Принтер 3D печать 3D принтер Аддитивные технологии Additive Manufacturing технологии послойного наращивания и синтеза объектов

Omega.Future откроет в ОАЭ производство 3D-принтеров и робототехники о создании совместного предприятия с платформой Sinaha, занимающейся продвижением товаров в Объединенных Арабских Эмиратах. Соглашение предусматривает строительство в Абу-Даби завода по производству 3D-принтеров и образовательной робототехники. Также планируется разработка образовательной программы для школ ОАЭ, по которой дети будут обучаться конструировать и программировать роботов. «Сот

Резидент «Сколково» напечатал на 3D-принтере кресла для ПМЭФ Компания F2 innovations представила кресла на сцене стенда «Территории инноваций» Фонда «Росконгресс». Они изготовлены из материала PETg на F2 Gigantry, первом крупногабаритном российском 3D-принтере, в сотрудничестве с МГТУ им. Н. Э. Баумана. Принтер компании F2 innovations произведен на территории России и является самым большим российским FGF 3D-принтером. Он зарегистрирован

В Москве открылась первая в России фабрика 3D-печати гий. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, там используют более 200 инновационных 3D-принтеров. Они связаны в единую экосистему, которая позволяет контролировать расход матери

Резидент «Сколково» выпустил новую модель высокотемпературного 3D-принтера c системой гранульной печати Производитель промышленных 3D-принтеров, компания «Тоталзед», выпустила новую модель высокотемпературной машины со встро

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В Москве создан межотраслевой кластер 3D-печати и промышленного дизайна участникам предоставляет Корпорация развития Зеленограда. Партнеры проекта — компании-разработчики 3D-принтеров и сканеров. Стать участниками кластера приглашают как юридических лиц, так и инд

«Ростех» представил вакуумный 3D-принтер для создания деталей для авиации и космической индустрии Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс» под управлением компании «РТ-капитал» госкорпорации «Ростех» завершил работу над опытным образцом вакуумного электронно-лучевого 3D-принтера с всеракурсным роботом-манипулятором. Устройство позволит создавать сверхпрочные детали для самолетов и космических кораблей. Испытания новой технологии состоятся до конца 2022 г. О

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Ростех инвестирует 3 млрд рублей в развитие промышленной 3D-печати ение промышленной 3D-печати в высокотехнологичных отраслях промышленности. Планируемая выручка ЦАТ на период 2018–2027 гг. оценивается в 13,2 млрд рублей, а прибыль от продаж – свыше 3,6 млрд рублей. Аддитивные технологии, или технологии промышленной 3D-печати, - одно из наиболее динамично развивающихся направлений «цифрового» производства, которое позволяет, применив новый подход к создани

«Ростех» инвестирует 3 миллиарда в 3D-печать Центр аддитивных технологий «Ростех» находится в процессе создания Центра аддитивных технологий (ЦАТ), который будет заниматься внедрением 3D-печати в высокотехнологичных отраслях промышленности. На своем сайте «Ростех» сообщает, что намерен инвестировать поря

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В России появился интегратор 3D-печати я«РусАТ» будет работать по четырем направлениям. Во-первых, компания займется производством линейки 3D-принтеров и комплектующих для них. Во-вторых, она сосредоточится на изготовлении расходных

HP и «Делойт» создали альянс для ускорения перехода производства на цифровые технологии паний во всем мире на цифровые технологии. Компании будут сотрудничать по вопросам внедрения систем 3D-печати HP на крупных производственных предприятиях и обмениваться своим уникальным опытом

HP и Deloitte помогут промышленности внедрять 3D-технологии в производство нных компаний на цифровые технологии. HP и Deloitte будут сотрудничать по вопросам внедрения систем 3D-печати, которые помогут предприятиям ускорить разработку и выпуск продукции, создать более