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Принтер 3D печать 3D принтер Аддитивные технологии Additive Manufacturing технологии послойного наращивания и синтеза объектов

Принтер - 3D печать - 3D принтер - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов


15.06.2023 Omega.Future откроет в ОАЭ производство 3D-принтеров и робототехники

о создании совместного предприятия с платформой Sinaha, занимающейся продвижением товаров в Объединенных Арабских Эмиратах. Соглашение предусматривает строительство в Абу-Даби завода по производству 3D-принтеров и образовательной робототехники. Также планируется разработка образовательной программы для школ ОАЭ, по которой дети будут обучаться конструировать и программировать роботов. «Сот
14.06.2023 Резидент «Сколково» напечатал на 3D-принтере кресла для ПМЭФ

Компания F2 innovations представила кресла на сцене стенда «Территории инноваций» Фонда «Росконгресс». Они изготовлены из материала PETg на F2 Gigantry, первом крупногабаритном российском 3D-принтере, в сотрудничестве с МГТУ им. Н. Э. Баумана. Принтер компании F2 innovations произведен на территории России и является самым большим российским FGF 3D-принтером. Он зарегистрирован

20.12.2022 В Москве открылась первая в России фабрика 3D-печати

гий. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, там используют более 200 инновационных 3D-принтеров. Они связаны в единую экосистему, которая позволяет контролировать расход матери
13.12.2022 Резидент «Сколково» выпустил новую модель высокотемпературного 3D-принтера c системой гранульной печати

Производитель промышленных 3D-принтеров, компания «Тоталзед», выпустила новую модель высокотемпературной машины со встро
15.11.2022 Резидент «Сколково» создал самый большой российский 3D-принтер

ыми гранулами с производительностью до 10 кг/ч, в том числе вторсырьем – переработанным гранулятом. 3D-печать становится все более востребованной для модернизации промышленности. Она помогает р
08.11.2022 В Москве создан межотраслевой кластер 3D-печати и промышленного дизайна

участникам предоставляет Корпорация развития Зеленограда. Партнеры проекта — компании-разработчики 3D-принтеров и сканеров. Стать участниками кластера приглашают как юридических лиц, так и инд
12.10.2022 «Ростех» представил вакуумный 3D-принтер для создания деталей для авиации и космической индустрии

Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс» под управлением компании «РТ-капитал» госкорпорации «Ростех» завершил работу над опытным образцом вакуумного электронно-лучевого 3D-принтера с всеракурсным роботом-манипулятором. Устройство позволит создавать сверхпрочные детали для самолетов и космических кораблей. Испытания новой технологии состоятся до конца 2022 г. О
19.07.2022 Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход

тся. Разработанная инженерами из Калифорнийского университета стратегия проектирования и технология 3D-печати позволяет создавать одновременно все электронные и механические компоненты, которые
09.06.2021 В Москве протестируют устройство, которое снизит стоимость напечатанных на 3D-принтере изделий

всех его достоинствах существует одна проблема, с которой сталкиваются практически все пользователи 3D-принтеров, — ребристость внешних поверхностей. Она объясняется самой технологией печати, п
17.05.2021 Уникальный след есть у каждого 3D-принтера: в чем опасность

еталей до целых домов, и это не всегда делается легально. Изображение: ZMorph3D/pixabay Большинство 3D-принтеров работает по принципу экструзии, то есть придает форму материалу за счет его расп
29.04.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» нарастили выпуск 3D-изделий для стоматологии

омической зоны «Технополис Москва» компания «Аддитивный инжиниринг» расширила парк оборудования для 3D-печати и нарастила выпуск стоматологических изделий – форм для элайнеров. Теперь их будут

09.03.2021 При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека

3D-биопечать — это область, в которой технология 3D-печати используется для изготовления биомедицинских объектов. Они, в свою очередь, в будущ
05.03.2021 Как 3D-печать проложит путь к колонизации Луны?

та (реголита), а также его имитаторов в контексте их дальнейшего использования в качестве сырья для 3D-печати на поверхности Луны. В своей работе авторы провели оценку различных методов трехмер
23.02.2021 Получится ли жить в доме, напечатанном на 3D-принтере?

у сверху: огромный 3D-принтер планомерно печатает каркас дома Кто знает, возможно, такая технология 3D-печати даже разрушит или радикально преобразует существующую строительную отрасль. Ведь да
13.01.2021 «Роббо» получила патент на 3D-принтер

зработок – «Роббо 3D-принтер Mini», предназначенный для домашнего обучения детей 3D-моделированию и 3D-печати. Решение о выдаче патента принято на основании условий патентоспособности «новизна»
16.10.2020 Исследование HP: 85% производственных компаний планируют увеличить инвестиции в 3D-печать

. Согласно полученным данным, сегодня компании активно инвестируют в передовые решения промышленной 3D-печати. Это обеспечивает оперативность и гибкость производственных процессов, необходимые

