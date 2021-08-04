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Президент США
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04.08.2021 Госдеп США поголовно сидит на устаревшей Windows и пускает в свою секретную сеть кого попало 1
21.01.2021 Белый дом открыл вакансию технического специалиста, которую смогут увидеть только программисты 1
22.12.2020 Взломаны Intel, Nvidia, Cisco и другие ИТ-гиганты США 1
14.12.2020 Взломаны Минфин и Минторг США. Американцы все валят на Россию 1
17.08.2020 Куратор российских ИТ заработал за год полмиллиарда. По доходам за год он в Правительстве второй 1
10.07.2020 Любые компании, использующие продукцию китайских техногигантов, лишатся госконтрактов США 1
22.01.2020 Куратором ИТ в Госдуме стал скандальный журналист-разоблачитель 1
29.07.2019 Трамп хочет сорвать гостендер на $10 млрд, чтобы он не достался Amazon 1
10.05.2019 iPhone резко подорожают из-за указа Трампа 1
06.02.2019 Трамп назначил силовика на пост ИТ-директора Белого дома 1
24.10.2018 ИТ-компании США станут сдавать в аренду сотрудников-патриотов Дональду Трампу 1
15.05.2018 Недостаток веса: Почему провалились многие проекты Минкомсвязи по регулированию частот 1
03.05.2018 Регулирование телекома: успехи и неудачи Минкомсвязи 1
04.04.2018 Женщина, расстрелявшая штаб-квартиру YouTube, была веганом 1
29.01.2018 Новая ИТ-директор США переделает все, что построили при Обаме 1
16.06.2017 Трамп прекратил терроризировать чиновников «проблемой 2000 года» 1
21.12.2016 Microsoft получила от Пентагона заказ на миллиард долларов 1
14.11.2016 Дональд Трамп «обживает» доменное пространство 1
29.01.2016 История отечественных ИТ и телекома: Как стороники Ельцина использовали интернет против ГКЧП 2
24.04.2015 США приняли стратегию наступательной кибервойны 2
10.04.2015 Хакеры узнали личное расписание Обамы 2
25.03.2015 Бывший вице-президент Twitter займется электронной демократией в Белом доме США 1
05.09.2014 Новым техдиректором США стала экс-глава секретного отдела Google и гендиректор ЛГБТ-компании 1
26.08.2014 Директор по технологиям США увольняется 1
16.05.2014 Правительство США призывает не бояться больших данных 1
07.11.2013 Путин одобрил. «Ростелеком», «Ростех» и «Восход» поделят ИТ-системы в здраве 1
28.10.2013 Как правительство США провалило запуск портала медстраховок за $400 млн 1
11.10.2013 Зачем в ИТ-тендерах падают до 1 рубля. Пример Гознака 1
06.09.2013 Разведка США научилась взламывать популярные методы шифрования 1
29.08.2013 Блог Сергея Меднова: Последует ли Apple за американским автопромом? 1
09.08.2013 АНБ уволит 90% сисадминов, чтобы избежать «второго Сноудена» 1
07.08.2013 Администрация президента нашла «Ростелекому» мега-проект. Минкомсвязи резко против 1
22.05.2013 Алексей Попов предложил создать мега-регулятора ИТ в госсекторе 1
25.04.2013 Huawei публично отказалась от рынка США 1
24.04.2013 Пентагон отказался от открытого ПО в медицине 1
04.05.2012 LinkedIn купила популярный веб-сервис за $119 млн 1
19.04.2012 Белый дом проводит конкурс для Open Source-разработчиков 1
18.05.2011 Власти США опубликовали стратегию мировой кибербезопасности 1
15.02.2011 Опубликована стратегия облачных вычислений правительства США 1
23.08.2010 США: ИТ в госсекторе внедряются со скрипом, расходы будут пересмотрены 1

Публикаций - 50, упоминаний - 53

Президент США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 7
Google LLC 7168 6
Apple Inc - Эппл Рус 7729 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 5
Microsoft Corporation 11143 4
Intel Corporation 4198 3
Amazon Inc - Amazon.com 1473 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 2
Facebook 3767 2
Qualcomm Technologies 1003 2
SolarWinds 30 2
Twitter 2204 2
Cisco Systems 2054 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 2
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 1
Энлаин - Энлайн - Nline 13 1
Nvidia Corp 2036 1
Belkin 13 1
Антарес 25 1
Основа Телеком 55 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Вайнах Телеком 42 1
НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи 11 1
