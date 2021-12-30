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Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ)



30.12.2021 Аналитический центр при Правительстве отлучают от «Цифровой экономики». Проектным офисом станет Минцифры
10.12.2021 Аналитический центр при Правительстве России и НП «Руссофт» подписали соглашение об информационном взаимодействии
03.04.2020 Аналитический центр при Правительстве России выпустил вторую версию Единых требований к управлению госданными
12.02.2019 На Российском инвестиционном форуме Аналитический центр при Правительстве проведет панельную сессию «Большие данные как новая форма государственного управления»
20.11.2018 Глава Аналитического центра при Правительстве: СМЭВ накопила технологическое отставание. Видео

Публикаций - 229, упоминаний - 267

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7920 52
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8617 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7603 23
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6386 21
VK - Mail.ru Group 2938 21
Yandex - Яндекс 4790 20
Cinimex - Синимекс 165 17
Schneider Electric 483 16
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 224 14
Центр2М - Center2М 50 13
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 217 13
Ростех - Ростехнологии 2417 13
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 210 13
Rimini Street 41 12
Такском - Taxcom 196 12
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 95 12
Ситилабс 28 12
Schneider Electric Secure Power 47 12
Microsoft Corporation 22022 11
1С-ИжТиСи 4911 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1538 11
5504 11
АйТи 1124 10
ABB Group - Asea Brown Boveri 296 10
Directum - Директум 813 9
Программный продукт ГК 3659 9
Oracle Corporation 5893 9
IBM - International Business Machines Corp 8814 8
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 183 8
РДТЕХ 212 8
Восход ФГБУ НИИ 500 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1110 7
SAP SE 4417 7
Крок - Croc 1591 7
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 7
ИКС холдинг - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 26 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3824 6
Логика Бизнеса 202 6
IBS - ИБС ИТ Услуги 1402 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2288 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5027 54
Почта России ПАО 1826 30
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 803 25
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 234 24
РЖД - Российские железные дороги 1401 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2014 21
Аэрофлот 625 20
ГПБ - Газпромбанк 817 20
Росбанк ПАО - Societe Generale 428 19
X5 Group 660 19
Ингосстрах СПАО 282 17
ПСБ - Промсвязьбанк 657 17
Уралсиб Банк 467 16
Сургутнефтегаз - СНГ 192 16
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 16
ПГК - Первая грузовая компания 117 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 115 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1608 12
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 35 12
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 26 12
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 83 11
OKS Group 34 11
МТС банк 266 11
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 183 11
Газпром нефть 406 11
ТМК - Трубная металлургическая компания 84 10
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 746 9
Segezha Group - Сегежа Групп 94 9
Абсолют Банк 112 9
РВК - Российская венчурная компания 517 8
Альфа-Банк 1341 8
Mary Kay - Мэри Кэй 85 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 922 8
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 121 7
Qiwi 854 6
Норникель - Норильский никель 278 6
Совкомбанк ПАО 165 6
Росводоканал 63 5
Роснефть НК 423 5
Транснефть 222 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7612 114
Правительство РФ 6989 85
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2097 68
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2603 51
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6836 47
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1168 45
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1368 41
Федеральное казначейство России 1140 35
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2077 35
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 841 30
Президент Российской Федерации 3005 29
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 392 29
Правительство Москвы 1485 28
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1264 25
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 630 24
Счётная палата РФ 580 24
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1265 23
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 986 22
Правительство Тюменской области 68 22
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1409 22
Администрация Президента РФ 862 19
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 59 17
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 99 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1889 17
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2174 17
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 51 17
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2404 15
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 171 15
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 649 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2925 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2234 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2097 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 955 12
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 34 12
МИД РФ - Министерство иностранных дел 329 12
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 43 11
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 228 11
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 195 11
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 40 11
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 31
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 41 8
Руссофт - Russoft 357 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1860 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 195 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 44 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 4 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 159 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 64 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 3 1
4CIO 16 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 4 1
АЮР - Ассоциация юристов России 17 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 37 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 3 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 13 1
Единая Россия - Политическая партия 241 1
РосКомСвобода - Общественная организация 82 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2491 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 165 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 34 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12518 81
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7195 66
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5633 53
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7436 41
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2388 28
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 194 25
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 692 21
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 854 16
Big Data - Большие данные 1894 15
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 117 14
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2984 14
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 563 13
НСУД РФ - Национальная система управления данными 33 13
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 437 13
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 147 12
Smart City - Умный город - Цифровой город 705 12
