«Росгосстрах» модернизирует сеть с использованием сервисных маршрутизаторов Eltex ESR

«Росгосстрах» реализует проект модернизации межфилиальной сети с использованием сервисных маршрутизаторов Eltex серии ESR. Проект направлен на обновление сетевой инфраструктуры, повышение уровня защищённости передачи данных и развитие импортонезависимости. Об этом CNews сообщил представитель Eltex.

В рамках модернизации перед проектом были поставлены задачи по организации защищённых каналов с поддержкой DMVPN и обеспечению масштабируемости сети. Для реализации проекта использовались сервисные маршрутизаторы ESR: ESR-3100 в роли Hub и ESR-15R в роли Spoke. В инфраструктуре задействовано более 1200 устройств.

Отказоустойчивость обеспечивается за счёт реализации схемы Dual-Hub: каждый филиальный маршрутизатор одновременно взаимодействует с двумя центральными узлами. Такой подход позволяет сохранить работоспособность сети при недоступности одного из Hub.

Интеграцию и внедрение оборудования выполняли специалисты «Росгосстраха». Перед масштабным развёртыванием была организована пилотная зона в нескольких офисах в Москве, где тестировалась работа ключевых сетевых технологий и совместимость с существующей инфраструктурой. В процессе внедрения архитектура проекта была скорректирована с учётом распределения нагрузки между центральными узлами. Взаимодействие с Eltex осуществлялось через техническую поддержку и сопровождалось проработкой конфигурационных рекомендаций и схем масштабирования.

На текущем этапе заказчик имеет унифицированную аппаратную платформу с возможностью дальнейшего масштабирования.

«Замена телекоммуникационного оборудования – важный этап модернизации инфраструктуры. Необходимость модернизации вызвана такими факторами, как рост нагрузки, необходимость импортозамещения и уход с отечественного рынка зарубежных компаний. На замену зарубежным вендорам приходят отечественные производители, каждый из которых предлагает широкую палитру телекоммуникационных устройств. Выбор среди существующего многообразия не прост. В проекте замены оборудования региональной сети считаю, что в выборе в пользу оборудования Eltex мы не ошиблись. Кроме незначительных корректировок, которые обязательно сопровождают большие проекты, больших сложностей с внедрением не встретили. Оборудование, которое использовали в проекте, полностью отвечает требованиям по составу технологий и представляет собой качественного конкурента аналогичным решениям западных производителей. Хочу выразить благодарность всей команде Eltex. Благодаря совместным усилиям проект находится на стадии завершения. Затруднения, которые возникли в процессе реализации, устранены, решения и дальнейшее развитие понятно. Благодарю за сотрудничество и поддержку», – сказал Николай Дроздов, заместитель начальника управления инфраструктуры «Росгосстраха».

В компании Eltex отметили, что линейка сервисных маршрутизаторов ESR продолжает развиваться. В частности, новым преемником модели ESR-3100 стала модель ESR-3150, ориентированная на более высокую производительность. Оборудование линейки доступно для бесплатного тестирования.