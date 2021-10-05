Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Росстандарт
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 154, упоминаний - 283
Росстандарт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Уткин Никита 24 18
|Шалаев Антон 14 12
|Повалко Александр 36 7
|Шульгинов Роман 13 5
|Гарбук Сергей 16 3
|Алехин Заурбек 5 3
|Скляр Алексей 49 2
|Семенов Алексей 67 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Путин Владимир 1824 2
|Албычев Александр 74 2
|Бочаров Олег 27 2
|Дорофеев Игорь 7 2
|Басистый Дмитрий 4 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Колесников Андрей 78 2
|Тарасенко Андрей 8 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Потемкин Борис 2 2
|Касперская Наталья 197 2
|Морозов Сергей 47 2
|Петухов Михаил 3 2
|Чурсин Игорь 20 2
|Гусев Дмитрий 48 1
|Петров Дмитрий 33 1
|Титов Борис 27 1
|Солодовников Денис 62 1
|Воробьев Андрей 125 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Волин Алексей 113 1
|Ротенберг Игорь 35 1
|Терещенко Денис 38 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Левин Леонид 83 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Глазков Борис 40 1
|Бокова Людмила 80 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759636, в очереди разбора - 663327.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759636, в очереди разбора - 663327.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru