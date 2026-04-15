Eltex запускает в серийное производство флагманский Wi-Fi-контроллер WLC-3350 для управления крупными беспроводными сетями

Компания Eltex объявила о запуске серийного производства контроллера беспроводного доступа WLC-3350. Новая модель – флагман линейки WLC, который предназначен для создания больших Wi-Fi сетей и управления ими.

Александр Смит, менеджер по продукту Wi-Fi Eltex, сказал: «Новый контроллер – это ответ на растущие требования крупных предприятий, где Wi-Fi давно перестал быть опцией и является неотъемлемой частью инфраструктуры. WLC-3350 существенно увеличивает масштаб управляемых беспроводных сетей, позволяя нашим заказчикам строить беспроводные сети любого размера без компромиссов в производительности и надёжности».

Благодаря новой аппаратной платформе WLC-3350 значительно превосходит флагман предыдущего поколения WLC-3200 по числу управляемых точек доступа. Новая модель может управлять 5 тыс. точек доступа из коробки, а дополнительная лицензия увеличивает количество до 7 тыс. Для сравнения: предыдущий флагман WLC-3200 поддерживает до 1 тыс. точек доступа в базе и до 3 тыс. по лицензии.

WLC-3350 оснащен 8 combo-портами 1G (RJ-45/SFP) и 4 портами 25G (SFP28). По сравнению с WLC-3200, где использовались 12 портов 25G SFP, новая конфигурация обеспечивает большую гибкость подключения к инфраструктуре, сохраняя высокоскоростные аплинки для необходимой пропускной способности.

WLC-3350 построен на платформе сервисных маршрутизаторов ESR и, помимо управления беспроводной сетью, выполняет функции маршрутизатора с поддержкой туннелирования, межсетевого экрана, а также системы обнаружения и предотвращения вторжений в проводном (IDS/IPS) и беспроводном (WIDS/WIPS) сегментах. Контроллер поддерживает два режима работы: Central Forwarding с терминацией трафика на контроллере (L3) и Local Switching с локальной коммутацией без участия контроллера (L2).

Новая модель обеспечивает полный набор инструментов для управления Wi-Fi-инфраструктурой на основе точек доступа Eltex: единую точку управления, централизованное обновление прошивок и конфигураций, мониторинг состояния и производительности сети в реальном времени. Встроенная система AirTune автоматически оптимизирует радиопараметры точек доступа.

WLC-3350 поддерживает бесшовный роуминг IEEE 802.11 k/r/v, стандарты Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 и Wi-Fi 7, современную аутентификацию WPA2/WPA3 в версиях Personal и Enterprise, открытые сети с шифрованием OWE, авторизацию администраторов через RADIUS, TACACS+ и LDAP, а также управление через систему ECCM.