Индексная книга CNews*
Кибербезопасность Cyber Threat Intelligence Платформы и сервисы киберразведки Threat Detection Technology (TDT) Threat Intelligence Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества
- Кибербезопасность - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты
- SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству
- SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован
- SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности
- IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации
- APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза
- Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование
- MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них
- НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - киберпреступность
- SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных
- MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности
- Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - пентестеры
- Фишинг - Phishing
Публикаций - 421, упоминаний - 454
Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Волков Дмитрий 53 19
|Рахметов Руслан 42 8
|Сачков Илья 111 7
|Соловей Антон 8 6
|Миркасымов Рустам 7 5
|Калинин Александр 138 5
|Крылов Павел 23 5
|Horowitz Maya - Хоровитц Майя 9 4
|Дягилев Василий 84 4
|Голованов Сергей 44 4
|Бондаренко Александр 39 4
|Осокин Андрей 10 4
|Васильев Григорий 39 4
|Фахрутдинов Валентин 5 4
|Ключников Михаил 18 4
|Земков Сергей 157 4
|Букашкин Антон 5 4
|Путин Владимир 2765 3
|Дрюков Владимир 35 3
|Ермаков Кирилл 7 3
|Шабанов Илья 58 3
|Вайнер Всеволод 26 3
|Селихов Дмитрий 12 3
|Пирожков Александр 4 3
|Шаров Борис 73 3
|Гольцов Александр 69 3
|Кислицин Никита 8 3
|Назаров Леонид 4 3
|Скатин Алексей 33 3
|Янкин Андрей 27 3
|Зайцев Михаил 190 3
|Хорошилов Иван 4 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 256 3
|Сычев Артем 58 3
|Шовковая Евгения 4 3
|Касперский Евгений 304 2
|Водясов Алексей 172 2
|Прибочий Михаил 40 2
|Янковский Игорь 4 2
|Гамаюнов Денис 4 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1227693, в очереди разбора - 870009.
Создано именных указателей - 114910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1227693, в очереди разбора - 870009.
Создано именных указателей - 114910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.