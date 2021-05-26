Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Арктика Арктический регион
Публикаций - 349, упоминаний - 488
Арктика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2509 10
|Горский Николай 9 9
|Зубанов Андрей 9 9
|Семенова Марина 9 9
|Белов Кирилл 14 9
|Фридштанд Андрей 11 9
|Пущаков Сергей 10 9
|Наумов Олег 15 8
|Вермишян Геворк 62 7
|Исаев Алексей 13 7
|Горбунов Сергей 18 7
|Хайруллин Айрат 43 7
|Краснов Александр 51 7
|Малков Павел 44 6
|Паршин Максим 188 6
|Албычев Александр 81 6
|Зорин Александр 50 6
|Семенов Алексей 70 6
|Шинкарук Елена 14 6
|Ципорин Павел 60 6
|Турчак Евгений 23 6
|Попов Михаил 53 6
|Рымар Максим 42 6
|Шипов Савва 74 6
|Акимов Максим 169 6
|Анисимов Михаил 13 6
|Раков Ярослав 49 6
|Лысенко Эдуард 231 6
|Корчивой Станислав 15 6
|Скляр Алексей 51 6
|Терещенко Денис 47 6
|Кудрин Алексей 92 5
|Касаткин Алексей 9 5
|Гребенщиков Дмитрий 23 5
|Рустамов Рустам 195 5
|Рогозин Дмитрий 87 4
|Исанин Антон 4910 4
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 177 4
|Никифоров Николай 1151 3
|Аникин Леонид 53 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177851, в очереди разбора - 982229.
Создано именных указателей - 71964.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177851, в очереди разбора - 982229.
Создано именных указателей - 71964.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru