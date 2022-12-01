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Индексная книга CNews*
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Кибербезопасность Cyber Threat Intelligence Платформы и сервисы киберразведки Threat Detection Technology (TDT) Threat Intelligence Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества



01.12.2022 Анализ угроз и киберразведка: какие проблемы решает обновленная TIP Security Vision
20.09.2022 Threat Intelligence: что это такое и как применить на практике
07.09.2022 Group-IB зафиксировала рекордное число утечек баз данных российских компаний
06.12.2021 R-Vision TIP 2.0: выше точность и еще больше качественных данных
25.11.2021 У бизнеса появилась возможность бесплатно защитить своих клиентов и сотрудников от фишинга, спама и кибермошенников
18.10.2021 Каждая пятая атака кибермошенников приходится на госучреждения, 16% злоумышленников – «хактивисты»
10.08.2021 В R-Vision TIP появилась встроенная интеграция с Eset Threat Intelligence
28.07.2021 ИИ выявляет мошенничество, сговор и другие преступления в медицине
21.07.2021 R-Vision и RST Cloud объявили о технологическом партнерстве
23.04.2021 Microsoft Azure Sentinel предоставит заказчикам возможность использовать данные Group-IB Threat Intelligence & Attribution
13.04.2021 R-Vision обновила платформу управления данными киберразведки R-Vision TIP
09.12.2020 Group-IB Threat Intelligence & Attribution прошла ИБ-проверку компании «большой четверки»
19.05.2020 Кибермошенники ловко обчистили государственный фонд на $10 млн
24.10.2019 «Лаборатория Касперского» открыла свободный доступ к порталу Kaspersky Threat Intelligence
10.10.2019 Российская R-Vision представила решение для управления данными киберразведки
20.08.2019 «Ростелеком-солар» получил доступ к репутационной базе Eset Threat Intelligence
13.11.2017 Fujitsu представила сервис Cyber Threat Intelligence для защиты от кибератак
12.07.2017 Group-IB и EclecticIQ объединились в международных поставках данных threat intelligence о русскоязычных хакерах
14.06.2017 Экс-глава ФСИН получил 8 лет колонии за мошенничество при ИТ-закупках
12.04.2017 Эксперты IBM X-Force: вредоносные программы в финансовой сфере вышли на глобальный уровень
16.03.2017 У Росгвардии появилась собственная киберразведка
19.12.2016 Eset предложила бизнесу новый сервис для прогнозирования целевых атак
18.08.2016 RSA NetWitness Suite интегрирован с технологиями Threat Intelligence для обнаружения угроз
28.11.2014 Бизнес vs кибермошенники: новые правила игры
28.02.2014 McAfee анонсировала новое решение для выявления и защиты от целенаправленных атак
02.12.2013 Кибермошенники диктуют главные тренды рынка ИБ
30.07.2012 Кибермошенники похитили у коммерсантов из Приморского края около 50 млн руб.
12.04.2012 Россия: хакеров будут сажать по новой статье УК
06.03.2012 Кибермошенники сосредоточились на смартфонах и онлайн-банкинге
05.09.2011 Кибермошенники сосредоточились на мобильных вирусах
08.02.2011 Новинка от кибермошенников: подписка на платную услугу с помощью SMS-блокеров
18.03.2008 В Казани за мошенничество судят менеджера крупной сотовой компании
15.11.2007 Мониторинг операций по кредиткам не спасает от кибермошенников
15.02.2007 Университет Пенсильвании разработал новый вид проактивной защиты
08.08.2000 Три жителя Пакистана предстанут перед судом за мошенничество в интернете
12.05.2000 Создан Центр жалоб на мошенничество в Интернете

Публикаций - 421, упоминаний - 454

Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 477 71
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4233 71
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1111 55
Microsoft Corporation 23628 44
IBM - International Business Machines Corp 9220 20
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 732 18
Check Point Software Technologies 713 16
Google LLC 11035 16
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1675 15
Dr.Web - Доктор Веб 1213 14
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 97 13
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 603 13
R-Vision - Р-Вижн 58 12
Yandex - Яндекс 5814 11
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 494 11
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 797 11
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 62 11
Twitter 2737 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10174 10
Oracle Corporation 6354 10
Aros SEQ - SEC Consult Services 1672 10
Amazon Inc - Amazon.com 2821 9
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6334 9
Intel Corporation 11704 9
Telegram Group 1120 8
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 216 8
Meta Platforms - Facebook 4348 8
7103 8
Apple Inc 11289 8
VK - Mail.ru Group 3222 8
Trend Micro 580 7
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 89 7
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 132 7
1С-ИжТиСи 6417 7
Яндекс Agnitum - Агнитум 62 7
Citrix Systems 787 7
Yahoo! 3690 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7066 6
PayPal 649 6
Fortinet 346 6
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5936 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6256 10
Россети Ленэнерго 2366 6
eBay Inc 1600 6
Почта России ПАО 2020 6
Альфа-Банк 1611 5
ВсеИнструменты.ру 229 4
Петрович СТД - Строительный торговый дом 71 4
Сбер - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 71 4
Visa International 1878 4
Western Union - Вестерн Юнион 127 3
Nespresso 19 3
Протек - Фармацевтическая компания 53 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 390 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 447 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2443 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 400 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 211 2
Simple Group - Симпл 7 2
Bank of America - Банк Америки 221 2
HackerU - Школа IT и кибербезопасности 5 2
British Airways - British Midland International 124 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1212 2
РВК - Российская венчурная компания 538 2
Альфа-Капитал УК 66 2
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 2
Hermes - PickPoint - сеть постаматов 45 2
FILA 3 2
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 187 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6670 2
МКБ - Московский кредитный банк 435 2
Совкомбанк Совесть 268 2
Timepad - ТаймПэд Лтд 11 2
Резонанс НПП 347 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 95 2
Новосталь-М 6 2
Rakuten Shopping - Buy.com 81 2
Sony Pictures Entertainment 139 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18262 34
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2957 28
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3786 22
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4622 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2739 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2445 11
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 87 10
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1080 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10493 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1335 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3081 6
Европол - Полицейская служба Европейского союза 69 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9321 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2463 6
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 155 5
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 319 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 436 4
Президент Российской Федерации 3766 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2850 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 503 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 549 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1926 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 987 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1257 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1685 3
