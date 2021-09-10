Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РТУ МИРЭА
Российский технологический университет
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 79, упоминаний - 111
РТУ МИРЭА упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Певнев Сергей 17 4
|Путин Владимир 1826 3
|Транковская Наталья 11 3
|Юн Светлана 3 3
|Фурсин Алексей 100 3
|Морозов Игорь 13 2
|Кудж Станислав 5 2
|Кирдяшов Федор 14 2
|Волкова Татьяна 3 1
|Попков Вячеслав 3 1
|Шабанов Борис 6 1
|Хасьянов Айрат 2 1
|Perez Carlos E. - Перез Карлос Э. 1 1
|Беленькая Олеся 1 1
|Рогова Вера 3 1
|Андрюшин Сергей 1 1
|Кортов Сергей 1 1
|Бобков Сергей 1 1
|Ермаков Глеб 7 1
|Кулагин Дмитрий 8 1
|Павкин Кирилл 5 1
|Сафиуллин Марат 2 1
|Lee Jin Wook - Ли Джин Ук 3 1
|Ельцин Борис Николаевич 27 1
|Kang Seonghee - Кан Сонги 1 1
|Хлопцева Екатерина 1 1
|Вихарев Сергей 12 1
|Biao Wan - Бяо Вань 20 1
|Голованов Леонид 5 1
|Ермолаева Мария 1 1
|Кириллов Алексей 1 1
|Патешман Александр 2 1
|Ильин Александр 10 1
|Кривошеев Евгений 4 1
|Кулик Вадим 113 1
|Лугов Андрей 32 1
|Клишас Андрей 44 1
|Бокова Людмила 80 1
|Касперская Наталья 197 1
|Ковнир Евгений 71 1
|CNews Analytics 1991 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|Samsung Research 10 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763959, в очереди разбора - 667646.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763959, в очереди разбора - 667646.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru