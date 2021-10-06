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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
EPAM Systems
ЭПАМ Систэмз
Effective Programming for America
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 302, упоминаний - 853
EPAM Systems упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Добкин Аркадий 54 49
|Бобровников Борис 86 7
|Оганесян Артак 30 7
|Овчаренко Юрий 25 5
|Богуславский Леонид 25 5
|Калинин Александр 95 4
|Кордичев Алексей 8 4
|Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Львов Владимир 9 4
|Зюзин Иван 4 4
|Тикуркин Максим 32 4
|Владимиров Максим 4 4
|Тарантасов Геннадий 9 3
|Сандомирский Евгений 3 3
|Попов Сергей 72 3
|Поляков Сергей 60 3
|Генс Филипп 29 3
|Горелов Дмитрий 51 2
|Серебряникова Анна 47 2
|Егоров Александр 48 2
|Никулин Игорь 21 2
|Калегин Сергей 6 2
|Макаров Валентин 111 2
|Востриков Юрий 19 2
|Носков Константин 201 2
|Шеховцов Юрий 33 2
|Головко Олег 7 2
|Нейман Алексей 4 2
|Флоринский Алексей 3 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Фомичев Андрей 52 2
|Шадаев Максут 384 2
|Соколовский Александр 36 2
|Емельченков Сергей 83 2
|Farish Robert - Фариш Роберт 21 2
|Чаркин Евгений 182 2
|Витоженц Александр 5 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757272, в очереди разбора - 660962.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757272, в очереди разбора - 660962.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru