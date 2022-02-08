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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Лоскутная автоматизация
Зоопарк ИТ-систем



08.02.2022 Faberlic модернизировала региональную сеть связи с помощью Trueconnect Hybrid 1
ИКТ в госсекторе 2021 1
10.12.2021 Гибридные облака и мульти-среды: как обеспечить единство управления и безопасность 1
08.12.2021 Промышленные предприятия заморозили цифровизацию на время пандемии 2
Новые типы атак можно выявлять даже без сигнатур и правил корреляции 1
23.09.2021 В Новосибирске представили ПАК «Патриот» на российском программном обеспечении 1
10.12.2020 Власти приведут государственные информсистемы к единому знаменателю 2
24.11.2020 На смену рынку BPM идет рынок интеллектуальной автоматизации 1
31.08.2020 Андрей Кутуков, Micro Focus: Российские компании стали больше инвестировать во внутреннюю цифровизацию 1
28.02.2020 Российские разработчики попросили у властей налоговых льгот и гибели инсорса 1
19.07.2019 Объем российского рынка ИБ приблизился к 80 млрд рублей 1
11.07.2019 Росатом представил комплексное решение для «умных городов» 1
02.08.2018 Развитие облаков в России пройдет под диктовку отечественных провайдеров 1
28.05.2018 Андрей Яшин - Цифровая трансформация не может происходить сама собой, она требует технологической базы 2
11.10.2017 Реальность против домыслов: какие факторы позволят состояться импортозамещению системного ПО 2
18.09.2017 Оптимизация ИТ-затрат: как сэкономить, не снижая уровень сервиса 1
26.07.2017 ИТ-директор ТМК: «Цифровизация ускоряет развитие металлургии» 1
08.08.2016 Олег Исайкин - Успех ИТ-проекта обеспечивается правильным выбором информационных систем и качественным их внедрением 1
16.06.2016 ИТ-зависимость: какую роль играют данные в современном бизнесе 1
27.04.2016 Videxim внедряет SAP Business One 1
29.02.2016 Промсвязьбанк создал один из крупнейших OLAP-кубов в мире 1
21.01.2016 Сканирование архива: как оцифровываются архивные документы 1
07.12.2015 ИТ в здравоохранении: из-за сокращения финансирования движение к интеграции МИС отсутствует 1
30.06.2015 «Прауд» завершила пилотный проект по внедрению «1С:ERP» в концерне НПО «Аврора» 1
03.04.2015 «Делайт 2000» предлагает российским вузам универсальное решение для управления видеоресурсами 1
24.03.2015 ИТ-рынок России 2009–2014: старые сложности в новых условиях 1
13.02.2015 «Глобус-Телеком» продемонстрировал ИТ-систему для космодрома «Восточный» 1
10.11.2014 Аутсорсинг в госсекторе: рост в жестких рамках 1
02.11.2014 Крупнейшие ИКТ-проекты России 1
28.05.2014 ИТ-стратегия 2014 1
03.12.2013 Информационная безопасность: усиление защиты 1
29.11.2013 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2014» 1
09.10.2013 Информатизация энергетики: 2 года и 1 млрд руб. из бюджета 1
04.09.2013 ИТ-потребности страховщиков быстро растут 2
10.07.2013 «ВымпелКом» модернизирует BSS и запускает новый «личный кабинет» 1
01.06.2013 Как регионы проводили первые конкурсы 1
23.05.2012 SAP запускает в России разработку ПО на заказ 1
23.03.2012 МОЭСК внедрила систему управления ТОиР на платформе SAP 1
21.12.2011 «Днепрооблэнерго» развивает КИСУ на базе решений SAP 1
12.04.2011 Преемник Симакова переписал ИТ-стратегию Минздрава 2

