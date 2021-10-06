Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

EPAM Systems
ЭПАМ Систэмз
Effective Programming for America


06.10.2021 «М.видео» обновила поисковые возможности онлайн-платформ 3
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
30.08.2021 Известный американский фонд стал крупным акционером «Яндекса» 1
23.08.2021 Власти хотят пометить российскую микроэлектронику, чтобы за ней следить 1
16.07.2021 EPAM потратил $10 млн на покупку мальтийской ИТ-компании 6
21.06.2021 Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации 2
15.06.2021 Исследование: индустрия разработки ПО переболела ковидом, но в легкой форме 2
31.05.2021 Служба ИТ-поддержки «Росгосстраха» перешла на платформу Naumen SMP 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 2
25.05.2021 Как пандемия повлияла на объем российского ИТ-рынка? 1
25.05.2021 Мировой рынок ИТ в 2020 г. сократился всего на 2,2% 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
13.05.2021 EPAM совершил крупнейшую сделку в истории 3
13.05.2021 «Инфосистемы джет» подвела итоги 2020 года 1
12.05.2021 «М.Видео» при поддержке Epam расширяет ассортимент за счет интеграции с goods.ru 2
11.05.2021 Epam купила ИБ-компанию White-Hat 4
23.04.2021 Вице-премьер Чернышенко: до 2024 года планируется проведение более 100 хакатонов по ИИ среди разработчиков 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
13.04.2021 Организаторы российской системы цифровой маркировки товаров создали секретные компании 2
29.03.2021 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2021» состоится 6 апреля 1
24.03.2021 Итоги SAP S/4HANA Academy: более 50 выпускников нашли работу в экосистеме компании 1
21.01.2021 EPAM покупает американскую финтех-компанию 2
01.12.2020 Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей 1
27.11.2020 EPAM готовит новый штурм фондовых рынков США 3
23.11.2020 Nokian Tyres совместно с Epam запустила маркетплейс по продаже шин 3
23.11.2020 Артак Оганесян, EPAM: Пути сотрудников внутри компании должны быть максимально оцифрованы 4
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 3
03.11.2020 CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ в финсектор: выручка его участников впервые превысила 200 миллиардов 1
29.10.2020 Поставки ИТ в банки выросли за счет средств информационной безопасности и заказной разработки 2
22.10.2020 Как выглядит настоящий цифровой офис 3
09.10.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Цифровой офис будущего» состоится 14 октября 1
07.10.2020 SAP запускает бесплатный курс по SAP S/4HANA для студентов из России и СНГ 1
05.10.2020 Должно ли государство в равной степени поддерживать продуктовые и сервисные компании? Опрос CNews 2
03.09.2020 Атакована и полностью парализована крупнейшая ИТ-компания Украины 1
28.08.2020 Сбербанк раздал 3 миллиарда Java-разработчикам. Кому достались деньги 5
13.08.2020 Белорусские силовики захватили минские офисы «Яндекса» и Uber 1
06.08.2020 Квартальная выручка Epam выросла на 14,6% и составила $632,4 миллиона 2
03.08.2020 В «М.Видео–Эльдорадо» назначен ИТ-директор 1
03.08.2020 ИТ-директором «М.Видео» стал выходец из Сбербанка 1
16.07.2020 Появился бесплатный сервис для быстрого оформления ОСАГО, который «не навязывает дополнительные услуги» 1

