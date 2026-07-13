Разделы

Электроника Импортонезависимость
|

Eltex открывает предзаказ на ME6008 – самый производительный магистральный маршрутизатор в линейке

Компания Eltex открывает предзаказ на ME6008 – флагманский магистральный маршрутизатор серии ME с максимальной производительностью фабрики коммутации до 19,2 Тбит/с. Устройство разработано и произведено в России. Основная область применения – операторские сети: пограничная агрегация на стыке с другими операторами, агрегация магистрального трафика в ядре IP/MPLS-сети, узлы обмена трафиком. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Роман Полухин, менеджер продукта ШПД, Eltex: «Мы проектировали ME6008 как решение для наиболее нагруженных участков операторской сети. В сегменте Mobile Backhaul маршрутизатор способен агрегировать трафик большого количества базовых станций, а на опорной сети – выполнять функции P- или PE-маршрутизатора, обеспечивая построение масштабируемой IP/MPLS-инфраструктуры между городами. Именно в этих сценариях максимально раскрываются возможности устройства».

ME6008 построен на модульной платформе в 19-дюймовом евроконструктиве 15U. Шасси вмещает до восьми линейных модулей, четырех модулей фабрики коммутации и двух модулей управления. В зависимости от модели линейной карты производительность составляет 1,2 и 2,4 Гбит/c на слот соответственно.

me6008_700_500.jpg

Eltex открывает предзаказ на ME6008 – самый производительный магистральный маршрутизатор в линейке
Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ
Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ цифровизация

В отличие от предыдущего флагмана Eltex ME5000M, новое устройство имеет структуру расположения модулей «крест-накрест»: линейные карты установлены горизонтально спереди, фабрики коммутации – вертикально сзади. Такая компоновка убирает промежуточные карты backplane, благодаря чему увеличивается пропускная способность между модулями и становится возможным сквозной продув front-to-back для эффективного охлаждения.

Устройство поддерживает полный стек операторских функций: MPLS L2/L3VPN, EVPN/MPLS, VPWS, VPLS (Kompella/Martini), EVPN/VXLAN, Trafic Engineering. Все сменные модули, включая блоки питания, вентиляторы и линейные карты, поддерживают горячую замену. Программная отказоустойчивость реализована с помощью Non-stop forwarding, Graceful Restart.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Эрнест Сюч, «ИндаСофт»: Реально изменили промышленность те технологии, которые помогли связать данные, процессы и управленческие решения

Создан первый в мире квантовый тепловой двигатель на основе сверхпроводников

Надо ли внедрять ИИ в документооборот

Китайцы создают интерфейс мозг-компьютер, не требующий делать дырку в черепе

Коммуникационная инфраструктура распределенной команды: 5 слоев, без которых удаленка деградирует

Власти установили для детей нормы пользования гаджетами. До 16 лет - не более двух часов в день

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще