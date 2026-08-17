Eltex запустил программу подготовки и сертификации инженеров по построению IP-фабрик для ЦОД

Российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования Eltex расширил программу подготовки сетевых инженеров по направлению Data Center. Академия Eltex запустила углубленный курс «Построение и эксплуатация IP-фабрик на оборудовании Eltex v.1», посвященный проектированию, настройке и диагностике современных сетей центров обработки данных. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Развитие виртуализации, рост объемов east-west-трафика и необходимость быстро масштабировать инфраструктуру меняют требования к архитектуре сетей ЦОД. Традиционная иерархическая модель в таких условиях имеет ряд ограничений, поэтому одним из подходов к построению современных дата-центров становится IP-фабрика на базе архитектуры Spine-Leaf.

Новая программа рассчитана на специалистов с уверенными знаниями сетевых технологий, которые работают или планируют работать с инфраструктурой ЦОД. Курс входит в обновленную многоступенчатую систему обучения и сертификации Академии Eltex и помогает подготовиться к индустриальному сертификационному экзамену Eltex по направлению Data Center.

В отличие от обучения отдельным технологиям, программа нового курса построена вокруг создания полноценной IP-фабрики. Слушатели начинают с архитектуры Spine-Leaf и особенностей организации трафика в ЦОД, после чего последовательно разворачивают underlay-сеть на базе OSPF и BGP и overlay-сеть с применением EVPN/VXLAN. Отдельные блоки посвящены отказоустойчивости, межсетевому взаимодействию, подключению серверов и диагностике инфраструктуры.

«В IP-фабрике недостаточно уметь точечно настраивать отдельные элементы. Важно видеть архитектуру целиком и понимать бизнес-процессы, лежащие в основе ЦОД: понимать, как взаимодействуют физическая сеть и виртуальная сеть арендатора, как обеспечиваются связность и отказоустойчивость, что происходит с трафиком на каждом этапе и где искать причину проблемы, если что-то работает не так. Поэтому курс построен не вокруг изучения отдельных технологий, а вокруг создания полноценной IP-фабрики. Слушатели шаг за шагом собирают и тестируют ее на реальном оборудовании Eltex. В итоге формируется не набор отдельных навыков, а системное понимание того, как проектировать и эксплуатировать такую инфраструктуру», – отметил Виталий Сокол, заместитель руководителя Академии Eltex.

Практическая часть проводится на коммутаторах Eltex MES. В ходе лабораторных работ участники самостоятельно настраивают компоненты underlay- и overlay-сетей, EVPN Multihoming, межсетевое взаимодействие и другие механизмы, а также отрабатывают диагностику проблем связности, маршрутизации и коммутации.

Программа рассчитана на системных администраторов, специалистов технических и инженерных служб, инженеров сопровождения и технической поддержки, а также сетевых инженеров, специализирующихся на технологиях ЦОД.

Продолжительность курса составляет 32 академических часа – четыре дня. По завершении программы предусмотрен финальный экзамен: одна попытка включена в обучение и может быть использована в день окончания курса.

Запуск программы продолжает развитие многоступенчатой системы подготовки специалистов Академии Eltex. Обучение сочетает фундаментальную теоретическую подготовку с практической работой на оборудовании производителя и ориентировано на задачи, с которыми инженеры сталкиваются при эксплуатации реальной инфраструктуры.