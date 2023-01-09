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Индексная книга CNews*
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Транспорт Топливо Контроль топлива



09.01.2023 Лесозаготовительная компания сократила расходы на топливо с помощью оборудования пермского разработчика Galileosky
18.04.2022 Топливная компания ТВЭЛ внедрит систему проверки технической документации на базе искусственного интеллекта
11.04.2022 «Едадил» начал показывать цены и скидки на топливо на АЗС
27.05.2021 «Яндекс.заправки» запустили аккаунт для бизнеса
14.05.2021 МТС и «Лукойл» объявили о запуске первой в России единой подписки на топливо и цифровые сервисы
13.10.2020 «Ситимобил» создаст топливную платформу
12.05.2020 Новому реактивному двигателю не нужно топливо
12.02.2020 «Алиса» научилась оплачивать топливо в «Яндекс.Заправках»
14.11.2019 «Связной» запустил продажу топливных карт
21.10.2019 Машина с листьями сможет производить топливо и воздуха
25.06.2019 Bosch займется выпуском водородных топливных элементов для автомобилей
07.06.2019 «Яндекс.Такси» и «Газпром газомоторное топливо» переведут автомобили партнеров на природный газ
24.12.2018 Сбербанк и «Газпром нефть» предоставили клиентам АЗС возможность оплатить топливо в смартфоне
30.11.2018 В конкурсах Up Great по разработке водородных топливных элементов примут участие 12 команд
08.08.2018 «Яндекс.Драйв» купил мобильного заправщика. Теперь он не обслуживает других клиентов
20.10.2016 «Нефтемашстрой» сократил затраты на топливо с внедрением Omnicomm Online
26.04.2016 В Omnicomm Online интегрирован процессинг топливных карт
04.04.2016 Система «Скаут» помогла строительной компании «Гермес» сократить расходы на топливо в два раза
14.03.2016 «Молвест» за счет системы мониторинга транспорта Omnicomm Online на 25% сократил расходы на топливо
17.02.2016 СЭД Directum внедрена в «Газпром газомоторное топливо»
04.09.2015 «Виалон Ойл» разработала решение биллинга топливных карт, интегрированное с системой спутникового мониторинга Wialon
23.07.2015 ГК «Скаут» представила решение для контроля работы топливозаправщиков
05.11.2014 Найден способ "холодного сжигания" авиатоплива
15.05.2014 «БПЦ Банковские Технологии» представили решение для топливных компаний
16.10.2013 Домашний генератор: бесплатное топливо и электричество
02.10.2013 «Топливная Процессинговая Компания» внедряет систему управления программой лояльности вместе с «Техносерв Консалтингом»
18.09.2013 Умные часы, топливные ячейки и ноутбуки-перевертыши: обзор выставки IFA 2013
16.09.2013 Пентагон отобрал дешевое топливо у самолетов Google
22.07.2013 Создан рекордный катализатор для топливных элементов
04.07.2013 GM и Honda будут совместно развивать технологию топливных элементов нового поколения
25.06.2013 Дешевый висмут превращает CO2 в топливо
06.06.2013 Создана графен-йодная топливная ячейка без платины
26.02.2013 Медь поможет превратить углекислый газ в топливо
30.01.2013 Топливные элементы для автомобилей объединили Ford, Daimler и Nissan
19.12.2012 Суперкомпьютер раскрыл тайну превращения дерева в топливо
18.12.2012 «Лукойл-Интер-Кард» внедрил единый процессинг по всем видам банковских, топливных карт и карт лояльности
27.11.2012 Энергия из болота: микробные топливные элементы
12.11.2012 Сахар превратили в дизтопливо
01.10.2012 Океанская вода: новое топливо для кораблей и самолетов
07.09.2012 Ученые узнали, как превратить воду в топливо

Публикаций - 1483, упоминаний - 1739

Транспорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Toshiba Corporation 2896 41
1С-ИжТиСи 6431 38
7118 38
Омникомм - Omnicomm 164 37
Yandex - Яндекс 5838 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9680 33
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 716 29
Microsoft Corporation 23646 25
Sony 6491 24
SpaceX - Space Exploration Technologies 199 22
SAP SE 4943 21
IBM - International Business Machines Corp 9223 20
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1761 19
Apple Inc 11299 18
Hitachi - Хитачи 1457 18
Samsung Electronics 9789 18
Галактика - Корпорация 1419 18
Google LLC 11048 17
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1035 17
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6348 16
СКАУТ 75 16
Ростех - Автоматика Концерн 1511 16
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 15
Lenovo Motorola 3505 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8129 14
Platformix - СИЛА 1 14
Oracle Corporation 6361 14
Цифра ГК 2171 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7093 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10189 12
Siemens AG - Siemens Group 2550 11
РНТ - Русские Навигационные Технологии 129 11
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 10
АвтоТрекер 98 10
AMD - Advanced Micro Devices 3891 10
Fujitsu 2047 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2788 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5613 9
Intel Corporation 11713 9
АйТи 1296 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6673 335
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2534 186
Boeing 988 41
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 139 35
Газпром ПАО 1173 28
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6268 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5956 21
Газпром нефть 514 21
Honda Motor Company 230 21
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 423 19
GM - General Motors 448 18
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 18
Роснефть НК - нефтяная компания 481 15
Россети Ленэнерго 2370 14
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 613 13
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 569 13
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 12
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 52 12
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 395 11
ЕКА Топливная компания 139 11
Lockheed Martin 751 11
Магнит - Тандер - сеть магазинов 679 10
Visa International 1878 10
BMW Group 414 9
BP - British Petroleum 177 9
Транснефть 276 9
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 273 9
Royal Dutch Shell - Шелл 191 9
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 9
КамАЗ - Камский автомобильный завод 388 8
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 454 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 368 8
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 167 8
Northrop Grumman - Scaled Composites 31 8
Hyundai Motor Company 344 8
Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 19 8
Татнефть 210 8
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 346 7
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 47 7
Газпром газомоторное топливо 7 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 131
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18293 86
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1584 71
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10528 52
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1926 51
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 865 36
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1758 32
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2852 26
Президент Российской Федерации 3777 18
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 505 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4625 17
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1121 16
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1192 14
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1338 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1900 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3029 12
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9360 10