07.09.2020 Новая 3D-печать совмещает два метода и делает детали прочнее

Из него печатают практически все, от игрушек до квадрокоптеров и деталей автомобилей. Мировой рынок 3D-принтеров для печати из пластика оценивается в $4 млрд и продолжает расширяться, но и у эт
06.07.2020 Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов

. Сложные структуры стало возможно воспроизвести благодаря селективному лазерному спеканию — методу 3D-печати, при котором мелкие частицы порошка расплавляются и образуют твердые трехмерные объ
07.04.2020 Siemens запускает аддитивное производство компонентов медицинского оборудования

«Сименс» и поставщики услуг 3D-печати создали сеть аддитивного производства Additive Manufacturing Network, специально дл
13.03.2020 Как будут печатать российские космические аппараты

ить оснастку и пресс-формы — в итоге на одну заготовку уходит около полугода. Печать на проволочном 3D-принтере заметно все упрощает, и вместо месяцев, по словам ученых, на изготовление требуют
02.03.2020 В Xerox назначена вице-президент подразделения 3D-печати

а рынок и извлечения дохода, — сказала Шанкер. — В этом сегменте нужен лидер с нестандартным мышлением, который сможет управлять нашей бизнес-стратегией на пути к запланированному на этот год запуску 3D-принтера по металлу. Учитывая обширные знания Тали в области индустрии 3D-печати, я уверен, что она именно тот человек, который сможет развивать это направление нашего бизнеса в 2020 году и

27.02.2020 Компактные 3D-принтеры для дома: хиты продаж

, формирует слои создаваемого объекта. В результате получается объемный предмет. Подробнее о работе 3D-принтеров и о том, что можно делать с их помощью в домашних условиях, читайте в нашем мате
29.01.2020 ABB добавила функцию 3D-печати в Robotstudio

ABB добавила функцию 3D-печати в свой программный продукт Robotstudio, предназначенный для моделирования и офлайн-программирования. Это позволит всего за 30 минут программировать роботов ABB для аддитивного произво
24.01.2020 Зачем дома 3D-принтер: варианты использования, цена печати

Как это работает? Начнем с краткого экскурса в технологию трёхмерной печати и возможности 3D-принтеров. Сейчас все модели на рынке можно условно поделить на две категории: это FDM- и

23.01.2020 «Росэлектроника» и РАН разрабатывают технологию создания электроники с помощью 3D-печати

батывают технологию производства устройств электроники и фотоники из органических полимеров методом 3D-печати. Применение аддитивных технологий позволяет получать изделия с улучшенными свойства
02.12.2019 Максим Агаджанов, «Газпромбанк Лизинг»: Как получить 3D-принтер, не тратя миллионы на его покупку

я? Максим Агаджанов: В этом году мы профинансировали достаточно необычный для нас предмет лизинга — 3D-принтер ProX 320. Он будет использоваться на базе лаборатории аддитивных технологий Центра
27.11.2019 Signify запустила онлайн-сервис по созданию персонализированных светильников на 3D-принтере

х странах Европы. Кстати, первые в России светильники Philips, напечатанные на 3D-принтере, уже украшают магазины сети «Пятерочка» новой концепции. Светильники Signify, созданные с помощью технологий 3D-печати, вносят вклад в достижение целей устойчивого развития. В качестве базового материала используется поликарбонат, который отличается прочностью, высоким качеством и на 100% пригоден для
18.11.2019 HP представила новые сервисы в области 3D-печати

зрачность и гибкость бизнеса для его дальнейшего расширения, – сказал и.о. президента подразделения 3D-печати и цифрового производства HP Inc. Рамон Пастор. – Благодаря нашим предложениям для п
08.04.2019 Ростех создаст первый российский скоростной электронно-лучевой 3D-принтер

озволяет изготавливать детали практически любой сложности, в том числе изделий размером 0,2-0,4 мм. 3D-печать изделий с бионическим дизайном в некоторых случаях позволяет уменьшить вес на 86%,

04.04.2019 Ростех будет производить детали газотурбинных двигателей методом 3D-печати

в России установку прямого лазерного выращивания из порошковых металлических материалов. Технология 3D-печати крупногабаритных деталей для промышленных газотурбинных двигателей позволяет произв
02.11.2018 Распознавание лиц и автобусы на 3D-принтерах: как ИТ меняют общественный транспорт

ощь ему — «тревожная» кнопка, которая может передать сведения о нештатной ситуации в профильные службы. Так тревога, поданная из автобуса водителем, выглядит на экране оператора Транспорт печатают на 3D-принтерах Эксперты уверены, что в конечном счете мир придет к транспорту будущего, его основная отличительная черта — отсутствие водителя. В США уже разработаны беспилотные минибасы Olli, ко
23.10.2018 Впервые найден способ отследить напечатанное на 3D-принтере оружие

