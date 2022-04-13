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Роскосмос Федеральное космическое агентство Государственная корпорация по космической деятельности Росавиакосмос

Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос

Роскосмос – государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. Роскосмос обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В его функции также входит развитие международного сотрудничества в космической сфере, а также создание условий для использования результатов космической деятельности для социально-экономического развития России.


13.04.2022 Совместную компанию «Роскосмоса» с OneWeb переделали в оператора орбитальной группировки «Сфера»
01.09.2021 «Роскосмос» даст своей «дочке» четверть миллиарда, чтобы она сделала госзакупки «мамы» открытыми и прозрачными
06.11.2020 Рогозин просит у властей 1,5 триллиона на проект «Сфера» - наш ответ Илону Маску
20.04.2020 «Ростелеком» запустил для «Роскосмоса» унифицированную станцию сбора измерений
01.04.2020 «Роскосмос» отсрочил на 3 года двухмиллиардный проект «Компьюлинка»
19.03.2020 «Компьюлинк» проиграл многомиллионный процесс из-за проекта для «Роскосмоса»
03.03.2020 «Роскосмос» пострадал из-за скандала вокруг «Мастерхоста»
04.02.2020 «Роскосмос» довел до банкротства российскую частную космическую ИКТ-компанию
27.08.2019 «Роскосмос» поставил на грань банкротства российскую частную космическую компанию
28.06.2019 «Лаборатория Касперского» проведет ИБ-тренинг для космонавтов
30.04.2019 Роскосмос и «1С» займутся цифровизацией ракетно-космической промышленности
18.02.2019 Россияне получили контрольный пакет в СП, создающем всемирный спутниковый интернет
29.12.2017 Тестирование сетей 5G в России откладывается: они мешают Роскосмосу и ФСО
14.07.2017 Российская компания, гонимая «Роскосмосом», запустила первые частные спутники по госзаказу
16.03.2017 РОСКОСМОС будет создавать микрофотонные спутниковые приборы
27.09.2016 На компьютеры Apple напал новый троян, работающий от имени Роскосмоса
06.07.2016 ЦОДу «Роскосмоса» не нужны подрядчики без ИТ-дипломов
24.02.2016 Битва за 4G: Роскосмос подверг сомнению компетенцию «WiMAX-академика»
07.08.2012 Россия потеряла два дорогих телеком-спутника
20.06.2012 Роскосмос планирует потратить более 1 млрд руб. на научно-исследовательские работы по развитию системы ГЛОНАСС
31.05.2012 Digital Design построила в Роскосмосе веб-архив
14.03.2012 Роскосмос: за следующие девять лет точность навигационного поля ГЛОНАСС повысится на порядок
18.01.2012 Российские интеграторы получают лицензии на космическую деятельность
08.12.2011 ГЛОНАССом покрыли всю планету
07.11.2011 Новые спутники ГЛОНАСС долетели до орбиты
03.10.2011 Роскосмос будет испытывать ракеты на суперкомпьютере
20.09.2011 Роскосмос не разрешает "дракону" пристыковаться к МКС
20.07.2011 Digital Design внедряет систему электронного документооборота в Роскосмосе
21.06.2011 Роскосмос запросил на новую программу ГЛОНАСС свыше 400 млрд руб.
30.12.2010 Медведев нашел виновных в потере спутников ГЛОНАСС
07.12.2010 В связи с аварией полноценный запуск ГЛОНАСС отодвинулся на март
21.10.2010 Роскосмос заменит вышки аэростатом
27.07.2010 Создание системы валидационных подспутниковых наблюдений для Роскосмоса: контракт на 497 млн руб. забрал единственный участник тендера
16.07.2010 Роскосмос строит сельхозспутник
18.06.2010 Южнокорейская ракета взорвалась не по вине России, полагают в Роскосмосе
16.06.2010 Роскосмос создаст систему валидационных подспутниковых наблюдений за 497 млн руб.
08.04.2010 Ракетно-космическая отрасль России откажется от бумаги и перейдет на СПО
07.04.2010 Роскосмос определил исполнителя ОКР по разработке ИТ в рамках Федеральной космической программы
02.04.2010 Роскосмос выбрал подрядчика для развития автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами
04.03.2010 Роскосмос ищет исполнителя ОКР

