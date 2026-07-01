Eltex запускает производство промышленных коммутаторов с поддержкой PTP и PRP для сетей АСУ ТП

Вендор сетевого оборудования Eltex объявляет о запуске производства новых промышленных коммутаторов MES3510DS-24F и MES3510S-08P, предназначенных для построения сетевой инфраструктуры автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Новые модели ориентированы на применение в энергетике, нефтегазовой отрасли, металлургии, транспортной инфраструктуре и других средах, где предъявляются повышенные требования к надёжности и отказоустойчивости оборудования. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

«Рынок АСУ ТП сегодня развивается одновременно под влиянием двух факторов: модернизации промышленных предприятий и перехода на отечественную технологическую базу. Вместе с этим меняются и требования к промышленным сетям. Заказчикам недостаточно стандартной коммутации – инфраструктура должна обеспечивать высокоточную синхронизацию времени, непрерывность обмена данными и готовность к работе в критически важных технологических процессах. Именно эти требования стали основой при разработке новых промышленных коммутаторов Eltex», – сказал Роман Полухин, продакт-менеджер направления ШПД Eltex.

Одной из ключевых особенностей новых устройств стала поддержка протокола синхронизации времени PTP (IEEE 1588v2), обеспечивающего согласованную работу распределённых устройств с точностью до долей микросекунды. Такая функциональность востребована в системах релейной защиты и автоматики, цифровых подстанциях, железнодорожной инфраструктуре, а также на предприятиях нефтегазового комплекса, где корректная временная привязка событий является обязательным условием безопасной эксплуатации оборудования.

Eltex запускает производство промышленных коммутаторов с поддержкой PTP и PRP для сетей АСУ ТП

Для повышения отказоустойчивости реализована поддержка протокола параллельного резервирования PRP (Parallel Redundancy Protocol). Технология позволяет одновременно передавать данные по двум независимым сетям и обеспечивает нулевое время переключения при отказе одного из каналов связи без потери кадров. Это особенно важно для технологических процессов, где даже кратковременный разрыв связи может привести к нарушению работы систем управления.

MES3510S-08P предназначен для полевого уровня АСУ ТП и оснащен портами PoE+ мощностью до 30 Вт на порт для подключения периферийных устройств. MES3510DS-24F ориентирован на уровень управления и агрегации и оснащён оптическими интерфейсами высокой плотности подключения, а также поддерживает резервирование блоков питания с возможностью горячей замены.

Обе модели относятся к классу L3-коммутаторов и поддерживают динамическую маршрутизацию (OSPF, IS-IS, BGP), технологию VRF для изоляции трафика, а также комплекс механизмов защиты промышленной инфраструктуры, включая L2–L4 ACL, IP Source Guard и Dynamic ARP Inspection.