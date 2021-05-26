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Арктика Арктический регион

Арктика - Арктический регион


26.05.2021 У России есть древняя ИТ-система слежения за льдами Арктики. Ей потребовалось масштабное обновление
26.03.2021 «Росэлектроника» представила решение для цифровизации Арктики
04.02.2021 Техника для морозов: машины для работы в самых суровых условиях
10.11.2020 Власти хотят построить в Арктике сеть ЦОДов на основе российского ПО и «железа»
15.07.2020 Группа «ВЭБ.РФ» и Mail.ru Group запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса
03.12.2019 «Росэлектроника» представила первый отечественный вакуумный выключатель для Арктики
01.10.2019 LWCOM организовала Wi-Fi-сеть на дрейфующей льдине в Арктике
09.04.2019 «Газпром нефть» внедрила цифровую систему управления логистикой в Арктике
04.02.2019 Власти со скрипом дали частоты на спутниковый интернет в Арктике
08.12.2017 «Транзас» представил технологии для решения задач безопасности мореплавания в Арктике
07.11.2016 Таинственные звуки в водах Арктики озадачил канадское правительство
30.05.2016 Русское Географическое Общество оценило работу Omnicomm Online на Крайнем севере
22.04.2016 «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом деловой центр «Арктика» в Мурманске
04.03.2016 Русское географическое общество протестирует решение Omnicomm на Крайнем севере
02.06.2015 Система Omnicomm испытана Русским географическим обществом в Арктике
15.05.2013 В древней Арктике было тепло и влажно
13.03.2013 Робот Yeti поможет путешествовать по Арктике
16.10.2012 Panasonic и WWF объявляют конкурс "100 шагов до Арктики"
03.09.2012 Летом 2050 года Арктика останется без льда
27.08.2012 Армия США выбирает транспорт для захвата Арктики
26.07.2012 Тропики начали вторжение в Арктику
05.03.2012 Девятилетний цикл: Арктику ждут новые рекорды таяния
09.01.2012 Российские реки делают Арктику пресной
14.09.2011 Лед Арктики может полностью исчезнуть через 20 лет
05.04.2011 В Арктике наблюдается исторический минимум льда
20.01.2011 Компания "Арктика" начала поставку новых контроллеров Corrigo
25.10.2010 Холодная зима в США и Европе связана с потеплением в Арктике
30.03.2010 Минобороны РФ рассекретит данные о границе континентального шельфа РФ в Арктике
03.09.2009 ООН: процессы в Арктике расходятся с научными прогнозами
24.08.2009 Cтартовала полярная экспедиция "Арктика-2009"
27.05.2009 Канада начала игнорировать интересы России в Арктике
27.10.2008 Морфология побережья Гренландии запечатлела период тёплой Арктики
06.10.2008 Остановлены реакторы ледокола "Арктика"
30.09.2008 АПЛ "Рязань" прошла подо льдами Арктики
04.09.2008 В Арктике развернута российская дрейфующая станция "Северный полюс-36"
22.08.2008 Изучение углеродного цикла вод Арктики дало парадоксальный результат
21.07.2008 Китай приступает к обследованию Арктики
10.07.2008 Китай отправляет научную экспедицию в Арктику
06.11.2007 Борьба за Арктику: США намерены закрепить права на энергоресурсы
26.10.2007 Борьба за Арктику будет продолжена