Астерос - Asteros 531 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
АйТи 752 1
Samsung Electronics 5714 1
Микротест 177 1
Xiaomi 904 1
Sugon Information Industry 13 1
Синтерра - Synterra 569 1
Сумма Телеком - Sumtel 68 1
Cozy Bear - Хакерская группировка 6 1
Питерская группа связистов 114 1
Астерос Информационная безопасность - Кабест 57 1
Dahua Technology 34 1
VMware 1829 1
Dell EMC 2418 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Boeing 98 1
Jaguar Land Rover 63 1
Sony Pictures Entertainment 79 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 170 9
Президент США 105 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 4
Пентагон - Министерство обороны США 279 4
Правительство РФ 2207 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
Президент США - The White House - Белый дом - Административно-бюджетное управление Белого дома - Office of Management and Budget (OMB) 8 3
Президент Российской Федерации 1442 3
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 2
Federal Chief Information Officer of the United States - Федеральный совет ИТ-директоров США - Федеральный директор по информационным технологиям США 2 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 2
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
Администрация Президента РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 10 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 19 1
United States Office of Personnel Management - Управление кадровой службы США 3 1
ВС КНР - Народно-освободительная армия Китая 3 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
FEMA - The Federal Emergency Management Agency - Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США 3 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
Администрация Президента РФ 269 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
Демократическая политическая партия США 36 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 486 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
3G - Стандарт мобильной связи 3748 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 2
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
Sony Playstation Network 124 1
Google YouTube - Видеохостинг 1731 1
Nissan X-Trail 4 1
Yota LTE-сеть 2 1
ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 9 1
Google Picasa Web Albums 119 1
Microsoft Azure 1171 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Microsoft Windows 10 6670 1
Depositphotos - фотобанк 32 1
JEDI - Joint Enterprise Defense Infrastructure - Совместное предприятие оборонной инфраструктуры 5 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Nvidia GeForce GTX 2079 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 8
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 7
Медведев Дмитрий 1434 4
Путин Владимир 1828 3
Рейман Леонид 414 2
Щеголев Игорь 676 2
Graves Margie - Грейвс Марджи 2 2
Мишустин Михаил 302 2
Свердлов Денис 163 2
Шадаев Максут 384 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Scott Tony - Скотт Тони 6 2
Kent Suzette - Кент Сюзетт 2 2
Никифоров Николай 1126 2
He Liu - Хэ Лю 1 1
Andrew Brent - Эндрю Брент 1 1
Wojcicki Susan - Войжитски Сюзан 13 1
Glueck Ken - Глюк Кен 2 1
Mnuchin Steven - Мнучин Стивен 2 1
Herndon Chris - Херндон Крис 1 1
Юсуфов Виталий 24 1
Ройтман Евгений 34 1
Сердюков Анатолий 54 1
Ельцин Борис Николаевич 27 1
Солдатов Алексей 77 1
Cornillie Christopher - Корнили Кристофер 1 1
Агдам Насим - Aghdam Nasim 1 1
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Янаев Александр 1 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 7
США - Вашингтон 334 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 2
Россия - ПФО - Казань 1521 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
Украина 3389 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 70 1
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Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 1
Китай - Шэньчжэнь 89 1
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США - Купертино 206 1
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Россия - Севастополь 420 1
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