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 987 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2457 9
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 551 9
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 861 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3794 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1224 9
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 388 8
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 8
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 483 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3085 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2454 7
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 243 7
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 198 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 701 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate 105 5
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 171 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 530 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 201 5
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2975 5
Правительство Москвы 2069 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 328 4
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 181 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 12
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 6
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 6
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2588 4
Greenpeace - Гринпис 119 3
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 29 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1369 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
IRENA - International Renewable Energy Agency - Международное агентство по возобновляемым источникам энергии 3 1
Союз нефтегазопромышленников России 5 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 250 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 16 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 32 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 91 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 191 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 15 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 159 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54361 217
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10359 151
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79950 150
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8761 141
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26392 134
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9080 115
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39949 110
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2350 97
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12846 91
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25628 82
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6525 80
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 3536 71
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13345 64
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11079 55
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13692 53
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12503 50
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15186 49
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17619 48
СКИМ - системы контроля и мониторинга 1857 47
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26226 46
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4009 44
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4210 43
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8425 43
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21656 41
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8137 41
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13431 40
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2633 39
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2010 39
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22505 39
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 238 38
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10203 38
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling 887 37
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8244 37
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 1804 34
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17894 34
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7898 34
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8403 34
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3821 33
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8459 33
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3035 31
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1490 91
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 56
Космодром Байконур 1054 52
Microsoft Windows 2000 12758 51
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2524 40
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6649 38
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 384 33
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 459 31
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4374 29
Яндекс.Навигатор 501 23
Google Android 12732 21
Яндекс.Заправки 34 21
Apple iPhone 6 6240 19
Омникомм - Omnicomm Online 57 17
Age of Kings 3454 17
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 622 17
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 113 14
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 141 14
Яндекс.Карты и Транспорт 394 12
Омникомм - Omnicomm LLS 30 12
Apple iOS 6914 12
Apple iPhone - серия смартфонов 6675 11
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 133 11
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1987 11
Microsoft Windows 14581 11
СКАУТ Безопасное вождение 24 10
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 119 9
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 142 9
Linux OS 8397 8
СКАУТ Платформа 23 8
NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 95 8
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 161 8
NVision Барьер 554 8
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1087 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2942 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4206 7
NASA Endeavour Space Shuttle Endeavour - Orbiter Vehicle Designation - Индевор шаттл 84 7
Depositphotos - фотобанк 433 6
Apple - App Store 2640 6
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 17 6
Емельянов Станислав 67 18
Путин Владимир 2772 11
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 259 10
Левкевич Михаил 60 10
Bush George - Буш Джордж 305 8
Прудников Артём 8 7
Кириенко Сергей 147 5
Чубайс Анатолий 208 5
Нечаев Иван 60 5
Маленченко Юрий 58 5
Волков Сергей 67 4
Иванов Сергей 370 4
Frechette Luc - Фрешет Люк 4 4
Попова Мария 140 4
Погосян Михаил 20 4
Баденков Антон 4 4
Кононенко Олег 39 4
Прудников Роман 4 4
Whitson Peggy - Уитсон Пегги 50 4
Wright (brothers) - Райт (братья) 32 4
Шалманов Сергей 201 4
Фрадков Михаил 159 4
Milton Trevor - Милтон Тревор 3 3
Рахманов Максим 47 3
Христенко Виктор 42 3
Андронов Андрей 10 3
Кириенко Владимир 133 3
Песков Дмитрий 97 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 3
Буторин Дмитрий 14 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 902 3
Котов Иван 11 3
Мишустин Михаил 501 3
Tesla Nikola - Тесла Никола 13 3
Падалка Геннадий 22 3
Степаненко Игорь 6 3
Паньков Борис 15 3
Гаранин Евгений 30 3
Лацанич Василь 105 2
Сергеев Григорий 15 2
Россия - РФ - Российская федерация 124828 495
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50448 454
Земля - планета Солнечной системы 9827 221
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39817 174
Солнце - звезда Солнечной системы 4922 148
Европа 21449 119
Япония 13012 111
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17209 93
Уран - планета Солнечной системы 532 76
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13025 75
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15277 72
Германия - Федеративная Республика 12134 67
США - Калифорния 4681 65
Солнечная система - Solar system 2456 61
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15354 60
Луна - спутник Земли 1423 58
Франция - Французская Республика 7104 47
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6383 47
Казахстан - Республика 4946 38
Индия - Республика 5110 37
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2685 35
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1277 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13271 33
Россия - СФО - Новосибирск 3760 31
Южная Корея - Республика 6318 30
Украина 7329 28
Иран - Исламская Республика Иран 1009 25
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 643 25
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3435 23
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2398 22
Италия - Итальянская Республика 4237 21
Бразилия - Федеративная Республика 2245 21
Канада 4720 20
Колумбия - Республика 531 19
Израиль 2622 18
Азия - Азиатский регион 5081 18
Беларусь - Белоруссия 4396 18
США - Колумбия - Вашингтон 1371 17
Африка - Африканский регион 3294 16
Швеция - Королевство 3542 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15345 337
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9474 283
Водород - Hydrogenium - химический элемент 952 227
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24612 202
Энергетика - Energy - Energetically 4475 182
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2847 157
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 5051 148
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3525 147
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3523 145
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42513 139
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5498 121
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3871 117
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8073 117
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4379 101
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42706 98
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция 473 89
Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 389 83
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2039 78
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1707 75
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20990 69
Водородная энергетика - Hydrogen energy 146 67
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1630 67
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4381 67
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1355 63
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 422 56
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14301 52
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3150 51
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4628 47
Молекула - Molecula 1039 45
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1216 45
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 428 44
Газы - Природный газ - Natural gas - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 179 40
Ботаника - Растения - Plantae 871 40
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3075 39
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8954 39
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9410 38
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 217 38
Газы - Метан - methanum - болотный газ 343 37
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8423 37
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4475 37
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11025 52
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2712 51
CNews RND - R&D.CNews 2274 27
Thomson Reuters - Рейтер 5784 27
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New Scientist 1447 22
AP - Associated Press 1994 16
Future - Space.com 195 15
Phys.org 973 14
TerraDaily 141 8
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 526 7
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NE Asia Online 313 7
Nature 795 7
The Engineer 79 7
Space Daily 528 7
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Forbes - Форбс 649 4
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Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 103 6
PU - Purdue University - Университет Пердью 110 6
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 6
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 249 6
University of Cambridge - Кембриджский университет 226 6
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 127 6
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 5
Columbia University - Колумбийский университет 151 5
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 78 5
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 4
ДГУ - Дагестанский государственный университет 64 4
Академгородок Новосибирск 104 4
ПГУ - Пензенский государственный университет 42 4
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 119 4
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 214 4
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 29 4
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 199 4
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 51 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 731 4
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 3
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 9 3
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 3
University of Oxford - Оксфордский университет 192 3
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 33 3
University of Bristol - Бристольский университет 80 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 3
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 16 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 227 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 3
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 124 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 423 2
КрГТУ - Красноярский государственный технический университет 10 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 191 2
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 14 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11757 38
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 358 8
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2105 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1029 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 415 5
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Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 3
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CeBIT 461 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 3
Международный женский день - 8 марта 282 2
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WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 2
CEATEC 49 2
МТС Телеком Идея 52 2
Up Great - серия технологических конкурсов 9 2
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Space Tech Expo - Spacecraft Technology Expo 2 1
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WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 31 1
Tech Breakthrough - AgTech Breakthrough Awards - Agriculture Technology Breakthrough Awards 2 1
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 7 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 19 1
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РИФ - Российский инвестиционный форум 51 1
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