Eltex запускает серийный выпуск консольного сервера SCS-32

В каталоге Eltex появился новый класс производимого оборудования – консольные сервера. Первая модель SCS-32 запущена в серийное производство, она уже доступна для заказа и бесплатного тестирования. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Консольный сервер нужен там, где есть удаленные площадки с оборудованием, которым нужно управлять. Это могут быть коммутаторы, маршрутизаторы, серверы, контроллеры, ИБП и другие устройства. У большинства из них есть консольный порт для прямого управления. SCS-32 подключается к ним, обеспечивая администратору единую точку доступа через IP-сеть.

Роман Полухин, менеджер продукта ШПД, Eltex: «Современная инфраструктура может быть распределена по множеству площадок, и держать инженера рядом с каждой стойкой не всегда возможно. Мы разработали устройство, которое гарантирует доступ к консоли оборудования удаленно – независимо от того, в рабочем оно состоянии или аварийном».

SCS-32 оснащен 32 портами RS-232 (RJ-45) для подключения к целевому оборудованию и двумя uplink-портами 10G (SFP+). Дополнительно доступны два порта USB 3.0, консольный порт для управления самим сервером и порт Dial-up. Консольные порты работают в режиме DCE и согласованы с DTE-портами целевого оборудования: для подключения не нужен без rollover-кабель, достаточно обычного провода RJ-45. Питание резервируется по схеме 1+1 с горячей заменой блоков.

Удаленный доступ организован по SSH с поддержкой IPv4 и IPv6. Аутентификация через RADIUS и TACACS+ позволяет встроить SCS-32 в корпоративную систему управления доступом. Поддерживаются списки доступа ACL и статическая маршрутизация, журналирование событий ведется по Syslog.

SCS-32 поддерживает Reverse SSH для работы через NAT и файрволы, когда прямое входящее подключение к серверу закрыто. Генерация BREAK-сигналов на каждый порт позволяет восстановить доступ к оборудованию без выезда на площадку.