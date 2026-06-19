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Eltex дает старт отечественному PON-оборудованию с поддержкой Wi-Fi 7 для абонентов: серийный выпуск NTU-RG-5720L

Eltex объявил о запуске в производство нового абонентского терминала NTU-RG-5720L. Устройство разработано специально для операторов связи, развивающих сети PON и интегрируется в современные тарифные предложения. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Ключевой особенностью новинки стала поддержка новейшего беспроводного стандарта Wi-Fi 7. В числе других реализованы технологии MLO (Multi-Link Operation) и Preamble Puncture, позволяющие гибко использовать доступные частотные диапазоны. В комплексе это повышает пропускную способность сети и минимизирует задержки.

Дмитрий Козлицкий, инженер сервисного центра xPON Eltex: «Мы видим устойчивый спрос на повышение скоростей в абонентском сегменте. Поддержка Wi-Fi 7 в NTU-RG-5720L – это логичное продолжение развития нашей беспроводной линейки. Ранее мы уже представили первую на российском рынке корпоративную точку доступа с поддержкой нового стандарта. Теперь переносим эти технологии и в абонентские устройства. Это позволяет формировать новую планку пользовательского опыта как в корпоративной, так и в домашней инфраструктуре, интегрируя передовые беспроводные решения в PON-сети операторов».

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Терминал обеспечивает суммарную скорость передачи данных до 3600 Мбит/с. К NTU-RG-5720L можно подключить до четырех устройств по кабелю, для этого предусмотрены четыре порта 1G LAN. Подключение к сети оператора обеспечивает оптический WAN-порт с поддержкой технологии GPON.

За счет реализации технологии MU-MIMO 2×2 устройство способно эффективно распределять трафик при одновременной работе с множеством клиентских устройств, снижая задержки и повышая стабильность соединения даже в условиях высокой плотности подключений.

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