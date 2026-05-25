Eltex расширяет присутствие на телеком-рынке в Узбекистане

Вендор телекоммуникационного оборудования Eltex продолжает развивать международное направление. Eltex расширяет присутствие на телеком-рынке в Узбекистане. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Сегодня рынок Узбекистана демонстрирует высокие темпы цифровизации и активный рост телекоммуникационной инфраструктуры. В стране расширяются оптические сети, модернизируются мобильные сети связи, увеличивается объем интернет-трафика и растет потребность в отказоустойчивых инфраструктурных решениях для операторского и корпоративного сегментов.

Специалисты Eltex представили ключевые направления экосистемы Eltex: коммутаторы, сервисные и магистральные маршрутизаторы, оборудование для беспроводных сетей, решения для IP-телефонии, видеонаблюдения и программные платформы управления инфраструктурой.

«Рынок телекоммуникация в Узбекистане сегодня находится в очень активной стадии развития. Мы видим высокий интерес не только к базовой модернизации, но и к комплексным инфраструктурным проектам. Поэтому для нас важны такие встречи как Eltex Day. Они позволяют напрямую обсуждать задачи рынка и выстраивать долгосрочное технологическое сотрудничество. С пониманием локальной специфики и актуальных задач мы сможем предлагать решения, востребованные рынком», – сказал Михаил Моисеев, руководитель департамента зарубежных проектов Eltex.

Компания также провела ряд рабочих встреч с представителями телеком-рынка и системными интеграторами. В Eltex отмечают, что международное направление становится одним из важных векторов развития компании, а страны Центральной Азии – перспективным регионом для дальнейшего сотрудничества.