Публикаций - 72, упоминаний - 85

Лоскутная автоматизация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4412 14
Oracle Corporation 5890 11
5499 10
1С-ИжТиСи 4907 10
Программный продукт ГК 3708 9
Microsoft Corporation 22011 8
IBM - International Business Machines Corp 8809 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7905 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1535 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3817 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1109 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7598 4
Парус Корпорация 419 4
Информзащита 634 3
Армада - РБК софт 699 3
SAP CIS - САП СНГ 812 3
Intel Corporation 11012 3
Oracle Siebel 324 3
Diasoft - Диасофт 518 3
Docsvision - ДоксВижн 946 3
Крок - Croc 1586 3
AMT Group - АМТ-Груп 255 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1400 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 484 2
Maykor - Мэйкор 265 2
Инфосистемы Джет 854 2
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 87 2
Polycom - Поликом Россия 373 2
Radware 50 2
Infor - Extensity - Geac - Comshare 41 2
Галэкс НТЦ - Galex 26 2
Галактика - Корпорация 1043 2
Softline - Софтлайн 1826 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1094 2
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1629 2
Google LLC 9819 2
Открытые технологии 527 2
Amazon Inc - Amazon.com 2566 2
Cisco Systems 4676 2
VMware 1992 2
Иркутскэнерго ПАО 46 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 169 3
РЖД - Российские железные дороги 1397 2
ПСБ - Промсвязьбанк 654 2
Новард Управляющая компания - Novard 67 2
Ростатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 16 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2004 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5013 2
Lego 196 1
Башнефть ПАО АНК 114 1
Татэнерго 37 1
АТАК - сеть магазинов 398 1
Citi - Citibank - Ситибанк 259 1
Фаберлик - Faberlic 68 1
LME - London Metal Exchange - Лондонская биржа металлов 4 1
Базэл - Базовый Элемент 50 1
АльфаСтрахование Медицина 5 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 83 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 8 1
Россети Ленэнерго 57 1
Т плюс - Энергосбыт плюс 14 1
Genpact 4 1
Силовые машины 67 1
Медскан - сеть клиник 13 1
НПО Аврора Концерн 6 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 158 1
ТНК-ВР Холдинг 239 1
Meta Group 54 1
Доза НПП 1 1
Открытие ФК - Номос-банк 98 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 252 1
Walmart - Wal-Mart Stores 359 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 192 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 743 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 59 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 254 1
Pony Express 58 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 275 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 802 1
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 232 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7519 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6900 8
Правительство РФ 7011 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1325 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 955 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 226 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2066 2
Федеральное казначейство России 1149 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1872 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 101 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 649 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2094 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1257 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2904 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 113 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 106 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 63 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 96 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 101 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 63 1
Росинфокоминвест 49 1
Федеральный архитектурный совет при Минкомсвязи 2 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 307 1
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 172 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 837 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1408 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 862 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 800 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 626 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1057 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1813 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1263 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2318 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1053 1
Счётная палата РФ 579 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2169 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2226 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 34 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 210 1
Руссофт - Russoft 351 1
Linux Foundation 164 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 20 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 7 1
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12482 41
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2386 17
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 551 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5661 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7441 8
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3044 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7219 7
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 223 6
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 336 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 495 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 1155 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6205 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2625 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 707 4
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 1953 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1781 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 7385 3
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1813 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1839 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1044 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 313 2
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 165 2
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 240 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 292 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2136 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 128 2
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 24 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 714 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30613 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1214 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 511 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 275 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2390 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1409 2
ARM64 - Архитектура процессора 1219 2
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 70 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 340 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 886 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 194 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 855 2
Microsoft Office 3176 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 748 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 506 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 893 3
Microsoft Azure 1229 3
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 64 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 935 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 731 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 2
Oracle PeopleSoft 372 2
1С:Управление торговлей 320 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 697 2
Microsoft Exchange 1175 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 593 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 997 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 364 2
SAP NetWeaver 118 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 111 2
Microsoft Office 365 809 2
Microsoft SQL Server 1304 2
Microsoft Windows 10 11201 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1682 2
Oracle Cloud VMware Solution 6 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 53 1
Microsoft Access 52 1
ООН-Хабитат - Программа по населённым пунктам - UN-Habitat 3 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 265 1
Appius PDM 8 1
SAP Business One - SAP B1 94 1
Технологии скоринга - Rescore 2 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 83 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 234 1
Oracle Primavera 98 1
ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 11 1
SUSE NeuVector 2 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 72 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
CITIC Trueconnect Hybrid 1 1
Infor ERP LN 178 1
SAP for Utilities - SAP IS-U - SAP Industry-Specific Solution for the Utilities Industry - SAP Cloud for Utilities 12 1
Карпачев Александр 23 3
Игнатов Сергей 23 2
Ершова Элеонора 64 2
Рудычева Наталья 89 2
Медведев Дмитрий 1594 2
Рейман Леонид 1008 2
Никифоров Николай 1145 2
Радзиевский Георгий 6 2
Левиков Антон 68 2
Инюцын Антон 17 2
Носков Константин 211 2
Симаков Олег 108 2
Яшин Андрей 8 2
Голикова Татьяна 49 1
Захаров Павел 59 1
Шилов Сергей 70 1
Павлов Андрей 33 1
Маркелов Константин 25 1
Иванов Дмитрий 51 1
Сизоненко Григорий 27 1
Лапшин Алексей 14 1
Мельников Александр 68 1
Мистюков Виктор 3 1
Бобровников Борис 98 1
Гольцов Александр 62 1
Мегрелишвили Георгий 17 1
Огурцов Юрий 13 1
Иванов Сергей 356 1
Фишер Андрей 57 1
Андреев Владимир 83 1
Воробьев Андрей 148 1
Макаров Валентин 168 1
Главчев Владимир 21 1
Касперский Евгений 286 1
Шадаев Максут 433 1
Матвеев Лев 47 1
Петров Михаил 99 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Орловский Виктор 297 1
Щеголев Игорь 684 1
Россия - Российская федерация - РФ 101234 55
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44318 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31758 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12232 12
Европа 9805 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10787 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11914 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12415 5
Германия - Федеративная Республика 8220 4
Франция - Французская Республика 5391 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1831 3
Прибалтика - Балтия 1201 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2924 3
Россия - СФО - Новосибирск 3144 3
Индия - Республика 4156 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 948 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12408 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 880 2
Австралия - Австралийский Союз 2689 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1191 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2148 2
Чехия - Чешская Республика 984 2
Европа Западная 1325 2
Россия - СФО - Иркутская область 793 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1027 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 728 2
Канада 3071 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 517 2
Россия - ЦФО - Тульская область 946 2
Европа Восточная 2892 2
Сингапур - Республика 1549 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 449 2
Того - Тоголезская Республика 8161 2
Португалия - Португальская Республика 749 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 499 1
Россия - ПФО - Пензенская область 464 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 189 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 668 1
Россия - Заполярье 48 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 562 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3679 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1514 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5118 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2783 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5822 8
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1352 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4172 4
Банковский сектор экономики 1104 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 506 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 932 2
Экономический эффект 575 2
Образование в России 1571 2
Аутсорсинг 670 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 156 2
Русский язык 3855 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 448 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1888 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 432 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 708 1
ИТ-аналитика 38 1
ЕТП - Единая техническая политика 4 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 22 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 486 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 1
Страхование - Страховое дело 411 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 1
Пиво - слабоалкогольный напиток 24 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 407 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2088 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1604 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1363 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 569 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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