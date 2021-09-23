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Eltex
Элтекс


23.09.2021 В Новосибирске представили ПАК «Патриот» на российском программном обеспечении 1
16.06.2021 Федеральная таможня потратит миллиарды на заполнение своего ЦОДа «железом» и ПО 1
21.05.2021 «Почта России» четырехкратно нарастит многомиллиардные инвестиции в российские ИТ 1
20.05.2021 «Почта России» в 4 раза увеличит вложения в российские информационные технологии 1
16.02.2021 «Элтекс» разработал индустриальный коммутатор MES3708P 1
14.01.2021 Компания, которую Мацоцкий забрал с собой из IBS, без боя забрала обслуживание АИС ФНС за 2 миллиарда 1
16.12.2020 «Элтекс» выпустил новый GPON-роутер с улучшенными показателями Wi-Fi 3
07.12.2020 «ЭР-Телеком» и «Элтекс» займутся созданием безопасной телекоммуникационной инфраструктуры 2
12.10.2020 Softline развернула телефонную сеть в новом корпусе ЦКБ №1 Екатеринбурга 1
25.09.2020 Серийное производство станций Wi-Fi WOP-2ac-LR2 и WB-2P-LR2 1
17.09.2020 Dr.Web будут предустановливать на маршрутизаторы «Элтекс» 4
20.08.2020 ЭЛТЕКС запустил в серийное производство российские коммутаторы MES7048 3
24.12.2019 «Элтекс» начал серийное производство ТВ-приставок линейки NV-710 1
20.12.2019 «Элтекс» запустил в серийное производство бюджетные коммутаторы доступа MES2408 1
04.12.2019 Замглавы ФТС Денис Терещенко в интервью CNews: Самая непростая ситуация — с импортозамещением СУБД 1
22.10.2019 Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов: «Наш потенциал позволяет решать глобальные задачи» 1
13.09.2019 Центр компетенций НТИ запустил первую БС в рамках тестовой зоны 5G 1
20.08.2019 ЭЛТЕКС запустил в серийное производство преобразователи интерфейсов для решения задач по автоматизации сбора данных 1
14.08.2019 Российским разработчикам 5G, интернета вещей и спутниковой связи нужно больше триллиона 1
16.07.2019 «АМТ-груп» и «Меридиан» создадут ЦУП по заказу «Космической связи» 1
22.05.2019 «Элтекс» запустила производство высокопроизводительных Ethernet-коммутаторов в Москве 1
22.05.2019 «Элтекс» обновил свои ТВ-приставки и интегрировал их с платформой IPTVPortal 2
20.05.2019 «Элтекс» запускает в серийное производство новые высокопроизводительные Ethernet-коммутаторы агрегации 1
21.03.2019 Федеральная таможня переходит с Oracle на Postgres Pro 1
11.03.2019 Федеральная таможня полностью меняет Cisco на российский «Элтекс» из-за санкций США 1
06.02.2019 «Элтекс» запустила производство беспроводной точки доступа с LTE 1
18.01.2019 «Элтекс» запустил в серийное производство ТВ-приставки нового поколения 1
16.01.2019 Naumen включена в программу Минэкономразвития «Национальные чемпионы» 1
07.12.2018 «Элтекс» предложил операторам связи комплексное решение по автоматическому сбору данных с приборов учета 1
02.11.2018 «Элтекс» расширил серию MES23хх коммутаторами с возможностью питания от постоянного тока 1
15.10.2018 «Элтекс» представил новую функциональность коммутатора ECSS-10 Softswitch 1
28.09.2018 Завершена разработка решения Wi-Fi offload для точек доступа Wi-Fi серии WEP/WOP 1
17.09.2018 «Элтекс» запустил сервисный маршрутизатор ESR-1700 в серийное производство 1
29.08.2018 Когда победа в конкурсе – не главное. Как организовывалось телевещание на объектах ЧМ-2018 3
25.07.2018 «АМТ-Груп» подвела итоги цифрового телевещания на ЧМ 2018 2
14.06.2018 В российской IP-АТС по просьбе военных заменили Intel на «Эльбрусы» 1
27.12.2017 MCN Telecom ввел в эксплуатацию сеть дальней связи в ЮФО 1
28.07.2017 Доверенный поставщик «Ростелекома» выпустил IP-телефонию на «Эльбрусах» 1
29.05.2017 Создана Ассоциация содействия развитию и стандартизации систем индустриального интернета 2
03.04.2017 25 апреля в Москве начнет работу Международная выставка ИКТ «Связь-2017» 1