Публикаций - 302, упоминаний - 853

EPAM Systems упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит ГК 1155 30
Microsoft Corporation 11017 29
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 25
SAP SE 3207 23
Крок 1219 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 16
iTeco - Ай-Теко 715 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 15
Yandex - Яндекс 4099 14
Инфосистемы Джет 675 14
VK - Mail.ru Group 2482 13
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 11
Luxoft - Люксофт 233 11
3727 11
Softline - Софтлайн 1473 11
Сбербанк Технологии - СберТех 203 11
Google LLC 7128 10
IBM 3527 9
НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 9
Системный софт - SysSoft 124 8
Ланит - Норбит - Norbit 202 8
SAP CIS - САП СНГ 753 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 6
Oracle Corporation 3331 6
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 5
АйТи 749 5
Компьюлинк ГК - Compulink 209 5
Вертикаль - башенный оператор 43 5
ГКС - Группа компаний Систематика 195 5
Accenture - Аксенчер 531 5
Diasoft - Диасофт 354 5
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 5
АФК Система ПАО 991 5
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 5
Revo Technologies 6 5
GTS - Global Telesystems 8 5
Samsung Electronics 5633 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 22
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 13
Альфа-Банк 1123 11
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 10
Газпромбанк - ГПБ 692 7
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
Открытие ФК 538 6
X5 Group 599 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 5
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 5
Avito - Авито 171 5
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 5
PPE Group 5 5
Gett 60 5
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 5
FGI Wireless 9 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 5
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 5
Газпром нефть 380 4
ПКБ - Первое коллекторское бюро 4 4
Восточный Банк 108 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
ВТБ24 583 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 3
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Почта России ПАО 1570 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Связной ГК 877 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 2
Яндекс.Такси 271 2
Ингосстрах СПАО 210 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
Норникель - Норильский никель 177 2
Mary Kay - Мэри Кэй 82 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 11
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Басманный районный суд города Москвы 47 4
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Счётная палата РФ 460 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 3
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 10 1
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Федеральное казначейство России 766 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 1
Президент Российской Федерации 1439 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 5
Руссофт - Russoft 250 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 2 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 14
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 5
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 477 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 2
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 2
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 2
Data Lake - Озеро данных 82 2
Digital Workplace - Цифровое рабочее место 7 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
Kubernetes 307 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
DevOps - Development и Operations 296 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 2
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 79 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 1
Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 3 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
Java - Язык программирования 1167 9
Google Android 10750 6
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 5
Apple iOS 5741 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 4
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 3
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 2
Epam TelescopeAI 2 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 274 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
IBM Cognos BI 140 2
SQL - Язык программирования 432 2
R-Style Softlab - RS-Bank 228 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Apple - App Store 2198 2
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 48 2
Competentum Shareknowledge 5 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
АИС ОСАГО - Автоматизированная информационная система ОСАГО 11 2
Oracle Siebel CRM 165 2
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 1
SAP Sybase SQL Anywhere 11 1
1С:Розница 55 1
IBM Power9 21 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 81 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 26 1
Fog Creek Software - Trello 23 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Calypso 14 1
Pokémon Go 45 1
Wargaming World of Warships 31 1
IBM Power Systems - Серия серверов 130 1
Яндекс.Шеф 11 1
CloudPayments CloudTips 7 1
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 3 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
SAP SUP - SAP Sybase Unwired Platform 2 1
SAP EPPM - SAP Enterprise Portfolio and Project Management 5 1
Добкин Аркадий 54 49
Бобровников Борис 86 7
Оганесян Артак 30 7
Овчаренко Юрий 25 5
Богуславский Леонид 25 5
Калинин Александр 95 4
Кордичев Алексей 8 4
Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Абгарян Ваган 4 4
Юсупов Шерзод 4 4
Львов Владимир 9 4
Зюзин Иван 4 4
Тикуркин Максим 32 4
Владимиров Максим 4 4
Тарантасов Геннадий 9 3
Сандомирский Евгений 3 3
Попов Сергей 72 3
Поляков Сергей 60 3
Генс Филипп 29 3
Горелов Дмитрий 51 2
Серебряникова Анна 47 2
Егоров Александр 48 2
Никулин Игорь 21 2
Калегин Сергей 6 2
Макаров Валентин 111 2
Востриков Юрий 19 2
Носков Константин 201 2
Шеховцов Юрий 33 2
Головко Олег 7 2
Нейман Алексей 4 2
Флоринский Алексей 3 2
Мишустин Михаил 302 2
Фомичев Андрей 52 2
Шадаев Максут 384 2
Соколовский Александр 36 2
Емельченков Сергей 83 2
Farish Robert - Фариш Роберт 21 2
Чаркин Евгений 182 2
Витоженц Александр 5 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 162
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 68
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 47
Беларусь - Белоруссия 2081 46
Украина 3347 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 36
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 31
Восточная Европа 1669 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 22
Казахстан - Республика 2621 22
Индия - Республика 2161 17
Европа 3730 16
Европа Западная 610 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 13
Германия - Федеративная Республика 3614 12
Азия - Азиатский регион 1512 9
Северная Америка 1405 8
Ближний Восток 1468 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 823 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 7
Россия - ПФО - Самара 1287 6
Чехия - Чешская Республика 493 5
Россия - ПФО - Казань 1510 5
США - Бостон 97 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 3
Африка 1482 3
Россия - СФО - Новосибирск 1956 3
Италия - Милан 45 3
Южная Корея - Сеул 129 3
Китай - Шанхай 244 3
Беларусь - Минск 324 3
Латинская Америка 721 3
Япония 2760 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 3
Канада 1294 2
Южная Корея - Республика 1450 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 2
США - Калифорния 969 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 48
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 16
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 11
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 10
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 95 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 24 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 4 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 13 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 15 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 8 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 28 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Образование в России 328 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 4
TAdviser - Центр выбора технологий 214 3
РИА Новости 654 2
Forbes - Форбс 441 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 1
Thomson Reuters - Рейтер 1711 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 1
BleepingComputer - Издание 120 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Fortune 94 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 15 1
CNews Analytics 1988 45
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 24
CNews Fast рейтинг 29 8
Gartner 2188 6
IDC - International Data Corporation 2709 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 2
Fortune Global 500 160 2
CNews Инновация года - награда 26 2
Медиалогия 37 1
IDC Customer Insights&Analysis 1 1
Forbes Global 2000 15 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 2
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 2
SAP S/4HANA Academy 5 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 2
CNews FORUM Кейсы 44 2
CNews AWARDS 291 1
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757272, в очереди разбора - 660962.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще