Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Лоскутная автоматизация
Зоопарк ИТ-систем
Публикаций - 72, упоминаний - 85
Лоскутная автоматизация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Карпачев Александр 23 3
|Игнатов Сергей 23 2
|Ершова Элеонора 64 2
|Рудычева Наталья 89 2
|Медведев Дмитрий 1594 2
|Рейман Леонид 1008 2
|Никифоров Николай 1145 2
|Радзиевский Георгий 6 2
|Левиков Антон 68 2
|Инюцын Антон 17 2
|Носков Константин 211 2
|Симаков Олег 108 2
|Яшин Андрей 8 2
|Голикова Татьяна 49 1
|Захаров Павел 59 1
|Шилов Сергей 70 1
|Павлов Андрей 33 1
|Маркелов Константин 25 1
|Иванов Дмитрий 51 1
|Сизоненко Григорий 27 1
|Лапшин Алексей 14 1
|Мельников Александр 68 1
|Мистюков Виктор 3 1
|Бобровников Борис 98 1
|Гольцов Александр 62 1
|Мегрелишвили Георгий 17 1
|Огурцов Юрий 13 1
|Иванов Сергей 356 1
|Фишер Андрей 57 1
|Андреев Владимир 83 1
|Воробьев Андрей 148 1
|Макаров Валентин 168 1
|Главчев Владимир 21 1
|Касперский Евгений 286 1
|Шадаев Максут 433 1
|Матвеев Лев 47 1
|Петров Михаил 99 1
|Цыганов Вячеслав 54 1
|Орловский Виктор 297 1
|Щеголев Игорь 684 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10413 4
|Forbes - Форбс 572 1
|Wikipedia - Википедия 405 1
|FT - Financial Times 1107 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 230 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1215 1
|Ведомости 299 1
|IDG - International Data Group 89 1
|The Banker 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172693, в очереди разбора - 1003476.
Создано именных указателей - 68684.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172693, в очереди разбора - 1003476.
Создано именных указателей - 68684.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru