Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
TDT
Threat Detection Technology
Threat Intelligence
Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 100, упоминаний - 113
TDT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Волков Дмитрий 39 5
|Сачков Илья 105 4
|Лупанин Сергей 8 4
|Касперская Наталья 197 3
|Ампелонский Вадим 31 3
|Весельчаков Александр 6 3
|Звягинцева Анастасия 5 3
|Едидин Борис 7 3
|Horowitz Maya - Хоровитц Майя 8 3
|Белоусов Сергей 217 2
|Курочкин Юрий 13 2
|Соколов Алексей 121 2
|Сычев Артем 48 2
|Рахметов Руслан 23 2
|Зайцев Михаил 145 2
|Путин Владимир 1826 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Калинин Александр 95 2
|Гарбук Сергей 16 2
|Паршин Константин 44 2
|Ходаков Сергей 40 2
|Новикова Анастасия 3 2
|Масалович Андрей 12 2
|Скляров Дмитрий 13 2
|Седаков Сергей 2 2
|Юсуфов Руслан 2 2
|Александров Александр 18 2
|Гамаюнов Денис 4 2
|Янковский Игорь 3 2
|Ермаков Кирилл 6 2
|Хайретдинов Рустэм 42 2
|Окороков Виктор 2 2
|Осеевский Михаил 221 1
|Опанасенко Всеволод 101 1
|Горпинченко Роман 6 1
|Солонин Сергей 82 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Поляков Сергей 60 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
|Forbes - Форбс 442 1
|Агентство городских новостей Москва 2 1
|KazanFirst 2 1
|Gartner 2192 4
|Forrester Research 386 2
|IDC - International Data Corporation 2720 1
|IBM X-Force Exchange 5 1
|Forrester New Wave: External Threat Intelligence Services 1 1
|Radicati Quadrant Market Advanced Persistent Threat 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763321, в очереди разбора - 667009.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763321, в очереди разбора - 667009.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru