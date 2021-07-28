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28.07.2021 ИИ выявляет мошенничество, сговор и другие преступления в медицине 1
22.07.2021 Bi.Zone обеспечила безопасность каналов платежей БПС-Сбербанк 1
21.07.2021 R-Vision и RST Cloud объявили о технологическом партнерстве 1
16.07.2021 Эффективный шифровальщик-вымогатель почти 2 года странным образом оставался в тени 1
15.07.2021 «Ростелеком-Солар» будет использовать крупнейшую базу уязвимостей Vulners 2
07.07.2021 R-Vision выложили на GitHub исходный код скоринговой модели для ранжирования индикаторов компрометации 1
29.06.2021 Услуги аудита и консалтинга Group-IB сертифицированы Британским институтом стандартов 1
28.06.2021 Российские разработчики хотят сделать DLP-системы более интеллектуальными 1
08.06.2021 «Ростелеком-Солар» вступил в международное ИБ-сообщество FIRST 1
26.05.2021 Защита от прогосударственных кибергруппировок: «Ростелеком» трансформирует уникальный опыт в новые коммерческие сервисы Solar JSOC 1
20.05.2021 В Москве ликвидирован мошеннический колл-центр, работавший под вывеской юридической фирмы 1
17.05.2021 «Интеллектуальная безопасность» представила новую версию платформы Security Vision 1
28.04.2021 «Лаборатория Касперского»: только в 31% крупных российских компаний есть отдел кибербезопасности 1
26.03.2021 «Лаборатория Касперского» реализует новый ступенчатый подход к корпоративной кибербезопасности 1
23.03.2021 Всероссийский «Цифровой диктант 2021» пройдет с 9 по 24 апреля 1
19.02.2021 «Лаборатория Касперского» представила новую платформу для работы с потоками данных об угрозах 2
21.12.2020 Станислав Фесенко, Group-IB: Мы помогаем бизнесу «видеть» угрозы, против которых бессильны традиционные средства защиты 1
07.12.2020 Москвич потерял криптовалюту на 11 миллионов, пройдя по случайной ссылке 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 3
12.11.2020 Group-IB открыла европейскую штаб-квартиру 2
30.10.2020 Group-IB защитит «цифровую личность» человека с помощью Fraud Hunting Platform 1
27.10.2020 У «Т-платформ» хотят отобрать контроль над разработчиком «Байкалов» в пользу светодиодной компании 1
08.10.2020 Simple внедрила решение Group-IB TDS 1
24.09.2020 Кибербезопасность: как защитить предприятие в эпоху Индустрии X.0 1
08.09.2020 Кибергруппировка Winnti атаковала разработчиков софта по всему миру 1
27.08.2020 Group-IB обнаружила группу, занимающуюся хищением данных банковских карт 1
16.07.2020 МВД при участии Group-IB задержало мошенников, похищавших деньги у VIP-клиентов банков с помощью клонов SIM-карт 1
06.07.2020 «Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности 1
06.07.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного 2
06.05.2020 Мобильные устройства — одни из самых популярных «точек входа» для хакеров 1
27.04.2020 МВД и Group-IB задержали онлайн-торговцев поддельными пропусками 1
18.03.2020 Главу «Т-Платформ» выпустили из тюрьмы 1
18.03.2020 Micro Focus и «Интеллектуальная безопасность» объявили о технологическом сотрудничестве 1
27.01.2020 В Индонезии при участии Group-IB задержаны киберпреступники, заразившие сотни онлайн-магазинов по всему миру 1
04.01.2020 Советы ZOOM: как не дать украсть деньги с вашего смартфона 1
27.12.2019 События года 2019: 8 севших и 2 вышедших 1
21.11.2019 Group-IB: шифровальщик Troldesh стал лидером по количеству атак 1
10.10.2019 Российская R-Vision представила решение для управления данными киберразведки 1
20.08.2019 «Ростелеком-солар» получил доступ к репутационной базе Eset Threat Intelligence 2
01.08.2019 «Лаборатория Касперского»: интернет-мошенники начали искать жертв с помощью рекламы на Youtube 2

Публикаций - 100, упоминаний - 113

TDT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Group-IB - Группа информационной безопасности 399 29
Microsoft Corporation 11095 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 5
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 49 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 5
VK - Mail.ru Group 2483 4
Check Point Software Technologies 447 4
Intel Corporation 4180 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
InfoWatch - Инфовотч 611 3
Код Безопасности 365 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Webmoney 330 2
Onsec - Wallarm (Валарм) 34 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 2
Biocad - Биокад 38 2
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 24 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 2
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 2
Spamhaus 15 2
Google LLC 7154 2
Крок 1220 2
SolidSoft - СолидСофт 10 2
ESET 989 2
Facebook 3766 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 46 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 2
Cisco Systems 2040 2
SEC Consult Services 930 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Palo Alto Networks 80 1
AMT Group - АМТ-Груп 167 1
RedSys - РедСис 67 1
LastPass 15 1
Dynatrace 46 1
MoneyTaker - Хакерская группировка 12 1
Darkside - Хакерская группировка 17 1
Buhtrap - Хакерская группировка 12 1
Т-Платформы 274 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Новосталь-М 3 1
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 1
Sony Pictures Entertainment 79 1
SimpleWine 5 1
JD.com - Jingdong Mall 45 1
Simple Group - Симпл 5 1
FILA 3 1
British Airways - British Midland International 39 1
Интер РАО ПАО 158 1
ЗТЗ - Загорский трубный завод 10 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Qiwi 783 1
Альфа-Банк 1125 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 8
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 3
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 3
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 2
Басманный районный суд города Москвы 47 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 413 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Центрального Банка Азербайджанской Республики - Azərbaycan Mərkəzi Bankı 3 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 35 1
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 5 1
Чертановский районный суд города Москвы 1 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 1
ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля 5 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 81 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 157 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 49 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 26