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 42 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2378 2
Федеральное казначейство России 1569 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1437 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 206 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 529 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 65 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 483 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3023 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 338 2
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 22 1
Bangladesh Bank - Central Bank of Bangladesh - Центральный банк Бангладеш 9 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 29 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 861 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1368 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2587 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 250 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 2
OWASP - Open Web Application Security Project 73 2
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 256 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
АРБ - Ассоциация российских банков 208 1
Демократическая политическая партия США 118 1
FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams - сообщество команд реагирования на компьютерные инциденты 4 1
Единая Россия - Политическая партия 269 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 97 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20394 318
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11423 244
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79836 218
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54214 159
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7017 139
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3519 114
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26174 110
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4066 101
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5417 94
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17563 89
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2836 77
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3544 70
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26328 64
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39820 64
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5105 64
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11752 62
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1361 59
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22232 53
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11069 53
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2586 50
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9301 47
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13384 46
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 863 42
AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2035 42
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5907 42
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза 400 40
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4154 39
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15172 38
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2467 38
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13678 38
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3488 36
Оцифровка - Digitization 3910 36
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 473 34
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12430 33
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8416 33
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21623 32
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2790 30
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9312 30
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9070 29
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 1706 29
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3341 68
Microsoft Windows 14561 47
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 462 47
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 46 34
Google Android 12707 25
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 52 24
Kaspersky Internet Security 421 22
Microsoft Office 3476 15
Microsoft Windows 2000 12745 14
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 444 12
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 157 11
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 15 11
Apple iOS 6902 11
ESET LiveGrid - ESET ThreatSense 86 9
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 263 9
Linux OS 8369 9
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 32 8
Group-IB TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial 18 8
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 25 8
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 176 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1781 7
Microsoft Windows Vista Longhorn 1590 7
Google YouTube - Видеохостинг 2458 7
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6635 7
ESET NOD32 Remote Administrator Console 58 7
Microsoft Windows Defender Antivirus - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 212 7
Яндекс Agnitum Outpost 48 7
Microsoft Edge - браузер 1941 7
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1343 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 799 6
Microsoft Windows XP 2366 6
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 861 6
JavaScript - JS - язык программирования 1040 6
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 539 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4196 6
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 547 6
Apple Mac - Apple Macintosh 2879 6
Microsoft Security Essentials - MSE 139 6
MITRE ATT&CK - Структурированный список поведений киберпреступников 40 6
Check Point ThreatCloud 54 5
Волков Дмитрий 53 19
Рахметов Руслан 42 8
Сачков Илья 111 7
Соловей Антон 8 6
Миркасымов Рустам 7 5
Калинин Александр 138 5
Крылов Павел 23 5
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 9 4
Дягилев Василий 84 4
Голованов Сергей 44 4
Бондаренко Александр 39 4
Осокин Андрей 10 4
Васильев Григорий 39 4
Фахрутдинов Валентин 5 4
Ключников Михаил 18 4
Земков Сергей 157 4
Букашкин Антон 5 4
Путин Владимир 2765 3
Дрюков Владимир 35 3
Ермаков Кирилл 7 3
Шабанов Илья 58 3
Вайнер Всеволод 26 3
Селихов Дмитрий 12 3
Пирожков Александр 4 3
Шаров Борис 73 3
Гольцов Александр 69 3
Кислицин Никита 8 3
Назаров Леонид 4 3
Скатин Алексей 33 3
Янкин Андрей 27 3
Зайцев Михаил 190 3
Хорошилов Иван 4 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 256 3
Сычев Артем 58 3
Шовковая Евгения 4 3
Касперский Евгений 304 2
Водясов Алексей 172 2
Прибочий Михаил 40 2
Янковский Игорь 4 2
Гамаюнов Денис 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 124573 230
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50410 69
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13258 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39752 35
Европа 21441 28
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13020 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17200 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15259 20
Германия - Федеративная Республика 12129 20
Нидерланды 3326 19
Франция - Французская Республика 7104 15
Беларусь - Белоруссия 4373 15
Украина 7318 14
Сингапур - Республика 1777 14
Казахстан - Республика 4935 13
Индия - Республика 5107 13
Канада 4718 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15287 12
Азия - Азиатский регион 5072 12
Ближний Восток 2669 11
