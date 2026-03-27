Разделы

ПО Софт
|

Платформа интеллектуальной видеоаналитики EVI от Eltex получила крупное обновление

Вендор сетевого оборудования Eltex объявил о выходе обновления платформы видеонаблюдения и видеоаналитики EVI до версии 1.5. Новый релиз сфокусирован на расширении сценариев аналитики, повышении удобства работы операторов и администраторов, а также на упрощении интеграции с оборудованием Eltex. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

«В версии 1.5 мы продолжаем уходить от жесткой связки сценариев безопасности с отдельными модулями. Пользователи все чаще хотят решать задачи видеоаналитики автономно – без обязательного внедрения СКУД. Параллельно мы усиливаем операционные сценарии: уведомления, визуализацию событий, работу с гостями. Это логичное развитие платформы, которое запрашивали заказчики», – отметил Александр Осокин, менеджер по продукту Media Eltex.

В EVI 1.5 распознавание лиц и автомобильных номеров стало доступно автономно, через списки, без необходимости устанавливать модуль СКУД. Настройка IP-камер Eltex стала проще, а взаимодействие с ними – более стабильным и предсказуемым в рамках единой экосистемы.

Среди важных обновлений в интерфейсе – добавление гостевых визитов. Новый инструмент для создания графиков посещений облегчает контроль временного доступа. Обновлен таймлайн событий архива, где срабатывания визуально выделяются цветом, что ускоряет анализ инцидентов. Также операторы теперь могут получать уведомления об инцидентах напрямую в веб- и десктоп-клиенты, что позволяет оперативно реагировать без постоянного контроля видеопотоков.

Как превратить ERP из учетной системы в систему управления цифровизация

Релиз включает оптимизацию и другие доработки, направленные на повышение стабильности и удобства повседневной работы с платформой.

Компания представила продукт на рынке в 2025 г. Сейчас Eltex набирает участников для программы бесплатного тестирования. Платформу для видеонаблюдения EVI можно протестировать в реальных проектах. На основе обратной связи разработчики расширяют функционал системы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


