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РТУ МИРЭА
Российский технологический университет


10.09.2021 «IT Академия Samsung» начинает работу в Дальневосточном федеральном университете 1
17.08.2021 Дмитрий Чернышенко прокомментировал итоги эксперимента по тестированию ЕБС в сфере образования 1
25.06.2021 HeadHunter составил рейтинг ВУЗов и факультетов Москвы в сфере ИТ за 2021 год 1
01.06.2021 В России появятся сотни дизайн-центров для разработки микроэлектроники 1
19.04.2021 НИИ Минцифры просит госсубсидию, чтобы превратить немецкий SAP в российский 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
05.03.2021 Московский детский технопарк впервые получил статус федеральной инновационной площадки 4
25.02.2021 МИРЭА в пику властям покупает заведомо зарубежные ПК с ОС Windows 2
19.02.2021 Итоги ковидного года: ИТ-закупки в госорганах заметно выросли, в госкомпаниях сократились 1
18.02.2021 «ТЭК-Торг»: в 2020 году объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ составил 245 млрд рублей 1
29.01.2021 Более 280 тысяч московских школьников прошли обучение в детских технопарках с 2016 года 1
06.01.2021 Около 40 тысяч школьников присоединились к онлайн-программам детских технопарков Москвы в 2020 году 3
19.11.2020 Технологии «1С» успешно представлены на международном чемпионате BRICS Future Skills Challenge 1
30.10.2020 «Росэлектроника», РТУ МИРЭА и Российская академия наук займутся совместной разработкой полимеров для электроники 2
27.08.2020 ВТБ назвал самые популярные среди ИТ-специалистов направления стажировки в банке 1
18.08.2020 «Росэлектроника» разработает материалы для СВЧ электроники нового поколения 1
15.05.2020 «Росэлектроника» откроет центр профессионального образования по «цифровым» компетенциям 1
14.05.2020 Astra Linux запустила образовательный интернет-портал 1
14.05.2020 Astra Linux запустила образовательный портал 1
15.04.2020 «Росэлектроника» и детский технопарк РТУ МИРЭА запускают дистанционный курс по электрохимии 2
02.04.2020 «Альтаир» дистанционно готовит школьников к городским проектным конференциям 2
19.03.2020 «Росэлектроника» и РТУ МИРЭА запустят дистанционные программы профориентации школьников 2
28.01.2020 «Автоматика» ежегодно готовит порядка 100 специалистов в области шифротехники 1
03.01.2020 Власти вкладывают в кибербезопасность России 28 миллиардов, не решившись утроить эту сумму 1
31.10.2019 РТУ МИРЭА создает лабораторию Big Data при участии интегратора «Инфосистемы джет» 4
24.10.2019 Samsung подвел итоги образовательного курса по разработке компиляторов для молодых специалистов 1
24.10.2019 В студенческих общежитиях Москвы появилось 2,5 тысячи новых точек городского Wi-Fi 1
01.10.2019 Samsung открывает Innovation Campus для подготовки молодежи к карьере в сфере ИТ 3
02.09.2019 «Облако Mail.ru» запускает бесплатную программу для российских вузов 1
29.07.2019 «Роснано» и РТУ МИРЭА подготовили образовательную программу по химическим технологиям в наноэлектронике 3
10.07.2019 Илья Калагин: Через пять лет ИИ станет ключевым инструментом для работы с данными 1
25.06.2019 «Росэлектроника» представила VR-тренажеры для саперов и пожарных 1
11.01.2019 Росэлектроника» разработала изоляционные материалы для современной электроники 1
15.11.2018 Лаборатория «IoT Академия Samsung» начала работу в Челябинске 1
31.10.2018 Лаборатория «IoT Академии Samsung» открылась в СПбГУ 1
19.10.2018 Лаборатория «IoT Академии Samsung» открылась в Казанском федеральном университете 1
18.10.2018 Исследование: 93% ввозимых в Россию микросхем происходят из США 1
10.07.2018 Samsung подписала соглашение об открытии «IoT Академии Samsung» в УрФУ 1
09.07.2018 SAP и ТМК откроют центр инноваций в Уральском федеральном университете 1
22.06.2018 Президентское Управление по ИТ и развитию цифровой инфраструктуры возглавил Андрей Липов 1

Публикаций - 79, упоминаний - 111

РТУ МИРЭА упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 11
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 8
Samsung Electronics 5686 7
SAP SE 3216 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 5
Microsoft Corporation 11110 5
SAP CIS - САП СНГ 755 4
VK - Mail.ru Group 2484 4
Yandex - Яндекс 4101 3
Восход ФГБУ НИИ 365 3
3753 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
НПП Исток им. Шокина - Научно-производственное предприятие 19 2
Ланит ГК 1158 2
Ростех - Концерн Автоматика 397 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
Cloudera 49 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
Код Безопасности 365 1
Комдив 20 1
МСЦ РАН - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 53 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 723 1
Центр мониторинга сетей связи 5 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
ВолгаТелеком 219 1
Hortonworks 24 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Телеком-защита 48 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 208 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
АФК Система ПАО 995 1
Инфосистемы Джет 675 1
Академия криптографии РФ 4 1
Бизон 8 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 20 3
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Орлёнок ВДЦ - Всероссийский детский центр 3 1
Пульсар НПП - Научно-производственная организация 11 1
Техномаш НПО 13 1
Эльдар - киноклуб-музей 2 1
МосКино - сеть кинотеатров 5 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Почта России ПАО 1574 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 2
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 153 1
Администрация Президента РФ 268 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Правительство Москвы 653 1
Роснано 456 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 1
Президент Российской Федерации 1440 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 45 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
4CIO 12 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 2
Электроника 63 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 81 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 32 1
NPU - Numeric (floating point) Processing Unit - Нейропроцессор - независимый математический сопроцессор 27 1
DSP - Digital Signal Processor - процессор цифрового сигнала 23 1
DevOps - Development и Operations 297 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
Big Data - Большие данные 1136 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Kubernetes 307 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Java - Язык программирования 1178 5
Samsung ARTIK - серия микрокомпьютеров 8 4
Google Android 10751 2
Microsoft Windows 10 6652 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 8 2
Samsung Compiler Bootcamp - образовательная программа 1 1
iTeco SmartCS - Smart Corporate Search 4 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 183 1
VK - Mail.ru Облако 77 1
Prognoz Platform 74 1
МаксимаТелеком MT_Free 34 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Багет ББДРВ - Операционная система реального времени 9 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform Blockchain 6 1
Samsung Innovation Campus - SIC 1 1
Stepik.org - образовательный портал 3 1
SAP Brand Impact 3 1
SAP Invoice Matching 1 1
SAP Resume Matching 1 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
Apple iOS 5742 1
Linux OS 4265 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Нанософт nanoCAD 35 1
Microsoft SQL Server 795 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
SAP Ariba 71 1
Huawei P - Серия смартфонов 72 1
SQL - Язык программирования 434 1
SAP SuccessFactors 110 1
C++ - Язык программирования 284 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
iTeco SmartSel 6 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
Певнев Сергей 17 4
Путин Владимир 1826 3
Транковская Наталья 11 3
Юн Светлана 3 3
Фурсин Алексей 100 3
Морозов Игорь 13 2
Кудж Станислав 5 2
Кирдяшов Федор 14 2
Волкова Татьяна 3 1
Попков Вячеслав 3 1
Шабанов Борис 6 1
Хасьянов Айрат 2 1
Perez Carlos E. - Перез Карлос Э. 1 1
Беленькая Олеся 1 1
Рогова Вера 3 1
Андрюшин Сергей 1 1
Кортов Сергей 1 1
Бобков Сергей 1 1
Ермаков Глеб 7 1
Кулагин Дмитрий 8 1
Павкин Кирилл 5 1
Сафиуллин Марат 2 1
Lee Jin Wook - Ли Джин Ук 3 1
Ельцин Борис Николаевич 27 1
Kang Seonghee - Кан Сонги 1 1
Хлопцева Екатерина 1 1
Вихарев Сергей 12 1
Biao Wan - Бяо Вань 20 1
Голованов Леонид 5 1
Ермолаева Мария 1 1
Кириллов Алексей 1 1
Патешман Александр 2 1
Ильин Александр 10 1
Кривошеев Евгений 4 1
Кулик Вадим 113 1
Лугов Андрей 32 1
Клишас Андрей 44 1
Бокова Людмила 80 1
Касперская Наталья 197 1
Ковнир Евгений 71 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 9
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 6
Россия - СФО - Новосибирск 1971 6
Россия - Челябинск 773 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 4
Украина 3374 4
Россия - Томск 450 4
Беларусь - Белоруссия 2093 4
Россия - Якутск 249 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 4
Германия - Федеративная Республика 3648 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 3
Казахстан - Республика 2637 3
Россия - ПФО - Казань 1519 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Франция - Французская Республика 2130 2
Индия - Республика 2175 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
Япония 2792 2
Азия - Азиатский регион 1519 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Россия - Воронеж 692 1
Россия - Балашиха 68 1
Италия - Рим 69 1
ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 29 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Москва - Садовое кольцо 57 1
Чили - Республика 121 1
Европа 3766 1
Таиланд - Королевство 361 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 500 1
Америка 462 1
Испания - Королевство 1256 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
Федеральный закон 211-ФЗ - О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий 4 1
Наука - Национальный проект 3 1
Русский язык 985 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
CNews Analytics 1991 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
Samsung Research 10 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 12
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 6
IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 7 5
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 5
Samsung Исследовательский центр 6 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 3
Ростех Росэлектроника ЦНИТИ Техномаш - Центральный научно-исследовательский технологический институт 15 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 2
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 2
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 2
Академия АйТи 34 2
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
СибАДИ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 5 1
БФУ - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 6 1
ВГТУ - Воронежский государственный технический университет 5 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 22 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 32 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 16 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 1
Samsung IT Школа 3 1
ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 4 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 28 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 199 1
РАН - Российская академия наук 317 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
ММСО - Московский международный салон образования 2 2
Huawei Honor Cup 11 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763959, в очереди разбора - 667646.
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