Польша - Республика 1857 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3434 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2634 8
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1748 8
Япония 13006 7
Европа Восточная 3004 7
Бразилия - Федеративная Республика 2245 7
Африка - Африканский регион 3292 6
Нидерланды - Амстердам 525 6
Китай - Тайвань 3778 6
Испания - Королевство 3615 6
Италия - Итальянская Республика 4237 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 351 5
Южная Корея - Республика 6316 5
Болгария - Республика 721 5
Грузия 1129 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 998 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1056 5
Америка Латинская 1699 5
Армения - Республика 1497 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42632 144
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42386 82
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10660 53
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4158 47
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10942 43
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20896 36
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4579 31
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 635 29
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3266 26
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10104 25
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3970 23
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9393 22
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24564 22
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1383 21
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14277 20
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 278 19
Английский язык 6203 18
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 766 16
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6949 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4280 16
Кредитование - Сrediting - Заём 5928 16
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3112 16
Страхование - Страховое дело - Insurance 5227 15
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1838 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4991 14
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6496 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8412 14
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2479 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4738 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15308 12
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1464 11
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 3781 11
Энергетика - Energy - Energetically 4420 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8003 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6186 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8943 10
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3502 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5060 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2711 9
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1924 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11025 7
The Washington Post 309 3
Thomson Reuters - Рейтер 5782 3
NYT - The New York Times 1003 3
Forbes - Форбс 643 2
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 75 2
91Mobiles 1717 2
Росбалт ИА 60 2
BleepingComputer - Издание 214 2
РИА Новости 809 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1251 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 2
WikiLeaks 115 2
ZDnet 596 2
Ведомости 584 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 1
Из рук в руки - irr.ru 63 1
Virus Bulletin 33 1
AP - Associated Press 1994 1
CNET Networks - CNET News 1640 1
Inquirer 463 1
NewsFactor 128 1
DarkReading.com 91 1
Открытые системы ИД 173 1
Nando Times 20 1
USA Today 125 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 235 1
GQ 20 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Infobae 1 1
Sky News - Телеканал 23 1
Richlogs 1 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
Деловой Петербург 25 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 680 1
The Register 1417 1
CrunchBase 69 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1283 1
Wired - Издание 225 1
Gartner - Гартнер 3487 22
IDC - International Data Corporation 4856 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7507 11
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel 31 7
Forrester Research 812 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2258 5
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 59 3
Cybersecurity Ventures 7 3
IBM Managed Security Services 8 3
AV-Comparatives 23 3
AV-Test Institute 38 2
Kaspersky CyberSecurity Index 4 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 268 2
B2B International 50 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 47 2
Forrester Wave 45 2
KuppingerCole Analysts AG 4 2
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 2
MAAWG - Messaging Anti-Abuse Working Group 1 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
Gartner Magic Quadrant Unified Threat Management - Gartner Magic Quadrant Persistent Threat Radicati 2 1
Gartner Customer Choice 1 1
Computer Economics 32 1
Frost & Sullivan 201 1
Aberdeen Group 48 1
Synergy Research Group 40 1
РАЭК Экономика Рунета 17 1
Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 1
Dimensional Research 12 1
Comparitech 5 1
Gartner Emerging Technologies and Trends Impact Radar - Радар новейших технологий и тенденций - Gartner Top Strategic Technology Trends 5 1
Microsoft Research 129 1
RiskIQ 9 1
Forbes Insights 14 1
Forrester Consulting 26 1
Check Point Global Threat Intelligence Trends Report 5 1
Recorded Future 12 1
BCG - Boston Consulting Group 100 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 589 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 167 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 489 2
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 7 2
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 57 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 239 1
Государственный Русский музей 41 1
Softline Education - Академия АйТи 62 1
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 5 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 131 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 41 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 246 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 14 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 45 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 278 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 204 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 84 1
РАН - Российская академия наук 1808 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 671 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1300 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 301 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11740 19
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2102 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 878 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1027 2
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 2
БИТ Москва - межотраслевая конференция 2 2
Visa Global Service Quality Awards 2 2
Photokina 61 1
JD.com 618 Shopping Festival 72 1
Microsoft Imagine Cup 57 1
ISE - Integrated Systems Europe 45 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
Intel Developer Forum - IDF 274 1
Национальная банковская премия 2 1
РИФ - Российский Интернет Форум 57 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 1
McAfee FOCUS 2 1
Fortinet Security Day 9 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Check Point CPX 360 2 1
Kaspersky ON AIR 1 1
CNews AWARDS - награда 416 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1812 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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