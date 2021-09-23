Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Eltex
Элтекс
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 71, упоминаний - 93
Eltex упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Терещенко Денис 38 3
|Акимов Максим 167 2
|Данилин Дмитрий 12 2
|Калугин Сергей 162 2
|Гольцов Александр 23 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Варламов Алексей 1 1
|Ленер Алексей 1 1
|Кроль Алексей 8 1
|Холодов Алексей 11 1
|Поздняков Павел 19 1
|Колпаков Антон 42 1
|Щапов Олег 24 1
|Мохов Александр 1 1
|Новосельский Андрей 4 1
|Черников Алексей 22 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Александрович Евгений 1 1
|Томенко Виктор 6 1
|Лаконцев Дмитрий 8 1
|Фомичёв Анатолий 1 1
|Беляев Алексей 14 1
|Мельников Александр 63 1
|Кириченко Игорь 41 1
|Прохоров Александр 86 1
|Зрюмов Евгений 7 1
|Кузяев Андрей 59 1
|Волин Алексей 113 1
|Касперская Наталья 197 1
|Путин Владимир 1826 1
|IDC - International Data Corporation 2723 1
|CNews Analytics 1991 1
|ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764687, в очереди разбора - 668374.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764687, в очереди разбора - 668374.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru