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ВЭБ.РФ
ФРП РФ
Фонд развития промышленности

ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности

Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещенияПрограммы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

Флагманская программа Фонда «Проекты развития» направлена на развитие импортозамещения и производства конкурентной продукции. Программа «Станкостроение» рассчитана на выпуск в России средств производства, оборудования и станков. «Конверсия» стимулирует производство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского и/или двойного назначения. Программа «Комплектующие изделия» призвана повысить уровень локализации производства конечной российской продукции, «Маркировка товаров» — дать возможность производителям установить оборудование для прослеживаемости продукции, «Лизинг» — обеспечить финансирование части аванса на приобретение оборудования, «Цифровизация промышленности» — помочь с внедрением программных и технологических решений для оптимизации производственных процессов. Программа «Производительность труда» дает возможность реализовать меры по повышению производительности на предприятии. Программа «Приоритетные проекты» позволяет финансировать крупные проекты по производству критически важной продукции.

Соглашения ФРП с региональными фондами развития промышленности дают возможность получать займы по совместным программам. Одна из них – «Проекты лесной промышленности» – дает возможность получить финансирование на приобретение деревообрабатывающего оборудования.

В ФРП работает Консультационный центр, который в ежедневном режиме помогает предприятиям выбрать программу Фонда, способы участия в конкурсах господдержки, в т.ч. на заключение Специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и на компенсацию процентной ставки по инвесткредитам.

Фонд создан в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации путём преобразования Федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития». В настоящее время Правительство Российской Федерации проводит трансформацию системы институтов развития, предусматривающую интеграцию Фонда развития промышленности в управленческий периметр ВЭБ.РФ. На базе ВЭБ.РФ создан централизованный инвестиционный блок для реализации проектов, способствующих достижению национальных целей развития. Приоритетом Группы ВЭБ.РФ является консолидация государственных и частных инвестиционных ресурсов для создания комфортных условий для жизни людей и прорывного развития страны в сфере промышленности, инфраструктуры, несырьевого экспорта, малого и среднего бизнеса, городской экономики, инноваций и информационных технологий.


26.11.2021 В Нижегородской области при поддержке ФРП запущен комплекс по производству серверов, ноутбуков и планшетов
19.04.2021 «Росэлектроника» при поддержке ФРП увеличит производство СВЧ-модулей для радиолокации и навигации
08.04.2021 ФРП предоставил «Милю и Камову» заем на 500 млн руб. для цифровизации производства вертолетной техники
04.03.2021 «Росэлектроника» при поддержке ФРП расширяет производство новейшей сельхозтехники
17.09.2020 «Росэлектроника» совместно с ФРП запустит производство отечественных ИБП
22.07.2020 ФРП снизил ставку по займам на покупку роботов до 1% годовых
18.06.2020 «Росэлектроника» совместно и ФРП запустили отечественное производство «умных» счетчиков
24.03.2020 Заемщик ФРП запустил в Томске производство печатных плат для электроники
20.02.2020 «Русская кожа» внедрила ERP- и CRM-системы при финансовой поддержке ФРП
05.10.2018 ФРП начал выдавать займы под 1% экспортерам и снизил ставку по другим направлениям
18.09.2018 ФРП представит новую госпрограмму финансирования цифровизации производства
27.12.2017 ФРП выделит почти 2 млрд рублей на автопром, композиты и оптоволокно
19.05.2017 «Галактика» начинает сотрудничать с Фондом развития промышленности
12.07.2016 ФРП привлечет стартапы ФРИИ на российские промпредприятия
19.06.2015 Фонд развития промышленности и НП «ГЛОНАСС» поддержат высокотехнологичные навигационные проекты

