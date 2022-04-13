Роскосмос Федеральное космическое агентство Государственная корпорация по космической деятельности Росавиакосмос
Роскосмос – государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. Роскосмос обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В его функции также входит развитие международного сотрудничества в космической сфере, а также создание условий для использования результатов космической деятельности для социально-экономического развития России.
Роскосмос упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Перминов Анатолий 130 117
|Путин Владимир 2716 81
|Иванов Сергей 369 35
|Маленченко Юрий 58 29
|Медведев Дмитрий 1629 29
|Урличич Юрий 52 28
|Гагарин Юрий 77 25
|Рогозин Дмитрий 94 24
|Юрчихин Федор 37 22
|Никифоров Николай 1172 21
|Котов Олег 49 19
|Гурко Александр 136 19
|Кононенко Олег 39 18
|Волков Сергей 66 17
|Крикалев Сергей 26 16
|Тюрин Михаил 36 15
|Фрадков Михаил 159 14
|Виноградов Павел 31 14
|Коптев Юрий 27 11
|Поповкин Владимир 23 11
|Андронов Алексей 27 9
|Левитин Игорь 34 9
|Phillips Jon - Филлипс Джон 16 9
|Борисов Юрий 114 9
|Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 70 9
|Чернышенко Дмитрий 426 9
|Назарбаев Нурсултан 83 8
|Ройтман Евгений 44 8
|Шилов Анатолий 8 8
|Недосеков Андрей 23 7
|Fink Michael - Финк Майкл 33 7
|Циолковский Константин 40 7
|Bush George - Буш Джордж 305 7
|Щеголев Игорь 689 7
|Гершензон Владимир 22 7
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 246 7
|Токарев Валерий 19 6
|Нестеров Владимир 23 6
|Королев Сергей 38 6
|Рейман Леонид 1031 6
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