Публикаций - 349, упоминаний - 488

Арктика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2480 19
Космическая связь ФГУП ГПКС 463 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6418 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8696 13
Ubisoft 731 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8220 9
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 27 8
Scanex - Сканэкс 239 8
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 753 8
Google LLC 10032 5
Ред Софт - Red Soft 287 5
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 7 5
АТОЛ ГК 184 5
Qualcomm Technologies 1614 5
Центр2М - Center2М 50 5
Diasoft - Диасофт 525 5
Navitel - Навител Навигатор 285 5
5747 4
1С-ИжТиСи 22 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7641 4
Программный продукт ГК 3795 4
Омникомм - Omnicomm 156 4
Руссобит-М 245 4
1С-Битрикс - Bitrix 421 4
Microsoft Corporation 22254 4
Apple Inc 10508 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 199 3
Ситроникс - Sitronics 926 3
Transas - Транзас ГК 135 3
Softline - Софтлайн 1842 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2540 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 325 3
SAP SE 4502 3
Amazon Inc - Amazon.com 2611 3
Naumen - Наумен 451 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3852 3
Brother 176 3
OneWeb Satellites 4 3
Ростех - Автоматика Концерн 820 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 296 3
Газпром ПАО 932 7
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 205 6
Норникель - Норильский никель 290 5
SoftBank Group 233 5
Ростех - Вертолеты России 137 5
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 5
Airbus Group 203 5
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 113 5
Airbus Defence and Space - EADS 148 4
Газпром нефть 417 4
Роснефть НК 426 4
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 780 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 4
ГПБ - Газпромбанк 832 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5110 4
Технология здоровья 8 3
Совкомфлот - Современный коммерческий флот 18 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 808 3
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение 127 3
РВК - Российская венчурная компания 525 3
РЖД - Российские железные дороги 1429 3
EADS SPACE Transportation 8 3
Открытие ФК 2311 2
МАГЭ - Морская арктическая геологоразведочная экспедиция 2 2
Транснефть 223 2
Ямал СПГ 6 2
Arianespace 83 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 353 2
Tesla Motors 271 2
Союзмультфильм - киностудия 30 2
Восточный Банк 212 2
Boeing 954 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 307 2
Royal Dutch Shell - Шелл 158 2
Балтика - Пивоваренная компания 153 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 217 2
Новатэк Новафининвест 36 2
Аэрофлот 636 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 95 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 78 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2311 26
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9900 25
Правительство РФ 7554 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7801 21
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3292 19
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1561 15
Президент Российской Федерации 3341 14
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 22 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1293 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1296 11
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 504 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 729 10
Федеральное казначейство России 1235 10
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1421 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 637 9
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 932 9
Главгосэкспертиза России ФАУ 50 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1193 9
Росархив - Федеральное архивное агентство 101 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2434 8
Минкультуры РФ ГИВЦ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 8
Счётная палата РФ 602 7
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 95 7
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 7
Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 28 7
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья 27 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1558 6
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 290 6
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 41 6
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 69 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 567 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 505 6
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 42 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1436 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2398 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2117 5
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 167 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1880 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 177 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1025 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 6
Greenpeace - Гринпис 114 4
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 20 4
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
РАО - Российское Авторское Общество 13 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 15 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 86 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 16 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 1
Единая Россия - Политическая партия 243 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2090 1
ЛДПР 98 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 233 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 241 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 8 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 14143 47
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 20846 43
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5172 31
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 36684 24
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6053 17
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ЦУР - муниципальный центр управления регионом 38 7
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 916 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 4043 6
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 891 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 886 5
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ЭКНИС - Электронная картографическая навигационно-информационная система - Electronic Chart Display and Information System, ECDIS - компьютерная навигационная система, соответствующая требованиям Международной морской организации 19 4
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 112 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3622 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5333 3
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Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 2250 3
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 3718 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1380 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 1769 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 690 3
CubeSat - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса 35 3
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 88 14
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2216 10
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 22 10
Космодром Байконур 1025 8
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 28 7
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1747 6
МТС Cloud - CloudMTS 153 6
МегаФон Arctic Connect 6 5
Navitel R - серия видеорегистраторов 6 5
МТС SmartMed - телемедицинский проект - МТС eHealth 26 5
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 180 5
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 135 5
Ростех - Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 7 5
Хоппер ИТ Сервис-монитор 6 5
АТОЛ Онлайн-кассы 56 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 237 4
ВКС РФ Космодром Плесецк 209 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 294 4
SpaceX - Space Exploration Technologies 181 4
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 71 4
Google Earth - Google Планета Земля 451 3
Google Maps - Карты Google 639 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3838 3
EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 49 3
Microsoft Windows XP 2385 3
Иркут НПК МС-21 - Семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 48 3
DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 87 3
GeoEye - космический спутник 57 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2876 3
Технология здоровья - Медкарта 24 6 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 240 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6067 3
Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 3
GeoEye IKONOS 95 3
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 306 3
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 91 3
Kaspersky OS 43 3
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 576 2
GAiA-X - европейская облачная система 39 2
Путин Владимир 2509 10
Горский Николай 9 9
Зубанов Андрей 9 9
Семенова Марина 9 9
Белов Кирилл 14 9
Фридштанд Андрей 11 9
Пущаков Сергей 10 9
Наумов Олег 15 8
Вермишян Геворк 62 7
Исаев Алексей 13 7
Горбунов Сергей 18 7
Хайруллин Айрат 43 7
Краснов Александр 51 7
Малков Павел 44 6
Паршин Максим 188 6
Албычев Александр 81 6
Зорин Александр 50 6
Семенов Алексей 70 6
Шинкарук Елена 14 6
Ципорин Павел 60 6
Турчак Евгений 23 6
Попов Михаил 53 6
Рымар Максим 42 6
Шипов Савва 74 6
Акимов Максим 169 6
Анисимов Михаил 13 6
Раков Ярослав 49 6
Лысенко Эдуард 231 6
Корчивой Станислав 15 6
Скляр Алексей 51 6
Терещенко Денис 47 6
Кудрин Алексей 92 5
Касаткин Алексей 9 5
Гребенщиков Дмитрий 23 5
Рустамов Рустам 195 5
Рогозин Дмитрий 87 4
Исанин Антон 4910 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 177 4
Никифоров Николай 1151 3
Аникин Леонид 53 3
Россия - Российская федерация - РФ 104560 203
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44989 83
Земля - планета Солнечной системы 7122 71
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32752 56
Северный Ледовитый океан 96 44
Канада 3160 43
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2132 43
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 420 37
Европа 10888 34
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11275 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12886 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12097 27
Арктика - Северный полюс 109 27
Дания - Гренландия 132 24
США - Аляска 236 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13066 20
Япония 9688 20
Россия - Крайний Север 161 19
Атлантический океан - Атлантика 233 17
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 453 17
Азия - Азиатский регион 3694 16
Норвегия - Королевство 1091 15
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 518 15
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 309 15
Россия - Сибирь 1499 14
Индия - Республика 4204 14
Мировой океан 186 14
Персидский залив 163 14
Германия - Федеративная Республика 8493 13
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 184 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5213 12
Дания - Королевство 898 12
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1953 10
Того - Тоголезская Республика 21841 10
Франция - Французская Республика 5488 10
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 66 10
Америка Северная 2636 9
Южная Корея - Республика 4040 9
Израиль 1732 8
Северный полярный круг 55 8
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 85 43
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2507 21
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 162 10
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 11141 8
Русский язык 4355 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 3472 5
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 167 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1765 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1669 4
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Space Daily 528 2
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РБК Daily 81 1
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Phys.org 972 1
Der Spiegel 142 1
Детское радио 9 1
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Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 244 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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Создано именных указателей - 71964.
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