Публикаций - 1738, упоминаний - 2294

Роскосмос упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 65
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10042 64
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2758 54
Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 538 47
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 149 45
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9400 36
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6916 34
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8030 30
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 26
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 202 24
М2М телематика 231 23
АФК Система ПАО 1693 23
Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 72 21
SpaceX - Space Exploration Technologies 194 20
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 19
Орбита 277 19
Eutelsat 151 16
Ростех - Автоматика Концерн 1478 16
OneWeb - WorldVU 30 15
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1024 15
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2490 15
Globalstar - Глобалстар 167 15
РТИ Микрон - Micron 1226 14
Галактика - Корпорация 1412 14
Google LLC 10917 14
Ростех - Росэлектроника - завод Метеор 50 14
Yandex - Яндекс 5640 14
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation 122 13
Прогноз 1651 13
Microsoft Corporation 23462 13
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 356 13
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 113 12
SES Networks - SES Americom 22 12
Ситроникс - Sitronics 1049 12
Восход ФГБУ НИИ 598 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4141 11
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 336 11
6977 10
SES Networks 79 10
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 931 10
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 567 164
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6622 147
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 125
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 61
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 45
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 215 38
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 165 36
Точка 3792 35
Роскосмос РКС - Российские космические системы 132 33
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 32
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6177 30
ЕКА Топливная компания 139 29
Boeing 987 27
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2510 27
Arianespace 85 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5766 24
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 63 23
Банк Зенит - Банковская группа Зенит 289 22
Восточный Банк 281 20
Газпром ПАО 1149 20
Lockheed Martin 750 19
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 33 18
РЖД - Российские железные дороги 1614 17
Airbus Defence and Space - EADS 171 16
ILS - International Launch Services 61 16
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 14
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 161 13
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 46 13
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 603 13
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 42 13
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное осмическое агентство Украины 42 12
Россети Ленэнерго 2340 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2363 11
ЦЭНКИ НИИ СК - Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина - КБОМ ФГУП - Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина 17 11
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 323 10
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 302 10
Airbus Group - Airbus Industries 221 10
Роснефть НК - нефтяная компания 473 9
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 105 9
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 112 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 209
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17901 195
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10356 150
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9042 119
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2498 119
Президент Российской Федерации 3698 73
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1544 55
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2685 52
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1632 52
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 600 48
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3055 47
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 240 46
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4292 41
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2332 40
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1203 38
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 542 37
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 34
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 517 33
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1641 33
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2429 32
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1035 30
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2368 30
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2992 27
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2380 26
Федеральное казначейство России 1547 25
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2016 21
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 20
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 680 20
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 19
Администрация Президента РФ 977 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3673 17
Россвязь - Федеральное агентство связи 716 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1198 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2829 15
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 205 15
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 112 15
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 201 15
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 14
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 94 13
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 107 12
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6046 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 5
РСА - Российский союз автостраховщиков 111 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1792 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 425 4
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 3
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 41 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1360 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2566 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 2
АКППОО - Ассоциация КП ПОО 4 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 2
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 2
ФКР - Федерация космонавтики России 6 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 181 2
Единая Россия - Политическая партия 262 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 53 1
РСП - Российский союз правообладателей 10 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 61 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 3 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 50 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 22 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 1 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
8K Association - Ассоциация 8K 159 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 7 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Талант и успех - Общественный фонд 16 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 227 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 66 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6314 405
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24990 196
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53030 191
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 353 166
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38689 165
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 3341 135
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79047 134
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11692 123
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - Банк данных цифровых карт, геоданные - Неогеография - Космическая съемка поверхности Земли - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - Гиперспектрометр 675 74
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17394 73
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты 336 71
Картография и навигация - картографический сервис - навигационный сервис 1341 70
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9081 66
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25866 61
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24930 48
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8716 48
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10001 47
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10129 47
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1405 47
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9756 45
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17048 39
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7744 39
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14790 36
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22098 33
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8623 32
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5976 31
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics 741 31
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25585 30
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15988 30
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2284 30
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4047 29
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11330 28
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9463 27
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9359 27
5G - пятое поколение мобильной связи 3435 27
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10883 27
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2394 26
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5982 26
Сеть передачи данных 3328 25
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5077 24
Космодром Байконур 1054 457
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1482 387
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2498 213
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 621 176
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 288 161
Роскосмос - РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 121
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 113
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4353 73
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 140 57
CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 193 55
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 116 52
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 214 51
Microsoft Windows 2000 12656 46
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 315 38
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 38
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 420 34
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1075 33
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 115 31
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 133 29
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 42 27
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 54 26
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