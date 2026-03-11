Разделы

Eltex выпустил NAICE 1.1 — обновленную версию системы контроля сетевого доступа

Вендор Eltex объявил о выпуске версии 1.1 системы контроля сетевого доступа NAICE. Обновление направлено на расширение возможностей интеграции с корпоративной ИТ-инфраструктурой, повышение уровня информационной безопасности и упрощение администрирования. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

С новой версией в системе реализован раздел «Настройки системы». Параметры, ранее задаваемые через переменные окружения на сервере, теперь доступны в WEB-интерфейсе. В рамках раздела добавлен инструмент «Парольные политики», позволяющий привести локальные учетные записи к корпоративным стандартам безопасности. Администратор может задать минимальную длину пароля, требования к обязательным символам и запретить совпадение пароля с логином.

В версии 1.1 реализована интеграция с SMTP-сервером для автоматической отправки e-mail-уведомлений. Система может направлять учетные данные пользователям при создании или изменении их учетных записей.

Расширены возможности взаимодействия с внешними источниками идентификации – Microsoft Active Directory и LDAP. Дополнительно реализована поддержка LDAPS – шифрованного обмена с LDAP-сервером. Для работы с внешними соединениями в системе предусмотрен раздел «Сертификаты», позволяющий загружать сертификаты доверенных центров сертификации.

Начиная с версии 1.1, NAICE официально интегрирован с Peeper – системой мониторинга программных продуктов Eltex. Интеграция обеспечивает сбор и анализ метрик, формирование алертов и позволяет заблаговременно выявлять потенциальные инциденты в работе серверов и приложений.

Расширен перечень поддерживаемых платформ виртуализации. Пользователям доступен образ виртуальной машины на базе «Ред ОС», что упрощает внедрение решения в инфраструктурах с требованиями к использованию российских операционных систем.

Сейчас Eltex активно тестирует программное решение NAICE и собирает обратную связь от пользователей, чтобы улучшить работу с платформой.