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 130 12
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 690 11
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины 462 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3270 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30482 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2140 8
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 155 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1213 7
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 517 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6139 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1424 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 1165 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 690 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 860 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10218 4
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 37 4
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 714 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1552 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2628 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1349 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) 321 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 889 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 708 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1269 3
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 137 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1675 14
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 384 14
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 752 13
1С:ERP Управление предприятием 216 12
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 93 11
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 44 11
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 46 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 577 8
Google Android 11666 7
Apple iOS 6290 5
Хоулмонт - Тезис 102 4
Linux OS 7448 4
AWS - Amazon Web Services 622 4
Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти - Госвеб - ГосWeb 8 4
Alfresco 122 4
Kaspersky DDoS Prevention 27 3
Apple iPad 3569 3
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 99 3
IBM FileNet 107 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 187 3
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 242 3
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 171 3
Microsoft Azure 1230 3
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 37 3
Microsoft Windows 10 11208 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 198 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 721 2
Uber Eats - UberEATs 29 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 163 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 140 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6002 2
Apple macOS 1372 2
Directum Ario 16 2
Rakuten Viber 470 2
Microsoft SQL Server 1404 2
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 20 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 276 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 366 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 507 2
Носков Константин 211 48
Шадаев Максут 434 43
Онищенко Владислав 56 37
Никифоров Николай 1145 34
Козырев Алексей 274 30
Медведев Дмитрий 1594 29
Кисляков Евгений 89 28
Фомичев Олег 110 27
Паршин Максим 184 26
Акимов Максим 169 26
Казарин Станислав 113 25
Аксаков Анатолий 103 25
Ермолаев Артем 348 25
Бойко Елена 166 24
Натрусов Артем 136 24
Попов Андрей 80 23
Путин Владимир 2464 23
Евраев Михаил 228 23
Меджитов Тимур 58 23
Иванов Алексей 92 23
Мишустин Михаил 348 22
Лысенко Эдуард 226 22
Албычев Александр 78 20
Богданов Кирилл 103 19
Сахаров Александр 33 19
Шипов Савва 74 19
Клепиков Алексей 80 17
Чаркин Евгений 201 17
Нестеров Алексей 84 17
Песчанских Георгий 38 17
Власов Сергей 76 17
Петрушин Андрей 66 17
Сотин Денис 106 17
Прохорова Алла 48 16
Белоусов Максим 71 16
Емельченков Сергей 85 16
Гимранов Ринат 60 16
Соловьев Алексей 65 16
Дьяченко Валерий 69 16
Соколов Алексей 129 16
Россия - Российская федерация - РФ 101221 191
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31767 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11937 30
Европа Восточная 2892 22
Россия - ЦФО - Калужская область 746 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12245 19
Россия - ПФО - Мордовия Республика 517 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44294 17
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 554 17
Россия - ЦФО - Тульская область 948 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2054 13
Казахстан - Республика 4367 12
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 822 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2151 12
Россия - ЮФО - Ростовская область 1146 11
Россия - ПФО - Ульяновская область 491 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12418 9
Россия - ЮФО - Республика Крым 690 8
Россия - УФО - Челябинская область 908 7
Россия - ДФО - Сахалинская область 627 7
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 427 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1189 7
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 975 7
Беларусь - Белоруссия 3351 6
Армения - Республика 1062 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 947 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1142 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5041 5
Украина 5844 5
Россия - СЗФО - Архангельская область 604 5
Земля - планета Солнечной системы 6900 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12403 5
Россия - ЦФО - Ярославская область 562 4
Россия - СЗФО - Республика Коми 638 4
Россия - УФО - Тюменская область 783 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 905 4
Россия - ЦФО - Белгородская область 485 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1167 3
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 402 3
Россия - СФО - Иркутская область 794 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2090 83
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5825 48
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2783 30
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5154 18
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1517 17
Федеральный бюджет Российской Федерации 1454 12
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 41 12
Банковский сектор экономики 1108 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 118 10
Информационное общество - Государственная программа 1151 10
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1369 10
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 390 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1120 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 570 6
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 34 6
Проектный офис 49 6
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 519 5
Образование в России 1558 4
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 4
Федеральное законодательство 1060 4
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика 86 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 764 4
Кодекс этики использования данных 10 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 112 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2334 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 814 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 272 3
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 64 3
НПА - Нормативный правовой акт 55 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 649 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1361 3
Антитеррор 146 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 75 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 127 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4111 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 140 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 267 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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