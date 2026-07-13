Eltex открывает предзаказ на ME6008 – самый производительный магистральный маршрутизатор в линейке

Компания Eltex открывает предзаказ на ME6008 – флагманский магистральный маршрутизатор серии ME с максимальной производительностью фабрики коммутации до 19,2 Тбит/с. Устройство разработано и произведено в России. Основная область применения – операторские сети: пограничная агрегация на стыке с другими операторами, агрегация магистрального трафика в ядре IP/MPLS-сети, узлы обмена трафиком. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Роман Полухин, менеджер продукта ШПД, Eltex: «Мы проектировали ME6008 как решение для наиболее нагруженных участков операторской сети. В сегменте Mobile Backhaul маршрутизатор способен агрегировать трафик большого количества базовых станций, а на опорной сети – выполнять функции P- или PE-маршрутизатора, обеспечивая построение масштабируемой IP/MPLS-инфраструктуры между городами. Именно в этих сценариях максимально раскрываются возможности устройства».

ME6008 построен на модульной платформе в 19-дюймовом евроконструктиве 15U. Шасси вмещает до восьми линейных модулей, четырех модулей фабрики коммутации и двух модулей управления. В зависимости от модели линейной карты производительность составляет 1,2 и 2,4 Гбит/c на слот соответственно.

Eltex открывает предзаказ на ME6008 – самый производительный магистральный маршрутизатор в линейке

В отличие от предыдущего флагмана Eltex ME5000M, новое устройство имеет структуру расположения модулей «крест-накрест»: линейные карты установлены горизонтально спереди, фабрики коммутации – вертикально сзади. Такая компоновка убирает промежуточные карты backplane, благодаря чему увеличивается пропускная способность между модулями и становится возможным сквозной продув front-to-back для эффективного охлаждения.

Устройство поддерживает полный стек операторских функций: MPLS L2/L3VPN, EVPN/MPLS, VPWS, VPLS (Kompella/Martini), EVPN/VXLAN, Trafic Engineering. Все сменные модули, включая блоки питания, вентиляторы и линейные карты, поддерживают горячую замену. Программная отказоустойчивость реализована с помощью Non-stop forwarding, Graceful Restart.