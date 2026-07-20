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Eltex расширяет линейку операторского оборудования флагманским xPON-терминалом MA5160

Компания Eltex объявляет о начале производства по индивидуальным заказам станционного xPON-терминала большой емкости MA5160 – флагмана линейки операторских оптических терминалов вендора. Он предназначен для построения и модернизации оптических сетей масштаба крупного города и отвечает ключевому запросу операторов – обеспечить одновременную поддержку стандартов GPON и XGS-PON в условиях лавинообразного роста трафика и спроса на современные TriplePlay-сервисы. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Роман Полухин, менеджер продукта ШПД, Eltex: «Сегодня важно не просто обеспечить скорость, но и создать устойчивую платформу для развития сервисов. MA5160 дает операторам инструмент для плавной миграции на 10G-PON и одновременной поддержки действующей абонентской базы без технологических компромиссов, с высоким уровнем масштабируемости и отказоустойчивости».

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

MA5160 выполнен в модульном корпусе 11U и конфигурируется под задачи конкретной сети. Шасси вмещает до 16 линейных карт – суммарно до 256 PON-портов. Производительность составляет 3,2 Тбит/с, поддерживается установка двух управляющих коммутаторов в режиме горячего резерва по схеме 1+1. Для подключения к транспортной сети предусмотрены четыре порта 25G (SFP28) и шесть портов 100G (QSFP28). Максимальная абонентская емкость достигает 65536 пользователей XGS-PON или до 32768 пользователей GPON.

Линейка интерфейсных модулей включает карты GPON, XGS-PON и Combo-PON. Последние позволяют осуществлять бесшовную миграцию на стандарт 10G-PON без использования внешних сумматоров, работая с разными типами абонентских устройств на одном порту. Все модули поддерживают функцию RSSI для удаленного контроля уровня сигнала и диагностики линии.

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