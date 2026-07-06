Eltex представил новый клиент EVI Player для платформы интеллектуального видеонаблюдения

Компания Eltex выпустила обновление платформы интеллектуального видеонаблюдения EVI. Ключевым нововведением которого стал EVI Player – новый клиент для работы с видеонаблюдением, архивом и событиями. Решение ориентировано на повышение удобства повседневной работы операторов и администраторов систем безопасности. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

EVI Player пришел на смену прежнему видеоклиенту. В интерфейсе появились закладки на таймлайне архива, улучшена работа с камерами типа «рыбий глаз», реализованы автоматические обновления и просмотр системного журнала. Одновременно мы повысили качество воспроизведения трансляций и архива в web-плеере.

Переработан модуль СКУД. Теперь можно детально настраивать права пользователей, ограничивая доступ к архиву, трансляциям или управлению PTZ-камерами. Кроме того, появилась возможность переименования датчиков, выбор страны при добавлении автомобиля сотрудника, поддержка автомобильных номеров еще шести стран СНГ (Азербайджан, Армения, Молдова, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан) и новые вкладки мониторинга и управления пропусками в карточке контроллера.

Обновление также включает визуальную переработку web-интерфейса и множество внутренних оптимизаций, которые делают работу платформы стабильнее.

«Когда система работает на объекте с сотнями камер и десятками операторов, экономия даже нескольких действий становится заметной. Поэтому в версии 1.6 мы сосредоточились не только на новых возможностях, но и на сценариях ежедневной эксплуатации. Параллельно мы визуально переработали web-интерфейс и добавили множество других внутренних оптимизаций, которые делают работу платформы стабильнее», – сказала Ольга Нагорнова, продакт-менеджер направления Media Eltex

Платформа EVI развивается как самостоятельное программное решение для построения систем видеонаблюдения, видеоаналитики и контроля доступа. Компания регулярно выпускает функциональные обновления и предлагает взять ПО в бесплатное тестирование.