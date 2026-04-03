Eltex увеличил объемы производства IP-телефонов на фоне роста спроса со стороны бизнеса

Российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования Eltex сообщил об увеличении объемов производства корпоративных IP-телефонов. Решение связано с ростом спроса со стороны предприятий, пересматривающих подходы к организации корпоративной связи на фоне перебоев интернета. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

В начале 2026 г. корпоративные клиенты чаще сталкиваются с нестабильной доступностью отдельных онлайн-сервисов, задержками соединений и ограничениями функциональности привычных инструментов коммуникации. Это стимулирует бизнес к переходу на решения, не зависящие от внешней инфраструктуры.

«Сегодня компании пересматривают архитектуру корпоративных коммуникаций с точки зрения устойчивости. Если раньше акцент делался на удобстве облачных сервисов, то сейчас на первый план выходит предсказуемость работы. Собственная VoIP-инфраструктура и оконечные устройства позволяют минимизировать зависимость от внешних платформ и обеспечивают стабильность связи даже в условиях нестабильного доступа к интернет-ресурсам», – отметила Анна Лопатина, руководитель направления VoIP Eltex.

За I квартал 2026 г. компания поставила более 40 тыс. телефонов заказчикам по всей России. На собственных складах предприятия сформирован запас свыше 20 тыс. устройств. Увеличение производственных объемов в Eltex позволило сократить сроки поставки оборудования и обеспечить доступность устройств для проектов различного масштаба – от корпоративных внедрений до операторских решений.

Линейка IP-телефонов компании включает модели для различных сценариев использования: от базовых устройств для офисных сотрудников до решений с расширенными функциями, поддержкой беспроводных технологий и возможностью интеграции в сложные VoIP-инфраструктуры.

Развитие направления корпоративной телефонии остается одним из ключевых для Eltex. Компания продолжает расширять продуктовую линейку и готовит к выпуску новые модели устройств в 2026 г. В III квартале начинается серийное производство видеотелефона с сенсорным экраном, в четвертом квартале появится бюджетная модель с цветным экраном.