сать одно и то же, но почерк у каждого свой. «Из того же предположения мы исходим при идентификации 3D-принтеров», — говорит он. По утверждению Вэнь-Яо Сюя, каждый 3D-принтер в мире работает по
17.08.2018 «Сименс» напечатал на 3D-принтере деталь для газовой турбины SGT-A05

выпуска продукции сократился примерно на 70%. Создание блока подготовки топливной смеси (DLE) путем 3D-печати позволило «Сименс» упростить производственный процесс, сократить влияние внешних фа
17.08.2018 Ростех инвестирует 3 млрд рублей в развитие промышленной 3D-печати

ение промышленной 3D-печати в высокотехнологичных отраслях промышленности. Планируемая выручка ЦАТ на период 2018–2027 гг. оценивается в 13,2 млрд рублей, а прибыль от продаж – свыше 3,6 млрд рублей. Аддитивные технологии, или технологии промышленной 3D-печати, - одно из наиболее динамично развивающихся направлений «цифрового» производства, которое позволяет, применив новый подход к создани
17.08.2018 «Ростех» инвестирует 3 миллиарда в 3D-печать

Центр аддитивных технологий «Ростех» находится в процессе создания Центра аддитивных технологий (ЦАТ), который будет заниматься внедрением 3D-печати в высокотехнологичных отраслях промышленности. На своем сайте «Ростех» сообщает, что намерен инвестировать поря
26.03.2018 Ученые в «Сколково» рассмотрят перспективы 3D-печати органов в космосе

аней в космосе впервые станет темой обсуждения на международном симпозиуме «Биофабрикация в космосе: новые возможности проведения биологических экспериментов», который пройдет в «Сколково» 11 апреля. 3D-печать органов – новое перспективное направление, которое позволит поднять регенеративную медицину на совершенно новый уровень и значительно повысить шансы на выживаемость людей, нуждающихся
12.02.2018 В России появился интегратор 3D-печати

я«РусАТ» будет работать по четырем направлениям. Во-первых, компания займется производством линейки 3D-принтеров и комплектующих для них. Во-вторых, она сосредоточится на изготовлении расходных
04.09.2017 HP и «Делойт» создали альянс для ускорения перехода производства на цифровые технологии

паний во всем мире на цифровые технологии. Компании будут сотрудничать по вопросам внедрения систем 3D-печати HP на крупных производственных предприятиях и обмениваться своим уникальным опытом

31.08.2017 HP и Deloitte помогут промышленности внедрять 3D-технологии в производство

нных компаний на цифровые технологии. HP и Deloitte будут сотрудничать по вопросам внедрения систем 3D-печати, которые помогут предприятиям ускорить разработку и выпуск продукции, создать более
01.03.2017 В России создан 3D-принтер для детей

ер с повышенным уровнем безопасности, предназначенный для обучения детей основам 3D-моделирования и 3D-печати. Устройство, получившее название «Роббо 3D-принтер Mini», подходит для использовани

Публикаций - 500, упоминаний - 877

Принтер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2944 22
Microsoft Corporation 23868 22
HP Inc. 5596 17
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 54 17
SAP SE 5017 15
Autodesk 580 14
Apple Inc 11465 13
Google LLC 11213 13
РТИ Микрон - Micron 1311 12
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6494 12
Arduino Software 54 10
Samsung Electronics 9880 9
Intel Corporation 11798 9
Amazon Inc - Amazon.com 2855 8
5nine Software 1868 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10420 8
Stratasys - Stratasys and Optomec Inc 7 7
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1076 7
Nvidia Corp 3268 7
Softline - Софтлайн 2239 7
Dassault Systemes 211 6
HP - Hewlett-Packard 3623 6
Huawei 3619 6
MakerBot Industries 9 6
IBM - International Business Machines Corp 9280 6
7373 6
Цифра ГК 2212 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5634 6
Lenovo Group 2209 6
Dell EMC 4961 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8242 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3027 5
Oracle Corporation 6425 5
VK - Mail.ru Group 3259 5
Meta Platforms - Facebook 4360 5
Инвитро - 3D Bioprinting Solutions - 3Д Биопринтинг Солюшенс 9 5
Ситроникс - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы 78 5
Моторика - Motorica 102 5
Siemens AG - Siemens Group 2558 5
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 414 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6752 26
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 290 12
Kickstarter 125 8
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 350 8
РВК - Российская венчурная компания 539 7
Россети Ленэнерго 2416 7
Лента - Сеть розничной торговли 1811 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6370 6
ЯКласс 62 5
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 120 5
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2566 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6206 4
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 45 4
Lockheed Martin 752 4
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 19 4
LEGO 230 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 623 4
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 119 4
Tesla Motors 357 4
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 52 4
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 141 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 201 4
Airbus Group - Airbus Industries 221 3
Boeing 990 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 396 3
Walt Disney Company 575 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1071 3
Наукоград - технопарк 113 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1939 3
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Альфа-Банк 1641 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2849 3
Байтик - Детский технопарк 6 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 368 3
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