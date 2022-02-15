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BBK vivo

BBK vivo

vivo — глобальная высокотехнологичная компания, создающая продукты и услуги в области мобильных коммуникаций. vivo владеет и управляет 10 R&D центрами в Шэньчжэне, Дунгуане, Нанкине, Пекине, Ханчжоу, Шанхае, Сиане, Тайбэе, Токио и Сан-Диего и, деятельность которых сконцентрирована на разработке передовых потребительских технологий, включая 5G, искусственный интеллект, фотосъемку, и разработке смартфонов следующего поколения. 7 производственных центров vivo (включая авторизованный производственный центр) в Китае, Южной и Юго-Восточной Азии обладает годовой производственной мощностью около 200 миллионов смартфонов. Устройствами vivo пользуются более 400 миллионов пользователей в 60 странах и регионах.


15.02.2022 Смартфон-хамелеон Vivo V23 5G выходит на рынок России
01.02.2022 В России стартовали продажи смартфона vivo Y33s
21.01.2022 Vivo подводит итоги 2021 г.: инновации и партнерства
13.01.2022 Vivo открыла лабораторию коммуникационный сетей
20.12.2021 Merlion и vivo объявили о начале сотрудничества
22.10.2021 Стартовали продажи беспроводных наушников vivo TWS 2 Series в России
21.09.2021 Обновленная версия Vivo Funtouch OS увеличит оперативную память смартфонов
25.06.2021 Обзор смартфона vivo X60 Pro: космический флагман
19.03.2021 Vivo расширяет сеть официальных сервисных центров в России
24.02.2021 Большинство актуальных моделей vivo обновится до Android 11
20.02.2021 Vivo открыла представительства в Чехии и Румынии
28.01.2021 Tele2 и vivo будут сотрудничать напрямую
17.12.2020 Vivo и Zeiss объявили о глобальном партнерстве в области мобильной фотографии
19.11.2020 Vivo выпустила новую мобильную операционную систему Origin OS
06.11.2020 Популярные смартфоны Vivo получат Android 11
27.10.2020 Vivo представляет новую версия фирменной оболочки Funtouch OS 11
22.10.2020 Стартовали российские продажи vivo V20 на Android 11. Цена. Фото
29.09.2020 Vivo Y20 выходит на российский рынок по специальной цене
07.09.2020 Vivo объявила о старте инициативы Vision+, посвященной развитию культуры мобильной фотографии
17.08.2020 Vivo объявила о начале масштабных скидок
13.08.2020 Скоро в школу: новый смартфон Vivo Y1s для всей семьи
31.07.2020 Первый в мире смартфон Vivo с профессиональной стабилизацией вышел в продажу по специальной цене
24.07.2020 vivo начинает продажи флагманского смартфона X50
16.07.2020 vivo представила смартфон vivo X50 Pro с профессиональной стабилизацией. Цена
25.06.2020 vivo начинает российские продажи флагманских смартфонов X50 Pro
11.06.2020 Смартфон vivo Y30 выходит на российский рынок. Цена
09.04.2020 Знаменитый производитель процессоров годами обманывал весь мир. Пострадала репутация Xiaomi, Oppo и Vivo
26.03.2020 Vivo вышла в топ5 мировых брендов по объему поставок смартфонов
05.03.2020 В процессорах MediaTek опасная «дыра». Под ударом миллионы смартфонов LG, Nokia, Oppo, Vivo, Xiaomi
13.02.2020 Vivo вошла в пятерку крупнейших поставщиков смартфонов на российском рынке
04.02.2020 Начались российские продажи смартфона vivo V17 в новой расцветке
31.01.2020 Россиян оставят без iPhone, смартфонов Xiaomi, Huawei и Vivo
31.12.2019 «Связной» начал продавать смартфоны vivo
06.12.2019 vivo начала продажи смартфона vivo V17 в России
21.11.2019 vivo начинает российские продажи смартфона vivo V17
15.11.2019 В России стартовали продажи безрамочного смартфона vivo Y19. Цена
14.11.2019 Названа дата официального анонса нового смартфона vivo V17
18.10.2019 Стартовали продажи смартфонов vivo NEX 3 и Y11. Цены. Фото
27.08.2019 Тройная AI-камера и аккумулятор 5000 мАч: смартфон vivo Y12 приходит в Россию
01.08.2019 Vivo представила смартфон V17 Neo в России. Цена

Публикаций - 200, упоминаний - 212

BBK vivo упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Xiaomi 1095 76
Huawei 3222 74
Samsung Electronics 9333 73
BBK OPPO Electronics 281 70
Apple Inc 10683 66
BBK Electronics Corp 396 31
Google LLC 10352 31
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 467 26
Qualcomm Technologies 1639 24
LG Electronics 3372 23
Realme 130 20
Lenovo Group 2077 20
ZTE Corporation 685 19
MediaTek 394 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 15
Sony 6145 15
Lenovo Motorola 3463 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 9
Intel Corporation 11262 9
Telefonica - Telefónica España 501 8
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 545 8
Canalys 212 8
Meta Platforms - Facebook 4267 7
Meizu 152 7
HMD Global - Nokia 128 7
Deutsche Telekom 905 7
Portugal Telecom 50 6
Amazon Inc - Amazon.com 2650 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 6
Nvidia Corp 3118 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 5
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 372 5
Microsoft Corporation 22497 5
Ulefone Mobile 11 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 4
Twitter 2493 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 782 4
BQ - Bright & Quick - Новая линия 233 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 11
Volvo Cars 243 4
Carl Zeiss 294 4
Градиент 52 3
Связной ГК 1190 3
BMW Group 392 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 2
Ferrari NV 144 2
AliExpress Tmall 64 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 145 2
Audi 184 1
Почта России ПАО 1853 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 1
Chevrolet 33 1
Согласие СК 1112 1
Открытие ФК 2713 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 153 1
Beko 54 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 48 1
JIP - Japan Industrial Partners 4 1
LATAM Airlines Group 10 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 64 1
Skoda - Škoda Auto 38 1
Jaguar Land Rover 85 1
Porsche 73 1
JD.com - Jingdong Mall 64 1
LetterOne Holdings - L1 Technology 56 1
Альфа-Групп 613 1
AliExpress 327 1
Pony Express - Фрейт линк 58 1
ТНК-ВР Холдинг 248 1
Tesla Motors 285 1
BorgWarner 2 1
Whirlpool KitchenAid 21 1
Electrolux - Электролюкс Рус 177 1
PickPoint - Сеть постаматов 40 1
Valeo 9 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 38 1
Whirlpool 72 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 5
Президент Российской Федерации 3770 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
Правительство РФ 8292 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
U.S. DHS - Department of Homeland Security - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 1
Тинькофф кредит брокер 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 6
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 19 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 115
5G - Пятое поколение мобильной связи 2529 37
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1598 28
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 25
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 22
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 21
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 954 21
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 20
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 20
USB Type-C - USB-C 1192 18
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 18
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 15
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 14
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 12
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 9231 11
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 10
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 377 10
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 9
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 1726 7
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Международный женский день - 8 марта 118 1
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