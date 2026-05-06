В Eltex рассказали, как ИИ-видеоаналитика EVI помогает создать «умное предприятие»

Разработчик и производитель телеком-оборудования и ПО Eltex представил подход к построению «умного предприятия» на базе EVI – многофункциональной платформы для построения систем видеонаблюдения с возможностями интеллектуальной аналитики. Решение позволяет перейти от классического мониторинга периметра к управлению событиями в реальном времени. Это позволяет снизить нагрузку на операторов и повысить прозрачность процессов. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Аналитика в EVI реализует подход, при котором видеонаблюдение становится основой для создания сценариев автоматизации. Администраторы задают правила реакции системы на события, что позволяет сократить участие человека в рутинных операциях и повысить прозрачность процессов.

«Иногда мы сравниваем EVI с «умным домом», но по сути это уже уровень «умного предприятия», где сценарии работают в масштабе не одной квартиры, а всего объекта. Это единая экосистема, где все события и действия согласованы между собой. Камеры Eltex фиксируют происходящее, аналитика интерпретирует события, а система запускает заданные сценарии. Такие сценарии пользователь настраивает один раз, дальше платформа работает автоматически. Решение автоматизирует задачи операторов, повышая прозрачность процессов и минимизируя риски, связанные с человеческим фактором», – сказал Александр Осокин, менеджер по продукту направления Media Eltex.

В системе реализована функция детекции движения с возможностью настройки зон контроля и условий срабатывания. В одном из типовых сценариев, на складе в ночное время, система фиксирует несанкционированное проникновение, определяет зону события и передаёт оператору сигнал тревоги для оперативного реагирования.

Функция распознавания лиц позволяет автоматизировать контроль доступа. Пользователи распределяются по группам с заданными правами доступа по времени и локациям. Это дает возможность создавать различные сценарии, такие как ограничение перемещений сотрудников по зонам предприятия. Дополнительно реализованы сценарии работы со списками без привязки к персональным данным – например, для выявления нежелательных посетителей или информирования персонала о приходе VIP-гостей. При работе с подрядчиками и посетителями можно задавать временные рамки пребывания на объекте, при отклонении от которых система формирует уведомления и сохраняет историю перемещений.

Аналогичный подход применяется для транспортных средств. Система распознает автомобильные номера, сопоставляет их с базой данных и выполняет заданные сценарии. В практических сценариях, например, в жилых комплексах, используется общий список разрешённых номеров, при совпадении с которым система автоматически инициирует открытие ворот или шлагбаума. Дополнительно могут задаваться правила, учитывающие время доступа, тип транспорта и другие параметры.

Контроль перемещений по объекту реализуется с помощью функции пересечения линий и входа/выхода из зон. Администратор задаёт границы и условия, при которых события считаются допустимыми или требующими реакции. Это позволяет отслеживать не только факт присутствия человека, но и корректность его перемещения по территории.