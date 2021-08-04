Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Президент США
The White House
Белый дом
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Публикаций - 50, упоминаний - 53
Президент США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Газпром-Медиа Холдинг 120 2
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
|Boeing 98 1
|Jaguar Land Rover 63 1
|Sony Pictures Entertainment 79 1
|IDC - International Data Corporation 2728 1
|Fortune Global 500 162 1
|RiskIQ 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru