Ford 173 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 41 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Equifax 22 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Куданкулам АЭС - Атомная электростанция 11 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Take Wing 1 1
Uber 257 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Knight Capital 1 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
PSA Opel 17 1
Аккую Нуклеар АЭС - Атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 4 1
Руппур АЭС Бангладеш - Атомная электростанция 2 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Uber Technologies 258 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
KIA Motors 72 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
МТС банк 254 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 12
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 11
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 9
РВК ТК 194 - Технический комитет Кибер-физические системы 11 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 6
РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 9 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 5
Федеральное казначейство России 766 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 5
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 4
Президент Российской Федерации 1439 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 4
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 4 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 3
Управление делами президента Российской Федерации 38 3
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 3
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 59 3
Правительство РФ 2201 3
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 12
Руссофт - Russoft 250 6
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 5
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 9 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Единая Россия - Политическая партия 174 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 17
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 14
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 11
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 8
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 5
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 18 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 4
ГОСТ Р 58812 - ГОСТ Р 58811 - Центры обработки данных 4 4
Big Data - Большие данные 1136 3
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 434 2
ISO/IEC DIS 20924 Information technology - стандарт в области интернета вещей 2 2
ГОСТ Р 58777 - Воздушный транспорт. Аэропорты. Технические средства досмотра 2 2
ГОСТ Р 58776 - Средства мониторинга поведения и прогнозирования намерений людей 2 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
PnP - Plug&Play 91 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 5
Google Android 10750 3
Linux OS 4253 3
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 40 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Москвич-2141 - Легковой автомобиль 2 2
Audi A - Автомобиль представительского класса 12 2
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 73 2
Ford Focus - Компакт-кар 19 2
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 23 2
BMW X - серия кроссоверов 3 2
Jaguar Land Rover - Range Rover Sport 5 2
Bombardier GTX Гидроцикл 2 2
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 2
Microsoft Windows 10 6629 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 2
Lunex IV NX YETI-4TEX - Мототранспортное средство - снегоход 2 2
Apple iOS 5741 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 2
InnoSTage CyberART 4 1
NetApp ONTAP AI 6 1
МРТ - Магнитно-резонансная томография 18 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 14 1
ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 3 1
Nvidia Clara 6 1
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 8 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Pinterest 45 1
Linxdatacenter ЦОД 14 1
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 26 1
Apple iMac - Серия моноблоков 224 1
Audi Q - серия кроссоверов 6 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Digital Design СДУ Приоритет 3 1
Cisco IDS Network Sensor 1 1
JPMorgan Chase - IIN - Interbank Information Network - Межбанковская информационная сеть 1 1
Актив - Рутокен PINPad 12 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 11 1
CryptoPay - КриптоПэй - Криптовалюта 3 1
Уткин Никита 24 18
Шалаев Антон 14 12
Повалко Александр 36 7
Шульгинов Роман 13 5
Гарбук Сергей 16 3
Алехин Заурбек 5 3
Скляр Алексей 49 2
Семенов Алексей 67 2
Валяева Елизавета 72 2
Путин Владимир 1824 2
Албычев Александр 74 2
Бочаров Олег 27 2
Дорофеев Игорь 7 2
Басистый Дмитрий 4 2
Никифоров Николай 1126 2
Колесников Андрей 78 2
Тарасенко Андрей 8 2
Мишустин Михаил 302 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Потемкин Борис 2 2
Касперская Наталья 197 2
Морозов Сергей 47 2
Петухов Михаил 3 2
Чурсин Игорь 20 2
Гусев Дмитрий 48 1
Петров Дмитрий 33 1
Титов Борис 27 1
Солодовников Денис 62 1
Воробьев Андрей 125 1
Смирнов Алексей 142 1
Волин Алексей 113 1
Ротенберг Игорь 35 1
Терещенко Денис 38 1
Храмцовская Наталья 38 1
Кисляков Евгений 83 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Левин Леонид 83 1
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Глазков Борис 40 1
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Россия - Ростовская область 861 3
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
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Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
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Коррупция 22 1
Кибернетика 6 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
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D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
IDC - International Data Corporation 2713 5
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I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
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МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 4
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 2
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СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 2
РАН - Российская академия наук 316 1
ВНИИС - Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации 2 1
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НИА ФАУ - Национальный институт аккредитации Федеральное автономное учреждение 1 1
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IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
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