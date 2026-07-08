Eltex выпустил версию 2.8 системы управления сетевым оборудованием ECCM

Компания Eltex представила версию 2.8 системы управления сетевым оборудованием ECCM. Обновление расширяет возможности для задач эксплуатации в уже работающей сети. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Роман Полухин, менеджер продукта ШПД, Eltex: «ECCM развивается как система для повседневной эксплуатации. Обновление предоставляет администратору больше контекста по происходящему в сети и новые инструменты управления и мониторинга. Мы стремимся минимизировать рутину, позволяя инженерам сосредоточиться на стратегических задачах развития инфраструктуры».

В ECCM 2.8 появилась поддержка IP-фабрик, созданных вне системы. Система автоматически определяет роли коммутаторов, строит топологию и позволяет дальше работать с фабрикой централизованно через интерфейс системы.

Функциональность работы с IP-фабриками в ECCM дополнили новыми средствами мониторинга маршрутизации. В новой версии появилась возможность контролировать BGP- и OSPF-соседства на Underlay- и Overlay-уровнях. Информация доступна как по всей фабрике, так и по отдельным устройствам. При изменении состояния соседств ECCM отправляет уведомления администраторам, что помогает быстрее выявлять проблемы связности и сокращать время реакции на сбои.

Отдельный блок изменений касается беспроводной сети. В версии 2.8 добавлены графики отображения событий с клиентами, подключенными к точкам доступа. На них отображаются изменения RSSI, SNR, скорости передачи данных, история подключений и роуминга.

Для наглядной работы с Wi‑Fi-инфраструктурой в ECCM добавили размещение точек доступа на схеме помещения. Это упрощает инвентаризацию, помогает быстрее находить нужные устройства и ускоряет реакцию на инциденты.

Также расширены возможности управления сервисами на маршрутизаторах ESR, vESR и контроллерах WLC и vWLC. Через интерфейс ECCM теперь доступны настройки синхронизации времени NTP и управление хранилищем Key Chain для повторного использования ключей в разных сервисах.

Для регулярной операционной работы в системе появился инструмент генерации отчетов. Теперь пользователь может самостоятельно задавать нужные параметры по устройствам и интерфейсам, формировать отчеты и экспортировать данные в формате CSV.

Среди общих обновлений версии – улучшенный поиск устройств на карте сети с учетом всех подкарт, расширенное журналирование пользовательских действий и поддержка трехдиапазонных точек доступа Eltex с поддержкой Wi‑Fi 7.