Публикаций - 98, упоминаний - 221

ВЭБ.РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2410 29
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 731 17
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 262 11
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 500 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7908 8
Т-Платформы - T-Platforms 335 8
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 8
Ростех - Автоматика Концерн 684 7
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 225 7
Рикор Холдинг - Rikor 86 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6380 5
Intel Corporation 11015 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 256 4
Ростех - Швабе Холдинг 157 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 144 4
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 30 4
Yandex - Яндекс 4772 3
Академия криптографии РФ 6 3
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 119 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 124 3
Микрон - Micron 769 3
Baikal Electronics - Лаборатория электроники Байкал 3 3
Исток НПП им. Шокина - Научно-производственное предприятие 46 3
AMD - Advanced Micro Devices 3547 3
Базальт СПО 227 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 40 3
Microsoft Corporation 22008 3
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 347 2
Галактика - Корпорация 1044 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1400 2
5498 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3820 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 51 2
ГЛОНАСС АО 85 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8606 2
Nginx - Энджайникс 109 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 311 2
1С-ИжТиСи 4905 2
СМАРТС Компания 510 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 439 2
РВК - Российская венчурная компания 516 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5016 7
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 68 4
АвтоВАЗ 161 4
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 88 3
РЖД - Российские железные дороги 1397 3
Ростех - Вертолеты России 128 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 302 3
Чип и Дип 7 3
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 7 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 209 2
Ростех - Новикомбанк 33 2
Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 39 2
Миландр ПКК 29 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 59 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 786 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 119 2
Интер РАО ПАО 282 2
ГПБ - Газпромбанк 814 2
СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 7 1
Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля 4 1
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 30 1
Цезарь Сателлит 37 1
Красноярскэнергокомплект 1 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 28 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 40 1
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 23 1
Bayer AG - Байер 63 1
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 62 1
Digital Disrupt - Закрытый частный клуб венчурного капитала 6 1
Sumitomo Group 41 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 32 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Ростех - Вертолеты России - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 19 1
Ростатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 46 1
Русская кожа - Рязанский кожевенный завод 5 1
Герофарм - Geropharm 7 1
Концерн Энергомера - Монокристалл ГК 9 1
Boeing 952 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1259 41
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 543 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1872 12
Правительство РФ 6978 11
Президент Российской Федерации 3001 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7526 10
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1553 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2313 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 984 6
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 63 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2397 5
Федеральное собрание Российской Федерации 146 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1407 5
Роснано 626 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2094 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 390 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1052 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1263 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2905 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 954 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 63 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 224 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 173 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2083 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2170 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 387 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 205 3
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 37 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 32 2
Администрация Президента РФ 860 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 125 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 2
Счётная палата РФ 579 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 498 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2072 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2601 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 161 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 604 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6829 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 61 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 211 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 165 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2489 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 4 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 12 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
Ассоциация поставщиков электронных компонентов - АСПЭК 3 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7169 18
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2976 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12491 8
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 306 7
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 50 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5603 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7405 5
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 311 4
ARM64 - Архитектура процессора 1220 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 275 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2624 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 658 2
Конденсатор - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 57 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 175 2
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 177 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 337 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2385 2
Мобильное приложение - Mobile app 2549 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30465 2
3D печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 276 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 855 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10204 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1730 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8994 2
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2102 2
DDR - Double data rate 2097 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3029 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 222 2
SMT - Simultaneous multi-threading - Одновременное многопоточное процессорное выполнение функций 25 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 627 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1044 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4274 1
ARM - Advanced RISC Machine 266 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 723 1
Субтехнологии 6 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 287 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 615 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 172 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 154 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 103 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 217 10
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 141 9