Публикаций - 71, упоминаний - 93

Eltex упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 15
Cisco Systems 2044 6
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Ростелеком Сибирьтелеком 306 4
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 3
IBM 3546 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 2
Intel Corporation 4186 2
InfoWatch - Инфовотч 613 2
Код Безопасности 365 2
Ростелеком Связьинвест 699 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 2
AMT Group - АМТ-Груп 167 2
Realtek Semiconductor 28 2
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 2
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 2
Фактор-ТС 10 2
Softline - Софтлайн 1474 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 208 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 1
Abbyy 796 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Oracle Corporation 3355 1
Broadcom Inc 197 1
Микрон - Micron 365 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 1
Т-Платформы 274 1
ЭОС - Электронные офисные системы 987 1
Аплана Группа компаний 102 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
Миландр ПКК 26 1
Shopping Live 4 1
Спорт-Ин АНО - Спорт Индустрия 1 1
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 3 1
Санкт-Петербургская электротехническая компания НПО 1 1
Концерн Энергомера - Монокристалл ГК 8 1
Промет НПО 1 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 129 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Нанолек 9 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Алтайкрайэнерго 3 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
Алабушево ОЭЗ - Особая экономическая зона 26 1
Правительство Москвы - Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы 53 1
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Федеральное казначейство России 766 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Счётная палата РФ 460 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 11
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 8
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 22 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 55 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 2
Gigabit Ethernet 358 2
HEVC - High Efficiency Video Coding - H265 - Высокоэффективное кодирование видеоизображений 92 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 2
Multicast - Мультивещание - Многоадресное вещание 19 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
EN-DC - E-UTRA New Radio Dual Connectivity - Технология двойного подключения 15 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 180 1
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения 13 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 131 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
BLF - Busy Lamp Field- Функция отслеживания текущего состояния телефонных линий других абонентов в реальном времени 5 1
5G NSA - 5G Non-Standalone 14 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 26 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 136 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 309 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 218 1
Eltex NV - ТВ-приставки нового поколения (медиацентры) 3 3
Eltex ACS - система управления абонентскими устройствами 4 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Google Android 10751 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Linux OS 4265 2
Фактор-ТС Дионис - Dionis-DPS 3 2
Eltex ESR - серия маршрутизаторов 2 2
Eltex MЕ - серия маршрутизаторов 2 2
Eltex SC - серверная платформа «Умный дом» для автоматического управления домашними системами и устройствами 2 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
ФТС РФ ЦОД 5 1
Масштаб IP-АТС Александрит 11 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 11 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
Brain4Net B4N SD-WAN Transport 1 1
Eltex MES - серия коммутаторов 1 1
ЕАИС ТО - Единая Автоматизированная Информационная Система Технического Осмотра 5 1
Brain4Net B4N Service Platform 12 1
Brain4Net B4N CDN-Controller 4 1
Google Android API 6 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
НКТ - Р7-Офис 73 1
VK - Mail.ru Combo 11 1
Huawei Mate - серия смартфонов 183 1
Microsoft Windows 10 6652 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 1
ЭОС Дело СЭД 622 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
OpenGL - Язык программирования 126 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit Box 39 1
Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти - Госвеб - ГосWeb 7 1
Терещенко Денис 38 3
Акимов Максим 167 2
Данилин Дмитрий 12 2
Калугин Сергей 162 2
Гольцов Александр 23 2
Никифоров Николай 1126 2
Варламов Алексей 1 1
Ленер Алексей 1 1
Кроль Алексей 8 1
Холодов Алексей 11 1
Поздняков Павел 19 1
Колпаков Антон 42 1
Щапов Олег 24 1
Мохов Александр 1 1
Новосельский Андрей 4 1
Черников Алексей 22 1
Юрченко Евгений 75 1
Александрович Евгений 1 1
Томенко Виктор 6 1
Лаконцев Дмитрий 8 1
Фомичёв Анатолий 1 1
Беляев Алексей 14 1
Мельников Александр 63 1
Кириченко Игорь 41 1
Прохоров Александр 86 1
Зрюмов Евгений 7 1
Кузяев Андрей 59 1
Волин Алексей 113 1
Касперская Наталья 197 1
Путин Владимир 1826 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 40
Россия - СФО - Новосибирск 1971 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 4
Германия - Федеративная Республика 3648 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 3
Казахстан - Республика 2637 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 3
Россия - ПФО - Самара 1291 2
Россия - Забайкальский край 356 2
Япония 2792 2
Беларусь - Белоруссия 2093 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
Франция - Французская Республика 2130 2
Восточная Европа 1682 2
Россия - Астрахань 241 1
Россия - Республика Адыгея 242 1
Россия - Республика Тыва 143 1
Россия - Республика Ингушетия 189 1
Россия - Дубна 133 1
Россия - Республика Алтай 686 1
Украина 3374 1
Россия - Владимир 160 1
Россия - Махачкала 116 1
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
Россия - Железногорск 52 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
Россия - Рубцовск 14 1
Россия - Алтайский край - Бийск 45 1
Россия - Хабаровск 623 1
Россия - Астраханская область 371 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Россия - Барнаул 361 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Индия - Республика 2175 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Человеческий фактор 126 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 84 1
Проектный офис 16 1
Tax Free - Такс-фри - Система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС) 4 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
Русский язык 985 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
IDC - International Data Corporation 2723 1
CNews Analytics 1991 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 2 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
TeleMultiMedia Forum 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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