Индексная книга CNews*
Транспорт Топливо Контроль топлива
Публикаций - 1483, упоминаний - 1739
Транспорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Емельянов Станислав 67 18
|Путин Владимир 2772 11
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 259 10
|Левкевич Михаил 60 10
|Bush George - Буш Джордж 305 8
|Прудников Артём 8 7
|Кириенко Сергей 147 5
|Чубайс Анатолий 208 5
|Нечаев Иван 60 5
|Маленченко Юрий 58 5
|Волков Сергей 67 4
|Иванов Сергей 370 4
|Frechette Luc - Фрешет Люк 4 4
|Попова Мария 140 4
|Погосян Михаил 20 4
|Баденков Антон 4 4
|Кононенко Олег 39 4
|Прудников Роман 4 4
|Whitson Peggy - Уитсон Пегги 50 4
|Wright (brothers) - Райт (братья) 32 4
|Шалманов Сергей 201 4
|Фрадков Михаил 159 4
|Milton Trevor - Милтон Тревор 3 3
|Рахманов Максим 47 3
|Христенко Виктор 42 3
|Андронов Андрей 10 3
|Кириенко Владимир 133 3
|Песков Дмитрий 97 3
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 3
|Буторин Дмитрий 14 3
|Gates William Henry - Гейтс Билл 902 3
|Котов Иван 11 3
|Мишустин Михаил 501 3
|Tesla Nikola - Тесла Никола 13 3
|Падалка Геннадий 22 3
|Степаненко Игорь 6 3
|Паньков Борис 15 3
|Гаранин Евгений 30 3
|Лацанич Василь 105 2
|Сергеев Григорий 15 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1229139, в очереди разбора - 867246.
Создано именных указателей - 116036.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1229139, в очереди разбора - 867246.
Создано именных указателей - 116036.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.