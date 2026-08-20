Более 14 тыс. коммутаторов Eltex внедрено в инфраструктуру «Электронного города»

Eltex и «Электронный город» подвели итоги более чем десятилетнего сотрудничества. За это время в инфраструктуру сети доступа крупного новосибирского провайдера внедрено более 14 тыс. коммутаторов Eltex серии MES нескольких поколений. Оборудование поэтапно дополняло действующую сеть по мере роста абонентской базы и требований к скорости подключения. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Под брендом «Электронный город» компания «Новотелеком», входящая в холдинг «ЭР-Телеком», предоставляет цифровые услуги жителям и организациям. Провайдер располагает крупнейшей сетью в Новосибирске, которая продолжает развиваться. Рост абонентской базы требует увеличения числа портов, модернизации узлов связи и одновременного сохранения высокой стабильности сервисов.

Для сети требовались коммутаторы доступа с резервным питанием от батарей 12 В и возможностью мониторинга их работы, расширенными функциями L2 и поддержкой открытых стандартов. Оборудование должно было работать с развернутой инфраструктурой и без доработок подключаться к собственной системе мониторинга.

В разные годы провайдер внедрял 24-портовые MES2124MB, модели MES2324B и MES2424B с 10-гигабитными аплинками, 48-портовые MES2348B и оптические MES2324FB. Все коммутаторы – с поддержкой резервного питания от аккумуляторных батарей. Новые поколения оборудования дополняли существующую платформу, поэтому модернизация проводилась последовательно, без массовой замены устройств и перестройки эксплуатации.

Перед масштабированием каждая модель проходила лабораторные испытания и пилотную эксплуатацию под реальной нагрузкой. Единая логика конфигурирования упростила переход между поколениями, а поддержка стандартов RFC обеспечила интеграцию с действующим мониторингом и совместимость с решениями других производителей.

Игорь Чумаков, директор Управления эксплуатации ООО «Новотелеком»: «C компанией Eltex мы сотрудничаем давно и успешно. В основе нашего многолетнего партнерства – открытая позиция, внимание к пожеланиям заказчика (именно так появились коммутаторы со встроенным ИБП) и готовность к изменениям. Как и при реализации любого крупного проекта, возникали ситуации, требовавшие особого внимания. Благодаря взаимной открытости и стремлению к результату мы вместе с Eltex находим эффективные решения».

Более чем десятилетний проект показал эффективность последовательного развития инфраструктуры на решениях Eltex. Сотрудничество продолжается. «Электронный город» уже закупил первую партию мультигигабитных коммутаторов Eltex с портами 2,5 Гбит/с для новых внедрений и перспективных тарифных планов.