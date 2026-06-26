Пограничный контроллер сессий vESBC подтвердил совместимость со средой виртуализации zVirt

Компания Eltex завершила тестирование программного пограничного контроллера сессий vESBC в отечественной среде виртуализации zVirt российской компании Orion soft. По итогам испытаний подтверждена полная совместимость решений и корректность их совместной работы. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнерских интеграций Orion soft: «Совместное использование vESBC и zVirt позволит выполнить требования регуляторов и создать на основе отечественных решений инфраструктуру корпоративной связи, готовую к высоким нагрузкам и масштабированию. Виртуализация обеспечит стабильную и отказоустойчивую работу программного пограничного контроллера сессий, а решение Eltex – безопасность, производительность и управляемость VoIP-сетей».

Тестирование проходило в сервисном центре VoIP Eltex в рамках проекта по переводу корпоративной связи крупного холдинга пищевой промышленности на отечественные ИТ-решения. В инфраструктуре заказчика используется платформа виртуализации zVirt, поэтому перед инженерами стояла задача подтвердить возможность стабильного развертывания и эксплуатации vESBC в данной среде.

Программный контроллер был установлен в среду zVirt версии 5.0 в режиме StandAlone All-in-One. Развертывание выполнялось по официальной документации без привлечения технической поддержки разработчика платформы виртуализации. В ходе настройки специалисты проверили корректность запуска системы, активацию лицензий и конфигурирование сетевых параметров.

Анна Лопатина, руководитель отдела продаж VoIP, Eltex: «Отечественные продукты сферы ИТ дошли до того этапа, на котором их совместная работа не требует никаких дополнительных ресурсозатрат – только работа инженеров по документации. Производители решений становятся партнерами, а заказчики получают готовые решения без метаний между двух огней».

После установки решение прошло проверку в реальных сценариях эксплуатации. В процессе испытаний система продемонстрировала стабильность, замечаний к работе выявлено не было.

По итогам тестирования платформа zVirt внесена в даташит vESBC и сопроводительную документацию в качестве рекомендованной среды виртуализации, также vESBC добавлен в матрицу совместимости на сайте Orion soft.