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2150 6
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 19 4
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 86 4
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 123 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 688 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 565 3
Linux OS 7436 3
МГУ ВМК ЦОД 3 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 313 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 283 2
ZETTA - City Modul 1 - электромобиль 5 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 407 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 473 2
ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль 11 2
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 35 2
Галактика AMM - Галактика Advanced Manufacturing Management 16 2
Intel x86 - архитектура процессора 1267 2
Microsoft Windows 10 11196 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 79 2
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 36 2
Kaspersky Anti-Drone 5 1
Корус Pro Store - система управления товародвижением в несетевой рознице 1 1
Сбер - Сберкорус Корус Каталог 4 1
Корус ОФД 4 1
Ростех - Росэлектроника - РСП-2СТ - Радиолокационная система точного захода на посадку 2 1
Intel Wi-Fi AX Module - Intel Wireless AX Module 6 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс СПТ 36 1
Microsoft Windows Server 2016 43 1
ГИС Капиталовложения 1 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 54 1
ГАЗ ГАЗель NEXT 5 1
Ардерия ТС2 - электромобиль 3 1
iPerf - кроссплатформенная консольная клиент-серверная программа - генератор TCP, UDP и SCTP трафика 5 1
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 220 1
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 6 1
Сбер - Сберкорус Вет.Коннект 2 1
Dsight - Платформа для венчурных инвестиций 4 1
Linux - Debian GNU 325 1
Путин Владимир 2460 12
Петруца Роман 9 9
Мантуров Денис 63 7
Комиссаров Алексей 18 6
Малафеев Андрей 51 5
Медведев Дмитрий 1594 4
Гурко Александр 136 3
Касперская Наталья 244 3
Покровский Иван 59 3
Комиссаров Дмитрий 174 3
Куликов Сергей 23 3
Чемезов Сергей 134 3
Иванов Борис 53 2
Никитин Глеб 18 2
Комаров Игорь 6 2
Рогозин Дмитрий 87 2
Щербаков Константин 3 2
Тимиров Марат 6 2
Недосеков Андрей 23 2
Тюлин Андрей 6 2
Апин Михаил 9 2
Соколов Максим 22 2
Никифоров Николай 1145 2
Рейман Леонид 1008 2
Шперлинг Андрей 9 2
Щуровский Денис 5 2
Евтушенко Олег 125 2
Чубайс Анатолий 193 2
Евдокимов Андрей 66 2
Мальков Антон 28 2
Козлов Дмитрий 22 1
Сахненко Сергей 72 1
Солодухин Константин 113 1
Шестаков Владислав 1 1
Иванов Андрей 43 1
Левин Леонид 104 1
Махсон Михаил 14 1
Опанасенко Всеволод 117 1
Бокова Людмила 80 1
Лугов Андрей 32 1
Россия - Российская федерация - РФ 101095 76
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31723 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12394 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44267 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12236 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11918 4
Германия - Федеративная Республика 8225 4
Беларусь - Белоруссия 3340 4
Казахстан - Республика 4363 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12415 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамас 69 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1165 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 553 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2054 3
Индия - Республика 4159 2
Китай - Тайвань 1611 2
Россия - СФО - Новосибирск 3144 2
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 64 2
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1245 2
Ближний Восток 2524 2
Европа 9822 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 517 2
Россия - ЦФО - Калужская область 746 2
Южная Корея - Республика 3854 2
Россия - ЦФО - Тульская область 947 2
Япония 9481 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 327 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 375 2
Румыния 584 2
Польша - Республика 1515 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Невинномысск 22 1
Азия - Азиатский регион 3484 1
Дания - Королевство 894 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1830 1
Россия - УФО - Свердловская область 1075 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2004 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2925 1
Россия - ПФО - Казань 1914 1
Америка 1946 1
Европа Восточная 2892 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2079 10
Федеральный бюджет Российской Федерации 1436 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 286 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 389 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5803 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 644 3
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 13 3
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 26 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5121 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 744 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 500 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1352 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 112 2
Банковский сектор экономики 1101 1
СРО - саморегулируемые организации 48 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 23 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 8 1
U.S. Entity List USA - Список организаций и лиц, действующих вопреки национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США 5 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4110 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 919 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 68 1
Кибернетика 11 1
Федеральный закон 211-ФЗ - О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий 4 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная безопасность 5 1
Бизнес-акселератор 156 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3680 1
Конституция Российской Федерации 44 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 780 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 221 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 33 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 426 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 186 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 222 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 873 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 157 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2331 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10414 5
TAdviser - Центр выбора технологий 230 5
Forbes - Форбс 573 2
Коммерсантъ - Издательский дом 819 2
CrunchBase 63 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 559 1
Ведомости 299 1
N+1 - Издание 115 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 710 1
Rambler - Motor.ru - автомобильные новости 3 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2744 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 620 2
TAdviser ТОП-30 интеграторов промышленных роботов РФ 1 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1118 4
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 34 3
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 314 3
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 3
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 2
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 215 2
Сколково МШУ - Московская школа управления 16 1
ГИЛС и НП ФБУ - Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик 1 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка 12 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 182 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 33 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 100 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 216 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 174 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 568 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 11 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 90 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 537 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 354 1
Worldskills - Ворлдскиллс 82 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 72 1
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 1
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 5 1
ВЭБ.РФ Премия развития 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173162, в очереди разбора - 1002138.
Создано именных указателей - 69106.
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