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 9
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 8
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 544 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 6
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 61 5
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 5
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 5
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 3
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Threat Hunting - Охота за угрозами 11 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
Bug Bounty - Программа оплаты поиска уязвимостей 25 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 2
СЗИ - Средства защиты информации 140 2
NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика 20 2
Майнинг криптовалюты - Mining 19 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 2
SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 13 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 2
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 434 2
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 2
JavaScript-сниффер - JS-сниффер 7 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 2
Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - пентестеры 16 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 105 1
Webrank - JavaScript-сниффер 2 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 13 1
Google Android 10751 8
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 38 8
Group-IB TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial 18 6
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 22 5
JavaScript - Язык программирования 631 4
Microsoft Windows 10 6645 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 3
Group-IB Hi-Tech Crime Trends 10 3
Check Point Global Threat Impact Index 18 3
Check Point Global Threat Index 24 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 3
Apple iOS 5742 3
Coinhive - Сервис криптовалютного майнинга 21 3
Intel APT - Intel Advanced Platform Telemetry - IAPT 2 2
Security Vision Incident Response Platform - Security Vision IRP - SOAR 12 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 504 2
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 132 2
VK - Mail.ru Atom - браузер 216 2
Microsoft Security Essentials - MSE 86 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 111 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 2
Intel Accelerated Memory Scanning - ускоренное сканирование памяти 2 2
Check Point ThreatCloud 53 2
Cisco Tetration 2 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 2
Group-IB TDS Polygon 3 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 4 2
Microsoft Office 1942 2
Intel Core - Семейство процессоров 863 2
WhatsApp Messenger 654 2
РКЦ - QRate - Система защищенной квантовой связи 11 2
HPE ArcSight Enterprise Security Solution 1 1
AMT InfoDiode 14 1
Microsoft Silverlight 138 1
Bitdefender Mobile Security 3 1
Microsoft Windows Server 2003 144 1
HPE ArcSight 50 1
Волков Дмитрий 39 5
Сачков Илья 105 4
Лупанин Сергей 8 4
Касперская Наталья 197 3
Ампелонский Вадим 31 3
Весельчаков Александр 6 3
Звягинцева Анастасия 5 3
Едидин Борис 7 3
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 8 3
Белоусов Сергей 217 2
Курочкин Юрий 13 2
Соколов Алексей 121 2
Сычев Артем 48 2
Рахметов Руслан 23 2
Зайцев Михаил 145 2
Путин Владимир 1826 2
Дворкович Аркадий 169 2
Калинин Александр 95 2
Гарбук Сергей 16 2
Паршин Константин 44 2
Ходаков Сергей 40 2
Новикова Анастасия 3 2
Масалович Андрей 12 2
Скляров Дмитрий 13 2
Седаков Сергей 2 2
Юсуфов Руслан 2 2
Александров Александр 18 2
Гамаюнов Денис 4 2
Янковский Игорь 3 2
Ермаков Кирилл 6 2
Хайретдинов Рустэм 42 2
Окороков Виктор 2 2
Осеевский Михаил 221 1
Опанасенко Всеволод 101 1
Горпинченко Роман 6 1
Солонин Сергей 82 1
Чаркин Евгений 182 1
Поляков Сергей 60 1
Абакумов Евгений 103 1
Арлазаров Владимир 118 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 8
Германия - Федеративная Республика 3643 6
Украина 3372 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 5
Нидерланды 975 5
Беларусь - Белоруссия 2090 5
Франция - Французская Республика 2126 4
Бразилия - Федеративная Республика 1127 4
Польша - Республика 829 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 3
Казахстан - Республика 2632 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 3
Румыния 344 3
Азия - Азиатский регион 1517 3
Испания - Королевство 1255 3
Грузия 691 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 3
Европа 3759 2
Китай - Тайвань 591 2
Ботсвана - Республика 11 2
Болгария - Республика 306 2
Испания - Аликанте 5 2
Эстония - Эстонская Республика 416 2
Малайзия 341 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 2
Молдавия - Республика Молдова 429 2
Специальный административный район Гонконг 550 2
Япония 2788 2
Армения - Республика 688 2
Сингапур - Республика 808 2
Восточная Европа 1679 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 2
Африка 1489 2
Италия - Итальянская Республика 1388 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 22
Мошенничество 53 10
Мертвые души 22 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
БАД - Биологически активные добавки к пище 13 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
Социальная инженерия - Психологическое манипулирование людьми 6 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
Dump - Дамп - снимок информации о состоянии компьютерной системы 3 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
Forbes - Форбс 442 1
Агентство городских новостей Москва 2 1
KazanFirst 2 1
Gartner 2192 4
Forrester Research 386 2
IDC - International Data Corporation 2720 1
IBM X-Force Exchange 5 1
Forrester New Wave: External Threat Intelligence Services 1 1
Radicati Quadrant Market Advanced Persistent Threat 1 1
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 5 2
Skolkovo Cybersecurity Challenge 8 2
БИТ Москва - межотраслевая конференция 2 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 291 1
Kaspersky ON AIR 1 1
Check Point CPX 360 2 1
День холостяков - китайский современный праздник 11 ноября 4 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 15 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763321, в очереди разбора - 667009.
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