Eltex cнизил цены на оборудование для операторов связи

Вендор Eltex пересмотрел ценовую политику и снизил стоимость станционного оборудования GPON и GEPON OLT, ориентированного на рынок операторов связи. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

«Мы реорганизовали многие внутренние процессы и добились снижения себестоимости за счет масштабирования производства. Дополнительно был пересмотрен подход к логистике, что позволило сократить сопутствующие издержки и повысить предсказуемость поставок. Мы смогли снизить стоимость оборудования, сохранив качество и функциональность», — сказал Владимир Малофеев, руководитель отдела продаж ШПД Eltex.

Изменение цены стало результатом комплексной оптимизации производственных линий и логистических процессов. Параллельно вендор увеличил объемы выпускаемой продукции.