Разделы

ПО Софт
|

Пограничный контроллер сессий vESBC подтвердил совместимость со средой виртуализации zVirt

Компания Eltex завершила тестирование программного пограничного контроллера сессий vESBC в отечественной среде виртуализации zVirt российской компании Orion soft. По итогам испытаний подтверждена полная совместимость решений и корректность их совместной работы. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнерских интеграций Orion soft: «Совместное использование vESBC и zVirt позволит выполнить требования регуляторов и создать на основе отечественных решений инфраструктуру корпоративной связи, готовую к высоким нагрузкам и масштабированию. Виртуализация обеспечит стабильную и отказоустойчивую работу программного пограничного контроллера сессий, а решение Eltex – безопасность, производительность и управляемость VoIP-сетей».

Тестирование проходило в сервисном центре VoIP Eltex в рамках проекта по переводу корпоративной связи крупного холдинга пищевой промышленности на отечественные ИТ-решения. В инфраструктуре заказчика используется платформа виртуализации zVirt, поэтому перед инженерами стояла задача подтвердить возможность стабильного развертывания и эксплуатации vESBC в данной среде.

Программный контроллер был установлен в среду zVirt версии 5.0 в режиме StandAlone All-in-One. Развертывание выполнялось по официальной документации без привлечения технической поддержки разработчика платформы виртуализации. В ходе настройки специалисты проверили корректность запуска системы, активацию лицензий и конфигурирование сетевых параметров.

Анна Лопатина, руководитель отдела продаж VoIP, Eltex: «Отечественные продукты сферы ИТ дошли до того этапа, на котором их совместная работа не требует никаких дополнительных ресурсозатрат – только работа инженеров по документации. Производители решений становятся партнерами, а заказчики получают готовые решения без метаний между двух огней».

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

После установки решение прошло проверку в реальных сценариях эксплуатации. В процессе испытаний система продемонстрировала стабильность, замечаний к работе выявлено не было.

По итогам тестирования платформа zVirt внесена в даташит vESBC и сопроводительную документацию в качестве рекомендованной среды виртуализации, также vESBC добавлен в матрицу совместимости на сайте Orion soft.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Тугов, Selectel: Интерес к ИИ заметно расширяется за счет компаний не из ИТ-сектора

Раньше было лучше? Microsoft продлила поддержку Windows 10 на целый год – никто не хочет переходить на Windows 11

Евгений Мартынов, «Рег.облако»: В Россию приходит мировой тренд  —  доступ к ИИ за токены

Настоящий интеллект побеждает. Нейросети обходятся компаниям дороже, чем живые программисты

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО

VK выгнали из App Store. «Вконтакте» и «Одноклассники» недоступны на iPhone

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального беспроводного пылесоса Dreame Z40 TangleCut Flex+: больше никаких ножниц

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще