В России написан национальный стандарт в области больших данных 3

В России создадут тотальную систему цифровых профилей для проезда на всех видах транспорта 1

Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1

Утверждены национальные стандарты в области гибкой электроники 2

Росстандарт утвердил стандарт протокола LoRaWAN для рынка интернета вещей 2

Разработан проект национального стандарта о структуре и процессе применения эталонной архитектуры больших данных 1

Сертификатам Uptime найдут бюджетную замену 3

Создан ГОСТ протокола интернета вещей на основе российской технологии 3

В России появятся стандарты в области искусственного интеллекта 2

Разработан проект нацстандарта о требованиях к техзаданиям в сфере больших данных 1

Власти России хотят отобрать у искусственного интеллекта авторские права 1

Сбербанк вложился в сервис автоматической оплаты услуг ЖКХ 2

Применение ИИ в финансовой сфере экономит миллионы 1

Искусственный интеллект помогает выявить рак на ранней стадии 1

Итоги Международного саммита Ассоциации участников отрасли ЦОД 1

Чиновники задумали опутать госзакупки сетью ГОСТов 6

Росстандарт утвердил базовые стандарты интернета вещей 4

Опыт DataDome стал частью новых национальных стандартов для ЦОД 2

Россия станет соредактором международного стандарта по реагированию на чрезвычайные ситуации в мегаполисе 1

Россия вводит два новых национальных стандарта для ЦОДов 3

Росстандарт утвердил два нацстандарта в области центров обработки данных 2

В России будут разработаны стандарты в области ИИ для здравоохранения 2

Электронные документы для водителей в России начнут выдавать до конца 2021 года 1