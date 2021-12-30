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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ)
Публикаций - 229, упоминаний - 267
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Носков Константин 211 48
|Шадаев Максут 434 43
|Онищенко Владислав 56 37
|Никифоров Николай 1145 34
|Козырев Алексей 274 30
|Медведев Дмитрий 1594 29
|Кисляков Евгений 89 28
|Фомичев Олег 110 27
|Паршин Максим 184 26
|Акимов Максим 169 26
|Казарин Станислав 113 25
|Аксаков Анатолий 103 25
|Ермолаев Артем 348 25
|Бойко Елена 166 24
|Натрусов Артем 136 24
|Попов Андрей 80 23
|Путин Владимир 2464 23
|Евраев Михаил 228 23
|Меджитов Тимур 58 23
|Иванов Алексей 92 23
|Мишустин Михаил 348 22
|Лысенко Эдуард 226 22
|Албычев Александр 78 20
|Богданов Кирилл 103 19
|Сахаров Александр 33 19
|Шипов Савва 74 19
|Клепиков Алексей 80 17
|Чаркин Евгений 201 17
|Нестеров Алексей 84 17
|Песчанских Георгий 38 17
|Власов Сергей 76 17
|Петрушин Андрей 66 17
|Сотин Денис 106 17
|Прохорова Алла 48 16
|Белоусов Максим 71 16
|Емельченков Сергей 85 16
|Гимранов Ринат 60 16
|Соловьев Алексей 65 16
|Дьяченко Валерий 69 16
|Соколов Алексей 129 16
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174314, в очереди разбора - 995450.
Создано именных указателей - 70241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1174314, в очереди разбора - 995450.
Создано именных указателей - 70241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru